WEEKEND DI SCRITTURA E LETTURA CREATIVA AD ALBARETO

DUE GIORNI DI CREATIVITA’ AL CASOLARE BIOENERGETICO



Sabato 6 e domenica 7 luglio, 2019

Presso Il Casolare Bioenergetico

Via Albareto 402 (Le moie), Albareto (PR)



L’associazione culturale “Nati per scrivere” organizza un weekend di scrittura e lettura creativa immersi nel verde dell’Appennino Tosco-Emiliano, presso la struttura “Il casolare bioenergetico” ad Albareto (PR), dove, tra un pasto sano e una camminata nei boschi, sarà possibile lavorare a un testo breve.



Il laboratorio, previsto per sabato 6 e domenica 7 luglio, lascerà spazio a momenti conviviali, chiacchiere e relax, per combinare il desiderio di conoscere e studiare con il piacere di un weekend nella natura. La scelta del tema “Raccontare il territorio” è finalizzata a imparare a elaborare una storia partendo da un’ambientazione conosciuta, per valorizzare un territorio, sotto vari aspetti.



Teoria e pratica si alterneranno, per permettere ai partecipanti di trovare il proprio modo di esprimersi, con passione, creatività e accortezza. Sono previste letture da saggi critici e di racconti dei grandi autori della letteratura mondiale, esercizi individuali e collettivi e giochi.



Il docente è Alessio Del Debbio, direttore editoriale di NPS Edizioni, scrittore viareggino, autore di romanzi fantasy e di folclore (“La guerra dei lupi”, Edizioni Il Ciliegio, 2017; “Berserkr”, Dark Zone Edizioni, 2017; “L’ora del diavolo”, NPS Edizioni, 2018) e di narrativa (“Favola di una falena”, Panesi Edizioni, 2016; “Anime contro”, NPS Edizioni, 2018).



Il costo è di 150 euro e comprende otto ore di laboratorio, pranzo e cena del sabato, pernottamento al Casolare Bioenergetico, colazione e pranzo della domenica. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 giugno 2019 o fino a esaurimento posti. Programma dettagliato disponibile su richiesta.



Per rimanere aggiornati sull’evento, è online anche la pagina Facebook: https://www.facebook.com/events/1051183688397993/



Per iscriversi e per informazioni sul laboratorio di scrittura creativa, contattare “Nati per scrivere”:

Mail: natiperscrivere@hotmail.com

Telefono: 328/1021237 (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 20)



Per informazioni su vitto e alloggio, contattare “Il casolare bioenergetico”:

Mail: ilcasolarebioenergetico@virgilio.it

Telefono: 347/5410455



Contatti:

L’associazione culturale “Nati per scrivere” nasce nel 2016, da un gruppo di appassionati lettori, decisi a promuovere la cultura del libro e a valorizzare gli scrittori emergenti, soprattutto locali. Organizza eventi e incontri letterari, reading e laboratori di scrittura creativa.



Associazione culturale “Nati per scrivere”

Piazza Diaz 10, 55041 Camaiore (LU)

Riceviamo solo su appuntamento.

Pagina “Nati per scrivere”: http://www.facebook.com/natiperscrivere

Sito “Nati per scrivere”: http://www.natiperscrivere.webnode.it