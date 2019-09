Visite guidate, enogastronomia, fiere e festival: week end ricchissimo

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero.

Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30.

Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Settembre Gastronomico: dall’1 al 29 settembre un mese in cui la cultura del Cibo è protagonista in città e in provincia con un calendario di eventi dedicati alle eccellenze del territorio e tutti i giorni e dalle 10.30 alle 22.00 apertura Bistrò sotto i Portici del grano in Piazza Garibaldi a Parma.

Programma completo degli eventi > www.parmacityofgastronomy.it

Festival del Prosciutto: dal 6 al 15 settembre XXII edizione del Festival

Programma completo > www.festivaldelprosciuttodiparma.com

Venerdì 13

Giardini Gourmet

Dalle 19.00 percorsi di degustazione gastronomica in cui vengono aperte le porte di giardini e svelati luoghi nascosti con musica e buon cibo: Palazzo Bossi Bocchi (strada al Ponte

Caprazucca, 4), Palazzo Soragna (Via Farini, 37) e Palazzo Pallavicino (Cortile d’onore, Piazzale Santafiora, 7). Costo per persona euro 45,00 più prevendita. Prevendita biglietti sul

circuito Vivaticket. Per informazioni www.parmacityofgastronomy.it



ParmaHam Music Festival 2019

Langhirano

Dalle 18.00 street food; dalle 21.30 in P.le Corridoni musica con Pensieri positivi, official Tribute band di Jovanotti. Dalle 17.00 alle 24.00 market dedicato all'artigianato di qualità e

alle creazioni handmade, e alle aziende agricole del territorio con i propri prodotti gastronomici.



Sabato 14

Oltremarket

Strada Massimo d'Azeglio, 45A

Dalle 9.00 alle 19.30 Selezione di design emergente, fashion, produzioni fatte a mano, giovani e innovative.



Salone del Camper

Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a

Dalle 9.30 alle 18.00 la seconda più importante manifestazione europea del caravanning e del

turismo en plein air. Ingresso a pagamento. Per informazioni www.salonedelcamper.it



Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata. percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 Esploriamo insieme la Pinacoteca: attività dedicata ai bambini dai 4 ai 10 anni. E' richiesta la prenotazione tel. 0521508184. Alle 16.30 visita guidata. La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso

attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.



Una notte di fine estate

Via della Salute

Alle 20.00 Una cena sotto le stelle in una delle più belle vie della città con la partecipazione di Lucio Rossi. L’Oltretorrente si trasforma e diventa casa: un salotto, una cucina, un luogo per

stare insieme. Costo euro 35,00 per adulti; 15 euro per bambini.

Per informazioni e prenotazioni cell. 3473196661.



Fiera del fungo di Borgotaro I.G.P.

Centro storico di Borgotaro

Durante la giornata mercati, showcooking, musica, degustazioni, cultura, stand gastronomici, street food. Programma dettagliato sul sito www.sagradelfungodiborgotaro.it Per

informazioni tel. 052596796.



Eventi al Museo del Prosciutto

Museo del Prosciutto - Langhirano

In occasione del Festival del prosciutto apertura straordinaria dalle 10.00 alle 20.00 e ingresso ridotto Speciale Festival a euro 3,00 per tutti. Degustazioni, incontri e laboratori. Alle 11.00 e

17.00 visite guidate gratuite. Programma completo sul sito www.museidelcibo.it

Festival del Prosciutto: Finestre aperte

I Prosciuttifici sono aperti al pubblico per assistere al ciclo di lavorazione. Elenco completo dei prosciuttifici e dettagli sul sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com

Ortocolto

Villa Pallavicino – Busseto

Dalle 10.00 al tramonto manifestazione con fiori, piante e prodotti del settore floro-vivaistico nazionale, prodotti della bio-diversità agroalimentare ed eno-gastronomica, artigiani, artisti e

operatori d’ingegno; conferenze e iniziative culturali sui temi della cura del giardino e dell’ambiente, sulla valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale del territorio, sulla cucina naturale e sul benessere psico-fisico. Inoltre, alcuni laboratori manuali e ludici per bambini e alcuni appuntamenti di musica e animazione teatrale. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 052492487.



ParmaHam Music Festival 2019

Langhirano

Dalle 12.00 street food; Festa del vino con la formula degustazione che potrà essere acquistata al costo di 7 €, per ricevere 5 assaggi; dalle 18.30 musica con dj set. Dalle 9.00 alle 24.00 market dedicato all'artigianato di qualità e alle creazioni handmade, e alle aziende agricole del territorio con i propri prodotti gastronomici.

Settembre collecchiese

Collecchio

Dalle 16.00 cerimonia di apertura con il Complesso Musicale Città di Collecchio. Mercato della Croce, luna park e dalle 21.00 in Piazza Europa il Concerto della Croce Dal bel canto alla

tradizione, con gli Allievi del Conservatorio ‘A. Boito’ di Parma, coordinatrice musicale Donatella Saccardi e con la partecipazione del M° Romano Franceschetto (in caso di maltempo il concerto si svolgerà al Teatro Crystal).

Tramonto DiVino

Corte Rocca di Fontanellato

Centinaia di assaggi di vini e cibi tipici concentrati in una sola serata, protagonisti prodotti e vini Dop e Igp dell’Emilia-Romagna. Ticket d’ingresso euro 20,00. Il ticket comprende la

Guida “Emilia Romagna da bere e da mangiare”, un calice per le degustazioni con marsupio e un carnet di assaggi prodotti della gastronomia, mentre la degustazione dei vini è libera.

L’assaggio limitato della ricetta a cura dello chef nell’Isola dei protagonisti richiederà un ticket supplementare del costo di euro 3,00. Per informazioni www.emiliaromagnavini.it. Inoltre, spazio bimbi a tema "Maghi e Streghe" dalle 19.00 alle 22.30 in Rocca, su prenotazione tel. 0521829055.

Eventi al Castello di Bardi

Bardi

Dalle 21.00 visita guidata notturna con il gruppo di ricercatori del paranormale HHMT. Costo adulti euro 12,00; bambini euro 9,00. Prenotazione obbligatoria info@castellodibardi.info

oppure tel. 0525733021 – 3801088315.



Domenica 15

Festa dei fiori, profumi e brocantage

Via Farini

Dalle 8.00 alle 20.00 stand dedicati al verde e al bio-natura, inoltre stand di prodotti biologici, artigianato e cosmesi.

Salone del Camper

Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a

Dalle 9.30 alle 18.00 la seconda più importante manifestazione europea del caravanning e del turismo en plein air. Ingresso a pagamento. Per informazioni www.salonedelcamper.it

Giornata europea della Cultura ebraica

Sinagoga di Parma – Vicolo Cervi, 4

Dalle 9.30 alle 10.30 speciale apertura della Sinagoga con visita guidata. Biblioteca Palatina – Palazzo della Pilotta, Parma

Alle 10.00 apertura della Giornata e inaugurazione della mostra di manoscritti e stampati della collezione De Rossi.

Sinagoga di Parma – Vicolo Cervi, 4

Alle 11.30 Cerimonia di rientro del Sefer Torah kasher.

Sinagoga e Museo Ebraico Fausto Levi di Soragna

Alle 16.00 apertura al pubblico e visita guidata speciale a cura di Roberta Tonnarelli. Dalle 16.30 alle 18.30 visite libere e animazione musicale e produzione del docufilm Se lo vorrete,

non sarà un sogno, a cura di Alan Baumann. Teatro Farnese – Palazzo della Pilotta, Parma Alle 21.00 L’albero dei sogni con il Balletto di Roma, musiche di Riccardo Joshua Moretti. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per prenotazioni: prenotazioni@museoebraicosoragna.net

Carrozze e cavalli

Cittadella

Dalle 10.00 raduno e dalle 10.30 partenza delle carrozze verso le principali vie del centro con tappa al Parco Ducale dove verrà impartita la benedizione agli equipaggi da parte di don

Umberto Cocconi. Percorso: andata: Parco Cittadella, via Godi, via Frugoni, viale Duca Alessandro, via Solferino, Piazzale XXV Aprile, Stradone Martiri della Libertà, Piazza

Risorgimento, Viale Pier Maria Rossi, Strada della Repubblica, Piazza Garibaldi, Strada Mazzini, Viale Toscanini, viale Basetti, Ponte Italia, Viale Caprera, Piazzale Barbieri, Strada

Bixio, Piazzale Corridoni, Strada Massimo D’Azeglio, Piazzale Santa Croce, Parco Ducale (breve sosta presso il Comando Provinciale dei Carabinieri e benedizione equipaggi), Ponte

Verdi, Viale Mariotti, Via Pigorini, Borgo Cavallerizza, Piazzale della Pace, Strada Pisacane, Strada Al Duomo, Piazza Duomo. Ritorno: Strada al Duomo, Strada Pisacane, Strada

Garibaldi, via Mazzini, Strada Della Repubblica, Viale San Michiele, Piazza Risorgimento, Viale Duca Alessandro, Via Italo Pizzi, Via Godi, Parco Cittadella. Alle 16.30 premiazione

degli equipaggi più belli.



Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.30 La favola delle teste di legno. Una conferenza per tutti sulla storia del teatro d’animazione fatta con ombre, burattini e marionette. Ingresso libero fino ad esaurimento dei

posti disponibili. Alle 16.30 Bargnocla cabaret. Spettacolo della Compagnia I Burattini dei Ferrari. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.



Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata. La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso

attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.



Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione.

Per informazioni tel. 0521607791.



Fiera del fungo di Borgotaro I.G.P.

Centro storico di Borgotaro

Durante la giornata mercati, showcooking, musica, degustazioni, cultura, stand gastronomici, street food. Programma dettagliato sul sito www.sagradelfungodiborgotaro.it Per

informazioni tel. 052596796.

Mercatino dell’Antiquariato e Fiera del Vinile

Fontanellato

Durante la giornata attorno alla Rocca mercatino con circa 100 espositori con oggetti d’antichità, modernariato e vintage e Fiera del Vinile. Per informazioni tel. 0521829055.

Ortocolto

Villa Pallavicino – Busseto

Dalle 9.00 al tramonto manifestazione con fiori, piante e prodotti del settore floro-vivaistico nazionale, prodotti della bio-diversità agroalimentare ed eno-gastronomica, artigiani, artisti e

operatori d’ingegno; conferenze e iniziative culturali sui temi della cura del giardino e dell’ambiente, sulla valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale del

territorio, sulla cucina naturale e sul benessere psico-fisico. Inoltre, alcuni laboratori manuali e ludici per bambini e alcuni appuntamenti di musica e animazione teatrale. Ingresso a

pagamento. Per informazioni tel. 052492487.

Eventi al Museo del Prosciutto

Museo del Prosciutto - Langhirano

In occasione del Festival del prosciutto apertura straordinaria dalle 10.00 alle 20.00 e ingresso ridotto Speciale Festival a euro 3,00 per tutti. Degustazioni, incontri e laboratori. Alle 11.00 e

17.00 visite guidate gratuite. Programma completo sul sito www.museidelcibo.it



Festival del Prosciutto: Finestre aperte

I Prosciuttifici sono aperti al pubblico per assistere al ciclo di lavorazione. Elenco completo dei prosciuttifici e dettagli sul sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com

Bianca e la corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 10.30 e 11.45 visite in abiti medievali. Costo visita guidata euro 3,00; ingresso in Castello euro 5,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 328.2250714.

ParmaHam Music Festival 2019

Langhirano

Dalle 12.00 street food; Festa del vino con la formula degustazione che potrà essere acquistata

al costo di 7,00 €, per ricevere 5 assaggi; dalle 18.30 musica con dj set. Dalle 9.00 alle 22.00 market dedicato all'artigianato di qualità e alle creazioni handmade, e alle aziende agricole del

territorio con i propri prodotti gastronomici.



EnciclopeDay

Soragna

In occasione della Sagra dell’Addolorata eventi, ateliers, mercatino, incontri, spettacoli: dalle 9.30 alle 19.30 mercatino e momenti di divulgazione interattiva nel paese; dalle 9.30 alle 19.30 attività per bambini; dalle 9.30 alle 11.30 pedalata in compagnia nel territorio; alle 12.00 parole, reading e musica con Dente e Guido Catalano; alle 16.00 e alle 17.30 clownerie; alle 19.00 aperitivo armonico.

Settembre collecchiese: porte aperte al Ferlaro

Ceramica del Ferlaro - strada Burbelles, Collecchio

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 visite guidate gratuite al laboratorio. Per informazioni tel. 0521805348.

Mont’art - Arte nel Borgo

Montechiarugolo

Mostra concorso degli artisti, pittori, scultori e fotografi nelle vie del borgo (fino al 12 settembre è possibile iscriversi per esporre le proprie opere d’arte, per informazioni:

montartinfo@gmail.com). Inoltre, laboratorio creativo per bambini, performance live di street art, pranzo con l’arte a cura dell’Associazione ANSPI “Don Lazzero”, concerto in chiesa di

musica barocca per organo e violino. A fine giornata la proclamazione degli artisti vincitori delle varie categorie. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 22

settembre.

Domenica MAGIrocCA

Rocca Sanvitale a Fontanellato

Alle 15.30 la fiaba di Aladino e Jasmine rivive in castello, visita animata in castello con magici personaggi e dolce saluto finale per i più piccoli. Prenotazione obbligatoria tel. 0521829055.

Viaggio di un boccone

Museo del Prosciutto - Langhirano

Alle 18.00, in occasione del Festival del Prosciutto, laboratorio per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. Attraverso una narrazione abbinata a immagini e a veri e propri esperimenti, viene

proposto ai bambini un viaggio alla scoperta della strada che un boccone di cibo compie all’interno del loro corpo. I bambini, tutti insieme, cercheranno di ricostruire una modello di questo percorso partendo da materiale povero e di riciclo, utilizzando la loro fantasia insieme a una giusta dose di rigore scientifico. Un modo per conoscere e per conoscersi. Laboratorio gratuito per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, ingresso ridotto Speciale Festival a euro 3,00 per tutti. Prenotazione obbligatoria presso IAT Parma tel. 0521218889. Per informazioni www.museidelcibo.it



Festival Serassi

Cappella Ducale di San Liborio – Colorno

Alle 18.00 Un viaggio nella storia dell’organo italiano. Musiche di Frescobaldi, Corelli, Padre Martini, Cimarosa, con Fabio Nava all’organo. Ingresso gratuito.