Primo week end di febbraio tra arte, dimore storiche e castelli

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero.

Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30.

Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 1 febbraio

Mostra di veri corpi umani

Link124 hotel - Via San Leonardo, 124

Dalle 11.00 alle 18.00 mostra Bodies exhibition, collezione scientifica di circa 250 pezzi di esposizione costituita da corpi umani, scheletri, arti, organi, blocchi di organi, simulatori funzionali, modelli tattili e colate di forme. Ingresso intero euro 20,00; studenti euro 15,00; under 4 gratuito. Per informazioni tel. 05211790330.

Incontri del Levriero

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 I dipinti e le incisioni di Giuseppe Stuard, conversazione e visita guidata a cura di Alessandro Malinverni. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Poltrone rosse

Auditorium Palazzo del Governatore - Piazza Garibaldi

Alle 18.00 incontro con Francesco Barilli e i moderatori Michele Guerra, Filiberto Molossi, Nicola Tasso sul documentario Poltrone rosse di Francesco Barilli. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Nuove atmosfere

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5/a

Alle 20.30 concerto con l’Orchestra I pomeriggi musicali diretta da Daniel Cohen e Andrea De Francesco all’oboe, musiche di Mozart. Per informazioni e biglietti tel. 0521391339 – www.fondazionetoscanini.it

Cabaret des artistes

Teatro Due – Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Eleganzissima, di e con Drusilla Foer. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Parma Danza

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 20.30 va in scena Daniele Cipriani Entertainment in Lo schiaccianoci, balletto in due atti dal racconto di Hoffmann, coreografia e regia di Amedeo Amodio, musiche di Ciajkovskij. Per informazioni te biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Se devi dire una bugia...è meglio dirla grossa, di Rey Cooney, con

Marco Morandi e Matteo Vacca. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.

Teatro del Cerchio: stagione serale

Via Pini, 16/a

Alle 21.00 va in scena Il malato immaginario, di Molière. Per informazioni e prenotazioni tel. 3318978682 – info@teatrodelcerchio.it

Teatro Verdi: stagione di prosa

Busseto

Alle 21.00 va in scena L’Artusi, bollito d’amore, di Roberto Pozzi. Per informazioni e biglietti tel. 052492487.

Sabato 2 febbraio

Parma a Palazzo: visita guidata al Palazzo Ducale

Alle 10.00 incontro con la guida davanti al Teatro Regio. Trasferimento al Palazzo Ducale per visitare le sale storiche, affrescate durante il Ducato Farnesiano. A completamento del percorso verranno illustrati i luoghi della memoria ducale "per difetto". Durata 2 per. Ingresso gratuito. Costo della visita guidata: euro 10,00. Prenotazione obbligatoria entro le 11.00 del 1 febbraio al tel. 3333722729 o via email sandra.baiocchi@alice.it, indicando: nominativo, luogo e data di nascita. Tali dati dovranno essere inviati alla segreteria della Prefettura, per i controlli stabiliti dalle autorità preposte.

Buon decimo compleanno, Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi!

Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi - Vicolo delle Asse, 5

Alle 10.30 Festa dei libri con oltre 200 novità librarie per bambini e ragazzi in italiano e lingua straniera e Acchiappa la strega! Festeggiamo la Biblioteca Internazionale con la lettura animata ed un atelier creativo dedicato a Cornabicorna, per bambini dai 3 anni, è richiesta la prenotazione tel. 0521031984 / 983 - bibliotecainternazionale@comune.parma.it. Alle 16.30 Festeggiamo con gli amici internazionali della biblioteca, letture ed esibizioni artistiche. Alle 18.30 Ricordando Ilaria, intervengono i famigliari di Ilaria Alpi e brindisi di buon compleanno con l’Assessore alla Cultura del Comune di Parma Michele Guerra.

I Monumenti di Maria Luigia: visite guidate

Museo Glauco Lombardi - Strada Garibaldi, 15

Alle 10.30 visita guidata alla mostra di acquerelli realizzati per il volume del 1845 che riunisce e descrive le tante opere pubbliche realizzate sotto il governo di Maria Luigia, molte delle quali ancora oggi visibili e divenute col tempo luoghi simbolo dell'immaginario collettivo. La partecipazione alla visita guidata al costo di euro 3,00 permette anche l'accesso alla collezioni permanenti. Per informazioni tel. 0521233727.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Una speciale visita al nuovo percorso per

conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Il volto racconta. Ritratto e autoritratto: il volto racconta le emozioni, la storia e la bellezza di ognuno di noi. A partire dal ritratto di Giuseppe Stuard i bambini daranno vita alla loro personale interpretazione del volto. Età 5 - 9 anni. Durata: 1 ora e 15 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Mostra di veri corpi umani

Link124 hotel - Via San Leonardo, 124

Dalle 11.00 alle 18.00 mostra Bodies exhibition, collezione scientifica di circa 250 pezzi di esposizione costituita da corpi umani, scheletri, arti, organi, blocchi di organi, simulatori funzionali, modelli tattili e colate di forme. Ingresso intero euro 20,00; studenti euro 15,00; under 4 gratuito. Per informazioni tel. 05211790330.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta

dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Camera di San Paolo e Antica Spezieria Benedettina

Alle 15.00 incontro con la guida allo IAT in Piazza Garibaldi. Visita guidata agli ambienti storici dell' Antica Farmacia del Monastero di San Giovanni Evangelista. Quindi le sale storiche con i due cicli di affreschi del Cinquecento Parmense: di Alessandro Araldi e di Correggio (Camera di San Paolo). Durata 2 h 1/2. Ingressi a pagamento: euro 2,00 Antica Spezieria; euro 6,00 Camera San Paolo. Gratuito under 18 anni. Costo della visita guidata: euro 10,00. Prenotazione obbligatoria al tel. 3333722729 ( Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna).

Kids: pomeriggi per bambini al cinema

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 15.30 proiezione del film Zanna bianca, ingresso bambini euro 4,00; adulti accompagnatori euro 6,00. Per informazioni tel. 0521960554.

Regio young

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 16.00 va in scena Lo schiaccianoci, riduzione del balletto in due atti, dagli 8 anni. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 - www.teatroregioparma.it

Teatro delle Briciole: Weekend al Parco

Parco Ducale

Alle 16.30 va in scena Wow, regia di Beatrice Baruffini, dai 3 anni. Ingresso euro 10,00; ridotto Ikea euro 7,00; under 14 e over 65 euro 6,00. Per informazioni tel. 0521989430.

Viaggio nel mistero delle cattedrali

Auditorium Toscanini - Via Cuneo, 3/b

Alle 17.00 conferenza dal titolo Gotico, mistero nel Medioevo. Ingresso gratuito. Per

informazioni tel. 3755038395.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena La bisbetica domata, di William Shakespeare, regia di Andrea Chiodi.

Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Cabaret des artistes

Teatro Due – Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Eleganzissima, di e con Drusilla Foer. Per informazioni e biglietti tel.

0521230242 – www.teatrodue.org

Parma Danza

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 20.30 va in scena Daniele Cipriani Entertainment in Lo schiaccianoci, balletto in due atti dal racconto di Hoffmann, coreografia e regia di Amedeo Amodio, musiche di Ciajkovskij. Per informazioni te biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Teatro del Cerchio: stagione serale

Via Pini, 16/a

Alle 21.00 va in scena Il malato immaginario, di Molière. Per informazioni e prenotazioni tel. 3318978682 – info@teatrodelcerchio.it

Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Se devi dire una bugia...è meglio dirla grossa, di Rey Cooney, con Marco Morandi e Matteo Vacca. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.

VDAY 2019 - STOP ALLA VIOLENZA

Teatro Europa - Via Oradour, 14

Alle 21.00 va in scena lo spettacolo I Monologhi della Vagina, tratto dal testo omonimo di Eve Ensler del 1996, regia di Stefania Maceri. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Centro Antiviolenza di Parma. Per informazioni e prenotazioni cell.

3470735639 - collettivo.vday@gmail.com

Il vischio e la tordela

Oasi dei Ghirardi - località Predelle di Porcigatone

Visita guidata naturalistica alla Riserva dei Ghirardi con partenza presso il centro Visite della Riserva alle 14.30. Per informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it

Prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le 18.00 del giorno precedente.

Teatro alla Corte: stagione di prosa

Corte di Giarola – Collecchio

Alle 21.00 va in scena Bianca, di Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco. Ingresso euro 12,00;

under 18 , studenti e over 65 euro 8,00. Per informazioni tel. 3466716151.

Teatro di Ragazzola e Roccabianca: stagione di prosa

Teatro di Ragazzola

Alle 21.15 va in scena In nome del padre. Ingresso euro 18,00. Per informazioni e biglietti tel.

3395612798.

Domenica 3 febbraio

Il mercatino da Forte dei Marmi

Via D’Azeglio

Dalle 8.00 alle 20.00 le bancarelle del famoso mercato.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Una speciale visita al nuovo percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Mostra di veri corpi umani

Link124 hotel - Via San Leonardo, 124

Dalle 11.00 alle 18.00 mostra Bodies exhibition, collezione scientifica di circa 250 pezzi di esposizione costituita da corpi umani, scheletri, arti, organi, blocchi di organi, simulatori funzionali, modelli tattili e colate di forme. Ingresso intero euro 20,00; studenti euro 15,00; under 4 gratuito. Per informazioni tel. 05211790330.

Domenicalmuseo a Palazzo Pilotta: visita guidata

Alle 14.00 incontro con la guida davanti allo scalone di ingresso del Palazzo Pilotta. Visita al nuovo percorso del Teatro Farnese e alle sale della Galleria Nazionale. Durata: 3 ore ca. Ingresso gratuito. Costo della visita guidata: euro 15,00; euro 3,00 12-15 anni; gratuito under 12 anni. Prenotazione obbligatoria al tel. 3333722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna/tedesco, francese, inglese).

Kids: pomeriggi per bambini al cinema

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 14.30 proiezione del film Zanna bianca, ingresso bambini euro 4,00; adulti accompagnatori euro 6,00. Per informazioni tel. 0521960554.

Teatro del Cerchio: stagione dei ragazzi

Via Pini, 16/a

Pane, amore e fantasia, pomeriggio a teatro con merenda. Alle 15.30 va in scena Il re Solosoletto, alle 16.30 merenda, alle 17.00 va in scena Il ripostiglio delle fiabe. Per informazioni e prenotazioni tel. 3318978682 – info@teatrodelcerchio.it

Bianca e la Corona Sospesa

Castello di Torrechiara

Visite guidate alle 11.00 e alle 14.30 al costo di euro 3,00 a persona. Ingresso gratuito al castello. Possibilità di degustazione di prodotti tipici euro 12,00; ragazzi 3 - 10 anni euro 10,00 presso La Tavola del Contado su prenotazione. Per informazioni tel. 3282250714.

Principesse a corte

Rocca Sanvitale - Fontanellato

Alle 15.00 una magica avventura in compagnia della regina dei ghiacci più amata dai bambini e dalle bambine, sarà la Regina, avvolta nel suo splendido abito blu principesco, ad accompagnare nel percorso i bimbi con i genitori. E chissà se durante l’itinerario sbucherà

qualche altro beniamino o beniamina di chi ama le favole? Al termine dell’evento verrà dato un dolcetto ai bimbi. Costo euro 8,00. Prenotazione obbligatoria rocca@fontanellato.org – tel. 0521829055.

Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 16.00 va in scena Se devi dire una bugia...è meglio dirla grossa, di Rey Cooney, con

Marco Morandi e Matteo Vacca. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena La bisbetica domata, di William Shakespeare, regia di Andrea Chiodi.

Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Cabaret des artistes

Teatro Due – Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena Eleganzissima, di e con Drusilla Foer. Per informazioni e biglietti tel.

0521230242 – www.teatrodue.org

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per

informazioni tel. 0521607791.

Teatro delle Briciole: Weekend al Parco

Parco Ducale

Alle 16.30 va in scena La regina delle nevi, di Michelangelo Campanale, dai 5 anni. Ingresso euro 10,00; ridotto Ikea euro 7,00; under 14 e over 65 euro 6,00. Per informazioni tel. 0521989430.

VDAY 2019 - STOP ALLA VIOLENZA

Teatro Europa - Via Oradour, 14

Alle 21.00 va in scena lo spettacolo I Monologhi della Vagina, tratto dal testo omonimo di Eve

Ensler del 1996, regia di Stefania Maceri. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Centro Antiviolenza di Parma. Per informazioni e prenotazioni cell. 3470735639 - collettivo.vday@gmail.com

Nuove atmosfere

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5/a

Alle 20.30 concerto con l’Orchestra I pomeriggi musicali diretta da Daniel Cohen e Andrea De Francesco all’oboe, musiche di Mozart. Per informazioni e biglietti tel. 0521391339 – www.fondazionetoscanini.it

Viaggio alle miniere di Corchia

Ritrovo e partenza alle 9.30 davanti alla Pizzeria di Corchia per l'escursione per bambini e famiglie dal bellissimo borgo medievale alla Miniera Pietra del Fuoco, l’unica miniera visitabile. Rientrati a Corchia visita al Museo Martino Jasoni. Prenotazione obbligatoria tel.

3284794656 - www.trekkingtaroceno.it