Un week end tra gastronomia, suggestioni notturne e memoria

Venerdì 1 giugno

Un concerto, un quadro

Voltoni del Guazzatoio – Palazzo della Pilotta

Alle 17.30 concerto con Anna Bulkina al pianoforte, anticipato dalla presentazione di un capolavoro del XIX secolo conservato nel palazzo e mai esposto al pubblico. Ingresso euro 6,00. Per informazioni tel. 0521233309.

1968 Cinquanta anni da quel maggio

Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi

Alle 21.00 Era di maggio. Cronache di uno psicodramma, incontro con Giampiero Mughini.

Arte e suggestioni in rocca

Rocca dei Rossi – San Secondo parmense

Alle 21.30 visita spettacolo notturna. Durata 1 h, 45 minuti. Costo adulti euro 10,00; ridotto card castelli e gruppi euro 7,50; ragazzi euro 4,00; under 10 gratuito. Prenotazione obbligatoria tel. 3382128809 – 3334184232.

Sabato 2 giugno

City of Gastronomy Festival

Piazza Garibaldi, Palazzo del Governatore, Piazza Ghiaia, portici di via Mazzini

Il nuovo festival della gastronomia creativa con cooking shows, incontri, pop up restaurant, talk shows, degustazioni e laboratori per bambini. Per informazioni e programma dettagliato: www.cityofgastronomyfestival.it

Bardi fantastica

Bardi

Dalle 10.00 alle 17.00 Re Artù e il drago di Morgana. Per informazioni tel. 3801088315 – 0525733021.

Mercatino fantasy & medievale

Castello di Varano dè Melegari

Dalle 11.00 attività e mercatino con oggetti di artigianato, scudi e archi di legno, articoli in cuoio, curiosi manufatti e costumi medievali, ma anche tipici prodotti gastronomici, vini, liquori e birre artigianali. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3273797253 - www.castellodivarano.it

Giraperitivo in Castello

Rocca di Fontanellato

Dalle 18.00 visita al museo e al maniero con aperitivo itinerante nelle sale arredate del castello. Prenotazione obbligatoria tel. 0521829055 oppure rocca@fontanellato.org

Domenica 3 giugno

Città della memoria

Cimitero della Villetta

Alle 11.00 per la settimana dei cimiteri europei, Infinita poesia – Poeti al monumentale, visita a cura di Luca Ariano e Francesco Gallina, in collaborazione con Ensemble Silentia Lunae.

Eventi collaterali alla mostra Abecedario d’artista

Galleria San Ludovico – Borgo del Parmigianino, 2

Alle 18.30 Clessidra, performance a cura di Spazio 84 con videoproiezione e fotografie di Pietro Bandini. Ingresso gratuito.

Paganini on the road

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 20.30 Aspettando il Niccolò Paganini guitar festival, Ensemble di guzheng. Per informazioni e biglietti tel. 0521572600

– info@societaconcertiparma.com

Fattorie aperte

Aziende agricole a agriturismi della provincia

Le fattorie della regione aprono le porte al pubblico, proponendo prodotti tipici e gastronomia locale. Per vedere le fattorie che partecipano e cosa offrono, visitare il sito http://www.fattorieaperte-er.it

