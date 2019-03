Tra Mercantinfiera, feste di Carnevale e gli ambulanti di Forte dei Marmi

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 1

I Giovani per Verdi

Casa della Musica

Alle 18.00 settimana edizione dell’iniziativa, al pianoforte Simone Savina, presenta Paolo Zoppi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Cabaret des artistes

Teatro Due – Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Il pappagallo morto, con l’Ensemble attori del Teatro Due e la Kleine Kabarett orchestra. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Gran Casinò. Storie di chi gioca sulla pelle degli altri

Auditorium Paganini - Via Toscana, 5/a

Alle 21.00 uno spettacolo per dire no al gioco d'azzardo, con Fabrizio De Giovanni, regia di Gilberto Colla. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena La storia d’Ita(g)lia, di Tirocchi, Paniconi e Pallottini, regia di Marco Simeoli, con Daniele Derogatis, Valeria Monetti, Maurizio Paniconi e Alessandro Tirocchi. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.

Carnevale Borgotarese

Centro storico - Borgo Val di Taro

Dalle 19.00 festa in maschera anni '70-'80-'90 nel centro storico. Ingresso gratuito. Per informazioni www.carnevaleborgotarese.it

Teatro Comunale di Fontanellato : stagione di prosa

Teatro Comunale - Fontanellato

Alle 21.00 va in scena Infanzia felice, una fiaba per adulti, di e con Antonella Questa. Ingresso intero euro 12,00; ridotto euro 10,00. Per informazioni tel. 3274089399.

Il Carnevale del Borgo

Teatro G. Magnani - Fidenza

Alle 21.00 Veglione di Carnevale. Nel cuore e nell’anima...verso gli anni ’70, a teatro si balla con Opera swing . Serata di beneficenza con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: Cral Bormioli Rocco tel. 392 9522302 - Fondazione Bambini e Autismo tel. 0524524047.

Sabato 2

Mercanteinfiera primavera

Fiere di Parma – Via delle Esposizioni, 393 Baganzola

Dalle 10.00 alle 19.00 mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo. Ingresso euro 10,00; under 14 gratuito se accompagnati da un adulto. Per informazioni www.mercanteinfiera.it

Carnevarte

Biblioteca di Alice - Parco Ducale

Alle 10.00 Costruiamo insieme le maschere di Carnevale. Vieni a costruire la tua maschera a-tipica con materiali di recupero. A cura dell’Associazione Orso Blu. Per bambini dai 4 anni. Durata: 2 ore. Per informazioni tel. 0521031751 - alice@comune.parma.it

Piazza Garibaldi

Dalle 15.00 Invasioni lunari, il gruppo itinerante di trampolieri e danzAttori si muove leggero tra la folla e le strade del centro città, creando luminosi quadri viventi alla scoperta dell’Oracolo Contemporaneo, della Filatrice di Sogni e della Butterfly. A cura di The Fan

Events. Per informazioni tel. 0521218889 - turismo@comune.parma.it

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 Ti in-vesto cavaliere! Divertente percorso alla scoperta delle battaglie dipinte presenti nella collezione Stuard: come antichi cavalieri i bambini si prepareranno al duello “armati” di una spada carnevalesca fatta di fantasia e colori grazie alla quale otterranno

l’ufficiale investitura a cavalieri del Museo. A seguire merenda. Max 15 bambini con genitori. Per bambini dai 5 ai 10 anni. Durata: 1 ora e 15 minuti. Prenotazione obbligatoria tel. 0521508184 pinacoteca.stuard@comune.parma.it

Spazio giovani Biblioteca Civica - Vicolo Santa Maria, 5

Alle 16.00 Di tutti i colori, laboratorio di riciclo creativo. Vecchi libri possono avere nuova vita rallegrando le feste e decorando gli spazi e gli angoli della biblioteca. A seguire merenda insieme e angolo trucchi di carnevale. Per ragazzi dai 14 ai 19 anni. Durata: 3 ore. Per

informazioni tel. 0521031025 - spaziogiovani.civica@gmail.com

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Ti in-vesto cavaliere! A seguire merenda. Per bambini dai 5 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria tel. 0521508184 - pinacoteca.stuard@comune.parma.it Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Sabato a palazzo. Visita guidata insolita alla città di Parma

Visita guidata a Palazzo Rangoni Farnese e Palazzo Ducale di Parma

Il ritrovo con la guida turistica di Artemilia Guide Turistiche è di fronte all’ingresso di Palazzo Ducale, all’interno del Parco Ducale, alle 10.00, partenza alle 10.15. Visita della durata di 2 ore e mezza circa. Costo visita guidata euro 10,00; gratuito minorenni accompagnati. Non sono previsti ingressi a pagamento ai musei. È richiesta la prenotazione. Prenotazioni via email a info@artemilia.it entro le 19.00 del giovedì 28 febbraio 2019 indicando nome, cognome, data e luogo di nascita. Il servizio di visita guidata si attiva al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti. Tel. 3484559176.

I Monumenti di Maria Luigia: visite guidate

Museo Glauco Lombardi - Strada Garibaldi, 15

Alle 10.30 visita guidata alla mostra di acquerelli realizzati per il volume del 1845 che riunisce e descrive le tante opere pubbliche realizzate sotto il governo di Maria Luigia, molte delle quali ancora oggi visibili e divenute col tempo luoghi simbolo dell'immaginario collettivo. La partecipazione alla visita guidata al costo di euro 3,00 permette anche l'accesso alla collezioni permanenti. Per informazioni tel. 0521233727.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Visita guidata

Antica Spezieria e Camera di San Paolo

Alle 15.00 incontro con la guida davanti allo IAT in Piazza Garibaldi. Visita all'Antica Spezieria Benedettina, ingresso euro 2,00 cad. A Seguire visita alla Camera di San Paolo con l’affresco di Correggio e le attigue sale storiche dell'ex monastero benedettino. Ingresso euro 6,00 cad. Durata: 2 ore e mezza. Costo della visita guidata: euro 10,00 cad. Prenotazione obbligatoria al 333/3722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna)

Un museo a misura di bambino

Palazzo Bossi Bocchi – Strada al Ponte Caprazucca, 4

Alle 16.00 laboratorio didattico dal titolo Il mio colore preferito è..., a cura di Rosanna Spadafora (per bambini dai 6 ai 10 anni) Ingresso gratuito. Per informazioni guide@fondazionecrp.it

Punta al Parco

Teatro al Parco - Parco Ducale

Alle 18.30 va in scena Corti di carta, di Riccardo Reina. Ingresso under 20 euro 5,50; over 20 euro 8,00. Per informazioni tel. 0521992044/989430.

Parma Danza

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 20.30 va in scena il Yacobson ballet in Don Quixote, musiche di Ludwig Minkus. Per informazioni te biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Don Giovanni di Molière, con Fabrizio Contri, Lucio De Francesco, Giordana Faggiano, Elena Gigliotti, Gianluca Gobbi, Fulvio Pepe, Sergio Romano, Ivan Zerbinati e con Vittorio Camarota, Marta Cortellazzo Wiel, regia Valerio Binasco produzione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Cabaret des artistes

Teatro Due – Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Il pappagallo morto, con l’Ensemble attori del Teatro Due e la Kleine Kabarett orchestra. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena La storia d’Ita(g)lia, di Tirocchi, Paniconi e Pallottini, regia di Marco Simeoli, con Daniele Derogatis, Valeria Monetti, Maurizio Paniconi e Alessandro Tirocchi. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.

Il Carnevale del Borgo

Piazza Garibaldi - Fidenza

Alle 14.30 Borgo mascherato Tutti in piazza! Sfilata e premiazione delle maschere. Musica coriandoli e animazione con “La Carovana della Fantasia”, le frazioni, la Banda “Città di Fidenza”. Presenta Nino Secchi. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 9 marzo alle 14.30. Per informazioni tel. 052483377

Ridotto Teatro G. Magnani - Fidenza

Alle 17.00 Il violino virtuoso. Per informazioni tel. 052483377.

Riapertura del Museo Guatelli

Museo Ettore Guatelli - Ozzano Taro, Collecchio

Alle 15.00, 16.15 e 17.30 speciale visita guidata dal titolo “Oggetti migranti. Gli oggetti ripensati del Museo Guatelli”, condotta da Lia Simonetti. Costo del biglietto euro 7,00, gratuito per bambini fino a 10 anni. La prenotazione non è necessaria. Per informazioni tel.

0521333601.

Carnevale Borgotarese

Centro storico - Borgo Val di Taro

Alle 17.00 mascherata per le vie del paese. Ingresso gratuito. ù

Palasabione - Borgo Val di Taro

Alle 22.00 veglione mascherato con musica live e dj set. Ingresso a pagamento. Per informazioni www.carnevaleborgotarese.it

Teatro Comunale di Fontanellato : stagione di prosa

Teatro Comunale - Fontanellato

Alle 21.00 va in scena Infanzia felice, una fiaba per adulti, di e con Antonella Questa. Ingresso intero euro 12,00; ridotto euro 10,00. Per informazioni tel. 3274089399.

Teatro Verdi: stagione di prosa

Busseto

Alle 21.00 va in scena L’hostaria. Storie improvvisate dal sapore divino, spettacolo comico di improvvisazione teatrale a scopo benefico. Ingresso platea euro 20,00; palco euro 15,00; loggione euro 10,00. Per informazioni tel. 052492487 - www.bussetolive.com

Domenica 3

Ambulanti di Forte dei Marmi

Piazza Ghiaia

Dalle 8.00 alle 19.00 evento di qualità con abbigliamento, borse e scarpe.

Biciclettata Fiab

Al mulino della Rosetta

Destinazione: Gatto Gambarone Noceto. Ritrovo alle 9.45 al parcheggio via Bizzozero di fianco alla sede. Km: circa 40. Percorso: Via Bizzozero, Vicofertile, Ponte A. Montanini, caseificio Bertinelli,

Località Gatto Gambarone.Capogita: Alessandra Tanzi tel. 3343049732 ti.sandra@alice.it Registrazione: soci FIAB 1 euro (ass. infortuni), non soci 3 euro (ass. infortuni e RC).

Mercanteinfiera primavera

Fiere di Parma – Via delle Esposizioni, 393 Baganzola

Dalle 10.00 alle 19.00 mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo. Ingresso euro 10,00; under 14 gratuito se accompagnati da un adulto. Per informazioni

www.mercanteinfiera.it

Carnevarte

Casa del Suono - Piazzale Salvo D'Acquisto

Alle 11.00 Note in maschera. Alla scoperta di suoni, voci, melodie, rumori: la fata Suonella, custode della grande Casa del Suono, accompagnerà i piccoli visitatori mascherati alla scoperta di grammofoni, fonografi, radio, lettori cd e ipod fino all’entusiasmante avventura nella magica Sala Ascolto... Max 25 bambini. Per bambini dai 3 ai 6 anni. Durata: 1 ora. Prenotazione obbligatoria: 0521031171 - infopoint@lacasadellamusica.it

Piazza Duomo

Dalle 14.00 storica sfilata dei carri che si snoda per le strade del centro e dell’Oltretorrente fino al Parco Ducale dove si conclude con la premiazione dei carri e la proclamazione del vincitore della manifestazione in base alla classifica stilata dal presidente della giuria Al Dsèvod, maschera di Parma e, per i più piccoli, del re e della regina del Carnevale. A cura di Anspi. Per

informazioni tel. 0521281381.

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 16.00 Maschere ad arte. Alla scoperta della storia delle maschere più conosciute tra racconti, tradizione, divertimento e travestimento! In laboratorio i bimbi creeranno la loro coloratissima maschera di Arlecchino. A seguire merenda. Max 15 bambini con genitori. Per bambini dai 5 ai 10 anni. Durata: 1 ora e 15 minuti. Prenotazione obbligatoria tel. 0521031631 - castellodeiburattini@comune.parma.it

Biblioteca Guanda - Vicolo delle Asse

Alle 16.30 L'arte di mettersi in gioco. Carnevale con il Mago Gigo, raccontastorie e giocoliere. Sfilata delle mascherine in biblioteca con stelle filanti. A seguire merenda. Max 30 bambini con genitori. Per bambini dai 6 anni. Durata: 1 ora. Per informazioni tel. 0521031984 - bibliotecainternazionale@comune.parma.it

Biblioteca Pavese - Via Newton

Alle 16.30 Maschera-me. Per una festa perfetta di Carnevale mescolare due ingredienti: leggere insieme il racconto Ma dov’è il Carnevale?; inventare originali maschere con colla, forbici, fili colorati e sacchetti di carta... come gli animali del racconto! A seguire merenda. A cura della Bottega di Merlino. Max 20 bambini con genitori. Per bambini dai 6 ai 10 anni.

Durata: 1 ora. Prenotazione obbligatoria tel. 0521493345 - pavese@comune.parma.it

Palazzo Marchi - Strada Repubblica, 57

Alle 17.00 Ballo in maschera, messa in scena di un ballo in maschera del Settecento, con figuranti, danzatori e musici. Evento in collaborazione con l’Associazione Socio Culturale Noblesse Oblige e l’Ensemble Barocco Le Vipere Gentili. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti È gradita la partecipazione in maschera. Alle 16.00 lo storico dell’arte Alessandro Malinverni indosserà i panni del duca Scipione Grillo, committente del palazzo e illustrerà al pubblico la dimora. Max 60 persone (l’evento è

al completo).

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Non è necessaria la prenotazione.

Alle 16.00 laboratorio Maschere ad Arte. A seguire merenda. Per bambini dai 5 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria tel. 0521031631 - castellodeiburattini@comune.parma.it

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Scopri il complesso monumentale della Pilotta Il ritrovo con la guida turistica di Artemilia Guide Turistiche è ai piedi dello scalone del Palazzo della Pilotta alle 14.50. Partenza: ogni prima domenica del mese, alle 15.00. Costo

visita guidata euro 10,00; gratuito minorenni accompagnati. Non sono previsti ingressi a

pagamento ai musei. È richiesta la prenotazione tel. 3484559176.

Domenicalmuseo

Palazzo Pilotta

Alle 15.00 incontro con la guida davanti allo scalone d'ingresso di Palazzo Pilotta. Visita a: Teatro Farnese, Pinacoteca e alle Sale del Museo Archeologico, dedicate agli scavi di Veleia Romana. Durata: 3 ore. Ingresso gratuito. Costo della visita guidata: euro 15,00 cad.; gratuito minori under 15 anni. Prenotazione al 333.3722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice

turistica abilitata Regione Emilia Romagna/tedesco, francese, inglese).

Parma Danza

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 15.30 va in scena il Yacobson ballet in Don Quixote, musiche di Ludwig Minkus. Per

informazioni te biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 16.00 va in scena La storia d’Ita(g)lia, di Tirocchi, Paniconi e Pallottini, regia di Marco Simeoli, con Daniele Derogatis, Valeria Monetti, Maurizio Paniconi e Alessandro Tirocchi. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.

Cabaret des artistes

Teatro Due – Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena Il pappagallo morto, con l’Ensemble attori del Teatro Due e la Kleine Kabarett orchestra. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per

informazioni tel. 0521607791.

Teatro Europa: stagione ragazzi

Via Oradour, 14

Alle 16.30 va in scena Caino e Abele, dai 3 anni. Ingresso euro 8,00; ridotto under 18 e over 65 euro 6,00. Per informazioni tel. 0521243377 – www.europateatri.it

Teatro delle Briciole: Weekend al Parco

Parco Ducale

Alle 16.30 va in scena Oggi. Fuga a quattro mani per nonna e bambino, di e con Annalisa Arione e Dario de Falco, dai 5 anni. Ingresso euro 10,00; ridotto Ikea euro 7,00; under 14 e over 65 euro 6,00. Per informazioni tel. 0521989430.

Note d’Arte: la domenica in Pilotta

Voltoni del Guazzatoio Palazzo della Pilotta

Alle 17.00 concerto con Giulio De Padova al pianoforte. Per informazioni e biglietti tel. 0521233309.

Teatro del Cerchio: stagione dei ragazzi

Via Pini, 16/a

Alle 17.00 va in scena Le 3 porcelline, con Chiaran Casoli, Adriana Milani, Anna Lisa Cornelli e Loredana Scianna. I bambini in maschera entrano gratis! Per informazioni e prenotazioni tel. 3318978682 – info@teatrodelcerchio.it

Note d’Arte: la domenica in Pilotta

Sale dei Voltoni del Guazzatoio - Piazzale della Pilotta

Alle 17.00 concerto con Giulio De Padova al pianoforte, a cura di Paola Cirani, direzione artistica Roberto Cappello. Per informazioni tel. 0521233309.

Bianca e la corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 10.30 e alle 11.45 visite medievali guidate. Partecipazione euro 3,00; ingresso al castello gratuito.

Bianca raccontami

Castello di Torrechiara

Alle 14.30 visita animata per grandi e piccini. Il costo è di euro 5,00 a testa, ingresso in Castello gratuito.

E poi ... per chi vuole degustazione prodotti tipici a euro 12,00; ragazzi 3 - 10 anni euro 10,00. La degustazione (facoltativa) è presso La Tavola del Contado.

Carnevale di Felino

Alle 15.00 ritrovo in Piazza Miodini per il Carnevale dei bambini, alle 15.30 musica, giochi e animazione, alle 17.00 sfilata dei carri con la partecipazione della banda musicale di Felino. Al centro sportivo Bonfanti dalle 17.30 apertura dello sand gastronomico con prodotti tipici, Salame Felino Igp, vini locali the caldo e vin brulé.

Carnevale Borgotarese

Partenza da Piazzale Lauro Grossi - Borgo Val di Taro

Alle 15.00 sfilata allegorica di Carnevale con 300 bambini e altri gruppi in maschera, accompagnati dal Corpo Bandistico di Borgotaro. Ingresso gratuito.

Palasabione - Borgo Val di Taro

Alle 16.00 veglione dei bambini con musica live. Ingresso a pagamento (domenica pomeriggio bambini e nonni gratis).

Per informazioni www.carnevaleborgotarese.it

Il pranzo di Babet. Chef per un giorno

Reggia di Colorno

Alle 15.30 attività per bambini dai 6 ai 10 anni. Costo euro 12,00 a bambino, euro 4,50 adulto accompagnatore. Prenotazione obbligatoria entro il 24 febbraio tel. 0521313790 -

ufficio.turistico@comune.colorno.pr.it

Eventi ai Musei del cibo

Museo del Vino Rocca Sanvitale - Sala Baganza

Alle 15.00 A Carnevale... ogni vino vale! Maschere, palloncini, parrucche e festoni faranno da scenario ad una divertente caccia al tesoro nelle antiche cantine della Rocca. Consigliato per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Alle 16.30 Alla scoperta del Museo del Vino! Un modo nuovo di vivere il museo; un gioco divertente e sfidante da fare insieme agli amici, ai genitori, ai nonni e agli zii. Consigliato per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, da soli o con adulti accompagnatori. Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria: IAT Parma tel. 0521218889 – www.museidelcibo.it