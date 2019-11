Tra November Porc, Rumore del Lutto, teatro e cultura: ecco il primo week end di novembre

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 1 novembre

Halloween in Piazza Ghiaia

Piazza Ghiaia

Dalle 10.00 alle 22.00 street food con menù Halloween, giochi e intrattenimenti per bambini, night & day party, Halloween market. Per informazioni tel. 0521313300.

Visite guidate ai Musei civici

Castello dei burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 Il mio burattino! Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. Una breve visita guidata condurrà i bimbi alla scoperta del fantastico mondo dei burattini e delle marionette e li ispirerà nella realizzazione del proprio capolavoro. Max. 15 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521031631.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 Visita guidata: la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Il Rumore del lutto

XIII edizione della rassegna che quest'anno ha come tema: Passaggi. L'elenco completo degli appuntamenti è disponibile sul sito www.ilrumoredellutto.com

Lenz fondazione: Natura dèi teatri #24

Galleria sud Cimitero Monumentale della Villetta – Viale della Villetta

Alle 16.30 Iphigenia in tauride – Ich bin stumn – Io sono muta, da Goethe e Christoph Willibald Gluck, testo e imagoturgia Francesco Pititto. Ingresso a pagamento. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521270141 – www.lenzfondazione.it

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Misery, di William Goldman. Per informazioni e biglietti tel.0521230242.

Speciale Halloween

Castello di Bardi

Dalle 10.00 alle 17.00 animazione in costume Streghe e stregoni, con giochi per bimbi e ragazzi. In serata visita a tema Halloween . Prenotazione obbligatoria tel. 3801088315 oppure 0525733021 - info@castellodibardi.info

Bianca e la corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 10.30, 11.45, 14.30 visita guidata in abiti medievali. Costo visita guidata euro 3,00; ingresso in castello euro 5,00 per i maggiorenni. Per informazioni tel. 3282250714.

November Porc – Speriamo ci sia la nebbia

Sissa Trecasali

Dalle 12.00 tensostruttura presso Parco della Montagnola con servizio cucina con prodotti tipici. Dalle 19.30 tensostruttura presso Parco della Montagnola, serata gastronomica e intrattenimento musicale e dalle ore 21.30 concerto live.

Sabato 2 novembre

Il Rumore del lutto

XIII edizione della rassegna che quest'anno ha come tema: Passaggi. L'elenco completo degli appuntamenti è disponibile sul sito www.ilrumoredellutto.com

Visite guidate ai Musei civici

Castello dei burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 Visita guidata: un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 Ad ognuno il suo...simbolo! Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. Nel mese in cui si festeggiano tutti i Santi, andiamo alla ricerca di quelli dipinti nei quadri della Pinacoteca e scopriremo che ognuno ha con sé un oggetto o un animale che racconta la sua storia: ispirati dalle opere viste, in laboratorio, i bambini disegneranno sé stessi con il simbolo che li rappresenta. Max 20 bambini. È richiesta la prenotazione: tel. 0521508184. Alle 16.30 Visita guidata: la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al

grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Parma DolceSweet Tour

Un pomeriggio in città nei luoghi di Maria Luigia con soste per assaggiare i suoi dolci preferiti. Dalle 14.30 alle 18.00. Itinerario: appuntamento presso IAT Parma in Piazza Garibaldi alle 14.45, Museo Lombardi, interno Chiesa Steccata, Teatro Regio, Piazza Duomo, Casa della Musica. Il servizio di accompagnamento si svolge in italiano e in inglese. Prezzo a persona: intero euro 25,00; ragazzi 3 - 12 anni euro 15,00; bambini 0-3 anni gratuito. Per informazioni e prenotazioni Assapora Parma tel. 328.2250714 – assaporaparma@assaporaparma.it

Enrico Onofri e la Filarmonica Arturo Toscanini

Teatro del Convitto Maria Luigia

Alle 19.00 concerto di musiche di Mozart, Sammartini e Haydn. Biglietti presso il Centro produzione musicale Arturo Toscanini Viale Barilla 27, tel. 0521391339.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Misery, di William Goldman. Per informazioni e biglietti tel.0521230242.

Lenz fondazione: Natura dèi teatri #24

Teatro Farnese – Complesso monumentale della Pilotta

Alle 21.00 Iphigenia in aulide – Oratorio, da Euripide e Christoph Willibald Gluck, traduzione, drammaturgia e imagoturgia Francesco Pititto. Ingresso a pagamento.

Teatro Farnese – Complesso monumentale della Pilotta

Alle 22.00 In the nursery, concerto. Ingresso a pagamento.

Per informazioni e prenotazioni tel. 0521270141 – www.lenzfondazione.it

November Porc – Speriamo ci sia la nebbia

Sissa Trecasali

Dalle 9.00 apertura della Mostra mercato Antichi sapori e tradizioni. Dalle 12.00 apertura stand gastronomici.

Alle 18.00 Inaugurazione ufficiale della diciottesima edizione di November Porc con la partecipazione di una vivace band itinerante. Dalle 19.30 tensostruttura presso Parco della Montagnola con serata gastronomica e intrattenimento musicale e dalle 21.30 concerto live.

A caccia di fantasmi

Castello di Fontanellato

Dalle 19.00 esperienza con i ghost hunters del gruppo G.I.A.P. di Roma, con degustazione al termine. Prenotazione obbligatoria via email a rocca@fontanellato.org

Stagione lirica al Teatro Verdi

Busseto

Alle 20.30 va in scena Un ballo in maschera, di Giuseppe Verdi, direzione artistica Marco Beretta, regia Alberto Oliva. Prevendita sul circuito e punti vendita Vivaticket. Per informazioni tel. 052492487 – 3923191453.

Speciale Halloween

Castello di Bardi

Serata adrenalinica e horror dal titolo Walking dead: creature della notte, active game. Prenotazione obbligatoria tel. 3801088315 oppure 0525733021 - info@castellodibardi.info

Domenica 3 novembre

Parma Film Festival – Invenzioni dal Vero

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 11.30 Aperitivo inaugurale del Festival. Lorenzo Mattotti presenta “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” (Francia/Italia 2019, 82’). Ingresso a pagamento.

Euro Torri

Alle 16.30 Evento Extra: Euro Torri incontra Gabriele Muccino. Ingresso gratuito.

Cinema Edison – Largo 8 marzo

Alle 18.00 Gianfranco Pannone e Ambrogio Sparagna presentano “Scherza con i fanti” (Italia 2019, 72’). Ingresso a pagamento.

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 21.00 Concorso: Montagne blu (19’). A seguire La belle époque, di Nicolas Bedos (Francia 2019, 115’). Ingresso a pagamento. Per informazioni www.invenzionidalvero.it

Il Rumore del lutto

XIII edizione della rassegna che quest'anno ha come tema: Passaggi. L'elenco completo degli appuntamenti è disponibile sul sito www.ilrumoredellutto.com

Visite guidate ai Musei civici

Castello dei burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 Visita guidata: un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 Visita guidata: la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Biblioteca Pavese – Via Newton

Alle 16.00 Rime di luce nella notte delle streghe: laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni a cura de La Bottega di Merlino. Attenti alle streghe, agli or-chi, ai lupi mannari! Nella notte dei misteri se ne vedono dappertutto torcere le budella e seminare tremarella. Tante filastrocche divertenti e fantasiose per giocare con le rime e le parole. Dopo questo primo approccio alla poesia ci divertiremo a costruire e personalizzare la nostra lanterna ispirandoci ai personaggi

narrati nelle filastrocche. Prenotazione obbligatoria, massimo 15 bambini. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521493345 - pavese@comune.parma.it

Domenicalmuseo nel Palazzo Pilotta

Galleria Nazionale e Teatro Farnese

Alle 15.00 Incontro con la guida, Sandra Baiocchi, davanti allo scalone di ingresso al Complesso Monumentale Palazzo Pilotta. Visita al Teatro Farnese e alla Galleria Nazionale. Durata: 2h e mezza. Ingresso gratuito. Costo della visita guidata euro 10,00 cadauno. Prenotazione obbligatoria al 333/3722729 ( Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica

abilitata Regione Emilia Romagna/tedesco, francese, inglese).

Mezz’ora d’arte con...

Palazzo Bossi Bocchi - Strada al ponte Caprazucca, 4

Alle 16.00 incontro dal titolo Jan Brueghel il giovane, Vaso di fiori, a cura di Serena Nespolo. Ingresso gratuito. Per informazioni guide@fondazionecrp.it - museo@fondazionecrp.it

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena Misery, di William Goldman. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242.

Teatro Pezzani: stagione ragazzi

Borgo San Domenico, 7

Alle 16.30 va in scena L'orco puzza, dai 4 anni. Per informazioni e prezzi tel. 0521200241.

Weekend al parco

Teatro al Parco – Parco Ducale

Alle 16.30 Gianni e il gigante, ideazione e regia Emanuela Dall’aglio, collaborazione artistica Mirto Baliani, con Emanuela Dall’aglio e la partecipazione di Veronica Pastorino, produzione Teatro delle Briciole. Dai 4 anni. Per informazioni tel. 0521992044.

Barocco in San Rocco

Sagrestia Nobile della Chiesa di San Rocco

Alle 17.00 Concerto di Nikolai Maletskov, clavicembalo, vincitore del Premio Nazionale delle Arti 2019. Ingresso gratuito.

Fiera del tartufo nero di Fragno

Calestano

Durante la giornata: mercatino del Tartufo, convegni, conferenze, prodotti tipici gastronomici, bancarelle di artigianato, artisti di strada, musica nei borghi ed escursioni su prenotazione. Calendario e programma dettagliato sul sito www.tartufonerofragno.it

Bianca raccontami

Castello di Torrechiara

Alle 10.30, 11.45, 14.30 visita guidata in abiti medievali. Costo visita guidata euro 3,00; ingresso in castello gratuito la prima domenica del mese. Per informazioni tel. 3282250714.

Bianca e la corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 14.30 visita guidata animata per bambini. Costo euro 5,00 a testa, il biglietto di ingresso al Castello è gratuito la prima domenica del mese. Prenotazione obbligatoria tel. 3282250714.

Perché il bosco arrossisce

Pradelle di Porcigatone - Borgotaro

Ritrovo presso il Centro Visite della Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi in località Pradelle di Porcigatone alle 14.30 per un percorso tra i boschi appenninici che si colorano di una tavolozza policroma, senza difficoltà particolari, accessibile anche a bambini (da 6 anni in su) richiede scarponi da escursionismo o stivali di gomma (terreni fangosi). Iniziativa gratuita a cura di WWF Parma, in collaborazione con i Parchi del Ducato. Prenotazione obbligatoria via SMS/Whatsapp: 3497736093. Per informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it

November Porc – Speriamo ci sia la nebbia

Sissa Trecasali

Dalle 9.00 apertura della Mostra mercato antichi sapori e tradizioni. Al Parco della Montagnola dimostrazione pratica della lavorazione delle carni del suino e del confezionamento dei salumi che hanno reso celebre la Bassa e della realizzazione tradizionale del burro. Dalle 12.00 apertura stand gastronomici. Dalle 15.30 solenne estrazione del gigantesco Mariolone che, dopo lenta e prolungata cottura, sarà distribuito a tutti i presenti..