Una domenica tra passeggiate e feste all'aperto

Domenica 1 luglio

Calestano e Abbazia di Corniana

Ritrovo in via Bizzozero alle 7.45 e partenza alle 8.00. Pedalata verso Corniana dove oltre alla più recente chiesa sorge a ridosso della rupe di S. Michele la più antica abbazia di Corniana. Km 82. Ritorno alle 18.30. Per informazioni tel. 3477876789.

Perle di Parma

Galleria Nazionale – Palazzo della Pilotta

Alle 10.00 itinerario floreale in galleria dal titolo Il più bel fior è colto, con Eles Iotti. Per informazioni e prenotazioni tel. 3488660878 – arnaldo.amadasi@unipr.it

Mercato Cavour

Piazza Cesare Battisti

Dalle 10.00 alle 24.00 tanti produttori locali di eccellenze e golosità.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i

personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è

necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta

dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito.

La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Barocco in San Rocco

Chiesa di San Rocco – Via Università, 10

Alle 17.00 Dal Re Sole al Beneamato. Un secolo di musica a Versailles, con Giovanni Paganelli al clavicembalo, Marco Angilella viola da gamba e Domenico Scicchitano al violino. Musiche di Couperin e Rameau. Ingresso gratuito. Visite Medievali

Castello di Torrechiara

Alle 10.30, 11.30, 15.30, 16.30 Bianca vi guida, visite guidate medievali in castello a cura di Assapora Appennino. Servizio guida euro 3,00; ingresso in castello gratuito. Per informazioni tel. 3282250714.

Faggio Musicale. Concerti d’Appennino

Faggeta del Lago Santo Parmense - Rifugio Mariotti

Alle 14.30, all’interno dello Squinterno Festival in Pillole, concerto del quartetto di clarinetti Clarinensemble. In caso di maltempo il concerto sarà annullato. Per informazioni

www.faggiomusicale.it

Valceno arte

Battistero di Serravalle

Alle 17.30 Enarmonia_versi di scena, performance teatrale di e con Francesca Bini e Andrea

Peracchi. Ingresso gratuito.

Case Noli - Varano de’ Melegari

Alle 21.00 Trio Amadei in concerto. Ingresso gratuito.

Rocca Food Street Festival

Piazzale della Rocca di San Secondo Parmense

In serata food truck, i furgoncini-cucina con tante prelibatezze, e disco music anni ’70 e ’80 di

Jumbo Story.

Festa multiculturale

Parco Nevicati - Collecchio

In serata 30 diverse cucine da tutto il mondo con incontri, musica, libri, video e giochi.

Festa della griglia

Campo sportivo parrocchiale - Pontetaro

In serata cucina con griglia, dalle 21.00 si balla con l’Orchestra Luca Canali.

Il bosco racconta

Boschi di Carrega - Sala Baganza

Ritrovo alle 18.30 al Centro Parco Casinetto Via Olma, 2 per racconti itineranti alla scoperta degli abitanti dei Boschi di Carrega. Iniziativa gratuita per famiglie con bambini dai 5 anni e

genitori. Dalle 18.30 alle 20.00. Prenotazione obbligatoria tel. 0521803017 - 3474018157.