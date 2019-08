Tra sagre, stelle cadenti e concerti: agosto entra nel vivo

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 9

Cinema Astra arena estiva

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.15 proiezione del film Le invisibili. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Cinema d’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film Cold war, versione originale sottotitolata. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138.

Sagra di San Lorenzo

Fornio – Fidenza

In serata apertura cucina con le “rezdore” e “rezdori” che preparano il meglio dei piatti locali e musica revival ‘70/’80. Ingresso gratuito. Per informazioni 3291839097.

Festa delle stelle

Pieve di Tizzano

Dalle 20.00 cena e tanto divertimento a suon di musica con la postazione del karaoke, sempre con lo sguardo all’insù per scorgere le stelle cadenti. Durante la cena intrattenimento con il gruppo Karaoky's monsters. La cena è su prenotazione tel. 3926704837 oppure

segreteria@fibrosicisticaemilia.it L'evento benefico è a favore della Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia.

86 giovani musicisti a Villa Pallavicino

Villa Pallavicino - Busseto

Alle 20.00 concerto dell’Orchestra giovani musicisti dell’Emilia Romagna e Orchestra Sinfonica giovanissimi della Regione Assia (Germania), apertura con l’Ouverture da “Nabucco” in omaggio a Giuseppe Verdi e a seguire “Concerto per violino e orchestra in Re”

di Ludwig van Beethoven. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni tel. 3930935075.

Nel segno di Matilde e Pier Maria

Badia Cavana - Lesignano de' Bagni

Alle 21.00 breve conversazione sulle stelle di San Lorenzo; a seguire concerto Fulgente stella, musiche rinascimentali per le feste dei poveri e dei re con l'Ensemble La Rossignol; a seguire visita notturna della Badia e osservazione delle stelle cadenti. Ingresso gratuito.

Per informazioni tel. 0521850213 - 3386310900.

Sere d’estate

Piazza La Quara – Borgo Val di Taro

Alle 21.00 Tributo ai Negrita con Rio Santiago. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 052596796.

Ermo Colle

Villa Soragna – Parco Nevicati, Collecchio

Alle 21.15 va in scena Madeinterraneo, tra le pagine di un nostro mare, di e con Andrea Di Palma. In caso di maltempo Teatro Crystal. Ingresso ad offerta. Per informazioni tel. 3421370224.

Balletti meccanici, cinema e musica sotto il cielo del Labirinto

Labirinto della Masone - Fontanellato

Alle 21.30 Live Soundtrack Contest, Viaggi nella luna: 1902-1969-2019 (in collaborazione con Squinternofestival Berceto in Pillole e con la partecipazione di Associazione Superfamiglia APS, Officina Arti Audiovisive Parma e Wendy Film). Aftershow: Funcis Dj Set. Ingresso euro 10,00. Per informazioni tel. 0521827081.

Sabato 10

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: no speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Viaggio in Pinacoteca: nel periodo dedicato alle vacanze, ispirati dai pittori della Pinacoteca, i bambini potranno dipingere ad acquerello il mare come il Tempesta, le colline, i laghi e i boschi come Giulio e Guido Carmignani, immaginando di viaggiare con la fantasia e... i pennelli! Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Notte di San Lorenzo: aspettando le stelle cadenti

Per chi ha voglia andare a caccia si stelle cadenti può partecipare alla pedalata in compagnia a cura di FIAB. Prenotazione obbligatoria entro giovedì sera tel. 3470355414. Registrazione soci FIAB euro 1,00 (ass. infortuni), non soci euro 2,00 (ass. infortuni e RC).

Cinema Astra arena estiva

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.15 proiezione del film Bohemian rhapsody. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Cinema d’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film Il ritratto negato, in prima visione. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138.

Notte di San Lorenzo sul Po

Star sul Po...a riveder le stelle: apericena sulle spiagge incantate del Po. Cena, musica, cocktail e magia aspettando l'alba. Dalle 18.00 servizio barche con partenza dal pontile di Sacca (Colorno) presso Motonautica. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521313300.

Notte di San Lorenzo. Cena sotto le stelle

Sala Baganza

Alle 20.45 cena sotto il cielo stellato nella notte di San Lorenzo, le vie del borgo si trasformano in un ristorante all'aperto. Durante la serata verranno consegnati i premi "Torre di San Lorenzo". A seguire concerto live. Costo euro 20,00; euro 10,00 euro bambini dai 7 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria tel. 0521331342.

Sagra di San Lorenzo

Fornio – Fidenza

In serata apertura cucina con le “rezdore” e “rezdori” che preparano il meglio dei piatti locali e musica con Le Due Emme group e ballo liscio. Ingresso gratuito. Per informazioni 3291839097.

Sere d’estate

Piazza La Quara – Borgo Val di Taro

Alle 21.00 Una sera all’opera, con la Corale lirica Valtaro in concerto, direttore M° G. Chiapponi. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 052596796.

Balletti meccanici, cinema e musica sotto il cielo del Labirinto

Labirinto della Masone - Fontanellato

Alle 21.30 Stelle per tutti: Chapliniana. Con sonorizzazioni dal vivo di cortometraggi di Charlie Chaplin da parte di Stefano Calzolari (piano), Stefano Carrara (contrabbasso) eMichele Morari (batteria). Ingresso euro 10,00. E per San Lorenzo, Stelle per tutti dalle 23.00 le luci si abbasseranno per ammirare il cielo a caccia di stelle cadenti. Nello stesso momento verrà proiettato sotto la piramide il film Star

(2017) del videoartista austriaco Johann Lurf. Dalle 23.00 per la proiezione del film ingresso gratuito. Per informazioni www.labirintodifrancomariaricci.it - tel. 0521827081.

Domenica 11

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.30 La favola delle teste di legno: spettacolo della Compagnia I burattini dei Ferrari. Non è necessaria la prenotazione. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Cinema Astra arena estiva

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.15 proiezione del film Dolor y gloria. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Cinema d’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film Il ritratto negato, in prima visione. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138.

Panorami in camminata alla Sagra della Pattona di Corchia

Ritrovo alle 9.30 e partenza alle 10.00 per il trekking ad anello da Corchia al Monte Binaghe, per proseguire verso il Groppo della Donna e ritornare a Corchia in occasione della sagra della pattona. Costo adulti euro 15,00; bambini e ragazzi fino a 18 anni (accompagnati) euro 10,00. Prenotazione obbligatoria entro sabato 10 agosto alle 18,00: www.trekkingtaroceno.it Per informazioni tel. 3294571154.

Bianca e la Corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 10.30 e 11.45 visite guidate in abiti medievali. Costo visita guidata euro 3,00; ingresso in Castello euro 5,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3282250714.

Sagra di San Lorenzo

Fornio – Fidenza

In serata apertura cucina con le “rezdore” e “rezdori” che preparano il meglio dei piatti locali e musica latina. Ingresso gratuito. Per informazioni 3291839097.

I parchi della musica

Piazza Castello Corniglio

Alle 21.00 Concerto Tango escuchando con il Cuarteto el gato: Serafino Tedesi violino, Marcello Salcuni chitarra, Andrea Coruzzi bandoneon, Daniele Bonacini contrabbasso. Musiche di A. Piazzolla/Cuatro Estaciones Porteñas. (in caso di maltempo il concerto si terrà

nella Chiesa Assunzione Maria Vergine). Ingresso gratuito. Per informazione tel. 0521880363.

Sere d’estate

Piazza La Quara – Borgo Val di Taro

Alle 21.00 Stryx in concerto, memorial M. Brugnoli. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 052596796.

La Notte delle Pievi

Pieve di San Biagio - Talignano

Alle 21.00 concerto dell'Ensemble Baroque Carlo Antonio Marino, diretto dal M° Natale Arnoldi, musiche di Vivaldi, Locatelli, Marino, Albinoni. A seguire visita guidata gratuita attraverso la storia e l'architettura della Pieve di San Biagio. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521331342.

Ermo Colle

Villa Borri - Basilicagoiano

Alle 21.15 va in scena Alfonsina panciavuota, di e con Fabio Marceddu. In caso di maltempo Villa Borri. Ingresso ad offerta. Per informazioni tel. 3421370224.