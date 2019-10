Dal Festival del Cioccolato all'enogastronomia, castelli e visite guidate: ecco il week end

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30.Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Verdi OFF: dal 21 settembre al 21 ottobre la città è in festa in occasione del Festival Verdi. Programma completo degli eventi > www.teatroregioparma.it

Venerdì 11

Mercanteinfiera autunno

Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a

Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo aperta dalle 10.00 alle 19.00. Ingresso euro 10,00; under 14 accompagnati da un adulto gratuiti. Per informazioni tel.05219961 – www.mercanteinfiera.it

Festival Verdi

Teatro Regio - Strada Garibaldi, 16/a

Alle 20.00 andrà in scena l’opera I Due Foscari. Tragedia lirica in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave, da Byron. Musiche di Verdi. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it

Habitat pubblico 19-20

Teatro Farnese – Palazzo della Pilotta

Alle 21.00 per la Giornata internazionale della salute mentale, Lenz Fondazione presenta Hamlet solo da William Shakespeare. Traduzione, drammaturgia, imagoturgia Francesco Pititto, regia, installazione, costumi Maria Federica Maestri, musica Andrea Azzali, interprete Barbara Voghera. Per informazioni e biglietti tel. 0521270141 - 3356096220

www.lenzfondazione.it

Musica in Cattedrale per I like Parma

Cattedrale – Piazza Duomo

Alle 21.15 concerto dell'Orchestra da Camera di Parma con Marco Bronzi violino solista e concertatore ed Elisa Netzer arpa solista. Ingresso gratuito. Don Alfredo Bianchi interviene su Dipinti e affreschi della navata centrale e dell‘organo del Duomo.

Borgofood

Fidenza

Dal 3 al 13 ottobre oltre 100 eventi tra cui incontri con grandi ospiti, musica, il racconto dei produttori e spettacoli per tutta le famiglia; quest’anno il tema portante della manifestazione è Sostenibilità tra cibo, strumenti, ricette. Programma completo sul sito www.terrediverdi.it Per informazioni tel. 052483377.

Stagione teatrale di Fontanellato

Teatro comunale di Fontanellato

Alle 21.00 va in scena Tutto ha un limite! Piccoli omicidi a teatro, con Adriano Engelbrecht, Carlo Ferrari, Sandra Soncini, Franca Tragni. Spettacolo per un numero limitato di persone. Per informazioni e prenotazioni teatrofontanellato@gmail.com - tel. 3274089399

www.teatrofontanellato.it

Sabato 12 ottobre

I like Parma

Un ricco calendario di aperture straordinarie e gratuite di palazzi, musei e spazi artistici cittadini con visite guidate, concerti e mostre. Per il programma dettagliato visita il sito www.turismo.comune.parma.it

Gastronomy Hub – Piazzale della Pace, 1

Laboratori rivolti a bambini e ragazzi per imparare a conoscere meglio il cibo: alle 10.00 laboratorio dal titolo Biscotti vetrata (dai 6 ai 12 anni); alle 11.30 laboratorio dal titolo Facile si fa così! Il parmigiano Reggiano (dai 5 agli 11 anni), alle 15.00 laboratorio dal titolo Pasticciando (dai 6 ai 12 anni), alle 16.30 laboratorio dal titolo Facile si fa così! Il prosciutto di

Parma (dai 5 agli 11 anni). Prenotazione obbligatoria dei laboratori presso IAT-R tel. 0521218889.

Giornate Fai d’Autunno

Santa Maria dei Servi Fondazione Don Gnocchi – Piazzale dei Servi, 3 Aperta con visite dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Chiostro delle Luigine – Borgo Valorio, 6

Aperta con visite dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00.

L’Otello di Boito e Verdi: storia di un capolavoro, Palazzo Bossi Bocchi –

Strada al Ponte Caprazucca, 4

Aperta con visite dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00.

Ogni visita prevede un contributo facoltativo, preferibilmente da euro 2,00 a euro 5,00, a sostegno dell’attività della Fondazione. Per informazioni www.fondoambiente.it

Mercanteinfiera autunno

Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a

Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo aperta dalle 10.00 alle 19.00. Ingresso euro 10,00; under 14 accompagnati da un adulto gratuiti. Per informazioni tel. 05219961 – www.mercanteinfiera.it

Verdi in Oltretorrente. Le passeggiate

Alle 10.30 visita all'Accademia nazionale di Belle Arti con uno sguardo sull'Oltretorrente dall'altra riva. Ritrovo presso l'Accademia nazionale di Belle Arti in Viale Toschi, 1. Per prenotazioni tel. 0521203949 - verdioff@teatroregioparma.it - 3284895507.

Festival Verdi

Palazzo Ducale – Parco Ducale

Alle 12.00 Mezzogiorno in musica, le voci dei talenti accompagnati al pianoforte animano i fine settimana del festival nelle sale del Palazzo Ducale. Al termine del concerto aperitivo incluso. Ingresso a pagamento.

Ridotto Teatro Regio

Alle 17.00 Cori al ridotto con il Coro voci bianche della Corale Verdi di Parma. Ingresso gratuito.

Per informazioni tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it

Visita alle casse di espansione

Aipo organizza una visita alle casse di espansione della Parma nell'ambito di un evento sulle future casse di espansione del Baganza. Ritrovo alle 14.45 al Bizzozero con partenza alle 15.00 per Marano, via Giovanni Masi. Per informazioni: tel. 3471707496.

I love 700

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 15.00 proiezione di Amadeus (di Milos Forman, 1984). Ingresso gratuito.

Salotti musicali parmensi

APE Parma Museo – Via Farini, 32/a

Alle 17.00 I salotti musicali di San Pietroburgo. Ingresso gratuito solo su prenotazione effettuabile a partire dalle 8.00 di lunedì 7 ottobre inviando un’e-mail all’indirizzo

salottimusicaliparmensi@gmail.com

Chocomoments Parma

Piazza Ghiaia

Dalle 17.30 alle 20.30 Mostra-mercato del cioccolato con artigiani del cioccolato e le loro specialità: degustazioni, cooking show, lezioni per adulti e laboratori per bambini.

Habitat pubblico 19-20

Lenz Teatro – Via Pasubio,3/e

Alle 18.00 Compagnia Fuali presenta Siamo stati ad Elsinore, scritto e diretto da Francesca Iacoviello e Lisa Severo Teatro Zenit. Per informazioni e biglietti tel. 0521270141 - 3356096220 www.lenzfondazione.it

Festival Verdi

Chiesa di San Francesco – Piazzale San Francesco, 4

Alle 20.00 andrà in scena l’opera Luisa Miller, melodramma tragico in tre atti di Salvatore Cammarano, dal dramma Kabale und Liebe di Friedrich Schiller. Musiche di Verdi. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it

Borgofood

Fidenza

Dal 3 al 13 ottobre oltre 100 eventi tra cui incontri con grandi ospiti, musica, il racconto dei produttori e spettacoli per tutta le famiglia; quest’anno il tema portante della manifestazione è Sostenibilità tra cibo, strumenti, ricette. Programma completo sul sito www.terrediverdi.it Per informazioni tel. 052483377.

La battaglia di Montechiarugolo

Montechiarugolo

Dalle 11.00 alle 21.00 attività delle truppe e visita al bivacco storico; alle 16.00 Battaglia di Montechiarugolo del 4 ottobre 1796; alle 17.30 schieramento delle truppe per la salva d’onore ai caduti; alle 18.30 al Palazzo civico, cerimonia della Proclamazione della Repubblica Cispadana; serata in paese con le truppe Napoleoniche. Per informazioni tel. 0521687759.

Stagione teatrale di Fontanellato

Teatro comunale di Fontanellato

Alle 18.30, 20.30 e 22.30 va in scena Tutto ha un limite! Piccoli omicidi a teatro, con Adriano Engelbrecht, Carlo Ferrari, Sandra Soncini, Franca Tragni. Spettacolo per un numero limitato di persone. Per informazioni e prenotazioni teatrofontanellato@gmail.com - tel. 3274089399

www.teatrofontanellato.it

Visita guidata notturna

Castello di Bardi

Dalle 21.00 alle 23.00 Visita guidata notturna con gli esperti del paranormale, per scoprire i segnali del mondo invisibile e gli strumenti per registrarli. Per informazioni e prenotazioni tel. 3801088315 oppure 0525733021-info@castellodibardi.info

Domenica 13 ottobre

I like Parma

Un ricco calendario di aperture straordinarie e gratuite di palazzi, musei e spazi artistici cittadini con visite guidate, concerti e mostre. Per il programma dettagliato visita il sito www.turismo.comune.parma.it

Biciclettata alla Festa della castagna a Varano dei Marchesi

Ritrovo alle 8.45 al parcheggio in Viale Bizzozero, partenza alle 9.00 per una biciclettata di 70 km circa per mountain bike. La gita sarà annullata in caso di maltempo. Capogita Elio Ascoli Marchetti tel. 3299651243 - elioam08@gmail.com Registrazione: soci Fiab 1 euro (ass.infortuni), non soci 3 euro (ass. infortuni e RC).

Giornate Fai d’Autunno

Santa Maria dei Servi Fondazione Don Gnocchi – Piazzale dei Servi, 3 Aperta con visite dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

L’Otello di Boito e Verdi: storia di un capolavoro, Palazzo Bossi Bocchi –Strada al Ponte Caprazucca, 4

Aperta con visite dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Ogni visita prevede un contributo facoltativo, preferibilmente da euro 2,00 a euro 5,00, a sostegno dell’attività della Fondazione. Per informazioni www.fondoambiente.it

Mercanteinfiera autunno

Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a

Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo aperta dalle 10.00 alle 19.00. Ingresso euro 10,00; under 14 accompagnati da un adulto gratuiti. Per informazioni tel. 05219961 – www.mercanteinfiera.it

Città della memoria

Cimitero Monumentale della Villetta

Alle 11.00 I quattro amori – affetti di pietra, visita guidata a cura di Giancarlo Gonizzi in collaborazione con le Guide di Parma. Si consiglia di essere sul posto 10 minuti prima dell’inizio della visita. Ingresso gratuito.

Festival Verdi

Palazzo Ducale – Parco Ducale

Alle 12.00 Mezzogiorno in musica, le voci dei talenti accompagnati al pianoforte animano i fine settimana del festival nelle sale del Palazzo Ducale. Al termine del concerto aperitivo incluso. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it

Festival Verdi

Teatro Regio - Strada Garibaldi, 16/a

Alle 15.30 andrà in scena l’opera Nabucco, dramma lirico in quattro parti su libretto di Temistocle Solera dal dramma Nabuchodonosor, di Auguste Anicet-Bourgeois e Francis Cornu e dal ballo Nabuccodonosor di Antonio Cortesi. Musiche di Verdi. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it

Il rifugio della sabbia

Galleria San Ludovico - Borgo del Parmigianino

Dalle 16.00 alle 19.00 intime nostalgie dal Nabucco, regia Andreina Garella, ambientazione Mario Fontanini, direzione musicale Ailem Carvajal. Dalle 16.00 il pubblico entrerà ogni 15 minuti, in gruppi di 25 persone, ultimo ingresso alle 18.30. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria via email a verdioff@teatroregioparma.it

Musica al Museo: concerti d'autunno

Museo Glauco Lombardi - Strada Garibaldi, 15

Alle 16.00 concerto da Bach a Verdi, musiche di J. S. Bach e G. Verdi. Ensamble Guermantes diretto da Giacomo Fossa. Concerto gratuito con biglietto d'ingresso al museo euro 5,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521233727.

Chocomoments Parma

Piazza Ghiaia

Dalle 17.30 alle 20.30 Mostra-mercato del cioccolato con artigiani del cioccolato e le loro specialità: degustazioni, cooking show, lezioni per adulti e laboratori per bambini.

Giornata Mondiale dell’Alimentazione

Apertura eccezionale gratuita di tutti i Musei del Cibo: tutti i Musei del Cibo saranno aperti ad ingresso gratuito, con uno speciale programma di visite guidate, laboratori e degustazioni. Per informazioni e approfondimenti: www.museidelcibo.it

Alle 15.30, presso Museo del Parmigiano a Soragna, laboratorio dal titolo Facile si fa così! Il Parmigiano Reggiano; alle 15.30, presso Museo d’arte Olearia di San Secondo, laboratorio dal titolo Ad ogni piatto il suo olio; alle 15.30, presso Museo del Vino a Sala Baganza, laboratorio dal titolo Caccia agli acini!; alle 15.30, presso Museo del Salame di Felino, laboratorio dal titolo Pane e salame. Prenotazione obbligatoria dei laboratori presso IAT-R tel. 0521218889.

Per informazioni e approfondimenti www.museidelcibo.it

La battaglia di Montechiarugolo

Montechiarugolo

Dalle 9.00 alle 17.00 attività delle truppe e del pezzo d’artiglieria; alle 10.30 esibizione della Montechiarugolo folk band; alle 11.30 Battaglia tra truppe belligeranti; pomeriggio in paese in compagnia delle truppe Napoleoniche. Per informazioni tel. 0521687759.

Visite guidate alla Biblioteca e al Palazzo del Monte di Pietà

Busseto

Alle 10.00 e 11.15 visita guidata alle sale storiche di biblioteca e del Monte di Pietà. La prenotazione è gradita tel. 052492224 oppure mandare una email a biblioteca.busseto@fondazionecrp.it Ingresso gratuito.

Borgofood

Fidenza

Dal 3 al 13 ottobre oltre 100 eventi tra cui incontri con grandi ospiti, musica, il racconto dei produttori e spettacoli per tutta le famiglia; quest’anno il tema portante della manifestazione è Sostenibilità tra cibo, strumenti, ricette. Programma completo sul sito www.terrediverdi.it Per informazioni tel. 052483377.

Sagra della castagna

Borgo Val di Taro

Dalle 10.00 alle 19.00 mercato tematico dei prodotti autunnali ed il Consorzio Mercanti in Riviera Ambulanti della Versilia; dalle 12.30 in piazza Manara menu a base di porchetta e castagne. Nel pomeriggio giochi, spettacoli e musica popolare.

Festival Verdi

Teatro Verdi - Busseto

Alle 15.30 andrà in scena l’opera Aida, quattro atti su libretto di Antonio Ghislanzoni, musiche di Verdi. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it

Oh che bel castello

Reggia di Colorno

Alle 15.30 Maria Luigia vi racconta la sua storia... Costo del biglietto intero 6,50; ridotto euro 5,50; possibilità di biglietti famiglia. Prenotazione obbligatoria tel. 0521312545 –reggiadicolorno@provincia.parma.it

Musica al Museo

Museo Glauco Lombardi - Strada Garibaldi, 15

Alle 16.00 Emanuele Nanetto eseguirà al fortepiano Schanz appartenuto alla duchessa Maria Luigia il Concerto Brandeburghese N.5 di Bach, accompagnato dall'Ensemble Guermantes diretto da Giacomo Fossa. Per assistere al concerto è sufficiente il biglietto d'ingresso al Museo (euro 5,00). Prenotazione consigliata tel. 0521233727.

Stagione teatrale di Fontanellato

Teatro comunale di Fontanellato

Alle 18.30 e 20.30 va in scena Tutto ha un limite! Piccoli omicidi a teatro, con Adriano Engelbrecht, Carlo Ferrari, Sandra Soncini, Franca Tragni. Spettacolo per un numero limitato di persone. Per informazioni e prenotazioni teatrofontanellato@gmail.com - tel. 3274089399

www.teatrofontanellato.it