Passeggiate ed escursioni per osservar le stelle, sagre e concerti: ricco week end prima di Ferragosto

Venerdì 10

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3

Alle 21.15 proiezione del film La truffa dei Logan. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Cinema D’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33 Alle 21.15 proiezione del film Victoria e Abdul. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Pedaliamo sotto le stelle

Alle 20.00 ritrovo nel parcheggio di via Bizzozero per poi raggiungere Torrechiara per strade a basso traffico. In piazza Leoni sosta al punto ristoro poi al castello a scrutare il cielo. Per partecipare è obbligatorio il giubbetto ad alta visibilità e le luci funzionanti. Iscrizione soci 1 euro (ass.ne infortuni), non soci 2 euro (RC e ass.ne infortuni). Per prenotazioni tel. 3470355414 - 3477946510.

Fiera d’agosto

Piazza Miodini – Felino

In serata stand gastronomici con cucina tradizionale e dalle 22.30 concerto Abba show.

Per informazioni tel. 0521331342.

Cena sotto le stelle

Rocca Sanvitale - Fontanellato

Alle 20.30 cena anni ’50 vestiti a tema. Costo adulti euro 35,00; bambini 3 – 11 anni euro 25,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0521829055.

La notte delle Pievi

Chiesa di San Genesio

Alle 20.30 visita guidata; alle 21.30 concerto con Claudio Cirelli al pianoforte, Marina Mammarella al violino, Agide Bandini al contrabbasso. Per informazioni tel. 3383625900.

Notte di San Lorenzo

Sala Baganza

Alle 20.45 cena sotto le stelle nelle vie del borgo con musica dal vivo. Costo euro 20,00; bambini da 7 a 10 anni euro 10,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0521331342.

Escursioni e attività al Rifugio Lagdei

Parco dei Cento Laghi

Alle 21.00 Notte dei desideri, le stelle cadenti di San Lorenzo, escursione notturna. Costo adulti euro 13,00; bambini euro 7 ,00. Prenotazione obbligatoria tel. 3288116651.

Ermo colle

Villa Soragna – Parco Nevicati, Collecchio

Alle 21.15 Le ragazze, con la Compagnia Zappalà danza. In caso di maltempo: teatro Crystal. Ingresso ad offerta. Per informazioni tel. 3421370224.

Sabato 11

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Alle 15.30 La favola delle teste di legno: Spettacolo della compagnia “I Burattini dei Ferrari”. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Viaggio in Pinacoteca

Nel periodo dedicato alle vacanze, ispirati dai pittori della Pinacoteca, i bambini potranno dipingere ad acquerello il mare come il Tempesta, le colline, i laghi e i boschi come Giulio e Guido Carmignani, immaginando di viaggiare con la fantasia e... i pennelli! Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3

Alle 21.15 proiezione del film Mistero a Crooked house. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Cinema D’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.15 proiezione del film L’ora più buia. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Le lacrime di San Lorenzo

Notte di stelle cadenti dalla vetta del Monte Penna, escursione di Trekking Taro Ceno di circa 3 ore. Ritrovo alle 17.00 presso il Seminario Vescovile di Bedonia, oppure alle ore 18.00 presso il Passo del Chiodo. Quota di partecipazione adulti euro 13,00; bambini e ragazzi fino a 18 anni accompagnati euro 7,00. Prenotazione obbligatoria tel. 3397843072.

Fiera d’agosto

Piazza Miodini – Felino

In serata stand gastronomici con cucina tradizionale e dalle 22.30 concerto delle Explosion band. Per informazioni tel. 0521331342.

Mamiano in festa

Tensostruttura di Mamiano

Dalle 19.00 serata del toro allo spiedo e balli country.

Fiera di Ferragosto

Fontanellato

Gastronomia, Luna park e alle 20.00 Party silent disco alla Rocca. 3 dj e 6 generi musicali, cuffie a disposizione al costo di euro 10,00. Per informazioni tel. 0521829055.

Visita guidata notturna

Castello di Bardi

Alle 21.00 visita guidata notturna al castello. Ingresso adulti euro 10,00; bambini euro 8,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0525733021 o 3801088315.

Escursioni e attività al Rifugio Lagdei

Parco dei Cento Laghi

Alle 21.00 Notte dei desideri, le stelle cadenti di San Lorenzo, escursione notturna. Costo adulti euro 13,00; bambini euro 7 ,00. Prenotazione obbligatoria tel. 3288116651.

Sere d’estate

Piazza La Quara - Borgo Val di Taro Alle 21.00 Una sera all’opera, corale lirica Valtaro in concerto. Ingresso gratuito.

A caccia di stelle cadenti

Laghi di pesca sportiva Cronovilla - Vignale di Traversetolo Dalle 21.00 serata osservazione astronomica in occasione della notte di San Lorenzo. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521842436.

Ermo colle

Cassa Manfredelli - Langhirano

Alle 21.15 Questa è casa mia di e con Alessandro Blasioli. In caso di maltempo: Teatro Aurora. Ingresso ad offerta. Per informazioni tel. 3421370224.

Squinterno Festival in Pillole

Castello di Berceto

Alle 21.30 Live soundtrack contest, musica dal vivo per il cinema e la fotografia.

La notte delle Perseidi

Oasi dei Ghirardi- Località Porcigatone, Borgotaro

Alle 21.30 Osservazione delle stelle cadenti, costellazioni, e ascolto dei pipistrelli in caccia tramite il bat-detector. Attività gratuita a cura del WWF Parma con la collaborazione dei Parchi del Ducato. Prenotazione obbligatoria tel. 3497736093.

Domenica 12

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.30 Bargnòcla Cabaret: Spettacolo della compagnia “I Burattini dei Ferrari”. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2 Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3

Alle 21.15 proiezione del film A casa tutti bene. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Cinema D’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33 Alle 21.15 proiezione del film Mamma mia! Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Mostra mercato del Pomodoro riccio

Traversetolo

Dalle 9.00 alle 24.00 mostra mercato del Pomodoro riccio, vendita e degustazione. Alle 10.00 al Centro civico convegno Antichi pomodori di Parma. Alle 22.00 Federica Carta live in Piazza Vittorio Veneto, ingresso gratuito.

Mercatino di antiquariato

Busseto

Dalle 8.00 alle 19.00 in via Roma mercato di antiquariato e del collezionismo. Per informazioni tel. 052492487.

Mercato di Forte dei marmi

Borgotaro

Dalle 8.00 alle 20.00 mercato con i banchi della Versilia in centro storico. Panorami in camminata alla Sagra della Pattona di Corchia Trekking e gastronomia locale: un percorso alla scoperta dei sapori e della storia che li crea a cura di Trekking Taro Ceno. Ritrovo alle 9.30 presso la pizzeria di Corchia. Quota di partecipazione euro 13,00 adulti; euro 7,00 bambini e ragazzi fino a 18 anni accompagnati. Prenotazione obbligatoria tel. 3294571154.

Fiera d’agosto

Piazza Miodini – Felino

In serata stand gastronomici con cucina tradizionale e dalle 21.30 Taro Taro story, musica anni ’70-‘80. Per informazioni tel. 0521331342.

Parchi della Musica

Parco dei Cento Laghi - Corniglio

Alle 21.00 Serenatissima, concerto. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521880363.

Notte delle Pievi

Pieve di Talignano

Alle 21.00 Il classico incontra il Jazz: omaggio a Claude Bolling, concerto e a seguire visita guidata alla pieve. Ingresso gratuito.

Escursioni e attività al Rifugio Lagdei

Parco dei Cento Laghi

Alle 21.00 Notte dei desideri, le stelle cadenti di San Lorenzo, escursione notturna. Costo adulti euro 13,00; bambini euro 7 ,00. Prenotazione obbligatoria tel. 3288116651.

Sere d’estate

Piazza La Quara - Borgo Val di Taro

Alle 21.00 Stryx in concerto. Ingresso gratuito.

Ermo colle

Parco delle terme – Lesignano dè Bagni

Alle 21.15 rappresentazione degli spettacoli vincitori. In caso di maltempo: palestra comunale. Ingresso ad offerta. Per informazioni tel. 3421370224.

Fiera di Ferragosto

Fontanellato

Gastronomia, Luna park e alle 21.30 Gran galà dell’Operetta con la compagnia Abbati. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521829055.