Week end tra arte e cultura: concerti e visite guidate

Venerdì 12

Stagione lirica

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 20.00 va in scena Rigoletto, melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi. Maestro

concertatore e direttore Francesco Ivan Ciampa. Spettacolo con sopratitoli. Per informazioni e

biglietti tel. 0521203999.

Nuove atmosfere

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5

Alle 20.30 concerto diretto da Alpesh Chauhan, musiche di Brahms. Per informazioni e

biglietti tel. 0521391339 – 0521391372 – www.biglietteriatoscanini.it

Sabato 13

Albertina, la figlia di Maria Luigia d’Asburgo

Museo Glauco Lombardi – via Garibaldi, 15

Alle 11.00 visita guidata alla mostra a cura di Francesca Sandrini e Mariachiara Bianchi. Per

informazioni tel. 0521233727.

Visita all'Abbazia di Valserena

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 visita guidata alla scoperta dell’imponente complesso monastico cistercense di

Valserena. Costo: euro 10.00; euro 5.00 per chi usufruisce dell’ingresso gratuito. È gradita la

prenotazione tel. 0521607791.

Laboratori didattici

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Dalle 16.00 alle 18.00 L’archivio prende vita! I bambini potranno creare narrazioni e

sceneggiature partendo dalle opere di Ettore Sottsass, per mettere in scena, interpretare i

viaggi e i progetti compiuti dall’artista, nel corso della sua lunga e avventurosa vita.. Costo

euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Stagione teatrale Teatro di Ragazzola

Ragazzola

Alle 21.15 va in scena Urlando furiosa, un poema etica, di e con Rita Pelusio. Per informazioni

e biglietti tel. 3395612798.

Domenica 14

Say Cheese. Parmigiano Reggiano senza segreti

CPL, Consorzio Produttori Latte – Via Puppiola, 15

Alle 8.15 visita guidata alla produzione del formaggio Parmigiano Reggiano per vedere come

nasce questo prodotto unico al mondo. La visita sarà in italiano e in inglese. Quota adulti euro

20,00; dai 13 ai 16 anni euro 10,00, gratuito fino a 12 anni. Il costo comprende 15 euro di visita

guidata e 5 euro al caseificio. Consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni +39

327 7469902 info@itineraemilia.it

Visita guidata alla città

Visite guidate alla città e ai musei a cura di Artemilia, sia al mattino che al pomeriggio a

seconda delle domeniche e delle giornate di apertura dei musei. Per informazioni e

prenotazioni tel. 3484559176 – 3248774527 oppure www.guide-parma.it –

Concerti aperitivo

Fondazione Arturo Toscanini – Viale Barilla, 27/a

Alle 11.00 Quintetto con pianoforte, violini, viola, violoncello e pianoforte, musiche di

Sostakovic. Per informazioni e biglietteria tel. 0521391339 – 0521391372.

Stagione lirica

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 15.30 va in scena Rigoletto, melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi. Maestro

concertatore e direttore Francesco Ivan Ciampa. Spettacolo con sopratitoli. Per informazioni e

biglietti tel. 0521203999.

Nuove atmosfere

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5

Alle 20.30 concerto diretto da Alpesh Chauhan, musiche di Brahms. Per informazioni e

biglietti tel. 0521391339 – 0521391372 – www.biglietteriatoscanini.it

Mercato dell’antiquariato

Busseto

Dalle 8.00 alle 19.00 mercato di antichità, collezionismo e vintage. Per informazioni tel.

052492487.