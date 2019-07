Week end tra concerti, cinema all'aperto e arte

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 12

Giardini della Paura De LuXXe

Auditorium Palazzo del Governatore - Piazza Garibaldi

Alle 17.30 incontro con Dario Argento: tra regia e scrittura; con Aldo Lado.

Giardini di san Paolo - Via Melloni, 3

Alle 21.30 Aldo Lado presenta L’ultimo Treno della Notte (Italia 1975) e Dario Argento presenta Gli incubi di Dario Argento (Italia 1987), modera Manlio Gomarasca. Ingresso gratuito.

Spazi d’ozio

Centro giovani Federale - Via XXIV Maggio, 15

Dalle 19.30 alle 21.00 Spiazza la piazza, laboratorio gratuito di circo e giocoleria con Circolarmente. Dalle 21.30 Concorso Internazionale di Circo, in gara: Katastrofa Clown con Balloons, Compagnia del Drago con La principessa zaffiro e il quinto elemento, Circo Ciccioli

con Patapunphete (il drago sotto al letto), Clown Off con Classic Clown. Servizio di ristoro e bar. Ingresso gratuito. Per informazioni cell 3318978682.

Superba è la notte

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 21.00 La poesia di Leopardi con le voci di Maurizio Cardillo e Bruno Stori, incontra le musiche eseguite dal Quartetto Spilville, Alice Costamagna e Simona Cazzulani violini; Ilaria Negrotti viola; Maria Cristina Mazza violoncello. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per informazioni Tel. 0521031170.

Cinema Astra arena estiva: Accadde domani

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Il traditore, di Marco Bellocchio. Incontro con il regista. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Cinema d’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film in lingua originale Il corriere (The mule) di e con Clint Eastwood. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138.

Sui sentieri del Canto

Festival di canto corale itinerante per le frazioni di Monchio delle Corti. Monchio delle Corti Alle 20.00 Apertura festival con l'esibizione del Coro due valli, introduzione del direttore del Parco Nazionale con proiezione docu-film Monchio nel Mondo, con rinfresco.

Per informazioni tel. 3420952620.

FuoriFestival della Parola: note e parole s'incontrano

Sorbolo Mezzani – Centro sportivo di Via Gruppini

Alle 21.15 80 Voglia di Gaber. Il concerto, eseguito pochi giorni fa in prima nazionale a Parma al Festival della Parola, si sposta in provincia. Ingresso gratuito. Per informazioni m.guenza@comune.sorbolomezzani.pr.it - www.festivaldellaparola.it

Parma Music Park

Via Buozzi – San Polo di Torrile

In serata concerto dei Fast animals and slow kids + Mangaboo. Ingresso a pagamento. Infoline tel. 3703300851. Programma completo su https://parmamusicpark.com

Festa sociale

Campo Sportivo - Santa Maria del Piano, Lesignano de' Bagni

In serata cucina tradizionale e pizza e serata latina. Per informazioni tel. 3894580692.

Dall'Alabastro allo Zenzero speciale Barezzi Festival

Montechiarugolo

Dalle 20.00 alle 23.30 ritorna nel suggestivo borgo medievale, il tradizionale mercatino di artigianato artistico, con prodotti naturali e biologici. Alle 22.00 appuntamento con l’electro-pop irresistibile de La Rappresentante di Lista, assoluta rivelazione di quest’anno, protagonista dei maggiori festival italiani. Ingresso gratuito.

Musica in Castello

Piazza Duomo - Fidenza

Alle 21.30 Carlo Palermo e Davide Mattiello in concerto. In caso di maltempo Teatro Magnani. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3803340574.

Sabato 13

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Viaggio in Pinacoteca. Nel periodo dedicato alle vacanze, ispirati dai pittori della Pinacoteca, i bambini potranno dipingere ad acquerello il mare come il Tempesta, le colline, i laghi e i boschi come Giulio e Guido Carmignani, immaginando di viaggiare con la fantasia e... i pennelli! Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521508184.

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Cinema d’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione di American animals di Bart Layton. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138.

Cinema Astra arena estiva

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Dolor y gloria. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti università e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno all’interno.

Sui sentieri del Canto

Festival di canto corale itinerante per le frazioni di Monchio delle Corti. Antica casa Battistini - Montale Alle 9.30 Accoglienza dei cori. Alle 10.30 esibizione all'aperto con il Coro EFSA, il Gruppo vocale Acqua in Bocca, il Coro CAI Mariotti e il Coro Due Valli.

Monchio delle Corti

Alle 15.00 sfilata dei cori per le vie del paese accompagnati dalla Banda musicale di Montefiorino Chiesa di Pianadetto

Alle 16.30 Concerto con il coro Storie dai Monti, il Coro EFSA e il Gruppo vocale Acqua in bocca.

Chiesa di Rigoso

Alle 18.00 concerto con il coro Armonie dei Colli, il Coro CAI Mariotti e il Coro Due Valli. Chiesa di Monchio delle Corti

Alle 20.30 concerto del Coro Pasubio di Vallarsa. A seguire cena e festeggiamenti insieme ai cori. Per informazioni tel. 3420952620.

Festa sociale

Campo Sportivo - Santa Maria del Piano, Lesignano de' Bagni

In serata cucina tradizionale e specialità di pesce e musica con l’Orchestra spettacolo Mirco Gramellini. Per informazioni tel. 3894580692.

Paolo Schianchi e l'Innovatorio di musica

Giardini della Reggia - Colorno

Alle 21.15 concerto di Paolo Schianchi con special guests Anthony Wellington, Phil Mer, Albert Radius. Biglietti in vendita su www.innovatoriodimusica.it presso Parma point, Davoli music center e Ufficio turistico di Colorno.

Parma Music Park

Via Buozzi – San Polo di Torrile

In serata concerto dei Myss Keta + Ivreatronic. Ingresso a pagamento. Infoline tel. 3703300851. Programma completo su https://parmamusicpark.com

Visita guidata con i ghosthunters

Castello di Bardi

Alle 21.00 Appuntamento apprezzato e partecipato che suscita sempre interesse, scetticismo, incredulità e come logica conseguenza, molta curiosità. Gli esperti del paranormale, affiancando le guide nella conduzione della visita, interverranno riportando alcuni risultati sul

mondo paranormale raccolti durante le proprie indagini. Adulti euro 12.00; bambini euro 9.00. Prenotazione obbligatoria tel. 0525733021 – 3801088315 oppure info@castellodibardi.info

Concerto Castello Pallavicino

Castello di Varano de’ Melegari

Alle 21.30 concerto dell’Orchestra dell’Emilia Romagna Arturo Toscanini, diretta dal Maestro Nicola Valentini. Verranno eseguite le musiche più famose di Mozart e Mendelssohn. Ingresso gratuito. Per informazioni www.latoscanini.it

Domenica 14

Biciclettata Ravarano - Casola

Alle 7.45 Ritrovo al Parco Bizzozero 15 per una biciclettata verso Casola, il borgo che grazie alla comunità ha mantenuto intatte le sue caratteristiche. Rientro a Parma verso le 17.00 circa. Per informazioni tel. 3477876789.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.30 Bargnocla Cabaret, spettacolo della Compagnia I burattini dei Ferrari. Non è necessaria la prenotazione. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Santa Cristina, trionfo di forme e colori

Strada Repubblica, 52

Alle 17.30 visita guidata alla chiesa di Santa Cristina, un vero e proprio gioiello di affreschi, quadri e magnifici paliotti. Durata della vista 1 ora. Costo della visita euro 8,00. Prenotazione obbligatoria al cell. 3290027969 oppure levisiteinsolite@gmail.com

#Inascolto, virtuosismi d’estate al Parco

Parco Eridania – ingresso CPM Toscanini

Alle 21.30 concerto dei Noverse, l’Ensemble Pop del Conservatorio Boito (Andrea Cosentino voce, Daniele Arancino chitarra, Davide Lodesani basso, Claudio Miele batteria, Enrico Magnanini pianoforte e tastiere) con musiche di Led Zeppelin, Battisti, Muse, Nigiotti, Abba, Van Halen, Beatles. Bob Marley, Ron, Pink Floyd, Sting, Eric Clapton, Vasco Rossi, Zucchero. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521391339 o email biglietteria@latoscanini.it.

Cinema d’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione di American animals di Bart Layton. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138.

Cinema Astra arena estiva

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Book club. Tutto può succedere. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Una terra per viverci

Casarola

Alle 14.00 visita guidata alla Casa Natale Bertolucci tenuta da Marta Simonazzi cugina di Bernardo. A seguire conversazione tra Andrea Gambetta, Presidente Fondazione Solares Delle Arti, Primo Giroldini documentarista e produttore e Michele Guerra, Assessore alla cultura Comune di Parma. Concluderà la giornata il coro Pasubio di Vallarsa.

Sui sentieri del Canto

Festival di canto corale itinerante per le frazioni di Monchio delle Corti.

Lago Ballano

Alle 11.00 esibizione all'aperto del coro Pasubio di Vallarsa. Casa Bertolucci di Casarola – Monchio delle Corti. Alle 16.00 esibizione all'aperto del coro Pasubio di Vallarsa. Per informazioni tel. 3420952620.

Bianca e la corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 10.30 e 11.45 visita medievale accompagnati da Bianca in costume d'epoca. Costo visita guidata euro 3,00; ingresso in Castello euro 5,00. Per informazioni tel. 3282250714.

I parchi della musica

Parco regionale dei Boschi di Carrega - Sala Baganza

Alle 18.30 Great opening con il concerto Romantici visrtuosismi con il Trio Astarte: Mihaela Costea violino, Caterina Demetz violino, Sara Screpis viola. Musiche di Dvoràk, Kodaly. In caso di maltempo il concerto si terrà nella sala interna del Casinetto. Ingresso gratuito. Per informazione tel. 0521880363.

Festa sociale

Campo Sportivo - Santa Maria del Piano, Lesignano de' Bagni

In serata cucina tradizionale e specialità di pesce e musica con la Grande Orchestra italiana Bagutti. Per informazioni tel. 3894580692.

Festival di Torrechiara Renata Tebaldi

Cortile Castello di Torrechiara

Alle 21.15 Original music, Enrico Pieranunzi, New Talents jazz Orchestra, direttore Mario Corvini, musiche di Enrico Pieranunzi. Ingresso intero euro 20,00, i biglietti ridotti under 20 e over 60 saranno venduti solo la sera del concerto presso la biglietteria del castello. Prevendite presso Parma point Strada Garibaldi 18 Parma; Ufficio Pro Loco Piazza Ferrari 5 Langhirano; Iat Torrechiara Strada Castello 10 Torrechiara. Per informazioni tel. 0521355009

www.festivalditorrechiara.it