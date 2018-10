Week end tra teatri, musei e danze tradizionali

Venerdì 12

Festival Verdi

Ridotto Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 9.00 e alle 11.00 Macbeth, il canto dell’anima persa. Per bambini dai 7 anni. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Ospedale dei bambini Pietro Barilla. Alle 11.00 Racconto corale, con il coro di voci bianche Giuseppe Verdi.

Palazzo Ducale – Parco Ducale

Alle 18.30 concerto del Quartetto di sax Cosmopolitan.

Teatro Farnese – Palazzo della Pilotta

Alle 20.30 va in scena Le Trouvère, di Giuseppe Verdi, edizione critica a cura di David Lawton eseguita in prima assoluta. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 –

www.teatroregioparma.it

Teatro Lenz – via Pasubio, 3

Alle 21.00 va in scena Verdi Macbeth, drammaturgia e imagoturgia di Francesco Pititto. Per informazioni e biglietti tel. 0521270141 – www.teatroregioparma.it

Festival Verdi: Verdi Off

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 13.00 un’aria verdiana verrà cantata dalla finestra del Teatro. Caffetteria La Pulcinella – Piazzale Picelli, 13 Alle 19.00 Non solo Verdi, con il trio di clarinetti Von du Trio.

Sabato 13

Giornate Fai di autunno

Certosa, Torrione Visconteo, Palazzo del Vescovado

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 aperture straordinarie e visite guidate. Grazie ai volontari del FAI sarà possibile scoprire il monastero quattrocentesco della Certosa di Parma, il Torrione Visconteo, architettura militare di epoca medievale e il Palazzo del Vescovado custode della storia religiosa e civile della nostra città dall’XI secolo ad oggi. Contributo suggerito a partire da euro 3,00. Per informazioni www.fondoambiente.it

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Apertura straordinaria dalle 10.00 alle 23.00.

Alle 11.00, 12.00, 16.00, 17.00 e 18.00 Visita guidata alla scoperta del patrimonio del Castello dei Burattini normalmente non visibile dal pubblico negli spazi del deposito e del Centro Studi. Durata: 1 ora. Max 10 partecipanti per ciascun turno. È gradita la prenotazione: tel. 0521031631.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Apertura straordinaria dalle 10.00 alle 23.00.

Alle 15.30 percorso per bambini Alla scoperta del Monastero di San Paolo

Un percorso itinerante negli spazi della Pinacoteca alla scoperta di piccole tracce, dettaglia da osservare, ricostruendo insieme ai bambini la storia passata. Età: 4 – 10 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Alle 21.30 concerto vocale Donna de le donne. Lodi mariane tra chiostri e cattedrali d’Europa

Concerto vocale itinerante del Coro Paer, all’interno delle sale della Pinacoteca con conclusione nel Chiostro Vecchio, accompagnato dagli interventi di Alessandro Malinverni.

Festival Verdi: Mezzogiorno in musica

Palazzo Ducale – Parco Ducale

Alle 12.00 concerto con giovani talenti e aperitivo finale. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Festival Verdi: Verdi Off

Alle 10.00 Non solo Verdi: alla scoperta dell’Oltretorrente, da ingresso Ponte Verdi del Parco

Ducale.

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 13.00 un’aria verdiana verrà cantata dalla finestra del Teatro. Casa del Suono – Piazzale S. D’Acquisto

Alle 17.00 Il suono e il segno, concerto con Azusa Kubo soprano, Carla They arpa musiche di Händel, Mozart, Bellini, Clementi, Verdi, Puccini, Albeniz, Tosti, Lehár.

Ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti. Per informazioni www.teatroregioparma.org

FoodinGhiaia: la Puglia

Piazza Ghiaia

Dalle 15.00 alle 23.30 un’occasione unica per incontrare le preziosità italiane e conoscere regioni diverse scoprendone segreti e bellezze. A fianco delle specialità enogastronomiche, artigianato d’eccellenza (terrecotte e ceramiche, tessitura al telaio, lavorazione della cartapesta, intreccio del vimine e del giunco, intarsio ed intaglio del legno, etc.) con esposizioni e laboratori. Inoltre folklore, musica e balli con la pizzica e la taranta.

Festival Verdi

Club dei 27

Alle 11.00 e alle 11.45 Alla scoperta del Club dei 27 nella loro sede. La visita dura circa 30 minuti. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521203949 – verdioff@teatroregioparma.it

Chiesa di San Ludovico – Borgo Parmigianino, 2

Alle 16.00 A merenda con Verdi, percorso gastronomico dedicato ai bimbi da 7 a 11 anni guidati dai Maestri del gusto di Giocampus. Prenotazione obbligatoria tel. 0521203949 – verdioff@teatroregioparma.it Ridotto Teatro Regio – strada Garibaldi, 16 Alle 17.00 Macbeth, il canto dell’anima persa. Per bambini dai 7 anni. Per informazioni e

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 17.00 va in scena Attila, di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 –

www.teatroregioparma.it

Chiostro ex convento di San Cristoforo (sede Pizzarotti)

Alle 18.00 Tramonto verdiano con Saxofollia.

Teatro Lenz – via Pasubio, 3

Alle 21.00 va in scena Verdi Macbeth, drammaturgia e imagoturgia di Francesco Pititto. Per informazioni e biglietti tel. 0521270141 – www.teatroregioparma.it

Teatro Verdi – Busseto Alle 18.00 va in scena Un giorno di regno, di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Regio young

Ridotto del Teatro Regio – strada Garibaldi, 16 Alle 17.00 va in scena Macbeth. Il canto dell’anima persa, dai 7 anni. Per informazioni e

biglietti tel. 0521203999.

Festa di inaugurazione Stagione 2018/2019

Teatro Due - Viale Basetti, 12/a

Dalle 18.30 Conversazioni, musica, considerazioni, brindisi, canzoni, consigli, filmati...e Lina Battiferri. Condominio femminile. Testi di Franca Valeri. È necessario confermare la presenza entro giovedì 11 ottobre a info@teatrodue.org oppure tel. 0521289659.

Chris Thompson & John Helliwell

Auditorium del Carmine – Via E. Duse, 1

Alle 21.00 concerto con la voce storica dei Manfred Mann’s Earth band e il sassofonista dei Supertramp, per rivisitare il prog-rock inglese degli anni ’70. Con Raimondo Meli Lupi, Vito

Castelmezzano, Stefano Medioli, Mirco Reggiani, Sandro Ravasini. Ingresso euro 10,00; gratuito under 20 e studenti del conservatorio. La biglietteria apre alle 19.00.

Teatro del Cerchio: stagione serale Via Pini, 16/a Alle 21.00 va in scena Diario d’infanzia, di e con Antonella Questa. Per informazioni e prenotazioni tel. 3318978682 – info@teatrodelcerchio.it

EnERgie Diffuse – Emilia-Romagna un patrimonio di culture e umanità

Museo Guatelli - Ozzano Taro

Dalle 10.00 alle 12.00 apertura straordinaria del museo ad ingresso gratuito. Possibilità di vedere anche l’installazione etnografica In bilico tra le rovine, di Vincenzo Padiglione. Per informazioni tel. 0521333601.

Visite speciali Torrechiara

Castello di Torrechiara

alle 11.00 e alle 12.00 due visite straordinarie al nuovo allestimento con "piramide olografica" del Castello di Torrechiara, accompagnati dal Direttore del Polo Museale Mario Scalini e dall’Arch. Carolina Tenti. Ingresso con pagamento del biglietto (intero euro 4,00, ridotto euro 2,00). Prenotazione obbligatoria allo 0521355255 fino al raggiungimento di max. 30 persone per ciascuna visita.

Under the Bamboo tree

Labirinto della Masone - Strada Masone, 121 Fontanellato

Due giorni di incontri, convegni, installazioni e laboratori. Il primo concorso internazionale dedicato alla progettazione e realizzazione di oggetti di

design in bambù: Bamboo Rush. Per informazioni tel. 0521827081, programma dettagliato sul sito www.labirintodifrancomariaricci.it

Visita guidata con degustazione

Reggia di Colorno

Alle 20.00 In occasione del Tortèl Dòls speciale visita guidata a tema tra arte, cultura, curiosità e ricette, ripercorrendo le tradizioni gastronomiche della Bassa Parmense e in voga durante il 1700 e il 1800 alla corte dei Farnese, dei Borbone e Maria Luigia D’Austria. Degustazione finale di prodotti tipici nella Gran Salle. Euro 20,00 a persona. L’iniziativa si terrà al raggiungimento di minimo 15 partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro il 5 ottobre. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521312545 - reggiadicolorno@provincia.parma.it

Teatro di Ragazzola e Arena del Sole: stagione di prosa

Teatro di Ragazzola

Alle 21.15 va in scena Contenuti zero. Ingresso euro 15,00. Per informazioni tel. 3395612798.

Domenica 14

Parma marathon

Partenza e arrivo dal Parco della Cittadella

Le gare sono tre: la Maratona, la Trenta2, la Vigorosa e la Desmìla, per informazioni www.parmamarathon.it Expo village al parco della Cittadella. Per informazioni tel.

3482807300 - 3358472284 - segreteria@parmamarathon.it

Giornate Fai di autunno

Certosa, Torrione Visconteo, Palazzo del Vescovado

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 aperture straordinarie e visite guidate. Grazie ai volontari del FAI sarà possibile scoprire il monastero quattrocentesco della Certosa di Parma, il Torrione Visconteo, architettura militare di epoca medievale e il Palazzo del Vescovado custode della storia religiosa e civile della nostra città dall’XI secolo ad oggi. Contributo suggerito a partire da euro 3,00. Per informazioni www.fondoambiente.it

Il mercato metropolitano del Wopa Temporary

Wopa – Via Palermo

Dalle 10.00 alle 21.00 Handmade, Urban, Design, libri, vinili, stampe e poster, abbigliamento second-hand, borse, scarpe e accessori, vintage, handmade, oggetti e arredi di design. Selezione mercato a cura di RE POP. Ingresso gratuito.

FoodinGhiaia: la Puglia

Piazza Ghiaia

Dalle 10.00 alle 23.30 un’occasione unica per incontrare le preziosità italiane e conoscere regioni diverse scoprendone segreti e bellezze. A fianco delle specialità enogastronomiche, artigianato d’eccellenza (terrecotte e ceramiche, tessitura al telaio, lavorazione della cartapesta, intreccio del vimine e del giunco, intarsio ed intaglio del legno, etc.) con esposizioni e laboratori. Inoltre folklore, musica e balli con la pizzica e la taranta.

Parma in Festa – I mercati di Parma

Via Emilia Est

Durante la giornata bancarelle di abbigliamento e punti ristoro.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 spettacolo La favola delle teste di legno: spettacolo della Compagnia I Burattini dei

Ferrari. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.30 spettacolo La favola delle teste di legno in lingua francese, spettacolo della

Compagnia I Burattini dei Ferrari. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio La mia corona: per la giornata FaMU delle famiglie al museo, dedicata quest’anno al tema “Piccolo ma prezioso”, si terrà uno speciale laboratorio in cui i bambini scopriranno i dettagli e i gioielli presenti in una selezione di opere della Pinacoteca e realizzeranno la loro corona ornata di pietre preziose. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Famiglie al Museo: caccia ai tesori piccoli ma preziosi

Museo Glauco Lombardi - Strada Garibaldi, 15

Le attività partiranno alle 10.00 - 11.30 - 15.00 - 16.30 - 17.30; la prenotazione non è

obbligatoria, ma consigliata per una migliore organizzazione. Visita guidata + caccia al tesoro + laboratorio euro 4,00, compreso un omaggio piccolo ma prezioso. Ingresso libero per i bambini fino a 4 anni. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521233727.

Giornata europea della Cultura ebraica

Sinagoga - vicolo Cervi, 4 Parma Visite guidate alle 10.15 e alle 11.15 (posti limitati. Prenotazioni: jewishparma@gmail.com)

Sinagoga e Museo ebraico Fausto Levi - Soragna via Cavour, 43

Dalle 10.30 alle 15.00 ingresso gratuito. Alle 16.30 Bright Sounds,

David danzava con tutte le sue forze davanti all’Eterno, cinto da un Efod di lino, recital per

pianoforte di e con Riccardo J. Moretti. A seguire brindisi di saluto con vino e spumante

kasher. Posti limitati, contributo volontario minimo euro 10,00. Prenotazioni: info@museebraicosoragna.net

Città della memoria

Cimitero della Villetta

Alle 11.00 Per sempre, parole di pietra, percorso storico nel Cimitero monumentale a cura di

Giancarlo Gonizzi. Partecipazione libera.

Regio young

Ridotto del Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 11.00 alle 16.00 va in scena Macbeth. Il canto dell’anima persa, dai 7 anni. Per

informazioni e biglietti tel. 0521203999.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito.

La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Festival Verdi: Mezzogiorno in musica

Palazzo Ducale – Parco Ducale

Alle 12.00 concerto con giovani talenti e aperitivo finale. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Festival Verdi: Verdi Off

Ex Scedep – Via Pasubio, 3

Alle 11.00 Verdi recital, con i solisti dell’Accademia verdiana e Milo Martani al pianoforte.

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 13.00 un’aria verdiana verrà cantata dalla finestra del Teatro.

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Dalle 15.00 alle 18.00 Con Verdi in carrozza, giro in carrozza con cocchiere in livrea partendo

dal Regio attraverso il cortile della Pilotta fino al Parco Ducale. Il percorso dura circa 30

minuti. Prenotazione obbligatoria 0521203949 – verdioff@teatroregioparma.it

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 15.30 Peppino’s corner, spettacolo su Giuseppe Verdi dedicato ai più piccoli. Ingresso con

biglietto. Per informazioni tel. 0521031170.

Oltretorrente

Alle 16.00 concerto itinerante e al Parco Ducale con il Corpo bandistico Pini di Fontanellato. Ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti. Per informazioni www.teatroregioparma.org

Chiesa di San Quirino – Via Ospizi civili, 1

Dalle 16.00 alle 19.00 va in scena Aide. Canti migranti, regia di Andreina Garella.

Teatro Lenz – via Pasubio, 3

Alle 18.00 va in scena Verdi Macbeth, drammaturgia e imagoturgia di Francesco Pititto. Per informazioni e biglietti tel. 0521270141 – www.teatroregioparma.it

Festival Verdi

Ridotto Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 11.00 e alle 16.00 Macbeth, il canto dell’anima persa. Per bambini dai 7 anni. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Teatro Farnese – Palazzo della Pilotta

Alle 20.30 va in scena Le Trouvère, di Giuseppe Verdi, edizione critica a cura di David Lawton eseguita in prima assoluta. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 –

www.teatroregioparma.it

Un museo a misura di bambino

Palazzo Bossi Bocchi – Strada al ponte Caprazzucca, 4

alle 16.00 A scuola di Archeologia: di quale materiale è fatto? Laboratorio didattico per bambini dai 6 anni in su. A cura di Luciana Saviane. Gradita prenotazione all’indirizzo: guide@fondazionecrp.it . Per informazioni tel. 0521532111-08.

Sulla stessa barca

Piazza Garibaldi

Alle 16.30 azione teatrale collettiva realizzata da Giollicoop e dall’associazione Extravagantis,

musica dal vivo di Maurizio Piancastelli e Guido Sodo.

Teatro del Cerchio: stagione dei ragazzi

Via Pini, 16/a Alle 17.00 Il circo al Cerchio con Provaci ancora, Bretella! Per informazioni e prenotazioni tel.

Giornata mondiale dell'alimentazione

Musei del cibo

Giornata delle Famiglie al museo: Piccolo ma prezioso. In tutti i musei ingresso e attivitàB gratuiti per tutta la giornata, alle 11.30 visita guidata, alle 15.30 attività per bambini e famiglie, alle 16.30 visita guidata, alle 17.00 attività per adulti. Per informazioni e prenotazioni tel.

0521218889.

Tortel Dols. Un tortello...tante storie

Colorno

Per le vie del centro storico e in Piazza Garibaldi manifestazione enogastronomica dedicata alla degustazione del Tortèl Dòls arricchita di nuove proposte. Mercato contadino e mercato delle specialità enogastronomiche del territorio, punti di degustazione e ristoro con il Consorzio Parma Quality Restaurant, show cooking, laboratori di cucina e musica con le melodie di un pianoforte a pedali con i ragazzi di Pedala Piano: per i bambini Tortellandia in Via Mazzini: giochi antichi, narrazione gli spettacoli teatrali. Per informazioni tel. 0521313790.

Sagra della castagna

Borgotaro

Per tutta la giornata mercato, musica, degustazioni, giochi: una domenica d’autunno tutta da vivere a Borgo Val di Taro. Per informazioni tel. 052596796. Pane e farina, non solo dal grano!

Vivaio Scodogna - Collecchio

Dalle 10.00 alle 12.30 caccia al tesoro e attività per famiglie Dal grano...ma non solo: ci sono farine e farine. Prenotazione obbligatoria tel. 347 4018157.

Fiera del tartufo nero di Fragno

Calestano

Alle 10.30 inaugurazione della 28° Fiera nazionale del tartufo di Fragno. Durante la giornata mercatino del Tartufo, prodotti tipici gastronomici, musica nei borghi e speciali menù al tartufo nei ristoranti aderenti. Per informazioni www.tartufonerofragno.it - tel. 0525520114 – 3881141429.

Visite Medievali organizzate

Castello di Torrechiara

Alle 10.30, 11.45, 14.30, 15.45 visite guidate medievali al costo di euro 3,00 a persona. Ingresso in castello euro 4,00. Per informazioni tel. 3282250714.

Under the Bamboo tree

Labirinto della Masone - Strada Masone, 121 Fontanellato

Due giorni di incontri, convegni, installazioni e laboratori. Il primo concorso internazionale dedicato alla progettazione e realizzazione di oggetti di design in bambù: Bamboo Rush. Per informazioni tel. 0521827081, programma dettagliato sul sito www.labirintodifrancomariaricci.it

Festa internazionale della storia

Museo Diocesano - Fidenza

Alle 15.00 e 16.30 visita guidata dal titolo La Maestà Mariana di Benedetto Antelami. Per informazioni tel. 3392875235 - 3478213817.

Collages del bosco immaginario

Centro Visite Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi – Borgo Val di Taro Dalle 15.00 alle 17.00 Laboratorio per bambini (6-10 anni) e genitori, a cura di Helene Taiocchi.

Laboratorio gratuito. Per informazioni e prenotazioni tel. 3497736093.