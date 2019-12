Natale è alle porte: week end tra mercatini, castelli, concerti e... un pò di magia

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889

Venerdì 13 dicembre

Il trenino di Natale

Una vera magia percorrere tutto il centro storico di Parma, passando sotto le illuminazioni di Natale, i borghi e le strade più vivaci a bordo di una trenino elettrico per ammirare la città comodamente seduti. Partenza da Piazza Garibaldi, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Corse disponibili ogni 40 minuti circa. Biglietto intero euro 6,00; biglietto ridotto euro 3,00 (bambini 0-5 anni, disabile, accompagnatore disabile). I biglietti potranno essere acquistati a bordo e presso rivendite convenzionate come l'Ufficio del turismo in Piazza Garibaldi, 1 e alberghi.

Ex-ragazzi al cinema

Cinema D’Azeglio – Via D’Azeglio, 33

Alle 15.00 e alle 17.30 proiezione del film Il mio capolavoro. Ingresso gratuito riservato agli over 55. Per informazioni tel. 0521281138.

Festa di Santa Lucia

Biblioteca Cesare Pavese – Via Newton, 8/a

Alle 16.45 Festa di Santa Lucia: come di consueto, presso la Biblioteca Pavese, arriva Santa Lucia... con un carico di libri nuovi che saranno esposti per i giovani lettori nelle sale della biblioteca. Per bambini e ragazzi da 0 a 13 anni. L'evento è gratuito e non necessita di prenotazione.

Concerto di Natale

Teatro Regio - Strada Garibaldi, 16

Alle 18.00 concerto di Natale offerto dalla Fondazione Cariparma alla città, con l'Orchestra giovanile della Via Emilia diretta da Michele Gamba. Ingresso gratuito sino ad esaurimento dei posti.

Un pianista in Braille

Sala dei Concerti Casa della Musica - Piazzale San Francesco, 1

Alle 20.30 Omaggio a Louis Braille, concerto promosso dall’UICI Parma – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti che vedrà esibirsi sul palco il Coro San Benedetto di Parma, diretto dal maestro Niccolò Paganini, e il maestro Rocco De Vitto al pianoforte. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni tel. 0521031170

Teatro del Cerchio: stagione serale

Auditorium Toscanini - Via Cuneo, 3

Alle 21.00 va in scena La peste, regia di Mario Mascitelli. Spettacolo per uno spettatore per volta. Prenotazione obbligatoria tel. 3515337070. Per informazioni e prezzi tel. 3515337070 - www.teatrodelcerchio.it

Sabato 14 dicembre

Artesauro

Via Nazario Sauro

Per tutta la giornata esposizione lungo la via di artigianato e hobbistica.

Il trenino di Natale

Una vera magia percorrere tutto il centro storico di Parma, passando sotto le illuminazioni di Natale, i borghi e le strade più vivaci a bordo di una trenino elettrico per ammirare la città comodamente seduti. Partenza da Piazza Garibaldi, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Corse disponibili ogni 40 minuti circa. Biglietto intero euro 6,00; biglietto ridotto euro 3,00 (bambini 0-5 anni, disabile, accompagnatore disabile). I biglietti potranno essere acquistati a bordo e presso rivendite convenzionate come l'Ufficio del turismo in Piazza Garibaldi, 1 e alberghi.

Settimana di Maria Luigia

Museo Glauco Lombardi – strada Garibaldi, 15

Alle 10.00 e alle 11.30 visite guidate alla mostra Parma, la città del profumo. Ingresso gratuito Per informazioni tel. 0521233727.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini – Via Melloni, 3

Alle 11.00 Visita guidata: Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

Biblioteca di Alice

Alle 15.30 Festa di compleanno della Biblioteca di Alice: la Biblioteca di Alice compie 19 anni e festeggia con narrazioni a cura del Cerchio delle Storie e torta di compleanno. Esposizioni di novità librarie per bambini e adulti. Ingresso libero.

Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2

Alle 15.30 Disegno dorato: laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. Andiamo insieme alla scoperta dei “fondi oro” presenti nella Pinacoteca e come i pittori del Trecento creiamo il nostro piccolo capolavoro. Max 20 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521-508184. Alle 16.30 Visita guidata: la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San

Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Settimana di Maria Luigia

Museo Glauco Lombardi – strada Garibaldi, 15

Alle 11.00 conferenza dal titolo Maria Luigia e la violetta di Parma. Francesca Sandrini racconta la storia di una duchessa e del suo fiore prediletto. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521233727.

La Tana di Natale

Gastronomy hub – Piazzale della Pace, 1

Dalle 15.00 alle 16.30 e dalle 17.00 alle 18.30

Nella Sala Dolce Stelle e pianeti di latte. Il latte, dietro a quel bianco uniforme, nasconde gelosamente la sua composizione. Ma ecco un laboratorio divertente e coloratissimo per scoprirla insieme! Dai 5 agli 11 anni. Max 12 partecipanti. Nella Sala salata I tortelli d'erbetta. Uova, farina, bietole, ricotta, parmigiano si uniscono per

creare uno dei piatti più famosi della tradizione parmigiana. Dagli 8 ai 12 anni. Max 12 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria tel. 0521218889 – turismo@comune.parma.it Dalle 15.00 alle 18.30 al Pomocovo spazio ludico-didattico pensato appositamente per i più piccoli e il loro accompagnatori per trascorrere qualche ora all’ insegna del divertimento.

L’amore al tempo dei Castelli

Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi

Alle 15.30 conferenza con Manrico Bissi che parlerà del sentimento e dell’amore così come erano vissuti dalla nobiltà locale tra Medioevo e l’età farnesiana. Ingresso gratuito. Posti a sedere limitati, prenotazione consigliata a memoriediparma@libero.it – 3319661615.

Teatro Pezzani: note e danza

Borgo San Domenico, 7

Alle 16.30 va in scena Il lago dei cigni, musiche di P.I. Tchaikovsky con il balletto di San Pietroburgo. Per informazioni e prezzi tel. 0521200241.

Luigi Illica. Lei non sa chi sono io!

Sala dei Concerti Casa della Musica - Piazzale San Francesco, 1

Alle 17.00 da un’idea di Eleonora Bagarotti. Testo di Bruno Stori. Roger Catino, direttore Bruno Stori, voce recitante; Saenara Jeong, soprano; Im Suntae, tenore; Matteo Mazzoli, baritono. Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini. In collaborazione con La Toscanini. Per informazioni tel. 0521031170.

Il battello pareva sospeso come per incanto

Palazzo Pigorini - Strada della Repubblica, 29

Alle 18.30 finissage della mostra Il battello pareva sospeso come per incanto, del fotografo Arturo Delle Donne e presentazione del libro. Ingresso gratuito.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Anna dei miracoli, di William Gibson, con Mascia Musy. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242.

Festival delle Divine Armonie

Chiesa di San Vitale – Strada della Repubblica, 3

Alle 18.00 Chopin e Tchalkovsky: Armonia e passione, con Orchestra da camera di Parma; Marco Bronzi primo violino concertatore; Cristiano Burato pianoforte. Ingresso euro 12,00; prevendita biglietti presso Parma Point.

Tutti a teatro. Francesco Renga in concerto

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16/a

Alle 21.00 tappa a Parma di L’altra metà tour di Francesco Renga. Prevendita biglietti circuito e punti vendita Ticketone e presso Arci Parma, Via Testi 4. Per informazioni tel. 0521706214.

Teatro del Cerchio: stagione serale

Auditorium Toscanini - Via Cuneo, 3

Alle 21.00 va in scena La peste, regia di Mario Mascitelli. Spettacolo per uno spettatore per volta. Prenotazione obbligatoria tel. 3515337070. Per informazioni e prezzi tel. 3515337070 - www.teatrodelcerchio.it

Teatro al Parco: Fuori clessidra

Parco Ducale, 1

Alle 21.00 va in scena Unititled II, di e con Roberto Fassone. Per informazioni e prezzi tel. 0521992044.

Dicembre a Colorno

Colorno

Dalle 14.30 Festa di Santa Lucia con distribuzione di caramelle a tutti i bambini, artigianato colornese, Coccolasino e Asinotour: giro del centro storico con gli asinelli di Reggio Emilia; alle 16.30 Concerto dell’orchestra di bambini Bambolbì. Per informazioni tel. 0521312545.

Natale in favola

Castello di Torrechiara

Dalle 14.30 alle 16.00 pomeriggio per i più piccoli con visita al Castello e lettura di favole di Natale con merenda. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521355009.

Natale a Fidenza

Appuntamento alle 16.00 di fronte allo IAT Casa Cremonini, in Piazza Duomo, per "San Donnino e la sua chiesa", il racconto della vita del martire e della fondazione della chiesa del Borgo. Visita guidata alla Cattedrale e al Museo del Duomo e Diocesano di Fidenza. Costo euro 2,00 a persona (ingresso Museo del Duomo e Diocesano). Per informazioni tel. 052483377.

Natale in favola

Castello di Torrechiara

Dalle 14.30 alle 16.00 pomeriggio per i più piccoli con visita al Castello e lettura di favole di Natale con merenda. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521355009.

Natale al Labirinto

Labirinto della Masone - strada della Masone, Fontanellato

Alle 16.00 Coro La Fontana e Città di Parma. Rassegna di canto corale natalizio: dalle 15.30 ingresso euro 10,00 (concerto e Labirinto). Per informazioni tel. 0521827081.

Mangiamusica

Teatro Magnani – Fidenza

Alle 21.00 serata dal titolo Forever Punk con Enrico Ruggeri e i Decibel.

Teatro Comunale di Fontanellato stagione 2019/20

Fontanellato

Alle 21.00 va in scena I bislacchi, omaggio a Fellini. Per informazioni e prezzi tel. 3274089399.

Teatro Moruzzi: stagione di prosa

Noceto

Alle 21.00 va in scena il balletto: Carmen, di Bizet, e Bolero, di Ravel, coreografie di Luigi Martelletta. Per informazioni e prezzi tel. 3926405385.

Teatro Arena del Sole

Roccabianca

Alle 21.15 va in scena Manicomic, regia Gioele Dix. Per informazioni e prezzi tel. 3395612798.

Domenica 15 dicembre

Natale sotto l’albero

Via D’Azeglio

Dalle 8.00 alle 19.30 mercato tradizionale con prodotti tipici, tessile, artigianato e street food. Spazio bimbi presso il piazzale della Chiesa dell’Annunziata.

Mercatini di Natale in Piazza Ghiaia

Piazza Ghiaia

Dalle 9.00 alle 19.00 mercatino con artigianato, handmade, vintage e tantissimi articoli a tema natalizio (addobbi, tessili, etc...), specialità gastronomiche, aree ristoro con truck food, degustazioni, laboratori per bambini, Christmas live music. Per informazioni tel. 0521313300.

Il trenino di Natale

Una vera magia percorrere tutto il centro storico di Parma, passando sotto le illuminazioni di Natale, i borghi e le strade più vivaci a bordo di una trenino elettrico per ammirare la città comodamente seduti. Partenza da Piazza Garibaldi, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Corse disponibili ogni 40 minuti circa. Biglietto intero euro 6,00; biglietto ridotto euro 3,00 (bambini 0-5 anni, disabile, accompagnatore disabile). I biglietti potranno essere acquistati a bordo e presso rivendite convenzionate come l'Ufficio del turismo in Piazza Garibaldi, 1 e alberghi.

Settimana di Maria Luigia

Museo Glauco Lombardi – strada Garibaldi, 15

Alle 10.00, 11.30, 15.00, 16.30 visite guidate alla mostra Parma, la città del profumo. Ingresso gratuito Per informazioni tel. 0521233727.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini – Via Melloni, 3

Alle 11.00 Visita guidata: un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2

Alle 16.30 Visita guidata: :a collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Metti una storia in musica!

Biblioteca Mediateca Casa della Musica

alle 11.00 Lettura ad alta voce con teatro Kamishibai tratta da Il cavallo e il soldato di Gek Tessaro, e accompagnamento musicale. I bambini saranno coinvolti nel sonorizzare la storia con strumenti costruiti con oggetti d’uso quotidiano. A cura di Enrico Cossu e Cristina Gnudi - Casa della Musica, con il Patrocinio di Nati per la musica Emilia Romagna. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, massimo 20 partecipanti. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521031170.

L’arcipelago dei suoni, 8 concerti spettacolo per le famiglie

Teatro Due – Viale Basetti, 12/a

Un’avventura a puntate rivolta ai più piccoli per scoprire come nasce la musica e quali sono le caratteristiche e le meraviglie di ogni strumento musicale, con esecuzioni dei grandi compositori di ogni epoca. Alle 11.30 Il flauto e il clarinetto. Ingresso under 14 euro 5,00, adulti euro 8,00, i biglietti sono acquistabili anche online. I biglietti sono disponibili presso le biglietterie de La Toscanini e di Fondazione Teatro Due. Per informazioni www.teatrodue.org – www.latoscanini.it

La Tana di Natale

Gastronomy hub – Piazzale della Pace, 1

Dalle 15.00 alle 16.30 e dalle 17.00 alle 18.30

Nella Sala Salata Impariamo a conoscere il Parmigiano Reggiano. A cura del Consorzio del Parmigiano Reggiano. Dagli 8 agli 11 anni. Max 12 partecipanti. Prenotazione obbligatoria tel. 0521218889 – turismo@comune.parma.it

Dalle 15.00 alle 18.30 al Pomocovo spazio ludico-didattico pensato appositamente per i più piccoli e il loro accompagnatori per trascorrere qualche ora all’ insegna del divertimento.

Christmas Corner

Casa della Musica - Piazzale San Francesco, 1

Alle 15.30 Natale... racconti di cornamuse: Fabio Rinaudo cornamuse, Claudio De Angeli chitarra, Massimo Boschi e Sharon Tomberli voci recitanti. Ingresso bambini euro 5,00; ingresso adulti euro 7,00. Per informazioni 0521572600 oppure 0521031170.

Teatro del Cerchio: stagione ragazzi

Auditorium Toscanini - Via Cuneo, 3

Pane, amore e fantasia: alle 15.30 Babbo Natale si è ammalato; alle 16.30 merenda offerta dal teatro; alle 17.00 Babbo Natale e la befana. Per informazioni e prezzi tel. 3515337070 - www.teatrodelcerchio.it

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena Anna dei miracoli, di William Gibson, con Mascia Musy. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242.

Settimana di Maria Luigia. Musica al Museo Museo Glauco Lombardi - Strada Garibaldi, 15 Alle 16.00 concerto Verdi note d’amore, grandi duetti del repertorio verdiano per soprano e tenore. Con Francesca Pacini soprano, Kim Juntae tenore, Claudia Rondelli fortepiano; presentazione a cura di Marco Sizzi. Ingresso con il biglietto del museo euro 5,00.

Prenotazione consigliata tel. 0521233727.

Mezz’ora d’arte con...

Palazzo Bossi Bocchi - Strada al ponte Caprazucca, 4

Alle 16.00 incontro dal titolo Cristiano Banti, Pescatore del padule di Bientina, a cura di

Deborah Ranalli. Ingresso gratuito. Per informazioni guide@fondazionecrp.it -

museo@fondazionecrp.it

A Natale, un libro...

Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi

Alle 16.30 Andrea Vitali presenta Sotto un cielo sempre azzurro; dialoga con l’autore Carlo Varotti. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni info.cultura@comune.parma.it

Weekend al Parco

Teatro al Parco - Parco Ducale, 1

Alle 16.30 va in scena Rosso cappuccetto, di e con Emanuela Dall’aglio, per bambini dai 4 anni. Per informazioni e prezzi tel. 0521992044.

Concerto sotto l’Albero

Teatro Regio - strada Garibaldi, 16

Alle 17.00 Concerto con Amarilli Nizza, Carlos Cardoso, Marco Spotti, la Filarmonica dell'Opera Italiana Bruno Bartoletti e la Corale Giuseppe Verdi, direttore Andrea Chinaglia, con la partecipazione del violinista Matteo Fedeli. Condurrà la serata Paolo Zoppi. Ingresso libero ad offerta a favore dell’Hospice di Parma, sino ad esaurimento posti.

I biglietti di ingresso saranno disponibili alla biglietteria del Teatro Regio, dai due giorni precedenti l’evento, due a persona. Per informazioni concertosottolalbero2019@gmail.com

Mercato dell’antiquariato

Fontanellato

Per tutta la giornata attorno alla Rocca, circa 100 espositori di oggetti di antiquariato, modernariato e vintage. Per informazioni tel. 0521829055.

Mercanatale

Collecchio

Dalle 9.00 alle 19.00 lungo le vie del centro oltre al mercato natalizio, per tutta la giornata eventi e musica per grandi e bambini.

Bianca e la Corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 10.30 e 11.45 visita guidata in abiti medievali. Il costo è di euro 3,00; l'ingresso in castello costa euro 5,00 per gli adulti. Per informazioni tel. 3282250714

Un Magico Natale alla Reggia di Colorno

Reggia di Colorno

Alle 14.30 Visita a tema per famiglie. Un Viaggio affascinante nelle sale della Reggia tra elfi, animali fantastici, effetti speciali e musiche tradizionali del Natale...una bellissima fata accompagnerà adulti e bambini in un magico viaggio! Al termine una dolce sorpresa per i piccoli partecipanti. Per bambini da 4 a 10 anni. Ingresso euro 6,00. Prenotazione obbligatoria entro il 10 dicembre tel. 0521312545 - reggiadicolorno@provincia.parma.it

Stagione lirica al Teatro Verdi

Busseto

Alle 15.30 va in scena L’elisir d’amore, di Gaetano Donizetti, direzione artistica Marco Beretta, regia Alberto Oliva. Prevendita sul circuito e punti vendita Vivaticket. Per informazioni tel. 052492487 – 3923191453.

Natale al Labirinto

Labirinto della Masone - strada della Masone, Fontanellato

Alle 16.00 Coro L’Incontro musicale e Corale Lirica Valtaro. Rassegna di canto corale natalizio: dalle 15.30 ingresso euro 10,00 (concerto e Labirinto). Per informazioni tel. 0521827081.Io & thé a teatro

Teatro Comunale Adolfo Tanzi - Felegara

Alle 17.00 va in scena Otto il bassotto, clownerie, improvvisazione, magia comica. Prima dello spettacolo, alle 16.00, merenda ad offerta libera, il ricavato sarà donato all'associazione Brainwash. Per informazioni e prezzi tel. 0525422790.