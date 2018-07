Sagre, passeggiate notturne e tanta musica sotto le stelle

Venerdì 13 luglio

Barocco in San RoccoChiesa di San Rocco - Via Università, 10

Alle 21.00 Gli albori della sonata a 3, concerto della rassegna del Conservatorio Arrigo Boito.

Ingresso gratuito.

Cinema D’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.15 proiezione del film Loro 1, di Paolo Sorrentino. Ingresso intero euro 7,00; ridotto

euro 5,50.

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3

Alle 21.30 proiezione del film Dogman. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Pedali nella notte a San Michele Tiorre

Alle 19.30 ritrovo in via Bizzozero 15; partenza 19.45 per San Michele Tiorre, torta fritta a volonta a La Fatica dell'oste. Registrazione: soci FIAB euro 1,00 (ass. infortuni), non soci euro 2,00 (ass. infortuni e RC). Casco consigliato, bici in ordine, camera d’aria di scorta. Capogita Giorgio 3398703984.

Mamiano in festa

Tensostruttura di Mamiano

Dalle 19.00 festa della birra e musica con i dj locali.

I giardini della paura

Giardini di San Paolo – Via Melloni, 3

Alle 21.30 proiezione del film dell'orrore Carrie - Lo sguardo di Satana; al termine Leo Ortolani con CineMAH presenta: mo Carrie, veh! Vietato ai minori di 18 anni. Ingresso gratuito.

Dall’alabastro allo zenzero

Montechiarugolo

Mercatino serale del genio artistico e del naturale con concerti e cene all’aperto. Per

informazioni tel. 0521657519.

Fiera del Parmigiano Reggiano

Pellegrino Parmense

Dalle 19.00 al Campo delle feste, apertura cucine e alle 21.00 esibizione di balli standard, alle

21.30 serata di ballo liscio con l'orchestra Paolo Bertoli.

Tutte le lettere d’amore

Centro culturale Villa Soragna - Collecchio

Alle 21.00 lettura scenica di testi celebri punteggiati da interventi musicali, voci recitanti Emanuela Cardelli e Luca Menozzi, interventi musicali di Daniele Alberini e Davide Cotena. Ingresso gratuito.

Sabato 14 luglio

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.30 Conferenza spettacolo della Compagnia di Burattini I Ferrari. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Viaggio in Pinacoteca. Nel periodo dedicato alle vacanze, ispirati dai pittori della Pinacoteca, i bambini potranno dipingere ad acquerello il mare come il Tempesta,

le colline, i laghi e i boschi come Giulio e Guido Carmignani, immaginando di viaggiare con la

fantasia e... i pennelli! Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la

prenotazione: tel. 0521508184.Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di

Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita

la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta

dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito.

La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Cinema D’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.15 proiezione del film Benedetta follia, di Carlo Verdone. Ingresso intero euro 7,00;

ridotto euro 5,50.

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3

Alle 21.30 proiezione del film La forma dell’acqua. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Festa d'estate dell'Avis Cortile San Martino

Cortile della Parrocchia - Ravadese

Dalle 19.30 apertura cucina e musica con l'orchestra Loredana Ferrari.

Fiera del Parmigiano Reggiano

Pellegrino Parmense

Dalle 9.00 apertura fiera con stand gastronomici e mercato, dalle 19.00 al Campo delle feste

apertura cucine e alle 21.00 esibizione di balli hip hop, alle 21.30 serata danzante con

l'orchestra Juke box, ballo liscio e revival anni '60-'70-'80.

Sui sentieri del canto

Dalle 10.00 Festival di canto corale itinerante con 8 cori per le frazioni di Monchio delle Corti. Rassegna gratuita.

Sere d’estate

Piazza Cavour - Borgo Val di Taro

Alle 21.00 Concerto d’armonie Valtaro, con il Corpo bandistico valtarese e fornovese. Ingresso

gratuito.

D'estate segni e sogni

Piazza Verdi - Fidenza

Alle 21.00 Note che vibrano, Lucia Consigli in concerto con Elena Gibson e la pole dance in

punta di piedi. Per informazioni tel. 052483377.

Premio Verdi d'oro Città di Busseto

Cortile della Rocca municipale - Busseto

Alle 21.00 consegna del premio Verdi d'oro Città di Busseto alla soprano Aprile Millo. Concerto in ricordo di Carlo Bergonzi con la partecipazione del baritono Roberto De Candia, la soprano Gioia Crepaldi, il tenore Rubens Pelizzari e al pianoforte il Maestro Elio Scaravella. Ingresso euro 15,00. In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Teatro Verdi. Per

informazioni tel. 052492487.

Notturni in musica alla corte della Duchessa

Reggia di Colorno

Alle 21.30 concerto con la Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Alpesh Chauhan. Per

informazioni e prenotazioni tel. 0521312545.

Domenica 15 luglio

Bici & Piscina

Alle 8.15 Parco Bizzozero 15; partenza alle 8.30 destinazione piscina La Fratta a Montechiarugolo. Una gita facilissima, di 30 km, adatta a tutti, dai più pigri, ai timorosi del

caldo, fino a coloro che vogliono provare per la prima volta una gita in bici fuori porta. Ritorno a Parma nel pomeriggio alle 18.00 circa. Costo d’ingresso in piscina: 10 euro

Registrazione: soci FIAB 1 euro (ass. infortuni), non soci 3 euro (ass. infortuni e RC). Casco consigliato, bici in ordine, camera d’aria di scorta.

Capogita Grazia cell. 3394459882 - Email avv_ferdenzi@libero.it

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 laboratorio Costruiamo un Burattino!Laboratorio per famiglie: dopo aver esplorato il museo, grandi e piccoli costruiranno un vero burattino! Età: 4 – 9 anni. Durata: 1ora e 30 minuti. Max 15 bambini. É gradita la prenotazione: tel 0521031631. Alle 16.30 Conferenza spettacolo della Compagnia di Burattini I Ferrari. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso

bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta

dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito.

La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Stelle vaganti

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5

Alle 21.30 concerto con la Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Alpesh Chauhan. Ingresso

intero I settore euro 25,00; II settore euro 20,00. Per informazioni e biglietti tel. 0521391322 –

www.fondazionetoscanini.it

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3

Alle 21.30 proiezione del film Dunkirk. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Cinema D’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.15 proiezione del film Loro 2, di Paolo Sorrentino. Ingresso intero euro 7,00; ridotto

euro 5,50.

Festa d'estate dell'Avis Cortile San Martino

Cortile della Parrocchia - Ravadese

Dalle 19.30 apertura cucina e musica con l'orchestra Mirko Belluti.

Fiera del Parmigiano Reggiano

Pellegrino Parmense

Alle 8.00 apertura fiera con stand gastronomici e mercato, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.00 visite guidate al castello e al Santuario di Careno, dalle 18.00 alle 20.00 tradizionale gara di aratura, dalle 19.00 al Campo delle feste apertura cucine e alle 21.00 esibizione di balli hip hop, alle 21.30 serata di ballo liscio con l'orchestra Franco Bagutti.

Mercatino dell’antiquariato con mostra filatelica e numismatica Fontanellato

Per tutta la giornata attorno alla Rocca antiquariato d’epoca, rigatteria, vintage e modernariato. Per informazioni tel. 0521829055.

Giro del Monte Montagnana in mountain bike

Alle 9.15 partenza da Calestano, Parcheggio Via Verdi. Partenza dal centro di Calestano, con primi km in salita su strada asfaltata lungo la Val Baganza, fino a Ravarano (sosta bar / caffè e acqua) e Chiastre, da dove inizia la salita verso la cima del Monte Montagnana (1315 m), prima su strada forestale, poi sentieri con diversi saliscendi. Dalla cima si scende poi su strada sterrata verso il borgo di Canesano, per poi prendere i divertenti sentieri in discesa per fare ritorno a Calestano. Lunghezza 30 km circa; dislivello 1200 m circa; difficoltà: difficile; tipo Bici mountain bike, casco consigliato; Tipo Percorso: asfalto, sterrato, sentieri. Non è prevista una vera e propria sosta pranzo, ma diverse soste lungo il percorso, è possibile portare snack/panini. Registrazione: soci FIAB 1 euro (ass. infortuni), non soci 3 euro (ass. infortuni e RC). Casco consigliato, bici in ordine, camera d’aria di scorta. se interessati a partecipare prenotare tramite email (duccio.guarnieri@gmail.com) oppure cell.

3290760601.

La montagna che cambia

Breve escursione per bambini e famiglie attraverso una valle in trasformazione. Appuntamento alle 9.00 presso la Locanda Cà Mari, Valbona di Berceto, partenza alle 9.30.

Quota di partecipazione euro 13,00 adulti; euro 7,00 bambini e ragazzi fino a 18 anni accompagnati.

Bianca e la corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 10.30, 11.45, 15.30 e 16.45 visite medievali organizzate da Assapora Appennino. Per informazioni tel. 3282250714.

Faggio Musicale. Concerti d’Appennino

Faggeta del Lago Santo Parmense - Rifugio Mariotti Alle 14.30, all’interno dello Squinterno Festival in Pillole, concerto dei Kairos String Duo. Per informazioni www.faggiomusicale.it

Borguitar Festival

Auditorium Mosconi – Borgo Val di Taro

Alle 19.00 concerto di premiazione del IV° concorso internazionale Borguitar Festival.

Ali nella notte nei Boschi di Carrega

Passeggiata notturna lungo i sentieri del giardino monumentale della Villa Casino dei Boschi. Ritrovo alle 21.00 al Centro Parco Casinetto (Via Olma, 2 Sala Baganza). Iniziativa gratuita. Prenotazione obbligatoria tel. 0521803017 - 3474018157.

Cinema a corte

Piazza Fanfulla, 7/a - Traversetolo

Alle 21.30 proiezione del film La casa sul mare. Ingresso adulti euro 5,00; bambini dai 3 agli 8

anni euro 3,00.