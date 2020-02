La magia di San Valentino tra castelli, visite guidate e teatri: ecco il week end di Parma Capitale della Cultura

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 14 febbraio

San Valentino a Parma con la guida

Alle 15.30 Incontro con la guida davanti a Uff. IAT, in Piazza Garibaldi per un trekking urbano attraverso il centro storico, fra cui Piazza Duomo con Cattedrale e Battistero e Visita alla Chiesa di San Giovanni Evangelista. Durata: 2 ore. Nessun ingresso a pagamento. Costo della visita guidata euro 10,00 a persona, la singola coppia solo euro 10,00. Prenotazione obbligatoria al 3333722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna).

Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena L’istruttoria, di Peter Weiss. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242 - www.teatrodue.org

Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena L’imbroglio è servito, scritto e diretto da Ester Cantoni, musiche e canzoni dal vivo eseguite al pianoforte da Andrea Salvini. Speciale San Valentino euro 20,00 a tutte le coppie. Per informazioni e prezzi tel.0521200241.

Teatro del Tempo: stagione di prosa

Borgo Cocconi, 1

Alle 21.00 va in scena Shakespeare greatest hits – Vol. 1, di Matteo Bacchini. Per informazioni e prezzi tel. 340.3802940 - teatrodeltempo@libero.it

Visita incanto

Teatro Giuseppe Verdi - Busseto

Alle 15.00, 16.00 e 17.00 visita guidata al teatro accompagnati da una cantante lirica nei panni di Giuseppina Strepponi, amica, compagna e musa del Maestro Giuseppe Verdi, per un originale racconto di aneddoti di vita privata e fatti storici. Prenotazione obbligatoria tel. +39 052492487.

Gli amori della Duchessa Maria Luigia

Reggia di Colorno

Alle 19.00 la Reggia apre le sue porte in uno straordinario viaggio nel tempo per raccontare le vicende, gli intrighi e gli amori della Duchessa Maria Luigia. Brindisi e dolce assaggio finale nella “Grand Salle”, il grande salone settecentesco che regala un panorama mozzafiato sul giardino alla francese. Costo euro 16,00 a coppia. Prenotazione obbligatoria entro il 10 febbraio tel. 0521 312545 - reggiadicolorno@provincia.parma.it

San Valentino con aperitivo d’amore in Castello

Rocca di Fontanellato

Dalle 19.00 visita guidata al Castello con animazione a tema, personaggi in costume reinterpretano grandi storie d'amore e passione. Al termine aperitivo abbondante e goloso. Costo euro 20,00. Prenotazione obbligatoria: rocca@fontanellato.org

Teatro di Fontanellato. Speciale San Valentino

Teatro di Fontanellato

Alle 21.15 va in scena Addii d’amore, con Carlo Ferrari e Franca Tragni. Per informazioni e prezzi tel. 3274089399.

Sabato 15 febbraio

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata. Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti. Alle 16.00 laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. Le maschere della commedia dell’arte: esploriamo insieme il castello dei burattini alla ricerca delle maschere più famose della commedia dell’arte, impariamo a riconoscere i personaggi che nascondono e con tanta fantasia potremo costruire la nostra maschera di carnevale da indossare immediatamente. Max.15 partecipanti; è richiesta la prenotazione: tel. 0521031631.

Pinacoteca Stuard - Borgo Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. Dipingo come James Ensor. Nella Pinacoteca saranno esposti per un anno, con rotazione mensile, alcuni dei capolavori della Collezione Barilla di Arte Moderna. Max. 20 bambini. È richiesta la prenotazione: tel. 0521508184. Alle 16.30 visita guidata. Le collezioni di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Parma vista lungo la Via Emilia

Chiesa di San Sepolcro, Chiesa dell’Annunziata e Ponte Romano

Alle 14.45 Visita guidata alle due chiese, sorte lungo la Via Emilia. A seguire l' antico Ponte Romano. Incontro con la guida davanti allo IAT, in Piazza Garibaldi. Durata: 3 ore. Nessun ingresso a pagamento. Costo della visita guidata: € 10,00 cad. Prenotazione obbligatoria al 333 3722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna).

Bambini al cinema

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 15.30 proiezione di Zog e Il topo brigante, tratto dai libri per l’infanzia di Julia Donaldson. Ingresso bambini euro 4,00, adulti accompagnatori euro 6,00.

Conversazioni sulla musica del '900

Ridotto del Teatro Regio – strada Garibaldi, 16/a

Alle 17.00 incontro per conoscere a approfondire gli aspetti musicali e culturali del repertorio musicale contemporaneo, a cura di Guido Barbieri. Ingresso gratuito.

Viaggio nel misterioso Egitto

Auditorium Toscanini – Via Cuneo, 3

Alle 17.00 conferenza dal titolo Il simbolismo geometrico della Grande Piramide. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3755038395.

Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena L’istruttoria, di Peter Weiss. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242 - www.teatrodue.org

La Toscanini. Stagione di concerti

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5/a

Alle 20.30 concerto diretto da Alpesh Chauhan con la Filarmonica Toscanini, musiche di Beethoven, Strauss e Stravinskij. Per informazioni e prezzi tel. 0521391339 - www.latoscanini.it

Peregrinare - Museo-Teatro

Museo d'Arte Cinese ed Etnografico - viale San Martino, 8

Alle 20.30 va in scena In orbem – danze al centro del mondo. Un viaggio tra due culture a confronto, tra due mondi diversi, evento itinerante tra gli spazi del Museo, a cura di Europa Teatri. Spettacolo itineranti, agli spettatori non verranno fornite sedute. Alla fine degli settacoli è previsto un brindisi con gli attori. Costo euro 12,00. Prenotazioni presso reception

del Museo aperto da martedì a venerdì 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00, domenica 11.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00 oppure da mezz'ora prima degli spettacoli. Per informazioni tel. 0521257337.

Teatro del Tempo: stagione di prosa

Borgo Cocconi, 1

Alle 21.00 va in scena Shakespeare greatest hits – Vol. 1, di Matteo Bacchini. Per informazioni e prezzi tel. 340.3802940 - teatrodeltempo@libero.it

Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena L’imbroglio è servito, scritto e diretto da Ester Cantoni, musiche e canzoni dal vivo eseguite al pianoforte da Andrea Salvini. Per informazioni e prezzi tel.0521200241.

Visita incanto

Teatro Giuseppe Verdi - Busseto

Alle 10.00, 11.00 e 12.00 visita guidata al teatro accompagnati da una cantante lirica nei panni di Giuseppina Strepponi, amica, compagna e musa del Maestro Giuseppe Verdi, per un originale racconto di aneddoti di vita privata e fatti storici. Prenotazione obbligatoria tel. +39 052492487.

San Valentino al Labirinto

Labirinto della Masone - Strada Masone 121, Fontanellato

In occasione del week end di San Valentino speciali visite guidate a tema, comprese nel prezzo del biglietto di ingresso (biglietto d’ingresso giornaliero euro 18,00 a persona). Per informazioni www.labirintodifrancomariaricci.it

Il bosco in inverno

Riserva dei Ghirardi - Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro

Dalle 15.00 alle 17.30 passeggiata per osservare il bosco in inverno. Attività gratuita a cura di Parchi del Ducato e WWF Parma con partenza presso il centro Visite della Riserva. Prenotazione obbligatoria via SMS e Whatsapp al numero 3497736093 entro le 18.00 del giorno precedente. Per informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it

Pomeriggi musicali

Ridotto Teatro Magnani – Fidenza

Alle 17.00 arpa solista Capricci d’opera, con Davide Burani. Per informazioni tel. 3489281082 – 3427020858.

Tributo a Edith Piaf

Teatro di Fontanellato

Alle 19.00 la cantante francese raccontata dall’attrice e cantante Clelia Cicero e dal musicista

Corrado Carvana. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3274089399.

Teatro Arena del Sole: stagione di prosa

Roccabianca

Alle 21.15 va in scena The Gagfather, ideazione e regia Yllana. Per informazioni e prezzi tel.

3395612798.

Domenica 16 febbraio

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata. Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

Pinacoteca Stuard - Borgo Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata. Le collezioni di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Bambini al cinema

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 11.00 proiezione di Zog e Il topo brigante, tratto dai libri per l’infanzia di Julia Donaldson. Ingresso bambini euro 4,00, adulti accompagnatori euro 6,00.

Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 16.00 va in scena L’imbroglio è servito, scritto e diretto da Ester Cantoni, musiche e canzoni dal vivo eseguite al pianoforte da Andrea Salvini. Per informazioni e prezzi tel.0521200241.

Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena L’istruttoria, di Peter Weiss. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242 -www.teatrodue.org

Teatro delle Briciole: weekend al Parco

Teatro al Parco - Parco Ducale

Alle 16.30 va in scena Taro il pescatore. Dai 3 anni. Per informazioni e prezzi tel. 0521992044; biglietteria 0521989430.

Teatro Europa: stagione ragazzi

Via Oradour, 14

Alle 16.30 va in scena Grandi e cattivi, di e con Francesco Marchi e Chiara Rubes, dai 9 anni. Per informazioni te. 0521243377.

Visita incanto

Teatro Giuseppe Verdi - Busseto

Alle 10.00, 11.00 e 12.00 visita guidata al teatro accompagnati da una cantante lirica nei panni di Giuseppina Strepponi, amica, compagna e musa del Maestro Giuseppe Verdi, per un originale racconto di aneddoti di vita privata e fatti storici. Prenotazione obbligatoria tel. +39 052492487.

San Valentino al Labirinto

Labirinto della Masone - Strada Masone 121, Fontanellato

In occasione del week end di San Valentino speciali visite guidate a tema, comprese nel prezzo del biglietto di ingresso (biglietto d’ingresso giornaliero euro 18,00 a persona).

Per informazioni www.labirintodifrancomariaricci.it

Tutto il buono di Torrechiara. Prosciutto e vino

Ufficio IAT - Torrechiara

Dalle 11.00 alle 13.00 aperitivo vista castello con i vini di Michele Cerdelli e Le delizie della Salumeria Gardoni. Costo evento euro 6,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0521355009 - iat@comune.langhirano.pr.it

Apertura straordinaria del Castello di Bardi

Castello di Bardi

Dalle 14.00 alle 17.00, in occasione di Parma capitale italiana della cultura 2020, apertura straordinaria della fortezza. Per informazioni tel. 3801088315 - 0525733021 – www.castellodibardi.info

La Rocca innamorata

Rocca di Sala Baganza

Alle 15.30 visita guidata in costume d’epoca dedicata in particolare agli amori e le passioni che si consumarono all’interno del maniero. Costo adulti euro 10,00; da 6 a 12 anni euro 8,00; fino a sei anni gratuito. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521331342.

San Valentino formato famiglia: Principesse innamorate al Castello

Rocca di Fontanellato

Alle 15.00 visite per bambine e bambini con divertente animazione e dolce merenda finale. Costo euro 10,00 visita animata con merenda compresa. Prenotazione obbligatoria rocca@fontanellato.org – tel. 0521.829055.