Week end tra arte e musica: a Colorno il Festival della Lentezza

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 14

Lenz Fondazione: La Vida es Sueño

Ala nord Galleria Nazionale - Palazzo della Pilotta

Alle 21.00 va in scena la creazione site-specific da Calderón de la Barca, produzione Lenz Fondazione. Per informazioni tel. 0521 270141 - www.lenzfondazione.it

Controtempi – Itinerari sonori

Piazzale Picelli

Dalle 20.00 alle 24.00 musica con Esther Oluloro, Jane Jeresa, Ronnie Jones, Radio revolution live, Sexy ladies and gentlemen e Music village con radio, spazio libri e vinili, esposizioni e spazio ristoro. Ingresso gratuito.

La Traviata

Villa Malenchini

Alle 21.00 spettacolo con la regia di Patrizia Monteverdi, pianista Claudio Cirelli, Maestro concertatore Gregorio Pedrini. Biglietti euro 20,00. Prevendite presso Parma Lirica, Viale Gorizia 2; Assistenza Pubblica, viale Gorizia 2/a, Angelo Copercini parrucchiere via Ospizi Civili 3, Azzali Editori, Piazzale Boito 5. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà

regolarmente al coperto. Per informazioni tel. 0521231184 parmalirica@yahoo.it

Festival della lentezza

Reggia di Colorno

40 eventi in tre giorni tra laboratori per grandi e piccoli, libri, spettacoli teatrali, proiezioni di film, concerti e artigianato. Suddivisi nelle tre giornate, tra i protagonisti ci sono Francesco Guccini, Massimo Recalcati, Vito Mancuso, Mimmo Lucano, Domenico Iannacone, Marco Bellocchio. Il programma completo delle giornate è www.lentezza.org

Sabato 15

Laboratorio per bambini e ragazzi

Museo Glauco Lombardi - Via Garibaldi, 15

Alle 10.00 laboratorio sulla realizzazione di un diploma prendendo ispirazione dai pezzi

presenti in mostra, età consigliata: 7-12 anni. Partecipazione euro 5,00. Prenotazione

obbligatoria al tel. 0521233727 oppure glaucolombardi@libero.it

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non ènecessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30: laboratorio Paesaggi dipinti. In Pinacoteca scopriremo che tanti pittori hanno dipinto la natura: luoghi lontani o paesaggi vicini a noi, come quello attraversato dal torrente Parma dipinto da Giulio Carmignani. Con acquerelli e pastelli colorati, nel laboratorio i bambini realizzeranno un paesaggio, reale o fantastico, con gli occhi dei Pittori. Età: 4 – 9 anni.

Durata: 1ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta

dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Mens-a 2019

Palazzo del Governatore - Piazza Garibaldi

Dalle 17.00 evento internazionale sul Pensiero Ospitale e Cosmopolitismo. Il tema 2019 è La memoria e il possibile. Dopo i saluti di Michele Guerra, interventi di Umberto Curi, Stefano Coletta, Roberto Campari, Giorgio Simonelli e Valerio Varesi. Introduce e modera Arturo Carlo Quintavalle. Ingresso gratuito. Per informazioni www.mens-a.it - tel. 3395991149.

La rozada ad San Zvan

Cortile Parrocchia SS.Annunziata - Via Imbriani

Dalle 20.00 tradizionale tortellata. Costo euro 20,00; bambini under 8 euro 12,00 Prenotazione obbligatoria entro lunedì 10 giugno tel. 0521237889 – 3289637560.

Lenz Fondazione: La Vida es Sueño

Ala nord Galleria Nazionale - Palazzo della Pilotta

Alle 21.00 va in scena la creazione site-specific da Calderón de la Barca, produzione Lenz Fondazione. Per informazioni tel. 0521 270141 - www.lenzfondazione.it

Festival della lentezza

Reggia di Colorno

40 eventi in tre giorni tra laboratori per grandi e piccoli, libri, spettacoli teatrali, proiezioni di film, concerti e artigianato. Suddivisi nelle tre giornate, tra i protagonisti ci sono Francesco Guccini, Massimo Recalcati, Vito Mancuso, Mimmo Lucano, Domenico Iannacone, Marco Bellocchio. Il programma completo delle giornate è www.lentezza.org

La notte del palato fino

Felino

Dalle 18.30 per le vie del paese negozi aperti, stand gastronomici, spettacoli, concerti, trampolieri, performances artistiche e truccabimbi. In Piazza Miodini alle 21.15 concerto del Gruppo strumentale bandistico di Felino, alle 23.00 disco con Taverna Ponte story dj guest Jessie Diamond, in via Carducci alle 21.00 musica live con I profani, in Piazza Garibaldi alle

20.00 esibizione del coro dell’Istituto comprensivo di Felino, alle 22.00 musica on dj Max Biondi.

Magia della notte: le lucciole

Centro Visite Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi - Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro. Dalle 20.30 alle 23.00 uscita serale per grandi e bambini dedicata alla scoperta della vita delle lucciole. Ritrovo presso il Centro Visite della Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi, Predelle di Porcigatone. Iniziativa gratuita a cura di Parchi del Ducato e WWF Parma.

Prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093. Per informazioni: info.riservaghirardi@parchidelducato.it

Visita guidata notturna

Castello di Bardi

Alle 21.00 visita guidata per adulti e bambini. Costo adulti euro 10,00; bambini euro 8,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0525733021 – 3801088315 - info@castellodibardi.info

Domenica 16

Al Festival della lentezza di Colorno in bicicletta

Ritrovo alle 8.15 presso parcheggio Viale Bizzozero, partenza alle 8.30 per la biciclettata a Colorno lungo il Naviglio Alto, percorrendo strade a basso traffico. Ritorno a Parma alle 18.30 circa. Registrazione soci FIAB euro 1,00 (ass. infortuni più contributo guida per chiese), nonsoci euro 3,00 (ass. infortuni e RC, più contributo guida per chiese). Per informazioni tel.

3293948863.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione.

Per informazioni tel. 0521607791.

Storia e controstoria di Piazza Garibaldi

Ritrovo in Piazza Garibaldi di fronte allo Iat alle 16.30 per una visita guidata, a cura di Giacomo Galli, alla piazza con i suoi monumenti, chiese e palazzi affacciati su di essa, visita in esterno con ingressi alla Chiesa di San Vitale. Durata 1 ora e mezza circa. Costo euro 8,00 a persona. Prenotazione obbligatoria inviando una mail a levisiteinsolite@gmail.com oppure

tel. 3290027969.

Percorsi d'Arte con le Vagamonde

“Sulla pietra, col colore: segni di fede, impronte di potere nella Cattedrale di Parma (per non parlar di peste, incendi e terremoti)”. Alle 17.00 ritrovo in Piazza San Giovanni per un itinerario non convenzionale per individuare le diverse ragioni che nei secoli hanno determinato l'aspetto della Cattedrale. Visita guidata di raccolta fondi a sostegno delle attività dell'Associazione Vagamonde, euro 10,00. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni (anche via SMS e WhatsApp) tel. 3396898773.

Festival Internazionale di cori Adolfo Tanzi

Cortile d’onore Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1 Alle 21.00 Concerto per Pier Antonio Pesci con Coro San Benedetto direttore Niccolò Paganini; Ensemble strumentale Pier Antonio Pesci costituito da musicisti dell’Orchestra della Scala di Milano. Ingresso gratuito. Per informazioni info@asanbenedettopr.it

Mercato dell’antiquariato

Fontanellato

Dalle 8.00 alle 18.30 attorno alla Rocca, mercato dell’antiquariato, collezionismo, modernariatoe vintage. Per informazioni tel. 0521829055.

Bianca e la corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 10.30, 11.45, 15.00, 16.15 visite medievali. Costo visita guidata euro 3,00; ingresso in Castello euro 5,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3282250714.

Festival della lentezza

Reggia di Colorno

40 eventi in tre giorni tra laboratori per grandi e piccoli, libri, spettacoli teatrali, proiezioni di film, concerti e artigianato. Suddivisi nelle tre giornate, tra i protagonisti ci sono Francesco Guccini, Massimo Recalcati, Vito Mancuso, Mimmo Lucano, Domenico Iannacone, Marco Bellocchio. Il programma completo delle giornate è www.lentezza.org

Apertura straordinaria dell'Oratorio Ducale di Santa Maria del Buon Cuore

Casino di Copermio - Via Fontanella, Copermio est Colorno

Dalle 12.30 alle 18.30 apertura straordinaria dell'Oratorio della Madonna del Buon Cuore, gioiello del 1772 di Casa Borbone, in occasione del posizionamento delle copie di arazzi delle pale d'altare di San Ferdinando con San Luigi di Francia (di Pietro Melchiorre Ferrari) e Santa Amalia (dell'abate Giuseppe Peroni). Per informazioni tel. 0521313790.

Il giardino delle buone erbe nella Riserva Parma Morta

Ritrovo alle 19.00 presso Municipio di Mezzani per la asseggiata al calar del sole aspettando San Giovanni, con Elena Fabbi esperta erborista. Iniziativa gratuita. Prenotazione obbligatoria entro le 12.00 di domenica 16 giugno al tel. 0521 803017 - 3474018157.