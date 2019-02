Week end tra teatri, visite guidate e tanta cultura

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero.

Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30.

Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 15

Travel Outdoor Fest

Fiere di Parma – Via delle Esposizioni, 393 Baganzola

Dalle 9.30 alle 18.30 fiera del turismo esperienziale, sport e outdoor. Ingresso euro 5,00. Per

informazioni www.traveloutdoorfest.it

Incontri del Levriero

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 I dipinti del Comune, conversazione e visita guidata a cura di Alessandro Malinverni. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Siria: dalla guerra civile alla grande costruzione

Sala delle Colonne Galleria Nazionale - Palazzo della Pilotta

Alle 17.00 conferenza con Dott. Simone Verde, il giornalista Gian Micalessin, Sen. Mario

Mauro, Dott. Radwan Khawatmi.

Cabaret des artistes

Teatro Due – Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena La formica nuda, con l’Ensemble attori del Teatro Due e la Kleine Kabarett orchestra. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Teatro delle Briciole: Serata al Parco

Parco Ducale

Alle 21.00 va in scena Overload, concept e regia Sotterraneo. Ingresso euro 14,00; ridotto over 65 euro 12,00; under 25 euro 10,00; under 18 euro 6,00. Per informazioni tel. 0521989430.

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Grisù, Giuseppe e Maria, di Gianni Clementi, con Niko Ferrucci, Mauro Stante, Bruno Sasso, Cristina Palermo e Elena Soffiato. Per informazioni e biglietti tel.

0521200241.

Sabato 16

Travel Outdoor Fest

Fiere di Parma – Via delle Esposizioni, 393 Baganzola

Dalle 9.30 alle 18.30 fiera del turismo esperienziale, sport e outdoor. Ingresso euro 5,00. Per

informazioni www.traveloutdoorfest.it

Travel Outdoor Fest: Bici-bus per raggiungere le fiere di Parma

Ritrovo alle 9.15 davanti alla Cicletteria (in Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa), partenza alle 9.30 per raggiungere le fiere di Parma dotati di bici proprie o noleggiate in Cicletteria. Ai partecipanti verrà regalato il biglietto d’ingresso alla fiera (fino ad esaurimento disponibilità). Registrazione euro 2,00.

I Monumenti di Maria Luigia: visite guidate

Museo Glauco Lombardi - Strada Garibaldi, 15

Alle 10.30 visita guidata alla mostra di acquerelli realizzati per il volume del 1845 che riunisce e descrive le tante opere pubbliche realizzate sotto il governo di Maria Luigia, molte delle quali ancora oggi visibili e divenute col tempo luoghi simbolo dell'immaginario Collettivo. La partecipazione alla visita guidata al costo di euro 3,00 permette anche l'accesso alla collezioni permanenti. Per informazioni tel. 0521233727.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Non è necessaria la prenotazione. Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Il volto racconta, per bambini dai 5 ai 9 anni. È gradita la prenotazione tel. 0521508184.

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

1968 e dintorni: visita guidata

Museo Csac

Alle 15.00 visita guidata alla mostra a cura di la guida turistica Laura Cova. Costo euro 9,00; gratuito per minorenni accompagnati da un adulto. Ingresso alla mostra euro 5,00 a carico dei partecipanti. Prenotazione richiesta tel. 3491795294 - laguidaparma@gmail.com

Kids: pomeriggi per bambini al cinema

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 15.30 proiezione del film La strega Rossella e Bastoncino, ingresso bambini euro 4,00; adulti accompagnatori euro 6,00. Per informazioni tel. 0521960554.

Viaggio nel mistero delle cattedrali

Auditorium Toscanini - Via Cuneo, 3/b

Alle 17.00 conferenza dal titolo La Cattedrale gotica ordine di misura e luce. Ingresso gratuito.

Per informazioni tel. 3755038395. Cabaret des artistes

Teatro Due – Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena La formica nuda, con l’Ensemble attori del Teatro Due e la Kleine

Kabarett orchestra. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Parma Danza

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 20.30 va in scena la Parsons dance company in Microburst, Caught, Ma maison, Wolfgang e Whirlaway. Per informazioni te biglietti tel. 0521706214 – www.ticketone.it

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Grisù, Giuseppe e Maria, di Gianni Clementi, con Niko Ferrucci, Mauro Stante, Bruno Sasso, Cristina Palermo e Elena Soffiato. Per informazioni e biglietti tel.

0521200241.

Arena del Sole: stagione di prosa

Roccabianca

Alle 21.15 va in scena Ho perso il filo, con Angela Finocchiaro. Per informazioni

www.teatrodiragazzola.it

Domenica 17

Travel Outdoor Fest

Fiere di Parma – Via delle Esposizioni, 393 Baganzola

Dalle 9.30 alle 18.30 fiera del turismo esperienziale, sport e outdoor. Ingresso euro 5,00. Per

informazioni www.traveloutdoorfest.it

Parma e le sue cicatrici

Alle 10.00 e alle 15.00 visita guidata a cura di Andrea di Betta per i rifugi antiaerei di Parma della seconda Guerra mondiale. Prezzo a persona euro 10,00. Per prenotazioni e informazioni tel. 0521290106 - 7 Stelle viaggi e turismo.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.00 laboratorio Come una calza diventa un burattino! Laboratorio per famiglie, età 4 – 9 anni. È gradita la prenotazione: tel. 0521031631.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Kids: pomeriggi per bambini al cinema

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 14.30 proiezione del film La strega Rossella e Bastoncino, ingresso bambini euro 4,00; adulti accompagnatori euro 6,00. Per informazioni tel. 0521960554.

Parma Danza

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 15.30 va in scena la Parsons dance company in Microburst, Caught, Ma maison, Wolfgang e Whirlaway. Per informazioni te biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Stagione di operetta

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5

Alle 16.00 va in scena Scugnizza, di Carlo Lombardo e Maria Costa, con la Compagnia Corrado Abbati. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 16.00 va in scena Grisù, Giuseppe e Maria, di Gianni Clementi, con Niko Ferrucci, Mauro Stante, Bruno Sasso, Cristina Palermo e Elena Soffiato. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.

In coro in...Famija

Sala Barilla Famija Pramzana - Barriera Bixio Porta S. Francesco

Alle 16.00 Musica dal mondo, 1° rassegna corale in Famija Pramzana, con la Corale Contrappunto di Medesano, direttore Maria Laura Di Gennaro, seguirà un piccolo rinfresco.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per

informazioni tel. 0521607791.

Cabaret des artistes

Teatro Due – Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena La formica nuda, con l’Ensemble attori del Teatro Due e la Kleine Kabarett orchestra. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Teatro Europa: stagione ragazzi

Via Oradour, 14

Alle 16.30 va in scena Hansel e Gretel, dai 4 anni. Ingresso euro 8,00; ridotto under 18 e over 65 euro 6,00. Per informazioni tel. 0521243377 – www.europateatri.it

Teatro delle Briciole: Weekend al Parco

Parco Ducale

Alle 16.30 va in scena Cappuccetto rosso, drammaturgia, regia, scene e luci Michelangelo Campanale, dai 5 anni. Ingresso euro 10,00; ridotto Ikea euro 7,00; under 14 e over 65 euro 6,00. Per informazioni tel. 0521989430.

I concerti del Conservatorio Arrigo Boito

Chiesa di San Rocco – Via Università, 10

Alle 17.00 Carl Philip Emanuel Bach, il Bach di Berclino vs Anna Amalia di Prussia e Anna Bon di Venezia, compositrici in terra tedesca, concerto con Marco Brolli al flauto traverso, Alessandro Ciccolini al violino e Francesco Baroni al clavicembalo, musiche di C. P. E. Bach, Bon di Venezia, Anna Amalia di Prussia. Ingresso gratuito.

Teatro del Cerchio: stagione dei ragazzi

Via Pini, 16/a

Alle 17.00 va in scena Il circo al Cerchio: Bianca + 237...ogni creatura ha la sua misura, con i JouJoux Folies. Per informazioni e prenotazioni tel. 3318978682 – info@teatrodelcerchio.it

Mercato dell’antiquariato

Fontanellato

Dalle 8.00 alle 18.30 attorno alla Rocca, mercato dell’antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage. Per informazioni tel. 0521829055.

Abu sotto il mare

Teatro alla Corte di Giarola - Parco del Taro

Alle 16.30 va in scena lo spettacolo a cura dall'Associazione UOT. Per informazioni sui costi: info@associazioneuot.it - tel. 3466716151.

Falstaff, le allegre comari di Windsor

Rocca Sanvitale - Sala Baganza

Alle 16.30 e alle 18.30 la commedia di Shakespeare rivive all’interno delle sale. Lo spettacolo della durata di 1 ora e mezzo sarà in forma itinerante. Costo euro 12,00; bambini da 8 a 10 anni euro 8,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0521331342.