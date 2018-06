Week end tra Lentezza, cultura ed escursioni

Venerdì 15 giugno

Domenica live

Piazza Garibaldi

Alle 17.00 Nel vivaio delle comete, dialogo fra l’autore del libro Carlo Ossola e Cesare Azzali.

Alle 18.30 L’arcobaleno sul ruscello. Figure della speranza, dialogo fra l’autore Eugenio Bornia e Vittorio Lingiardi.

Arena Shakespeare

Alle 21.00 il direttore de Il Sole 24 ore Guido Gentili intervista Federico Pizzarotti, Giorgio Gori e Federico Sboarina.

Ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti fino ad esaurimento posti.

Pedali nella notte

Mezzani

Paella e sangria o grigliata. Ritrovo alle 19.15 in Via Bizzozero 15, partenza alle 19.30. Ritorno entro le 23.30. Capogita Roberto tel. 3358190263. Registrazione: soci FIAB 1 euro (ass.

infortuni), non soci 2 euro (ass. infortuni e RC). Casco consigliato, bici in ordine, camera d’aria di scorta.

Controtempi - Music Village

Piazzale Picelli

Dalle 20.00 alle 24.00 serata di musica con Enzo Gentile, Lucio Rossi, Paolo Jannacci duo jazz,Susanna Parigi con i suoi allievi del conservatorio A.Boito di Parma. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3392478985.

I concerti di primavera

Villa Malenchini – Carignano

Alle 21.00 concerto del Duo Maffizzoni e Simonini al flauto e pianoforte. Musiche di Verdi. Ingresso euro 5,00. Per informazioni tel. 3290806509. Festival della Lentezza

Colorno Dalle 18.00 anteprima del festival in cui il tempo scorre diversamente dal solito. Ingresso gratuito tranne alcuni eventi a pagamento, programma dettagliato sul sito

www.lentezza.org

Sabato 16 giugno

Domenica live

Piazza Garibaldi

Alle 10.00 Verso Parma 2020, incontro con Pier Luigi Sacco, Patizia Asproni, Alessandro Chiesi e Carlo Galloni. Coordina Francesca Velani. Alle 12.00 Pupi Avati – il film della mia vita, il regista dialoga con Michele Brambilla. Alle 17.00 La natura bifronte dell’informazione scientifica, incontro con Giulio Giorello e Gilberto Corbellini. Alle 18.30 Divi duci guitti papi caimani. L’immaginario del potere nel cinema italiano, da Rossellini a The young Pope, dialogo fra l’autore del libro Gianni Canova e Roberto Escobar.

Arena Shakespeare

Alle 21.00 Charlot, the tramp, lezione concerto di e con Gianni Canova, con Lorenzo Palmeri alla tastiera e Shunya Sugawara polistrumentista. Ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti fino ad esaurimento posti.

Attività Musei Civici

Castello dei Burattini

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard

Alle 15.30 laboratorio Formelle dipinte. Nel Monastero di San Paolo, scrigno di tanti tesori storici e artistici, sono state trovate le formelle dell'antico pavimento cinquecentesco: dopo

aver osservato quelle esposte, i bambini dipingeranno la loro “mattonella” decorandola con animali e personaggi fantastici. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521508184.

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1 Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita

la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Festival di cori Adolfo Tanzi

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 21.00 concerto con l Cappella musicale Adolfo Tanzi, il Coro Laus vocalis e il Coro Cristo

risorto. Ingresso gratuito.

Festival della Lentezza

Colorno

Dalle 9.30 il festival in cui il tempo scorre diversamente dal solito con spettacoli, incontri, laboratori, degustazioni, animazioni per bambini, street food, mostre e mercati. Ingresso

gratuito tranne alcuni eventi a pagamento, programma dettagliato sul sito www.lentezza.org

Il Monte Carameto

Zona Bardi

Ritrovo alle 10.00 presso l’Ufficio Turistico di Bardi, in via Pietro Cella 25 per un'escursione a piedi per scoprire un angolo affascinante del nostro Appennino della durata di 6 ore.

Partecipazione adulti euro 13,00; bambini e ragazzi fino ai 18 anni euro 7,00. Prenotazione obbligatoria tel. 3457349809 - 3493181856.

Mamiano in festa

Tensostruttura di Mamiano

Dalle 19.00 cena e ballo liscio con l’orchestra Ivana group.

Notte del palato fino

Felino

Dalle 20.30 lunga serata dedicata al gusto, alla musica e al divertimento. Concerto finale del Concorso Voci Verdiane

Cortile del Palazzo delle Scuderie di Villa Pallavicino - Busseto Alle 21.00 La Filarmonica Arturo Toscanini, diretta dal M° Fabrizio Cassi, accompagnerà il

concerto dei finalisti. Informazioni e biglietti Teatro Regio Parma tel. 0521203999 –

biglietteria@teatroregioparma.it

Visita guidata notturna

Castello di Bardi

Alle 21.00 un tour completo del castello a lume di candele e lanterne per incontrare anche il fantasma Moroello. Costo euro 10,00 per adulti ed auro 8,00 per i bambini. Prenotazione

obbligatoria tel. 3801088315 – 0525733021.

Musica in Castello

Piazza Verdi – Fontanellato

Alle 21.30 Elena Moretti. Meri Maroutian e Claudio Tuma in concerto. In caso di maltempo l’evento si terrà al Teatro Comunale. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3803340574.

Domenica 17 Family bike al Festival della lentezza di Colorno Luogo di partenza parcheggio di via Bizzozero di fianco alla sede, ritrovo e iscrizione alle 9.15,

partenza alle 9.30, ritorno a metà pomeriggio. Tipo di percorso facile, su strade a basso traffico e ciclabili. Capogita Jolanda tel. 3405572887 - Andrea 3398123784.

Domenica 17 giugno

Traversetolo Visita Museo Renato Brozzi

Orario di ritrovo alle 8.15 al Parco Bizzozero, partenza alle 8.30; ritorno a Parma alle 14.30. Capogita Grazia tel. 3394459882.

Domenica live

Piazza Garibaldi

Alle 10.00 Il menù della domenica, il racconto dell’inserto culturale de Il Sole 24 ore del 17 giugno con Marco Carminati. Alle 12.00 La letteratura italiana. Proviamo a ripensarla?

Dialogo fra lo storico della letteratura italiana Giulio Ferroni e Armando Torno. Alle 17.00 Dio è giovane. Di Papa Francesco e Thomas Leoncini, presentazione con Nunzio Galantino e

Filippo Binini. Alle 18.30 Le parole di verdi, incontro con Carla Moreni e Francesco Izzo. Ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti fino ad esaurimento posti.

Attività Musei Civici

Castello dei burattini

Alle 11.00 laboratorio Costruiamo un Burattino! Laboratorio per famiglie: dopo aver esplorato il museo, grandi e piccoli costruiranno un vero burattino! Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 15 bambini. É richiesta la prenotazione: tel. 0521031631. Alle 16.30 visita guidata Burattini e marionette. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la

Pinacoteca Stuard

Alle 11.00 visita tematica Tra sacro e profano: tanti racconti nelle opere della Pinacoteca

Stuard. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.