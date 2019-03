Da San Giuseppe a...San Patrizio: week end ricco di appuntamenti

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 15

Convegno numismatico, filatelico e del collezionismo

Hotel Parma e Congressi – Via Emilia ovest, 281/a

Dalle 14.00 alle 18.00 convegno numismatico, filatelico e del collezionismo. Per informazioni tel. 3496647585.

Irlanda in Festa

Parco Cittadella

Dalle 18.00 alle 1.00 musica e cultura irlandese con tantissime proposte gastronomiche. Ancora una volta accompagnata dal Finger Food Festival la più importante manifestazione di eccellenze gastronomiche della penisola: cucina irlandese e eccellenze della tradizione del cibo di strada italiano. Ovviamente non mancherà la regina delle birre irlandesi, la Guinness! Alle 20.00 The Banjacks (Irlanda); alle 22.00 The Vad Vuc (Svizzera). Ingresso gratuito.

Teatro del Tempo: stagione di prosa

Borgo Cocconi, 1

Alle 21.00 Traccia una linea 2, di Andrea Salvini, con Michele Bianchi alla chitarra, Michele Morari alla batteria, Emiliano Vernizzi al sax, Enrico Lazzarini al contrabbasso. Per informazioni e biglietti tel. 0521386553 – 3403802940.

Teatro Magnani: stagione di prosa Fidenza

Alle 21.00 va in scena Un bes/Antonio Ligabue, con la compagnia Teatro sociale di Gualtieri.

Sabato 16

Etica e online. Visioni e metodi nel nuovo giornalismo

Palazzo del Governatore - Piazza Garibaldi

Dalle 9.00 alle 12.00 prima parte del convegno: Raccontare il presente tra cronaca e cultura, dalle 15.00 alle 18.00 seconda parte del convegno: Il futuro del giornalismo tra diritto all'informazione e logiche di mercato.

Convegno numismatico, filatelico e del collezionismo

Hotel Parma e Congressi – Via Emilia ovest, 281/a

Dalle 9.00 alle 18.00 convegno numismatico, filatelico e del collezionismo. Per informazioni tel. 3496647585.

Parma e la scienza. Il grande neuroscienziato Giuseppe Moruzzi

Sala dei Concerti Casa della Musica - Piazzale San Francesco, 1

Dalle 10.00 giornata di studi per rendere omaggio a uno dei più illustri parmigiani del Novecento, il neuroscienziato Giuseppe Moruzzi. Per informazioni tel. 0521031170.

I Monumenti di Maria Luigia: visite guidate

Museo Glauco Lombardi - Strada Garibaldi, 15

Alle 10.30 visita guidata alla mostra di acquerelli realizzati per il volume del 1845 che riunisce e descrive le tante opere pubbliche realizzate sotto il governo di Maria Luigia, molte delle quali ancora oggi visibili e divenute col tempo luoghi simbolo dell'immaginario collettivo. La partecipazione alla visita guidata al costo di euro 3,00 permette anche l'accesso alla collezioni

permanenti. Per informazioni tel. 0521233727.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Aspettando la Primavera! Per celebrare il ritorno della Primavera andremo alla scoperta del significato che i pittori hanno dato ai loro meravigliosi fiori dipinti: bellezza, amore, delicatezza, fragilità... In laboratorio costruiremo un fiore simbolo della Nostra personale Primavera. Età 5-9 anni. Durata: 1 ora e 15 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.4

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Irlanda in Festa

Parco Cittadella

Dalle 12.00 alle 1.00 musica e cultura irlandese con tantissime proposte gastronomiche. Ancora una volta accompagnata dal Finger Food Festival la più importante manifestazione di eccellenze gastronomiche della penisola: cucina irlandese e eccellenze della tradizione del cibo di strada italiano. Ovviamente non mancherà la regina delle birre irlandesi, la Guinness! Alle 20.00 Blaisin (Irlanda); alle 22.00 Folkabbestia (Italia). Ingresso gratuito.

Parma DolceSweet Tour

Passeggiata in compagnia di Maria Luigia d'Austria. Visita ai luoghi a lei più cari del centro storico, con soste per assaporare i dolci e i profumi che aveva voluto per la sua Corte, gli stessi che ancora oggi sono la straordinaria eredità del suo grande gusto per la vita. Appuntamento allo IAT in Piazza Garibaldi alle 15.00. Itinerario: Museo Lombardi, interno Chiesa Steccata, Teatro Regio, Piazza Duomo, Casa della Musica. Il servizio di accompagnamento si svolge in italiano e in inglese. Prezzo a persona: intero euro 25,00; ragazzi 3 - 12 anni euro 15,00; bambini 0-3 anni gratuito. Per informazioni tel. 0521218889 - turismo@comune.parma.it

oppure Assapora Parma tel. 328.2250714 – assaporaparma@assaporaparma.it

Prima che si alzi il sipario

Ridotto del Teatro Regio – Via Garibaldi, 16

Alle 17.00 presentazione dell’opera Il barbiere di Siviglia. Per informazioni tel. 0521203999. Io e te. Parma ricorda Bernardo Bertolucci

Auditorium Paganini - Via Toscana, 5/a Alle 21.00 nel giorno del suo compleanno, Parma rende omaggio ad uno tra gli artisti più

illustri ed apprezzati a cui abbia dato i natali: Bernardo Bertolucci. Rappresentanti delle istituzioni, personalità del mondo cinematografico, amici e famigliari interverranno con un personale contributo. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili (accesso consentito a partire dalle ore 20.00).

Teatro del Tempo: stagione di prosa

Borgo Cocconi, 1

Alle 21.00 Traccia una linea 2, di Andrea Salvini, con Michele Bianchi alla chitarra, Michele Morari alla batteria, Emiliano Vernizzi al sax, Enrico Lazzarini al contrabbasso. Per informazioni e biglietti tel. 0521386553 – 3403802940.

Iononhopauradellupo Festival

Palafungo - Albareto

Eventi, presentazioni, film, musica, teatro dedicati alla natura e agli animali selvatici, nel cuore verde dell'Appennino settentrionale. Tutti gli eventi sono gratuiti. A cura dell'Associazione IoNonHoPauraDelLupo. Programma completo sul sito www.iononhopauradellupo.it/festival

Il Museo parla con la voce di Lia

Museo Ettore Guatelli - Ozzano Taro, Collecchio

Dalle 15.00 alle 17.30 visite guidate dal titolo “Le parole perdute dei nostri nonni”, condotta da Lia Simonetti. Costo del biglietto euro 7,00, gratuito per bambini fino a 10 anni. La prenotazione non è necessaria. Per informazioni tel. 0521333601.

Teatro alla Corte: stagione di prosa

Corte di Giarola – Collecchio

Alle 21.00 va in scena Il desiderio segreto dei fossili, di e con Francesco D’Amore e Luciana Maniaci. Ingresso euro 12,00; under 18 , studenti e over 65 euro 8,00. Per informazioni tel. 3466716151.

Teatro Comunale di Fontanellato : stagione di prosa

Teatro Comunale - Fontanellato Alle 21.00 va in scena Stasera ovulo, di Carlotta Clerici, con Antonella Questa. Ingresso intero

euro 12,00; ridotto euro 10,00. Per informazioni tel. 3274089399.

Domenica 17

Fiera di San Giuseppe

Via Bixio, Via Imbriani, Via Costituente, Piazzale Picelli

Dalle 9.00 alle 20.00 storica fiera di San Giuseppe con artigianato, produttori alimentari e bio, vintage a antiquariato, street food , commercianti e associazioni. Per informazioni tel. 0521313300.

Lungo gli argini dell’Enza: Villa la Vignazza

Ritrovo alle 8.45 in via Bizzozero 15 per la biciclettata a Montechiarugolo-Tortiamo. Partenza alle 9.00, ritorno a Parma alle 13.00-13.30. Tipo di percorso: asfalto e sterrato facile con alcuni brevi tratti sassosi; lunghezza: 44 Km (andata e ritorno). Registrazione: soci FIAB euro 3,00, non soci euro 5,00. Per informazioni tel. 3343049732 - 3398123784 - bicinsime@yahoo.it

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Irlanda in Festa

Parco Cittadella

Dalle 12.00 alle 24.00 musica e cultura irlandese con tantissime proposte gastronomiche. Ancora una volta accompagnata dal Finger Food Festival la più importante manifestazione di eccellenze gastronomiche della penisola: cucina irlandese e eccellenze della tradizione del cibo di strada italiano. Ovviamente non mancherà la regina delle birre irlandesi, la Guinness!

Alle 18.30 Over The Bar (Irlanda); alle 20.30 Drunken Lullabíes (folk & trad with a twist) (Irlanda). Ingresso gratuito.

La forza e la grazia: Bernini e Canova

Galleria Nazionale – Palazzo della Pilotta

Alle 15.00 e alle 16.00 visita guidata in costume alle opere di Bernini e Canova. Ingresso euro 10,00.

Children’s corner

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 15.30 Il flauto magico, con Happy music trio al violino, clarinetto e flauto, musiche di Mozart, dai 5 anni. Ingresso bambini euro 5,00; ingresso adulti euro 7,00. I biglietti per i singoli spettacoli saranno in vendita presso la Reception della Casa della Musica: la domenica dello spetta solo dalle 11.00 fino all’inizio del concerto oppure online sul sito www.liveticket.it/societaconcertiparma È possibile effettuare prenotazioni al numero 328 8851344 o all’indirizzo di posta elettronica marketing@societaconcertiparma.com

Visita guidata per la Festa del Papà e Fiera di San Giuseppe

Visita guidata alla Chiesa di Santa Croce

Il ritrovo con la guida turistica di Artemilia Guide Turistiche a Parma e in Emilia Romagna è nel sagrato della Chiesa di Santa Croce alle 15.50. Partenza alle 16.00. Visita della durata di 1 ora circa. Costo visita guidata euro 10,00; gratuito minorenni accompagnati. Non sono previsti ingressi a pagamento. È richiesta la prenotazione. Il servizio di visita guidata si attiva al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti. Tel. 3484559176.

Nuovo Teatro Pezzani: stagione ragazzi

Borgo San Domenico, 7

Alle 16.00 va in scena Jack e il fagiolo magico, regia di Alessandra Bertuzzi, con la Compagnia Fantateatro. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.

Mezz’ora d’arte con...

Palazzo Bossi Bocchi – Strada al Ponte Caprazucca, 4

Alle 16.00 Nicolas Van Veerendael, Fiori in una boccia di vetro con chiocciola, a cura di Serena Nespolo. Ingresso gratuito. Per informazioni guide@fondazionecrp.it

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per

informazioni tel. 0521607791.

Note d’Arte: la domenica in Pilotta

Voltoni del Guazzatoio Palazzo della Pilotta

Alle 17.00 concerto con Leonora Armellini al pianoforte. Ingresso con il biglietto del Museo. Per informazioni e biglietti tel. 0521233309.

Mercato dell’antiquariato

Fontanellato

Dalle 8.00 alle 18.30 attorno alla Rocca, mercato dell’antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage. Per informazioni tel. 0521829055.

La valigia delle meraviglie e le leggende del bosco

Boschi di Carrega - Sala Baganza

Alle 10.00 escursione per famiglie col folletto dei Boschi di Carrega. Per bambini dai 5 ai 10 anni abituati un minimo al cammino. Ritrovo: Parcheggio di Via Case Nuove, Sala Baganza. Prenotazione obbligatoria: antea@controventotrekking.it oppure tel. 348 0725255.

Bianca e la corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 10.30 e alle 11.45 visita guidata in costume al castello. Costo euro 3,00; ingresso in Castello adulti euro 4,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3282250714.

Iononhopauradellupo Festival

Palafungo - Albareto

Eventi, presentazioni, film, musica, teatro dedicati alla natura e agli animali selvatici, nel cuore verde dell'Appennino settentrionale. Tutti gli eventi sono gratuiti. A cura dell'Associazione IoNonHoPauraDelLupo. Programma completo sul sito www.iononhopauradellupo.it/festival

Tata Mery e lo Spazzacamino

Rocca Sanvitale - Fontanellato

Dalle 15.00 visite guidate a tema con animazione per bambine, bambini e famiglie Il costo dell’iniziativa è di euro 8,00 a persona. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni tel. 0521829055.

Animali Fantastici a Torrechiara

Castello di Torrechiara

Alle 14.30 visita guidata alla ricerca di centauri, draghetti, sfingi alate, fauni...per bambini/ragazzi di ogni età. Costo euro 5,00; ingresso in Castello adulti euro 4,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3282250714.

Eventi ai Musei del cibo

Musei del Pomodoro e della Pasta Corte di Giarola - Collecchio

Alle 15.00 Alla scoperta dei Musei del Pomodoro e della Pasta, un percorso, un gioco da fare insieme ai tuoi amici, ai tuoi genitori, ai tuoi nonni o agli zii. Consigliato per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, da soli o con adulti accompagnatori. Alle 16.30 Chi ha rubato i colori dell’orto? Consigliato per bambini di 4-6 anni con i genitori. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria: IAT Parma tel. 0521218889 –

www.museidelcibo.it