Dal Barezzi Festival al November Porc: week end ricchissimo

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 15 novembre

Musica alla mostra Costellazioni Familiari

Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi

Alle 17.00 concerto gratuito di Vanni Montanari e Donato D’Antonio. In occasione del concerto, l’accesso alla mostra sarà gratuito dalle 15.00.

Barezzi Festival

Tanqueray bar Teatro Regio

Alle 13.00 per Barezzi Snug: Quartetto coll’arco; alle 16.00 per Prospettive e incursioni: Dente. Ingresso gratuito.

Ridotto del Teatro Regio - strada Garibaldi, 16/a

Alle 18.30 per Barezzi OFF concerto di Vasco Brondi. Ingresso a pagamento.

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16/a

Alle 20.30 concerto di Echo & The Bunnymenn. In apertura Fil Bo Riva. Ingresso a pagamento. Prevendita biglietti online sul circuito Vivaticket e punti vendita. Per informazioni e biglietti www.barezzifestival.it

La Toscanini. Stagione di concerti

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5/a

Alle 20.30 concerto diretto da Yves Abel con Simone Rubino solista e la Filarmonica Arturo Toscanini, musiche di Fabio Massimo Capogrosso, Avner Dorman, Paul Dukas, Maurice Ravel. Per informazioni e biglietti tel. 0521391339 - 0521391372 – www.latoscanini.it

Teatro Comunale di Fontanellato stagione 2019/20

Istituto Penitenziario di Parma – Strada Burla, 57 Alle 18.00 va in scena Amleto, di W. Shakespeare. Prenotazione obbligatoria (solo maggiorenni) entro e non oltre venerdì 25 ottobre (posti limitati). Inviare mail di prenotazione a info.progettieteatro@gmail.com con indicato: cognome, nome, luogo e data di nascita (in questo ordine). Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni tel. 3274089399.

Teatro del tempo: stagione di prosa

Borgo Cocconi, 1

Alle 21.00 va in scena Sciaboletta. La fuga del re, scritto, diretto e interpretato da Alessandro Blasioli. Per informazioni e prenotazioni (da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00) tel. 3403802940.

November Porc. Piaceri e delizie alla Corte di Re Culatello

Zibello

Dalle 19.30 presso PalaPorc si potrà cenare sotto la tensostruttura riscaldata con sfiziose proposte gastronomiche e ballare fino a tarda notte con la “serata disco”. Per informazioni www.novemberporc.it

Sabato 16 novembre

Artesauro

Via Nazario Sauro

Per tutta la giornata esposizione lungo la via di artigianato e hobbistica.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Vie Melloni, 3

Alle 11.00 Visita guidata: un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti. Per informazioni tel. 0521031631.

Pinacoteca Stuard - Borgo Parmigianino, 2

Alle 15.30 Ad ognuno il suo...simbolo! Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. Nel mese in cui si festeggiano tutti i Santi, andiamo alla ricerca di quelli dipinti nei quadri della Pinacoteca e scopriremo che ognuno ha con sé un oggetto o un animale che racconta la sua storia: ispirati dalle opere viste, in laboratorio, i bambini disegneranno sé stessi con il simbolo che li rappresenta. Max 20 bambini. È richiesta la prenotazione: tel. 0521-508184.

Alle 16.30 Visita guidata: la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni tel. 0521508184.

L’altra duchessa

Sala Toschi Museo Glauco Lombardi – strada Garibaldi, 15

Dalle 11.00 conferenza di Mario Zannoni su Luisa Maria di Borbone, nel bicentenario dalla nascita. Ingresso gratuito.

Vie di Memoria. Performance di Gianluigi Colin

Palazzo del Governatore - Piazza Garibaldi

Dalle 11.30 alle 19.00 performance di Gianluigi Colin per ricordare chi eravamo, per capire chi siamo. Nella realizzazione dell’azione artistica “Vie di Memoria” tutti sono invitati a portare un frammento dei propri ricordi: una foto, un libro, un diario, una poesia e quant'altro ritorni in mente. Elaborati sotto i vostri occhi diventeranno il racconto visivo della vostra memoria privata. Un'opera d'arte per ricordare e da portarvi a casa. In questa speciale giornata l’ingresso alla mostra Costellazioni Familiari sarà gratuito. Ingresso libero alla mostra e alla performance fino a esaurimento posti. Per informazioni tel. 0521218035.

Parma DolceSweet Tour

Un pomeriggio in città con Maria Luigia, la Gran Duchessa che Parma ancora ricorda e ama. Visiteremo i luoghi a lei più cari del centro storico, ma ogni tanto ci fermeremo ad assaporare i dolci e i profumi che aveva voluto per la sua Corte, gli stessi che ancora oggi sono la straordinaria eredità del suo grande gusto per la vita. Itinerario: alle 14.30 appuntamento presso il Museo Lombardi – interno Chiesa Steccata – Teatro Regio – Piazza Duomo - Casa della Musica. Il servizio di accompagnamento si svolge in italiano e in inglese. Prezzo a persona: intero euro 25,00; ragazzi 3 - 12 anni euro 15,00;

bambini 0-3 anni gratuito. Per informazioni e prenotazioni: Assapora Parma tel. 3282250714 – assaporaparma@assaporaparma.it

Ex-ragazzi al cinema

Cinema D’Azeglio – Via D’Azeglio, 33

Alle 15.00 e alle 17.30 proiezione del film Il viaggio di Yao. Ingresso gratuito riservato agli

over 55. Per informazioni tel. 0521281138.

Barezzi Festival

Tanqueray bar Teatro Regio

Alle 13.00 per Barezzi Snug: Renzo Rubino; alle 16.00 per Prospettive e incursioni: Cristiano Godano; alle 17.00 per Prospettive e incursioni: Francesco di Bella. Ingresso gratuito.

Ridotto del Teatro Regio - strada Garibaldi, 16/a

Alle 18.30 per Barezzi OFF concerto di Scott Matthews. Ingresso a pagamento.

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16/a

Alle 20.30 concerto di Apparat live. Ingresso a pagamento. Sala Ipogea Auditorium Paganini

Alle 23.00 concerto di Marcellus Pittman. Ingresso a pagamento. Prevendita biglietti online sul circuito Vivaticket e punti vendita. Per informazioni e biglietti www.barezzifestival.it

La musica della mia vita

Auditorium del Carmine – Via Duse

Alle 16.30 concerto benefico con il coro Quator stagion, Violetta Kratchmarova soprano, Claudio Morini tenore, Daniele Morelli chitarra, Corrado Medioli fisarmonica. Ingresso a offerta.

Parma Jazz Frontiere

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 20.30 Roberta Baldizzone White Quartet e Andrea Grossi Blend 3. Per informazioni e prezzi www.parmafrontiere.it - tel. 0521238158.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Ho perso il filo, con Angela Finocchiaro. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242.

Teatro del tempo: stagione di prosa

Borgo Cocconi, 1

Alle 21.00 va in scena Sciaboletta. La fuga del re, scritto, diretto e interpretato da Alessandro Blasioli. Per informazioni e prenotazioni (da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00) tel. 3403802940.

November Porc. Piaceri e delizie alla Corte di Re Culatello

Zibello

Dalle 9.00 mercato dei prodotti tipici delle migliori eccellenze agroalimentari d'Italia; dal mezzogiorno si potrà pranzare al coperto nella calda tensostruttura situata nella piazza centrale del paese. Dalle 19.30 nel grande stand gastronomico si potrà cenare con i piatti tipici della zona, panini del McPorc o birra. Musica con deejay, spettacoli live e diretta Radio Bruno. Per informazioni www.novemberporc.it

Don Camillo e Peppone

Casa archivio Guareschi – Roncole Verdi

Alle 10.00 A casa Guareschi, visita guidata ai ricordi di Giovannino, con Alberto Guareschi. Per prenotazioni tel. 0524204222.

Teatro Verdi - Busseto

Alle 16.00 proiezione del film Don Camillo ei giovani d’oggi, di Mario Camerini. Ingresso

gratuito. Per informazioni tel. 052492487.

Visite guidate al castello

Castello di Torrechiara

Alle 10.30 e alle 11.40 in occasione del 20° compleanno dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli, due visite guidate Sulle tracce degli stemmi gentilizi a Torrechiara. Euro 4,00 a persona; Euro 3,00 per volontari della protezione civile e per le forze dell’ordine (dietro presentazione di carta d’identità e tesserino). Per info e prenotazioni: IAT Torrechiara tel. 0521355009 oppure iat@comune.langhirano.pr.it.

Bioessere

Rocca Sanvitale – Sala Baganza

Dalle 11.00 alle 19.00 mostra mercato, incontri, workshop, degustazioni, cooking show, laboratori per bambini, dimostrazioni. Nell'area esterna alla rocca sarà presente anche una proposta di street food. Biglietto d’ingresso euro 5,00; bambini entro i 12 anni ingresso gratuito; per gli eventi ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per informazioni tel.

0521313300.

Stagione Lirica al Teatro Crystal

Collecchio

Alle 21.00 va in scena Suor Angelica, di Giacomo Puccini. Ingresso gratuito.

Teatro Arena del Sole

Roccabianca

Alle 21.15 va in scena Quello che parla strano, di e con Maurizio Lastrico. Per informazioni e prezzi tel. 3395612798.

Domenica 17 novembre

Pedalando nella nebbia verso Zibello

Ritrovo alle 8.45 presso Parco Bizzozzero, partenza alle 9.00 per la biciclettata dal Bizzozzero verso Zibello, assaggio delle prelibatezze della bassa e ritorno a Parma alle 15.30 circa (Km 70). Registrazione soci FIAB euro 1,00 (ass. infortuni), non soci euro 3,00 (ass. infortuni e RC). La gita è annullata in caso di maltempo. Per informazioni e registrazioni cell: 3462323223 / 3358190263 - email: roberto.robuschi@gmail.com

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Vie Melloni, 3

Alle 11.00 Visita guidata: un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti. Alle 16.00 Il mio burattino! Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. Una breve visita guidata condurrà i bimbi alla scoperta del fantastico mondo dei burattini e delle marionette e li ispirerà nella realizzazione del proprio capolavoro. Max 15 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521031631.

Pinacoteca Stuard - Borgo Parmigianino, 2

Alle 16.30 Visita guidata: La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni tel. 0521508184.

Musica al Museo: concerti d'autunno

Museo Glauco Lombardi - Strada Garibaldi, 15

Alle 16.00 concerto la musica da camera dell'età napoleonica con musiche di L. v. Beethoven e L. Cherubini W. A. Mozart. Giacomo Giromella corno francese naturale e Roberto Satta fortepiano. Concerto gratuito con biglietto d'ingresso al museo euro 5,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521233727.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena Ho perso il filo, con Angela Finocchiaro. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242.

38° Rassegna del Bel cant

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 16.30 rassegna con i Cori: Cai Mariotti, Corale Contrappunto, Coro storie dai Monti, Coro Sarzanae Concentus, presenta Enzo Petrolini. Posto unico euro 15,00. Prevendita biglietti presso Libreria Azzali (p.le Boito).

Weekend al Parco: stagione per bambini

Teatro al Parco - Parco Ducale

Alle 16.30 va in scena Il più furbo, dai 3 anni. Per informazioni e biglietti tel. 0521992044. La persecuzione degli ebrei: passeggiata narrativa. Dalle 15.00 alle 18.00 partendo da Casa Fano, in strada del Quartiere, toccheremo i luoghi della

persecuzione ebraica, in città, per concludere con la visita alla Sinagoga. I posti sono limitati (40) e la prenotazione è obbligatoria con messaggio diretto o email a cronache900parma@gmail.com L'iniziativa sarà rinviata solo in caso di pioggia intensa. Quota di partecipazione euro 5,00. Conduce le passeggiate il giornalista Francesco Dradi. La

passeggiata è dedicata alla senatrice a vita Liliana Segre.

Teatro del Cerchio: stagione serale

Auditorium Toscanini - Via Cuneo, 3

Alle 17.00 va in scena Una zuppa di sasso, dai 3 anni, con Silvia Santospirito, Giovanni

Pazzoni, Mattia Scolari e Giulio Landini. Per informazioni e prezzi tel. 3515337070 -

www.teatrodelcerchio.it

Traiettorie: rassegna internazionale di musica moderna e contemporanea

Casa della Musica – Piazzale San Francesco

Alle 20.30 Mario Caroli e Akiko Okabe, musiche di Hosokawa, Bärtschi, Jolivet, Schubert, Huber, Furre. I biglietti sono in vendita sul circuito e prevendite Vivaticket. Per informazioni tel. 0521708899 – www.fondazioneprometeo.org

Barezzi Festival

Sala Ipogea Auditorium Paganini

Alle 21.00 concerto di J.P. Bimeni & The black belts. Ingresso a pagamento. Alle 22.30 concerto di Nouvelle Vague. Ingresso a pagamento. Prevendita biglietti online sul circuito Vivaticket e punti vendita. Per informazioni e biglietti

www.barezzifestival.it

Fiera del tartufo nero di Fragno

Calestano

Durante la giornata: mercatino del Tartufo, convegni, conferenze, prodotti tipici gastronomici, bancarelle di artigianato, artisti di strada, musica nei borghi ed escursioni su prenotazione. Calendario e programma dettagliato sul sito www.tartufonerofragno.it

Mercato dell’antiquariato

Fontanellato

Per tutta la giornata attorno alla Rocca, circa 100 espositori di oggetti di antiquariato, modernariato e vintage. Per informazioni tel. 0521829055.

November Porc. Piaceri e delizie alla Corte di Re Culatello

Zibello

Dalle 9.00 fino a sera mercato agroalimentare; dall’ora di pranzo sarà in funzione lo stand gastronomico per un gustoso “assaggio” delle migliori ricette tradizionali. Alle 12.30 circa realizzazione del salame “strolghino” da record e una volta terminato sarà distribuito fritto gratuitamente. Durante tutta la giornata spettacoli di artisti di Strada e giochi per bambini.

Per informazioni www.novemberporc.it

Bianca e la Corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 10.30, 11.45, 14,30 visita guidata in abiti medievali. Il costo è di euro 3,00; l'ingresso in castello costa euro 5,00 per gli adulti. Per informazioni tel. 3282250714.

Bioessere

Rocca Sanvitale – Sala Baganza

Dalle 11.00 alle 19.00 mostra mercato, incontri, workshop, degustazioni, cooking show, laboratori per bambini, dimostrazioni. Nell'area esterna alla rocca sarà presente anche una proposta di street food. Biglietto d’ingresso euro 5,00; bambini entro i 12 anni ingresso gratuito; per gli eventi ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per informazioni tel.

0521313300.

Animali Fantastici a Torrechiara

Castello di Torrechiara

Alle 11.00 esplorazione guidata alla scoperta di creature realmente fantastiche che vivono in Castello. Al termine dell'attività, ogni piccolo esploratore riceverà in dono schede-gioco per continuare a divertirsi a casa. Il costo è di euro 5,00; l'ingresso in castello costa euro 5,00 per gli adulti. Prenotazione obbligatoria tel. 3282250714.

Casa Nebbia

Rocca dei Rossi – San Secondo Parmense

Alle 17.00 La vita è una beffa, spettacolo di e con Daniele Parisi. Ingresso gratuito.

Opera Swing: dal Missisipi al Po passando per la Bassa

Teatro Cinema comunale - Felino

Alle 17.00 concerto in cui la musica americana incontra il canto italiano. Ingresso euro 10,00 euro.

Un mondo d'acqua: laboratorio gratuito per bambini

Corte di Giarola - Pontescodogna

Alle 15.00 Storie d'acqua, dalla preistoria ai giorni nostri, laboratorio gratuito per dai 6 anni. A seguire merenda con prodotti Coop. Iniziativa gratuita, prenotazione obbligatoria tel. 0521803017 e 347 4018157. Il laboratorio si terrà in uno spazio al chiuso anche in caso di

maltempo.