Tra Salone del Camper e il Palio di Parma: escursioni, sagre ed enogastronomia

Venerdì 14 settembre

Salone del Camper

Fiere di Parma

Dalle 9.30 alle 18.00 torna in città la seconda più importante manifestazione europea dedicata al caravanning e al turismo en plein air. Ingresso da lunedì a venerdì euro 8,00, ridotto euro 6,00. Sabato e domenica 1 giorno euro 10,00, ridotto euro 9,00. Sabato e domenica 2 giorni consecutivi euro 18,00, ridotto euro 15,00. Gratuito bambini fino a 12 anni e disabili con accompagnatore. Per informazioni www.salonedelcamper.it tel. 05219961.

Giardini gourmet

Antica Cereria, Monastero dell’Annunziata, Serre Novecento del parco Ducale

Alle 18.00 percorso gastronomico nei giardini storici della città. Partecipazione euro 35,00 + diritti di prevendita. Biglietti nelle prevendite e sul circuito Vivaticket www.vivaticket.it Per informazioni tel. 800977925.

Anteprima del Palio di Parma

Piazzale Picelli

Una serata di spettacoli tra le mura di Porta Santa Croce. Presenti tutte le rappresentanze delle Porte per dare il via al weekend del Palio. Alle 19.30 sbandieratori Il Torrione, Alda e i suoi rapaci e combattimento con Spade Flumen Temporis, alle 20.00 arrivo delle delegazioni delle 5 porte, alle 21.00 Giullari Do.Re.Mi, alle 21.30 sbandieratori Il Torrione e alle 22.00 spettacolo di Chiara Vitale - discipline aeree, evoluzioni con cerchi, tessuti, trapezi e corda.

Septembeer

Via Lago Verde – Quartiere Montanara

In serata birre artigianali, cucina parmigiana, street food, mercatino vintage, concerti live, motoraduno e area bimbi. Dalle 22.30 Asilo Republic, Vasco Rossi tribute in concerto. Per informazioni e prenotazioni tel. 3407231041.

Bullismo: fragilità,socializzazione ed educazione dei giovani di oggi

Teatro al Parco - Parco Ducale

Alle 21.00 incontro con il professor Paolo Crepet. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni tel. 3425658577 - 3351315673 - associazionemontessoriparma@gmail.com

Sabato 15 settembre

Salone del Camper

Fiere di Parma

Dalle 9.30 alle 18.00 torna in città la seconda più importante manifestazione europea dedicata al caravanning e al turismo en plein air. Ingresso da lunedì a venerdì euro 8,00, ridotto euro 6,00. Sabato e domenica 1 giorno euro 10,00, ridotto euro 9,00. Sabato e domenica 2 giorni consecutivi euro 18,00, ridotto euro 15,00. Gratuito bambini fino a 12 anni e disabili con accompagnatore. Per informazioni www.salonedelcamper.it tel. 05219961.

day Rugbytots

Parco Cittadella

Dalle 9.30 alle 13.00 Terza edizione Open day Rugbytos. Possibilità di provare il corso di motricità ovale preferito nel mondo, per bambine e bambini dai 2 ai 5 anni. Prenotazione obbligatoria marco@rugbytots.it oppure 327 3446202.

Festina Lente

Visita alla Biblioteca monumentale di San Giovanni

Alle 10.30 visita guidata incentrata sul percorso simbolico degli splendidi affreschi che disegnano, dalle pareti al soffitto, una summa teologica e filosofica della cultura del

Cinquecento parmense. Prenotazioni: info@itineraemilia.it - tel. 3398915271. Quota a partecipante: 7 euro + 1 euro di offerta al Monastero.

Il faut cultiver notre jardin

Parco Ducale

Alle 11.00 e 16.00 all’interno della rassegna Il posto delle viole, partenza dalle serre per la visita al Giardino Ducale con intermezzi di teatro e lettura a cura di Franca Tragni. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3402411442.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Alle 16.30: La favola delle teste di legno. Spettacolo della compagnia I Burattini dei Ferrari. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard _ Borgo Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Mi ritraggo come...Ispirati dai ritratti di Ranuccio II Farnese e della consorte Isabella, i bambini realizzeranno il proprio autoritratto immaginando di essere duchi e duchesse, con colori, preziosi tessuti e fantasia. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521508184.

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Pedalart a Sala Baganza

Visita Sala dell'Apoteosi e Trame a corte. Ritrovo alle 14.45 nel parcheggio di via Bizzozero di fianco alla sede, partenza alle 15.00. La visita è guidata ed è previsto un numero massimo di 15 persone per turno. Prenotazione obbligatoria alla capogita. Costo della visita alla Rocca euro 3,00. Successivamente sarà possibile accedere alla Rocca per visitare la mostra Trame a corte (ingresso libero). Quota di iscrizione euro 1,00 soci, euro 3,00 non soci (assicurazione RC e infortuni) Capogita Nadia tel. 3470355414 - dadiama2014@gmail.com

Palio di Parma

Piazza Pilotta

Dalle 15.00 apertura taverna medievale; alle 15.30 apertura della manifestazione con: sbandieratori, antichi Mestieri, musici antichi itineranti, giullari e giocolieri, mostra e volo di uccelli rapaci, uno scorcio di vita medievale con villaggio, giochi d’armi combattimenti con spade. Alle 19.15 Benedizione dei Palii dipinti in Cattedrale, con la partecipazione del Coro Antico Cantori del Mattino al termine, in Piazza Pilotta. Spettacoli notturni di focoleria. Funzionerà la taverna medievale e si svolgeranno i seguenti spettacoli: esibizione dei sbandieratori, giuramento dei capitani, sorteggio degli asini, combattimenti con spade, danza medievale, giullari e saltimbanchi. Ingresso libero.

Route 77 in bicicletta sulla Via Emilia con Giovannino Guareschi

Auditorium della Comunità Betania - Marore

Esposizione di pannelli con foto e testi di Guareschi, del giro in bicicletta che fece nel 1941 lungo la nostra regione, da Piacenza a Rimini, che si rivelerà tra l’altro fondamentale proprio per la scelta dei luoghi in cui ambientare i suoi celebri racconti di Mondo Piccolo e gli immortali personaggi di Peppone e don Camillo. Aperta dalle 17.00 alle 19.00. Alle 17.00 Presentazione del contenuto della mostra a cura di Egidio Bandini e dei volumi della nuova serie Don Camillo a fumetti a cura di Davide Barzi. Intermezzi musicali dei Maestri Eugenio Martani e Daniele Donadelli. Ingresso gratuito. Per informazioni tel.3480449395.

Fungo e castagneto

Semplice escursione nei boschi di castagno, per cercare di capire il binomio tra porcini e castagni, a cura di Trekking Taro Ceno. Ritrovo puntuale per la partenza alle 9.00 presso Stazione FS di Borgotaro, partenza alle 10.00 in loc. Vighini di Borgotaro. Quota di partecipazione euro 12,00 a persona (6,00 i minorenni, accompagnati da persona adulta, garante e responsabile). La quota non comprende l'eventuale ticket per la raccolta funghi. Prenotazione obbligatoria al 3403892488 - 3356272521. Septembeer

Via Lago Verde – Quartiere Montanara

In serata birre artigianali, cucina a base di pesce, street food, mercatino vintage, concerti live, cena animata by Alex Testi e area bimbi. Dalle 22.30 Max Pezzali tribute in concerto. Per informazioni e prenotazioni tel. 3407231041.

Fiera del fungo

Borgotaro

Dalle 9.00 apertura della fiera gastronomica. Durante la giornata mercato, area street food, mostre, musica, cooking show ed escursioni. Programma dettagliato sul sito

www.sagradelfungodiborgotaro.it

Ortocolto

Villa Pallavicino – Busseto

Dalle 9.00 al tramonto festa dei giardini, degli orti, dei frutti, della musica, delle arti e del buon cibo. Ingresso euro 5,00, gratuito fino ai 18 anni (con OrtoRicettario in omaggio, fino a esaurimento scorte). I biglietti possono essere acquistati direttamente all'ingresso, oppure via

web tramite liveticket. Per informazioni tel. 3471510556.

Finestre aperte

Langhirano

Durante la giornata prosciuttifici aperti, per l’elenco consultare il sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com

Rocca festival

Giardino della Rocca - Sala Baganza

Dalle 10.00 live painting sulla facciata principale dell'edificio Ex ammasso del grano, Laboratori per bambini Esplorazione musicale e Arte in erba, alle 11.30 Il bollaio matto, pranzo in giardino. Dalle 15.00 live painting su pannelli in giardino e performance Lascia un tuo segno, alle 16.00 Laboratori per bambini Esplorazione musicale e Arte in erba, alle 17.30 performance artistiche su cellophan a tempo di musica, cena in giardino. Musica live alle 21.00 con I segreti e alle 22.30 con i Culpable. Per tutta la giornata servizio cucina e bancarelle. Per informazioni tel. 0521331342.

Apertura Sala dell'Apoteosi

Rocca Sanvitale - Sala Baganza

Dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00 apertura straordinaria della sala affrescata da Sebastiano Galeotti. Visite guidate ogni 30 minuti. Ritrovo presso la biglietteria della Rocca Sanvitale di Sala Baganza. Prenotazione obbligatoria tel. 0521331342 oppure

iatsala@comune.sala-baganza.pr.it

Sagra dell'Addolorata

Soragna

Dalle 14.00 bancarelle di prodotti dal circuito November Porc e street food con prodotti tipici.; dalle 18.00 in Piazza Garibaldi aperitivo in musica con Max Brando and the Band stars, special guest Mad Mama; dalle 21.30 Max Brando and the Band stars in concerto. Ingresso agli eventi

gratuito. Tutti gli spettacoli sono garantiti anche in caso di maltempo con strutture coperte. Per informazioni info@soragnatourism.com – tel. 0524598932 – 0524 598922.

Pedalart a Sala Baganza

Parma - Sala Baganza

Ritrovo alle 14.45 nel parcheggio di via Bizzozzero di fianco alla sede Fiab, partenza alle 15.00 per la biciclettata a Sala Baganza con visita alla Sala dell'Apoteosi e Trame a corte. Iscrizione soci euro 1,00; non soci euro 3,00. Prenotazione obbligatoria tel. 3470355414.

Nel segno di Matilde e Pier Maria. Medioevo e oltre

Abbazia di Badia Cavana - Lesignano de' Bagni Dalle 16.00 visite guidate alla Badia e dintorni. Alle 21.00 Ave Maria, concerto con l’Ensemble Aquel Trovar, musiche della devozione mariana. Ingresso gratuito.

La sagra della Croce

Collecchio

Dalle 16.00 la tradizionale sagra settembrina con mercato e il Luna Park per le vie del centro storico. Tramonto DiVino. Road show gustoso

Corte Rocca Sanvitale - Fontanellato

Dalle 19.00 banchi d’assaggio con oltre 300 etichette emiliane e una ricca selezioni di vini romagnoli in degustazione, in abbinamento con Prosciutto di Parma Dop, Squacquerone di Romagna Dop, Parmigiano Reggiano Dop, Piadina Romagnola Igp, Mortadella di Bologna Igp, Patata di Bologna Dop, Prosciutto di Modena Dop, Salumi Piacentini Dop, Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia. Ingresso euro 18,00 con calice, degustazione libera di vini, carnet di assaggi per i prodotti della gastronomia, guida Emilia Romagna da Bere e da Mangiare 2018-2019; + euro 2,00 degustazione piatto show cooking (facoltativo e fino ad esaurimento); euro 14,00 ridotto (soci AIS e chi invia la propria ricetta l’Albero delle Ricette). Per informazioni tel. 0521829055.

A cena con Principi e Principesse

Rocca Sanvitale - Fontanellato

Alle 19.00 visita animata, dalle 20.00 cena a buffet con animazione per famiglie e bambini. Costo euro 30,00 adulti; euro 20,00 bambini. Prenotazione obbligatoria tel. 0521829055.

Tour guidato con gli esperti del paranormale

Castello di Bardi

Dalle 21.00 tour guidato con alcuni membri dell’associazione Hhmt Hidden hunters mystery team e dai temas Gabi e Xbi. Ingresso adulti euro 12,00; bambini euro 8,00. Prenotazione obbligatoria tel. 3801088315.

Escursioni e attività al Rifugio Lagdei

Parco dei Cento Laghi

Alle 21.00 Notte degli animali del bosco, escursione notturna. Costo adulti euro 13,00; bambini euro7,00. Prenotazione obbligatoria tel. 3288116651.

Domenica 16

ParmainBici

Biciclettata cittadina per la salute, l'ambiente e la sicurezza stradale. Ritrovo alle 9.00 al Parco Ducale (lato Ponte Verdi), partenza alle 9.30. Si pedala per il campus universitario dove è previsto un ristoro e l'estrazione di premi offerti da varie realtà associative e da negozi. Km 14 andata e ritorno. Iscrizione euro 3,00 soci e non soci. L’iscrizione dà diritto ad un numero per le premiazioni. Primo premio bici a sei velocità. Per informazioni Fiab tel. 3470355414.

Salone del Camper

Fiere di Parma

Dalle 9.30 alle 18.00 torna in città la seconda più importante manifestazione europea dedicata al caravanning e al turismo en plein air. Ingresso da lunedì a venerdì euro 8,00, ridotto euro 6,00. Sabato e domenica 1 giorno euro 10,00, ridotto euro 9,00. Sabato e domenica 2 giorni consecutivi euro 18,00, ridotto euro 15,00. Gratuito bambini fino a 12 anni e disabili con accompagnatore. Per informazioni www.salonedelcamper.it tel. 05219961.

Sagra di San Lazzaro

Via Emilia Est, Via Emilio Lepido

Dalle 9.00 alle 19.30 tradizionale festa di quartiere con bancarelle, animazione per bambini e punti ristoro. Ingresso libero.

Festa dello sport

Piazza Ghiaia

Dalle 10.00 alle 17.00 Festa dello Sport: dimostrazioni e possibilità di provare il corso di

motricità ovale preferito nel mondo, per bambine e bambini dai 2 ai 5 anni.

Palio di Parma: giornata delle corse

Piazza Pilotta

alle 11.00 spettacolo sbandieratori nelle cinque porte con arrivo in centro storico, alle 14.30 Partenza dei cortei dalle 5 porte per Piazza della Pilotta. Piazza Garibaldi

alle 16.45 Combattimenti con spade, alle 17.00 Pallium asinorum, alle 17.15 spettacolo sbandieratori e combattimenti con spade, alle 17.30 Corsa del panno verde (Palio delle Donne), alle 17.45 spettacolo sbandieratori (5 gruppi in contemporanea), alle 18.00 Corsa dello Scarlatto (Palio degli Uomini), alle 18.15 ritorno del corteo in Piazza della Pilotta. Nel pomeriggio Villaggio medievale in Piazza Pilotta con sbandieratori, antichi mestieri, musici antichi itineranti, giullari e giocolieri, mostra e volo di uccelli rapaci, uno scorcio di vita medievale, giochi d’armi e combattimenti. Sarà attiva tutto il giorno la Taverna medievale.

Il faut cultiver notre jardin

Parco Ducale

Alle 11.00 all’interno della rassegna Il posto delle viole, partenza dalle serre per la visita al Giardino Ducale con intermezzi di teatro e lettura a cura di Franca Tragni. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3402411442.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.30 Spettacolo di Burattini. Spettacolo della compagnia I Burattini dei Ferrari. Non è necessaria la prenotazione. Pinacoteca Stuard _ Borgo Parmigianino, 2 Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791. Route 77 in bicicletta sulla Via Emilia con Giovannino Guareschi

Auditorium della Comunità Betania - Marore

Esposizione di pannelli con foto e testi di Guareschi, del giro in bicicletta che fece nel 1941 lungo la nostra regione, da Piacenza a Rimini, che si rivelerà tra l’altro fondamentale proprio per la scelta dei luoghi in cui ambientare i suoi celebri racconti di Mondo Piccolo e gli immortali personaggi di Peppone e don Camillo. Aperta dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso gratuito. Per informazioni tel.3480449395.

Fiera del fungo

Borgotaro

Dalle 9.00 apertura della fiera gastronomica. Durante la giornata mercato, area street food,

mostre, musica, cooking show. Programma dettagliato sul sito

www.sagradelfungodiborgotaro.it

Ortocolto

Villa Pallavicino – Busseto

Dalle 9.00 al tramonto festa dei giardini, degli orti, dei frutti, della musica, delle arti e del buon cibo. Ingresso euro 5,00, gratuito fino ai 18 anni (con OrtoRicettario in omaggio, fino a esaurimento scorte). I biglietti possono essere acquistati direttamente all'ingresso, oppure via web tramite liveticket. Per informazioni tel. 3471510556.

La sagra della Croce

Collecchio

Per tutta la giornata la tradizionale sagra settembrina con mercato e il Luna Park per le vie del centro storico.

Mercatino dell’antiquariato

Fontanellato

Dalle 9.00 alle 19.00 attorno alla Rocca Sanvitale di Fontanellato mercatino con circa 180 espositori con oggetti di antichità o di modernariato. Per informazioni tel. 0521829055.

Visite medievali

Castello di Torrechiara

Durante la giornata visite guidate organizzate da Assapora Appennino: alle 10.30, 11.45, 15.00 e alle 16.15. Per informazioni tel. 3282250714.

Alla scoperta di Borgotaro...

Borgotaro

Alle 9.30 e 11.30 passeggiata con guida professionista per scoprire antiche storie, monumenti e prodotti tipici nel paese del Porcino, al termine piccoli assaggi. Durata un'ora e mezza circa. Ritrovo all'Info point di Borgotaro in Piazza XI Febbraio. Prenotazione consigliata, ma è possibile farsi trovare direttamente sul posto. Costo adulti euro 8,00; under 14 euro 5,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3290027969 - levisiteinsolite@gmail.com

Finestre aperte

Langhirano

Durante la giornata prosciuttifici aperti, per l’elenco consultare il sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com

Sagra dell'Addolorata

Soragna

Spettacoli di prestigiatori e professionisti di fama nazionale: Vincent (prestigiatore, vincitore di Stupire 2018 Street Magic contest) e Omar Vassallo (prestigiatore e cabarettista), alle 16.00 sul palco della piazza spettacolo di Francesco Busani(mentalista e investigatore dell'occulto) e Diego Allegri (prestigiatore e youtuber). Inoltre, mercatino medievale e musica con Radio Circuito 29. Tutti gli spettacoli sono garantiti anche in caso di maltempo con strutture coperte. Per informazioni info@soragnatourism.com – tel. 0524598932 – 0524 598922.

Festival Serassi

Cappella San Liborio - Colorno

Alle 18.00 L’organo europeo del Settecento, con Francesco Baroni, musiche di Stanley, J.S. Bach, De Grigny. Ingresso gratuito.