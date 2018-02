Un fine settimana tra cultura, teatro, concerti e degustazioni di prodotti tipici

Venerdì 16



Turismo & Outdoor e Bike spring festival Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a

Dalle 9.30 alle 18.30 Salone del caravanning, del turismo e delle attività all’aria aperta e Salone dedicato al mondo del cycling. Ingresso euro 5,00. Per informazioni www.teofestival.it



Fondazione Teatro Due: stagione di prosa Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Hikikomori. Metamorfosi di una generazione, in silenzio. Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.



Serata al Parco: stagione di prosa Teatro al Parco – Parco Ducale

Alle 21.00 va in scena Le avventure di Numero primo, con Marco Paolini. Ingresso intero euro 20,00; ridotto euro 18,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521989430.



Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7 Alle 21.00 va in scena Questa volta decido io, della Compagnia dei Borghi. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.



Sabato 17



Turismo & Outdoor, Bike spring festival, Parma Golf show Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a

Dalle 9.30 alle 18.30 Salone del caravanning, del turismo e delle attività all’aria aperta, Salone dedicato al mondo del cycling e Salone dedicato al mondo del golf. Ingresso euro 5,00. Per informazioni www.teofestival.it



In bicicletta alla scoperta della Fiera Turismo&Outdoor

Ritrovo in Cicletteria (stazione dei treni) alle 9.30 con biciclette proprie (possibilità di noleggio presso la Cicletteria). Per la pista ciclabile per Baganzola si arriverà alle fiere di Parma. Ai primi 30 partecipanti, FIAB-PARMA offre l’ingresso gratuito per disabituarsi all’uso dell’auto

privata negli spostamenti a breve raggio. Km 8 (A/R). Guida: Gino tel. 3335021992. Annullata in caso di maltempo.



Weekend allo Csac Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.



Laboratorio per bambini Museo Glauco Lombardi – Via Garibaldi, 15

Alle 11.00 laboratorio di scrittura per bambini dal titolo Come scriveva la contessa Sanvitale. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521233727.



Pomeriggi per bambini al cinema Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 15.30 proiezione del film Il Gruffalò e Il Gruffalò e la sua piccolina. Ingresso bambini euro 4,00; adulti accompagnatori euro 6,00.



Laboratori didattici Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Dalle 16.00 alle 18.00 Costruisci il tuo archivio! Durante l’attività, ogni bambino con un oggetto personale, darà vita ad una scheda d’archivio raccontando così la storia dei propri ricordi. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.



Antonella Ruggiero in concerto Teatro Regio

Alle 18.30 Antonella Ruggiero canta in occasione dei 70 anni di Confartigianato. Ingresso a offerta, devoluto a favore dei bambini in difficoltà. Ingresso libero fino ad esaurimento posti, è gradita la prenotazione tel. 0521219274.



Fondazione Teatro Due: stagione di prosa Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Hikikomori. Metamorfosi di una generazione, in silenzio. Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242. Alle 20.30 va in scena Questi fantasmi! Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.



Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Questa volta decido io, della Compagnia dei Borghi. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.



Un Amore di Fantasma? San Valentino Magico in Castello Rocca Sanvitale Fontanellato

Alle 17.30 visita guidata itinerante alla scoperta della bellissima storia d’amore tra la figlia di Maria Luigia d’Austria Albertina e il Conte Luigi Sanvitale. Sulle tracce della leggenda. Aperitivo al termine del percorso. Prenotazione obbligatoria rocca@fontanellato.org - tel.

0521829055.



Stagione teatrale Arena del Sole Roccabianca

Alle 21.15 va in scena l’anteprima del nuovo spettacolo di e con Alessandro Bergonzoni. Per informazioni e biglietti tel. 3395612798.



Domenica 18



Say Cheese. Parmigiano Reggiano senza segreti CPL, Consorzio Produttori Latte – Via Puppiola, 15

Alle 8.15 visita guidata alla produzione del formaggio Parmigiano Reggiano per vedere come nasce questo prodotto unico al mondo. La visita sarà in italiano e in inglese. Quota adulti euro 20,00; dai 13 ai 16 anni euro 10,00, gratuito fino a 12 anni. Il costo comprende 15 euro di visita guidata e 5 euro al caseificio. Consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni +39 327 7469902 info@itineraemilia.it



Turismo & Outdoor, Bike spring festival, Parma Golf show Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a

Dalle 9.30 alle 18.30 Salone del caravanning, del turismo e delle attività all’aria aperta, Salone dedicato al mondo del cycling e Salone dedicato al mondo del golf. Ingresso euro 5,00. Per informazioni www.teofestival.it



Pomeriggi per bambini al cinema Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 14.30 proiezione del film Il Gruffalò e Il Gruffalò e la sua piccolina. Ingresso bambini euro 4,00; adulti accompagnatori euro 6,00.



Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa Borgo San Domenico, 7

Alle 16.00 va in scena Questa volta decido io, della Compagnia dei Borghi. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.



Fondazione Teatro Due: stagione di prosa Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena Questi fantasmi! Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.



Weekend al Parco: stagione per adulti e bambini insieme Teatro al Parco – Parco Ducale

Alle 16.30 va in scena Girotondo del bosco, dai 5 anni. Ingresso intero euro 10,00, ridotto euro 8,00, ridotto Ikea euro 7,00, ridotto under 14 e over 65 euro 6,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521989430.



Teatro del Cerchio: stagione dei ragazzi Via Pini, 16/A

Alle 17.00 va in scena Il soldatino di stagno. Per informazioni e prenotazioni tel. 3495740360 - info@teatrodelcerchio.it



Mercatino dell'Antiquariato Fontanellato

Durante la giornata mercatino dell'antiquariato attorno alla Rocca del paese. Per informazioni tel. 0521829055.



Carnevale di Busseto

Centro storico di Busseto Dalle 14.00 sino a tarda sera sfilata dei carri con gruppi musicali e folkloristici, ma già dal mattino intrattenimenti vari in Piazza G.Verdi con mercatini a tema, truccabimbi e gonfiabili gratuiti per i più piccini e dalle 12.00 enogastronomia in Piazza G.Verdi. Ingresso intero adulti euro 9,00; under 12 e gruppi minimo 15 persone euro 6,00; bambini fino a un metro di altezza gratuito. Per informazioni www.carnevaledibusseto.it



Un eroe sul sofà Teatro alla Corte - Corte di Giarola

Alle 16.30 spettacolo a cura di Madame Rebiné, di e con Andrea Brunetto, Max Pederzoli, Alessio Pollutri. Dai 5 anni e per tutti. Ingresso intero euro 8,00; under 14 euro 6,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3466716151.



San Valentino 2018: visita esclusiva per coppie Rocca Sanvitale Fontanellato

Dalle 18.00 visita esclusiva per coppie, 15 minuti nella Saletta del Parmigianino. Prenotazione obbligatoria rocca@fontanellato.org - tel. 0521829055.