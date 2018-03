Da San Giuseppe a San Patrizio: fine settimana ricco, viaggi tra arte e cultura

Venerdì 16

Darwin day: la biodiversità

Università di Parma – Strada dell’Università, 12

Alle 9.30 saluto delle autorità e introduzione; alle 10.00 Davide Persico – L’evoluzione della biodiversità nel tempo; alle 11.00 Alessandro Petraglia – Dai tropici ai poli, dalla pianura alle vette delle montagne: perché la biodiversità dipende anche dal clima e perché potrebbe cambiare con i cambiamenti climatici; alle 12.00 Andrea Sforzi – Monitorare la biodiversità con l’aiuto dei cittadini: stato dell’arte e prospettive a livello globale; alle 15.00 Stefano Mazzotti – Il Mondo nuovo. La storia infinita delle esplorazioni e delle scoperte di nuove specie; alle 16.00 Guido Barbujani – Non nei nostri geni: criminalità, intelligenza, origini; alle 17.00 Franca Zanichelli – Dire, fare, cooperare per la tutela della biodiversità. Coordina gli interventi Donato Grasso. Ingresso gratuito.

Irlanda in festa

Piazzale della Pilotta

Dalle 12.00 all’01.00 giornata a tutta birra e tanta musica per celebrare San Patrizio e l'Irlanda www.irlanda-in-festa.it

Habitat Pubblico 2018

Lenz Teatro - Via Pasubio, 3/e

Alle 21.00 Faust memories, dal Faust di Goethe. Drammaturgia e imagoturgia Francesco Pititto. Installazione e regia Maria Federica Maestri. Interprete Sandra Soncini. Musica Andrea Azzali e Adriano Engelbrecht. Per informazioni tel. 0521270141 - www.lenzfondazione.it

Teatro del Tempo: stagione di prosa

Borgo Cocconi, 1

Alle 21.00 Neanche un giorno senza un rigo, lettere e musica di Sostakovic. Per informazioni e biglietti tel. 0521386553 – 3403802940.

MagnificaMente Leonardo

Teatro Aurora Langhirano

Alle 21.00 va in scena lo spettacolo di prosa di e con Alberto Meloni: lo spettacolo è il racconto di un viaggio misterioso nella vita, nelle opere e nella mente del grande artista toscano. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni tel. 0521351357 - 3485285781.

Rassegna d’organo

Pieve di San Prospero – Collecchio

Alle 21.00 Il Barocco per flauto ed organo, con i concertisti Olivier Eisenmann all’organo e Verena Steffen al flauto, musica di Johann Sebastian Bach, Fanny Hensel-Mendelssohn, Gaspard Fritz, Felix Mendelssohn Bartholdy, Marin Marais, Gustav Adolph Merkel.

Sabato 17

Il posto delle Viole

Parco Ducale

Alle 10.30 riapre la serra storica del Giardino Ducale con la fioritura delle piantine di Violetta. All’interno della serra e della Biblioteca di Alice si inaugura la mostra Viola segreta: un viaggio al microscopio per scoprire gli aspetti più nascosti di questo fiore. Per informazioni

tel. 3402411442.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra Ettore Sottsass. Oltre il Design. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Irlanda in festa

Piazzale della Pilotta

Dalle 12.00 all’01.00 giornata a tutta birra e tanta musica per celebrare San Patrizio e l'Irlanda www.irlanda-in-festa.it

Cineclub dei bambini

Cinema D’Azeglio – strada D’Azeglio, 33

Alle 15.30 proiezione del film di I primitivi. Ingresso gratuito per i bambini, euro 6,00 per adulti accompagnatori.

Regio young

Ridotto del Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 15.30 e alle 18.00 Fagiolino e la gru, spettacolo per famiglie con bambini dai 3 anni. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999.

Merenda a Casa Sanvitale

Museo Glauco Lombardi – Via Garibaldi, 15

Alle 15.30 breve visita alla mostra dedicata ad Albertina Sanvitale per proseguire, dalle 16.15, con una merenda tratta dai menù di famiglia. Costo euro 10,00. Prenotazione obbligatoria tel.

0521233727.

Habitat Pubblico 2018

Lenz Teatro - Via Pasubio, 3/e

Alle 18.00 Faust memories, dal Faust di Goethe. Drammaturgia e imagoturgia Francesco Pititto. Installazione e regia Maria Federica Maestri. Interprete Sandra Soncini. Musica Andrea Azzali e Adriano Engelbrecht. Per informazioni tel. 0521270141 - www.lenzfondazione.it

Mimmo Cuticchio. The artist is present

Teatro al Parco – Parco Ducale

Alle 21.00 A singolar tenzone. Cunto di e con Mimmo Cuticchio. Per informazioni tel. 0521031631 - 0521218925. Ingresso gratuito.

Prima che si alzi il sipario

Museo Casa Barezzi - Busseto Alle 17.00 presentazione dell’opera La Traviata, a cura di Dino Rizzo. Ingresso gratuito.

Stagione teatrale Teatro di Ragazzola

Ragazzola

Alle 21.15 va in scena Amorosi assassini, di e con Valeria Perdonò. Per informazioni e biglietti

tel. 3395612798.

Domenica 18

Fiera di San Giuseppe

Quartiere Oltretorrente

Per tutta la giornata orchestre, artisti di strada, musicisti e molto altro dall'artigianato, ai commercianti, dai produttori alimentari bio, alle associazioni; Via Imbriani raccoglierà l'artigianato e l'hand made, Piazzale Picelli sarà dedicato alla canapa e al peperoncino e via Bixio ospiterà i commercianti del quartiere che animeranno la via con i loro servizi. Ci saranno due aree di Street food e un'area per gli spettacoli.

Mimmo Cuticchio. The artist is present

Via Melloni, 1

Alle 11.00 inaugurazione della bottega di Mimmo Cuticchio a Parma. Per informazioni tel. 0521031631 - 0521218925. Ingresso gratuito.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra Ettore Sottsass. Oltre il Design. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Irlanda in festa

Piazzale della Pilotta

Dalle 12.00 alle 23.00 giornata a tutta birra e tanta musica per celebrare San Patrizio e l'Irlanda

www.irlanda-in-festa.it

Children's corner

Sala concerti Casa della Musica - Piazzale San Francesco, 1 Alle 15.30 il Trio Dindo S.P.A. (Sofia Pamela Andrea) accompagna i bimbi in un viaggio nel passato catapultando i piccoli spettatori nel salotto di una tipica famiglia italiana di fine Ottocento sulle note delle musiche di Mozart, Rossini, Verdi, Puccini e Liszt. Ingresso bambini euro 5,00; adulti euro 7,00. Biglietti in vendita presso la Reception della Casa della Musica la domenica dello spettacolo dalle 11.00 fino all’inizio del concerto oppure online sul sito www.liveticket.it/societaconcertiparma Per prenotazioni tel. 0521572600 oppure marketing@societaconcertiparma.com Per informazioni tel.0521031170 - tel. 0521572600.

Stagione lirica

Teatro Regio – via Garibaldi, 16

Alle 15.30 va in scena l’opera Roberto Devereux, di Gaetano Donizetti. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Attività culturale a Palazzo Bossi Bocchi

Strada al ponte Caprazucca, 4

Alle 16.00 Mezz’ora d’arte con…Flaminio Torrigiani di Pietro Melchiorre Ferrari, a cura di

Francesca Campanini. Ingresso gratuito. Per informazioni www.fondazionecrp.it –

guide@fondazionecrip.it

Musica al museo

Museo Glauco Lombardi – Via Garibaldi, 15

Alle 16.00 concerto dal titolo Primavera viennese, musiche di Haydn, Mozart e Schubert. Concerto gratuito con biglietto d'ingresso al museo euro 5,00. La prenotazione è consigliata tel.

0521233727.

Le visite insolite

Alle 16.00 visita guidata alla chiesa di San Sepolcro e all’annesso chiostro delle Luigine. Costo euro 8,00 a persona. Prenotazione obbligatoria tel. 3290027969 oppure

levisiteinsolite@gmail.com

Europa teatri: stagione per ragazzi

Via Oradour, 14

Alle 16.30 va in scena Enrichetta dal ciuffo, adatto a bambini dai 4 agli 8 anni. Ingresso intero euro 8,00; ridotto under 18 e over 65 euro 6,00. Per informazioni e prenotazioni tel.

0521243377.

Teatro del Tempo: stagione di prosa

Borgo Cocconi, 1

Alle 17.00 Neanche un giorno senza un rigo, lettere e musica di Sostakovic. Per informazioni e

biglietti tel. 0521386553 – 3403802940.

Festival dei Burattini

Teatro cinema Giordano Ferrari – Sissa Trecasali

Alle 16.00 va in scena 120, ovvero la realtà della fantasia.

Valentina vuole

Teatro alla Corte - Corte di Giarola

Alle 16.30 piccola narrazione per attrici e pupazzi. Dai 3 anni e per tutti. Ingresso intero euro

8,00; under 14 euro 6,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3466716151