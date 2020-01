Week end tra teatro, arte e visite guidate per un gennaio da Capitale della Cultura

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30 Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 17 gennaio

Teatro Regio: stagione lirica

Teatro Regio – Via Garibaldi, 16/a

Alle 20.00 andrà in scena Turandot, dramma lirico in tre atti e cinque quadri su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni dalla fiaba teatrale omonima di Carlo Gozzi. Musica Giacomo Puccini. Maestro concertatore e direttore Valerio Galli. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521203999 www.teatroregioparma.it

La Toscanini: stagione di concerti

Auditorium Paganini - Via Toscana, 5

Alle 20.30 concerto diretto da Alpesh Chauhan, con la Filarmonica Arturo Toscanini, musiche di Beethoven. Per informazioni e prezzi tel. 0521391339 - www.latoscanini.it

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Sposato senza figli, di Federica Susini, regia Eduardo Saitta. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241 – www.nuovoteatropezzani.it

Sabato 18 gennaio

Visite guidate e attività ai musei civici

Castello dei Burattini

Alle 11.00 Visita guidata: un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

Pinacoteca Stuard

Alle 15.30 Disegno dorato: laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. Andiamo insieme alla scoperta dei “fondi oro” presenti nella Pinacoteca e come i pittori del Trecento creiamo il nostro piccolo capolavoro. Max. 20 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521-508184. Alle 16.30 Visita guidata: La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San

Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Teatro Regio: stagione lirica

Teatro Regio – Via Garibaldi, 16/a

Alle 17.00 andrà in scena Turandot, dramma lirico in tre atti e cinque quadri su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni dalla fiaba teatrale omonima di Carlo Gozzi. Musica Giacomo Puccini. Maestro concertatore e direttore Valerio Galli. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521203999 www.teatroregioparma.it

Peregrinare - Museo-Teatro

Museo d'Arte Cinese ed Etnografico - viale San Martino, 8

Alle 20.30 va in scena Il canto delle origini, evento itinerante tra gli spazi del Museo, a cura di Europa Teatri. Spettacolo itineranti, agli spettatori non verranno fornite sedute. Alla fine degli spettacoli è previsto un brindisi con gli attori. Costo euro 12,00. Prenotazioni presso reception del Museo aperto da martedì a venerdì 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00, domenica 11.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00 oppure da mezz'ora prima degli spettacoli. Per informazioni tel. 0521257337.

Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena La Mandragola, di Niccolò Machiavelli. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242 - www.teatrodue.org

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Sposato senza figli, di Federica Susini, regia Eduardo Saitta. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241 – www.nuovoteatropezzani.it

Teatro Magnani: stagione lirico sinfonico

Fidenza

Alle 20.30 Piccolo Festival Beethoven. Per informazioni e prezzi tel. 3489281082 – 3427020858. Stagione teatrale Teatro di Ragazzola/Teatro Arena del Sole

Teatro di Ragazzola

Alle 21.15 va in scena Il giardino dei ciliegi. Trent’anni di felicità in comodato d’uso, ideazione e drammaturgia Kepler – 452. Per informazioni e prezzi tel. 3395612798.

Domenica 19 gennaio

Contrappunti. Tempo della vita, tempo della storia, tempo del racconto

Teatro Regio – Via Garibaldi, 16/a

Alle 11.00 un ciclo di incontri sul tema che ha ispirato il progetto per Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 “La cultura batte il tempo”. A cura di Massimo Cacciari, Pietro Citati. Ingresso gratuito.

Visite guidate e attività ai musei civici

Castello dei Burattini

Alle 11.00 Visita guidata: un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti. Alle 16.00 Il mio burattino! Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. Una breve visita guidata condurrà i piccoli partecipanti alla scoperta del fantastico mondo dei burattini e delle marionette e li ispirerà nella realizzazione del proprio capolavoro. Max. 15 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521-031631.

Pinacoteca Stuard

Alle 16.30 Visita guidata: La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Teatro Regio: stagione lirica

Teatro Regio – Via Garibaldi, 16/a

Alle 15.30 andrà in scena Turandot, dramma lirico in tre atti e cinque quadri su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni dalla fiaba teatrale omonima di Carlo Gozzi. Musica Giacomo Puccini. Maestro concertatore e direttore Valerio Galli. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521203999 www.teatroregioparma.it

Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena La Mandragola, di Niccolò Machiavelli. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242 - www.teatrodue.org

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 16.00 va in scena Sposato senza figli, di Federica Susini, regia Eduardo Saitta. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241 – www.nuovoteatropezzani.it

Teatro del Cerchio: stagione ragazzi

Auditorium Toscanini - Via Cuneo, 3

Alle 17.00 va in scena Brillantina. Per informazioni e prenotazioni tel. 3515337070.

Tutto il buono di Langhirano

Ufficio IAT di Torrechiara

Dalle 11.00 alle 13.00 aperitivo con vista castello con i vini di Antonio Aldini e le delizie della Salumeria Ugolotti e del Prosciutto Caneti. Costo evento euro 6,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0521355009 - iat@comune.langhirano.pr.it

Io & thé a teatro

Teatro Comunale Adolfo Tanzi - Felegara

Alle 17.00 va in scena Banal, con Martina Vissani. Prima dello spettacolo, alle 16.00, merenda ad offerta libera, il ricavato sarà donato all'associazione Brainwash. Per informazioni e prezzitel. 0525422790.

Teatro Magnani: stagione lirico sinfonico

Fidenza

Alle 20.30 Piccolo Festival Beethoven. Per informazioni e prezzi tel. 3489281082 – 3427020858.