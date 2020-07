Fine settimana tra cinema, arte, visite guidate e passeggiate: tre giorni ricchissimi di eventi

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma il venerdì, sabato e domenica alle 10.30. Prenotazioni entro le 17.00 del giorno precedente: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 17 luglio

Walking tour attraversando il centro storico, accompagnati da Correggio, Parmigianino, Antelami, Giuseppe Verdi e Stendhal. Alle 16.00 incontro con la guida davanti allo IAT in Piazza Garibaldi per una passeggiata guidata del centro storico. Durata 2h. Costo: € 10.00 a persona. Prenotazione obbligatoria cell. 3333722729 (Sandra Baiocchi, guida abilitata Regione Emilia Romagna).

Rassegna estiva 2020

Cortile d’Onore Casa della Musica - Piazzale San Francesco, 1

Alle 21.15 Forme, ritmi, essenze. Fondazione Toscanini - Orchestra dell'Emilia-Romagna Arturo Toscanini, Quartetto Aglaia: Viktoria Borissova, violino; Carmen Condur, viola; Vincenzo Fossanova, violoncello; Massimo Parcianello, oboe. Musiche di Boccherini, Mozaet, Schubert, Francaix, Joplin & Chauvin. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria tel. 0521031170 - infopoint@lacasadellamusica.it

Cuscinoni – Musica, proiezioni, spettacoli

Area esterna Lostello - Parco Cittadella

alle 21.30 concerto della band The Trouble Notes. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Prenotazione obbligatoria tramite email: segreteria@cemlira.it, telefono +39 370371 1496 o web app: www.comune.parma.it/prenotazioni

Spazi d’ozio

Centro giovani Federale – Via XXIV Maggio

Alle 21.30 La cultura come cura – la cura come cultura, incontri e riflessioni. Terzo appuntamento dal tema Il rumore del lutto. Ospiti della serata dott.ssa Mariangela Gelati tanatologa, Marco Pipitone organizzatore dell’omonima rassegna. Coordina la serata Gabriella Carrozza. Ingresso libero su prenotazione obbligatoria: info@teatrodelcerchio.it - 351 5337070.

Arena Estiva cinema Astra

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Gli anni più belli. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50. È possibile prenotare un biglietto non numerato scrivendo un messaggio o whatsapp al numero 3662376453 entro le 19.00. Il biglietto si potrà ritirare dalle 20.15 fino alle 21.00 alla cassa

della sala interna. In caso di maltempo le proiezioni si terranno all’interno. Per informazioni tel. 0521960554.

Arena Estiva cinema D’Azeglio

Strada D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film Odio l’estate, per la rassegna Accadde domani. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50 per anziani, studenti, personale e pensionati Barilla, Tep, Carta Doc Chiesi Farmaceutici, Dipendenti EFSA. Ingresso gratuito per le proiezioni nelle serate di

lunedì sponsorizzate da EFSA. Ingresso 1,00 € per le proiezioni nelle serate di martedì sponsorizzate da EFSA, parte dell'incasso sarà devoluto in beneficenza. La prenotazione per le serate sponsorizzate da Efsa è facoltativa, ma consigliata scrivendo a: EFSA4Parma2020@efsa.europa.eu

Per informazioni tel. 0521281138.

Dopocena a Casa Verdi. Un Museo, di notte, come non l’avete mai visto

Casa Natale Giuseppe Verdi - Roncole Verdi

Alle 21.00, 21.45 e 22.30 partenza visite (25 minuti circa). Visite guidate in notturna alla luce di lanterne. Al termine di ogni tour guidato verrà offerto ai visitatori un ammazzacaffè, gentilmente messo a disposizione da Faled Distillerie srl di Roccabianca. Gli ingressi e le visite saranno regolamentati secondo le ultime disposizioni in materia di prevenzione sanitaria, disposte dalle pubbliche autorità. E’ necessario munirsi di mascherina. Costo intero euro 10,00, ridotto euro 7,00. Prenotazione consigliata. Per informazioni e prenotazioni tel. 052492487 oppure info@bussetolive.com

Sabato 18 luglio

Visite guidate al Museo Glauco Lombardi

Strada Garibaldi, 15

Alle 10.30 visita guidata al museo dedicato a Maria Luigia e la storia del Ducato, minimo 4 persone, massimo 9 persone, con obbligo di mascherina. Su prenotazione alla mail glaucolombardi@libero.it oppure al tel. 0521233727.

Attività del weekend nei Musei Civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 presentazione del Museo. All’esterno del Castello dei Burattini verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. I visitatori proseguiranno liberamente la loro visita all’interno dello spazio espositivo rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 La mia mattonella, laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. La Pinacoteca custodisce tanti tesori e tra questi ci sono le antiche formelle dipinte del Monastero di San Paolo. Fiori, piante, volti, animali veri e fantastici ispireranno i bambini nella realizzazione della loro personale mattonella. L’attività si svolgerà all’aperto, nel Chiostro, e per un numero limitato di 6 bambini. I piccoli partecipanti dovranno portare il proprio astuccio personale con matite colorate e pennarelli; noi forniremo il materiale cartaceo. Mascherina obbligatoria sopra i 6 anni. È richiesta la prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota entro le 12.00 di sabato 18 luglio. Alle 16.30 presentazione del Museo. Nel Chiostro, all’aperto, verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione.

In Pilotta con Fornasetti

Alle 15.00 incontro con la guida presso biglietteria Palazzo Pilotta per la visita guidata alla mostra Theatrum mundi tra design e architettura, tra classici e moderno, tra passato e presente. Durata 2h e mezza. Max 5 partecipanti. Costo della visita € 10.00 a persona +

ingresso mostra. Prenotazione obbligatoria cell. 3333722729 (Sandra Baiocchi, guida abilitata Regione Emilia Romagna).

Sabato in Oltretorrente

Alle 15.30 incontro monografico in un luogo suggestivo dell’Oltretorrente: la Chiesa di Santa Croce. Visita guidata della durata di 1 ora.

Ritrovo: presso il luogo indicato. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. +39 3484559176 oppure e-mail: info@artemilia.it. La prenotazione deve essere effettuata entro le

ore 19.00 del giorno precedente la visita. Quota di partecipazione: 7 € adulti, 4 € dagli 8 ai 18 anni, 14 € totali per le coppie con ragazzi. Il servizio di visita guidata verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti.

Arena Estiva cinema D’Azeglio

Strada D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film Richard Jewell, per la rassegna I Grandi film. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50 per anziani, studenti, personale e pensionati Barilla, Tep, Carta Doc Chiesi Farmaceutici, Dipendenti EFSA. Ingresso gratuito per le proiezioni nelle serate di lunedì

sponsorizzate da EFSA. Ingresso 1,00 € per le proiezioni nelle serate di martedì sponsorizzate da EFSA, parte dell'incasso sarà devoluto in beneficenza. La prenotazione per le serate sponsorizzate da Efsa è facoltativa, ma consigliata scrivendo

a: EFSA4Parma2020@efsa.europa.eu

Per informazioni tel. 0521281138.

Arena Estiva cinema Astra

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Gli anni più belli. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50. È possibile prenotare un biglietto non numerato scrivendo un messaggio o whatsapp al numero 3662376453 entro le 19.00. Il biglietto si potrà ritirare dalle 20.15 fino alle 21.00 alla cassa

della sala interna. In caso di maltempo le proiezioni si terranno all’interno. Per informazioni tel. 0521960554.

Festival della Parola di Parma

Centro Giovani Federale – Via XXIV maggio, 15

Alle 21.15 Nel nome di Fellini con Nicola Bassano e Michele Guerra. Due amici con tanto in comune (gli studi universitari, la passione per il cinema, incarichi istituzionali) si ritrovano al Festival della Parola, in rappresentanza di Parma e Rimini, per omaggiare il grande regista. Alle 21.30 I fell in(i) love (Prima Nazionale) Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti; voce Gianfranco Angelucci; Orchestrazione e progetto artistico: Paolo Castelluccia. Il Concept musicale punta a ripercorrere nel rispetto cronologico la carriera cinematografica ed artistica di Federico Fellini, conducendo lo spettatore in un viaggio itinerante ed emozionale, attraverso le composizioni musicali e le suite che hanno contraddistinto e reso ancor più celebri le sue opere nel mondo. Dal periodo Neorealista al periodo Rosa e oltre, i quadri descriveranno le tappe più importanti del cinema Felliniano e di forte impatto sarà l'abbinamento tra la musica e i contributi di Gianfranco Angelucci, storico collaboratore del regista riminese. Paolo Castelluccia ha curato gli arrangiamenti e i brani inediti, scritti appositamente per l'occasione e in linea con la scrittura dell'epoca; l’esecuzione è affidata alla Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti. (www.foibrunobartoletti.it). Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti, previa prenotazione obbligatoria WHATSAPP al 3515337070. Per informazioni cell. 3930340603

coordinamento@rinascimento2zero.it www.festivaldellaparola.it

Cena sotto le stelle sul Mt. Molinatico

Percorso ad anello sul Monte Molinatico, durata del cammino circa 2 ore e mezza. Prenotazione obbligatoria tel. 0521290106 – 3667890161 – booking@7stelleviaggieturismo.it

Vino & cammino Torrechiara

Alle 18.00 passeggiata con degustazione: camminata tra campi, sentieri e vigneti dal Castello di Torrechiara alla Cantina La Bandina dove si effettuerà visita alla produzione e degustazione di vino. Costo dell'escursione comprensiva di degustazione euro 20,00.

Prenotazione obbligatoria: iat@comune.langhirano.pr.it oppure tel. 0521 355009.

Dopocena a Casa Verdi. Un Museo, di notte, come non l’avete mai visto

Casa Natale Giuseppe Verdi - Roncole Verdi

Alle 21.00, 21.45 e 22.30 partenza visite (25 minuti circa). Visite guidate in notturna alla luce di lanterne. Al termine di ogni tour guidato verrà offerto ai visitatori un ammazzacaffè, gentilmente messo a disposizione da Faled Distillerie srl di Roccabianca.

Gli ingressi e le visite saranno regolamentati secondo le ultime disposizioni in materia di prevenzione sanitaria, disposte dalle pubbliche autorità. E’ necessario munirsi di mascherina. Costo intero euro 10,00, ridotto euro 7,00. Prenotazione consigliata. Per

informazioni e prenotazioni tel. 052492487 oppure info@bussetolive.com

Domenica 19 luglio

Attività del weekend nei Musei Civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 presentazione del Museo. All’esterno del Castello dei Burattini verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. I visitatori

proseguiranno liberamente la loro visita all’interno dello spazio espositivo rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 presentazione del Museo. Nel Chiostro, all’aperto, verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione. In Pilotta con Fornasetti

Alle 15.00 incontro con la guida presso biglietteria Palazzo Pilotta per la visita guidata alla mostra Theatrum mundi tra design e architettura, tra classici e moderno, tra passato e presente. Durata 2h e mezza. Max 5 partecipanti. Costo della visita € 10.00 a persona +

ingresso mostra. Prenotazione obbligatoria cell. 3333722729 (Sandra Baiocchi, guida abilitata Regione Emilia Romagna).

Il suono nella bellezza

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 21.30 Simpatici Ricordi, concerto con Christopher Hartmann (Berliner Philarmoniker), oboe e il Quintetto d’archi de I Musici di Parma, Musiche di A. Pasculli, G. Verdi. Ingresso gratuito con libera offerta. L’intero ricavato sarà devoluto ai restauri della Chiesa di San

Francesco del Prato. Prenotazione obbligatoria tel. 0521031170, infopoint@lacasadellamusica.it

Arena Estiva cinema Astra

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Un giorno di pioggia a New York. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50. È possibile prenotare un biglietto non numerato scrivendo un messaggio o whatsapp al numero 3662376453 entro le 19.00. Il biglietto si potrà ritirare dalle 20.15

fino alle 21.00 alla cassa della sala interna. In caso di maltempo le proiezioni si terranno all’interno. Per informazioni tel. 0521960554.

Arena Estiva cinema D’Azeglio

Strada D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film Corpus Christi, per la rassegna Super Essai. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50 per anziani, studenti, personale e pensionati Barilla, Tep, Carta Doc Chiesi Farmaceutici, Dipendenti Efsa. Ingresso gratuito per le proiezioni nelle serate di lunedì

sponsorizzate da Efsa. Ingresso 1,00 € per le proiezioni nelle serate di martedì sponsorizzate da Efsa, parte dell'incasso sarà devoluto in beneficenza. La prenotazione per le serate sponsorizzate da Efsa è facoltativa, ma consigliata scrivendo

a: EFSA4Parma2020@efsa.europa.eu Per informazioni tel. 0521281138.

Mercato dell’antiquariato

Rocca di Fontanellato

tutto il giorno tradizionale mercato dell’antiquariato attorno alla Rocca Sanvitale. Ingresso libero. Per informazioni tel. 0521829055

Bianca e la via dei Linari

Torrechiara

Alle 10.00 passeggiata guidata intorno al castellolungo la via dei Linari con guida professionale. Incontro in Piazza Leoni per la distribuzione delle audioriceventi. Costo € 6,50; bambini € 4,50. Prenotazione obbligatoria entro il sabato alle 18.00 tel. 3282250714.

I Parchi della Musica

Centro Parco Casinetto Parco dei Boschi di Carrega - Sala Baganza Alle 18.00 Great opening con Concerto Coll'arco all'opera. Quartetto coll'arco Mihaela Costea violino primo; Valentina Violante violino secondo; Pietro Nappi violoncello; Antonio Mercurio contrabbasso; musiche di G.Rossini. Prenotazione obbligatoria iparchidellamusica@gmail.com oppure 0521880363.

Rassegna artistica estiva

Cortile interno della Rocca Sanvitale Sala Baganza

Alle 21.15 Dal tuo stellato soglio, appuntamento con la lirica in compagnia del soprano Tania Bussi, il tenore Francesco Pavesi, il basso Franco Montorsi accompagnati dal pianoforte di Caludio Cirelli e il Coro Armonie dei Colli. Partecipazione gratuita ma

prenotazione obbligatoria tel. 0521331342 oppure iatsala@comune.sala-baganza.pr.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ci vediamo in piazza

Giardino della Reggia di Colorno

Alle 21.30 Summer Reggia Opera Festival: ti racconto l'opera, il Maestro Lorenzo Bizzarri racconta trama e aneddoti de La Traviata; a seguire proiezione dell'opera. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni tel. 0521312545.