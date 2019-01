Week end ricco tra teatro, arte e musica

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero.

Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30.

Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 18

Stagione lirica

Teatro Regio – Via Garibaldi, 16

Alle 20.00 va in scena Un ballo in maschera, di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 -www.teatroregioparma.it

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Girotondo Kabarett, di Arthur Schnitzler, eros, canzoni, musica, attrici, attori, cantanti, musiciste, pantomime, sorrisi. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 –

www.teatrodue.org

Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Tartufo ovvero l’impostore, di Moliere, regia di Andrea Buscemi. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.

Teatro Magnani: stagione di prosa

Fidenza

Alle 21.00 va in scena La locandiera. Per informazioni e biglietti 0524517510 – 0524517411.

Sabato 19

Munificenze di Maria Luigia

Museo Glauco Lombardi - Strada Garibaldi, 15

Alle 10.30 visita guidata alla scoperta dei Monumenti e Munificenze di Maria Luigia. La partecipazione alla visita (euro 3,00) permette anche l'accesso alla collezioni permanenti.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette, una speciale visita al nuovo percorso espositivo per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Dipinti d'oro, laboratorio dedicato ai dipinti illuminati dall’oro della Pinacoteca: come i pittori del Trecento, grandi e piccoli daranno forma a un quadro “a fondo oro”. Età 5-9 anni. È gradita la prenotazione tel. 0521508184.

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Regio young

Sala di scenografia del Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 16.00 e alle 18.00 va in scena Fiabe a sorpresa, dai 6 anni. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 - www.teatroregioparma.it

Stagione lirica

Teatro Regio – Via Garibaldi, 16

Alle 17.00 va in scena Un ballo in maschera, di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Girotondo Kabarett, di Arthur Schnitzler, eros, canzoni, musica, attrici, attori, cantanti, musiciste, pantomime, sorrisi. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Tartufo ovvero l’impostore, di Moliere, regia di Andrea Buscemi. Per

informazioni e biglietti tel. 0521200241.

Teatro del Tempo: stagione di prosa

Borgo Cocconi, 1

Alle 21.00 va in scena Questa è casa mia, di e con Alessandro Blasioli. Ingresso intero euro 12,00; ridotto studenti e over 60 euro 10,00. Per informazioni tel. 0521386553 – 3403802940

www.teatrodeltempo.it

Teatro Europa: stagione di prosa

Via Oradour, 14

Alle 21.15 No à la guerre, coreografie di Ennio Trinelli. Ingresso euro 12,00, under 18 e over 65 euro 10,00. Per informazioni tel. 0521243377. Da Belforte a Corchia, perle d'Appennino e pizza speciale Ritrovo alle 8.15 presso Ostia Parmense di Borgotaro, bar Simona Tambini e partenza alle 8.45 per l'escursione per ammirare le bellezze di due borghi medievali d’Appennino. Ritorno a

Belforte alle ore 17.00 circa. Costo adulti euro 15,00; euro 10,00 bambini e ragazzi fino a 18 anni accompagnati. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 18 dicembre alle 17.30. Per informazioni e prenotazioni tel. 3403892488 / 3356272521.

Una casa per gli uccelli

Oasi dei Ghirardi - località Predelle di Porcigatone, Borgotaro

Alle 15.00 laboratorio per bambini e genitori, aiutiamo le cince e i piccoli uccelli a trovare un rifugio accogliente per il loro nido con l'aiuto delle guide della Riserva. Laboratorio gratuito aperto ai bambini (dai 5 anni in su) in compagnia di un genitore. Per informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le 18.00 del giorno precedente.

Teatrocardiogramma

Teatro comunale di Fontanellato

Alle 21.00 va in scena Intimità. Ingresso euro 12,00; ridotto euro 10,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3274089399.

Teatro di Ragazzola e Roccabianca: stagione di prosa

Arena del Sole - Roccabianca

Alle 21.15 va in scena Nino Frassica & Los plaggers band. Ingresso euro 20,00. Per informazioni e biglietti tel. 3395612798.

Domenica 20

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette, una speciale visita al nuovo percorso espositivo per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.00 laboratorio Costruiamo un Burattino!, laboratorio per famiglie: dopo aver esplorato il nuovo allestimento del museo, grandi e piccoli costruiranno un vero burattino! Età: 4 – 9 anni. É gradita la prenotazione tel. 0521031631.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Stagione lirica

Teatro Regio – Via Garibaldi, 16

Alle 15.30 va in scena Un ballo in maschera, di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 - www.teatroregioparma.it

Teatro del Cerchio: stagione dei ragazzi

Via Pini, 16/a

Pane, amore e fantasia, pomeriggio a teatro con merenda. Alle 15.30 va in scena Lo schiaccianoci, alle 16.30 merenda, alle 17.00 va in scena Balla coi bulli. Per informazioni e prenotazioni tel. 3318978682 – info@teatrodelcerchio.it

Stagione di operetta

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5 Alle 16.00 va in scena Kiss me, Kate, di Cole Porter, con la Compagnia Corrado Abbati. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Asini, lupi e altre storie...favole a merenda

Wopa Temporary - Via Palermo, 6

Dalle 16.00 alle 18.00 la scrittrice Teresa Giulietti, l’attrice Iolanda Caroli e l’illustratrice Giovanna Marsilli leggeranno alcune favole per bambini aventi per protagonisti degli animali. L’evento è gratuito e prevede una merenda tipica marocchina. Per informazioni

unvillaggiopercrescere@gmail.com

Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 16.00 va in scena Tartufo ovvero l’impostore, di Moliere, regia di Andrea Buscemi. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per

informazioni tel. 0521607791.

Teatro Europa: stagione di prosa

Via Oradour, 14

Alle 17.00 No à la guerre, coreografie di Ennio Trinelli. Ingresso euro 12,00, under 18 e over 65 euro 10,00. Alle 21.00 Le jeux de la sable, con Guaniou Ibrahim. Ingresso euro 12,00, under 18 e over 65 euro 10,00. Per informazioni tel. 0521243377.

Concerto corale

Basilica della Steccata

Alle 17.30 concerto corale a favore dell’AIL sezione di Parma, con il Coro polifonico San Pio X di Soragna diretto dal Maestro Massimo Reggiani. Ingresso a offerta.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Girotondo Kabarett, di Arthur Schnitzler, eros, canzoni, musica, attrici, attori, cantanti, musiciste, pantomime, sorrisi. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Mercato dell'antiquariato

Fontanellato

Dalle 8.00 alle 18.30 attorno alla rocca torna la mostra mercato dedicata all’antiquariato,

collezionismo e curiosità. Per informazioni tel. 0521829055.

Teatro Magnani: stagione di prosa Fidenza Alle 20.30 Concerto sinfonico con I musici di Parma. Per informazioni e biglietti tel.

0524517510 – 0524517411.