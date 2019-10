Dal Festival Verdi alla Parma Marathon: week end ricchissimo tra teatri e visite guidate

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Verdi OFF: dal 21 settembre al 21 ottobre la città è in festa in occasione del Festival Verdi. Programma completo degli eventi > www.teatroregioparma.it

Venerdì 18 ottobre

I love 700

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.00 visita guidata con Alessandro Malinverni alle opere del Settecento. Ingresso gratuito.

Festival Verdi

Teatro Verdi - Busseto

Alle 19.00 andrà in scena l’opera Aida, quattro atti su libretto di Antonio Ghislanzoni, musiche di Verdi. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521203999 biglietteria@teatroregioparma.it

Stagione teatrale di Fontanellato

Teatro comunale di Fontanellato

Alle 21.00 va in scena Tutto ha un limite! Piccoli omicidi a teatro, con Adriano Engelbrecht, Carlo Ferrari, Sandra Soncini, Franca Tragni. Spettacolo per un numero limitato di persone. Per informazioni e prenotazioni teatrofontanellato@gmail.com - tel. 3274089399 www.teatrofontanellato.it

Sabato 19 ottobre

Monasteri aperti

Monastero di San Giovanni – Piazzale San Giovanni

Alle 10.00 ingresso e visita al Monastero con la guida che accompagnerà nel percorso. Quota di partecipazione con noleggio di auricolari euro 5,00. L'evento avrà corso solo al raggiungimento del numero di 15 partecipanti. Per informazioni e prenotazioni tel. 3282250714 assaporaparma@assaporaparma.it

Artesauro

Via Nazario Sauro

Tutto il giorno esposizione di artigianato ed hobbistica.

Verdi in Oltretorrente. Le passeggiate

Alle 10.30 Monasteri e conventi femminili a Parma nel Medioevo. Ritrovo davanti all'ingresso dell'Ospedale vecchio in via D'Azeglio, con Fabrizia Dalcò. Per prenotazioni tel. 0521203949 - verdioff@teatroregioparma.it - 3284895507.

Visite guidate ai Musei civici

Castello dei burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 Visita guidata: un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 Colori e Musica in Pinacoteca! Nel mese dedicato a Giuseppe Verdi, scopriamo insieme gli strumenti musicali dipinti nelle opere della Pinacoteca: l’organo di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, di Alessandro Mari, i tamburi e le trombe nelle opere del Brescianino, la cetra di Gaibazzi e tanti altri, in un viaggio che porterà i bambini a disegnare il loro strumento preferito rappresentandone il suono con segni e colori. Durante il laboratorio i piccoli partecipanti saranno ispirati dalle più celebri musiche del Maestro. Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. Max 20 partecipanti, è richiesta la prenotazione tel. 0521508184. Alle 16.30 Visita guidata La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

#Mattoncinodicuore day

Ospedale Maggiore - ingresso Via Gramsci

Dalle 11.30 alle 18.00 una giornata di spettacoli, libri, clown, incontri sulla salute, visite guidate alle strumentazioni all’avanguardia; dalle 12.00 alle 18.00 LEGOlandia, laboratorio di costruzioni con un progettista certificato Lego, Riccardo Zangelmi; dalle 12.30 alle 14.30 Pasta Party offerto dalla Protezione Civile. La partecipazione alle attività è gratuita.

Festival Verdi

Palazzo Ducale – Parco Ducale

Alle 12.00 Mezzogiorno in musica, le voci dei talenti accompagnati al pianoforte animano i fine settimana del festival nelle sale del Palazzo Ducale. Al termine del concerto aperitivo incluso. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it

I love 700

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 15.00 proiezione di La pazzia di Re Giorgio (di Nicolas Hynter, 1994). Ingresso euro 7,00; ridotto euro 5,00.

Festival Verdi

Cattedrale – Piazza Duomo

Alle 16.30 Verdi sacro, parafrasi e trascrizioni da Luisa Miller, Un ballo in maschera, La forza del destino, Aida, I Vespri siciliani, La traviata, Il trovatore, Rigoletto e Nabucco all’organo maggiore della Cattedrale, il monumentale organo a canne Mascioni, ricostruzione del Serassi del 1787.Musiche Giuseppe Verdi, all’organo Andrea Severi. Per informazioni tel. 0521203999 biglietteria@teatroregioparma.it

Salotti musicali parmensi

APE Parma Museo – Via Farini, 32/a

Alle 17.00 Il grande sestetto concertante di W.A. Mozart. Ingresso euro 10,00 che dà diritto anche alla visita delle mostre in corso.

Festival Verdi

Chiesa di San Francesco – Piazzale San Francesco, 4

Alle 20.00 andrà in scena l’opera Luisa Miller, melodramma tragico in tre atti di Salvatore Cammarano, dal dramma Kabale und Liebe di Friedrich Schiller. Musiche di Verdi. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it

Traiettorie: rassegna internazionale di musica moderna e contemporanea

Teatro Farnese – Palazzo della Pilotta

Alle 20.30 Pierre-Laurent Aimard, musiche di Leichmann, Beethoven, Schonberg. I biglietti sono in vendita sul circuito e prevendite Vivaticket. Per informazioni tel. 0521708899 – www.fondazioneprometeo.org

Friendly festival

Teatro Europa – Via Oradour, 14

Alle 21.15 va in scena Tamara De Lempicka scritto e diretto da Cristiano Vaccaro con Ilaria Giambini, prima nazionale. A seguire, conferenza Tamara de Lempicka icona del femminismo con Monica Maggi. Per informazioni tel. 0521243377.

Monasteri aperti

Monastero di Santa Maria della Neve - Torrechiara

Alle 11.00 visita guidata al Monastero, alla Chiesa e al Belvedere; alle 12.30 pranzo nel Refettorio; alle 15.00 incontro con Padre Filippo nel Belvedere, lungo il Torrente Parma; alle 16.00 concerto armonico con strumenti antichi suonati da Luca Raffaini. Quota di partecipazione all'intera giornata, compresi visita guidata, pranzo completo, testimonianza e

concerto euro 29,00 a testa. E' possibile partecipare alle singole attività, per informazioni tel. 3282250714 assaporaparma@assaporaparma.it

Stagione teatrale di Fontanellato

Teatro comunale di Fontanellato

Alle 18.30, 20.30 e 22.30 va in scena Tutto ha un limite! Piccoli omicidi a teatro, con Adriano Engelbrecht, Carlo Ferrari, Sandra Soncini, Franca Tragni. Spettacolo per un numero limitato di persone. Per informazioni e prenotazioni teatrofontanellato@gmail.com - tel. 3274089399 www.teatrofontanellato.it

Visita guidata notturna

Castello di Bardi

Dalle 21.00 alle 23.00 Visita guidata notturna per immergersi nei racconti storici e nell’incanto antico di un maniero permeato di epiche vicissitudini nobiliari. Per informazioni e prenotazioni tel. 3801088315 oppure 0525733021-info@castellodibardi.info Teatro di Ragazzola e Roccabianca: stagione di prosa

Teatro Arena del Sole – Roccabianca

Alle 21.15 va in scena Paul Morocco & Olè, con Paul Morocco, Rubén Alvear e Miguel Sotelo.

Per informazioni e biglietti 3395612798.

Domenica 20 ottobre

Parma Marathon

Strade della città e della provincia

Quarta edizione della Parma Marathon: alle 9.15 partenza delle gare (Maratona + 32km + Vigorosa + Desmìla) dal Parco della Cittadella verso Piazza Garibaldi, il Duomo e poi scavalcando il fiume da un alto all'altro, verso la provincia. Per informazioni www.parmamarathon.it

Ghiaia in fiore

Piazza Ghiaia

dalle 9.00 alle 20.00 mercato floreale di piante ornamentali e vivaisti da tutta Italia. Ingresso gratuito.

Visita guidata a Piazzale della Pace

Alle 10.30 visita guidata a piazza della Pace, riaperta a seguito dei consistenti interventi di riqualificazione da poco conclusi. La visita sarà guidata dall' Assessore Michele Alinovi e dal collega Gian Carlo Zanacca che illustreranno nel dettaglio gli spazi. Limitatamente alla disponibilità di posti (35 circa per motivi legati all'audio) è possibile effettuare una

preiscrizione anche per un famigliare. Il ritrovo è alle 10.15 vicino al monumento al Partigiano. La visita durerà circa un'ora. Per iscriversi occorre comunicare la propria disponibilità a Fiorenza Ciarelli entro il 14 ottobre alla mail: f.ciarelli@comune.parma.it

Visite guidate ai Musei civici

Castello dei burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 15.00 Visita guidata: un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 Visita guidata: la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Città della memoria

Cimitero Monumentale della Villetta

Alle 11.00 Insieme per sempre, coppie oltre il tempo, visita guidata a cura di Giancarlo Gonizzi in collaborazione con le Guide di Parma. Si consiglia di essere sul posto 10 minuti prima dell’inizio della visita. Ingresso gratuito.

L’arcipelago dei suoni, 8 concerti spettacolo per le famiglie

Centro di Produzione Musicale Arturo Toscanini - Parco ex Eridania

Un’avventura a puntate rivolta ai più piccoli per scoprire come nasce la musica e quali sono le caratteristiche e le meraviglie di ogni strumento musicale, con esecuzioni dei grandi compositori di ogni epoca. Alle 11.30 Il violino. Ingresso under 14 euro 5,00, adulti euro 8,00, i biglietti sono acquistabili anche online. I biglietti sono disponibili presso le biglietterie de La Toscanini e di Fondazione Teatro Due. Per informazioni www.teatrodue.org – www.latoscanini.it

Festival Verdi

Palazzo Ducale – Parco Ducale

Alle 12.00 Mezzogiorno in musica, le voci dei talenti accompagnati al pianoforte animano i fine settimana del festival nelle sale del Palazzo Ducale. Al termine del concerto aperitivo incluso. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521203999 biglietteria@teatroregioparma.it

Sottofondi musicali

Museo Glauco Lombardi – Strada Garibaldi, 15

Dalle 15.30 alle 17.00 visita al museo con musiche del fortepiano in sottofondo. Biglietto comprensivo di ingresso al museo euro 5,00. Per informazioni tel. 0521233727.

Peppino's corner

Casa della Musica - Piazzale San Francesco, 1

Alle 15.30 la musica di Giuseppe Verdi per i bambini con Aida in 55 minuti con gli straordinari Gomalan Brass Quintet. Ingresso bambini euro 5,00; adulti euro 7,00. Per informazioni tel. 0521031170.

Friendly festival

Teatro Europa – Via Oradour, 14

Alle 18.00 va in scena Tamara De Lempicka scritto e diretto da Cristiano Vaccaro con Ilaria Giambini, prima nazionale. Per informazioni tel. 0521243377.

Festival Verdi

Teatro Regio - Strada Garibaldi, 16/a

Alle 15.30 andrà in scena l’opera Nabucco, dramma lirico in quattro parti su libretto di Temistocle Solera dal dramma Nabuchodonosor, di Auguste Anicet-Bourgeois e Francis Cornu e dal ballo Nabuccodonosor di Antonio Cortesi. Musiche di Verdi. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521203999 biglietteria@teatroregioparma.it

Mercato dell’antiquariato

Fontanellato

Per tutta la giornata attorno alla Rocca, circa 100 espositori di oggetti di antiquariato, modernariato e vintage. Per informazioni tel. 0521829055.

La più buona del reame

Borgo Val di Taro

Dalle 9.00 il tradizionale evento dedicato alla biodiversità agraria dell'Appennino e alla sua regina, la mela: mostra delle mele e pere di vecchie varietà, gara della mela più buona con assaggi e voto della giuria popolare, laboratorio per bambini e genitori Stampa con scarti di frutta, gara delle torte. Tutte le attività sono gratuite. Per informazioni cell. 3497736093 oppure info.riservaghirardi@parchidelducato.it

Fiera del tartufo nero di Fragno

Calestano

Alle 10.30 inaugurazione della fiera che vede durante la giornata: mercatino del Tartufo, convegni, conferenze, prodotti tipici gastronomici, bancarelle di artigianato, artisti di strada, musica nei borghi ed escursioni su prenotazione. Calendario e programma dettagliato sul sito www.tartufonerofragno.it

Il Monte Penna. Sulle tracce del dio Penn

Alle 10.30 ritrovo presso Rifugio Casermette del Monte Penna per l'escursione guidata giornaliera della lunghezza complessiva di 7 km. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 17 ottobre al tel. 3207909990 oppure e-mail: trekkingparma@gmail.com Quota di partecipazione euro 15,00.

Monasteri aperti

Monastero di Santa Maria della Neve - Torrechiara

Alle 11.00 visita guidata al Monastero, alla Chiesa e al Belvedere; alle 12.30 pranzo nel Refettorio; alle 14.30 incontro con Padre Filippo nel Belvedere, lungo il Torrente Parma; alle 15.30 la Cappella Musicale Adolfo Tanzi presenta il coro Cantori del Mattino che eseguirà canti dei Pellegrini in abiti medievali. Quota di partecipazione all'intera giornata, compresi visita guidata, pranzo completo, testimonianza e concerto euro 29,00 a testa. E' possibile partecipare alle singole attività, per informazioni tel. 3282250714 assaporaparma@assaporaparma.it

Monasteri aperti

Monastero Santa Chiara – Lagrimone

Alle 10.30 incontro con le suore Clarisse di clausura che vivono nel Monastero; alle 12.30 pranzo del Pellegrino presso la Locanda dei Cavalieri di Ranzano; alle 15.00 escursione a Lalatta, con visite alla Chiesa e alla Croce del Cardinale. Possibilità di visita anche alla Pieve di Zibana. Quota di partecipazione euro 29,00 a testa. E' possibile partecipare alle singole attività, per informazioni tel. 3282250714 assaporaparma@assaporaparma.it

Bianca e la corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 15.30 e 16.45 visita guidata in abiti medievali, durata 1 ora. Costo visita guidata euro 3,00; ingresso in castello euro 5,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3282250714.

Festival Verdi

Teatro Verdi - Busseto

Alle 15.30 andrà in scena l’opera Aida, quattro atti su libretto di Antonio Ghislanzoni, musiche di Verdi. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it

Stagione teatrale di Fontanellato

Teatro comunale di Fontanellato

Alle 18.30 e 20.30 va in scena Tutto ha un limite! Piccoli omicidi a teatro, con Adriano Engelbrecht, Carlo Ferrari, Sandra Soncini, Franca Tragni. Spettacolo per un numero limitato di persone. Per informazioni e prenotazioni teatrofontanellato@gmail.com - tel. 3274089399 www.teatrofontanellato.it