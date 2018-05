Un week end tra cultura, sapori e territorio

Venerdì 18

Eventi collaterali alla mostra Abecedario d’artista

Galleria San Ludovico – Borgo del Parmigianino, 2

Alle 18.30 esposizione di Street art di Lucamaleonte, Ortica, Fake, Zibe, Mork, Hongre, Atoz, Dildo society, Crazy clown, Pible, CCC, Icks, Massacre mask, Snub23 e molti altri insieme ad alcune opere di Ericailcane. Ingresso gratuito.

Mille Miglia

Centro storico

A partire dal pomeriggio Piazza Garibaldi si animerà con la presenza del merchandiser ufficiale, delle Dallara da strada (che seguiranno il percorso ufficiale) e da corsa, di FCA presso Piazzale Barezzi. Sotto i Portici del Grano alle 16.00 Alessandro Zelioli presenta il libro dedicato alla figura di Tazio Nuvolari.

Dalle 19.30 circa arrivo dei tributi Ferrari e Mercedes, dalle 21.00 circa è previsto l'arrivo della gara il cui percorso sarà: Viale Milazzo / Piazzale Barbieri / Viale Vittoria / Piazzale Santa Croce / Strada Massimo D'Azeglio / Piazzale Corridoni / Ponte di Mezzo / Via Mazzini / Strada Garibaldi (controllo orario) / Piazza Duomo / Via Cavour / Strada Repubblica / Viale Tanara / Viale Fratti / Viale Bottego / Viale Toschi / Ponte Verdi / Parco Ducale (parcheggio).

Vip lounge: possibilità di cenare con le specialità di Parma in Piazza Duomo davanti all'arrivo delle vetture. Per informazioni e prenotare il tavolo tel. 3371695174 -

segreteria@errefood.com

Nuove atmosfere

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5

Alle 20.30 concerto diretto da Alpesch Chauhan, musiche di Lutoslawski e Mahler. Per informazioni e biglietti tel. 0521391339 – www.fondazionetoscanini.it

1968 Cinquanta anni da quel maggio

Piazzale Inzani

Alle 21.00 68 digitale. Alla conquista dei diritti, letture e immagini dall’archivio del Centro studi movimenti, racconti di Ilaria La Fata, accompagnamento musicale di Poème électrique .

Stupire! Il festival delle meraviglie

Fontanellato

Alle 21.00 Nel Novecento: si inizia con lo strepitoso Vanni De Luca in Una mente prodigiosa

in Rocca Sanvitale, sala conferenze che omaggia il Novecento. Con la partecipazione di

Mariano Tomatis. Per informazioni tel. 0521829055.

Sabato 19

Mille Miglia

Centro storico

Dalle 9.30 circa i velivoli storici partiranno dall'aeroporto Giuseppe Verdi per sorvolare il torrente Parma da nord a sud e salutare la Mille miglia.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra Ettore Sottsass. Oltre il Design. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Regio young

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 15.30 e alle 18.00 Carmen, la stella del circo Siviglia, dai 6 anni, regia di Andrea Bernard. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999.

Open day

Auditorium del Carmine (Via Duse,1) e Conservatorio Arrigo Boito (strada del Conservatorio, 27/a Dalle 15.00, in Auditorium, Anteprima musicale con l’Ensemble Accademia del Carmine,

musiche di Bach.

Dalle 15.30 alle 18.00, nelle aule del Conservatorio, visite alle botteghe della musica.

Dalle 18.00, in Auditorium, concerto con il Coro del Conservatorio, Rosalia Dell’Acqua direttore e Claudia Rondelli e Pierluigi Puglisi al pianoforte, musiche di Rossini.

A seguire, rinfresco. Ingresso gratuito. Programma dettagliato su www.conservatorio.pr.it

Visite guidate e attività nei Musei civici

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Apertura continuata fino alle 24.00.

Alle 15.30 laboratorio I love Pinacoteca.

Nella giornata dedicata ai Musei, un laboratorio speciale dove sarà costruita in 3D la Pinacoteca Stuard, con i dipinti che i piccoli visitatori hanno più amato. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521508184.

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione. Alle 21.00 visita guidata tematica Le sculture della Pinacoteca Stuard.

Alle 22.00 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Apertura continuata fino alle 24.00. Alle 11.00, 20.00 e 21.30: visita guidata Burattini e marionette, uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Notte dei musei

Complesso della Pilotta

Teatro Farnese, Galleria Nazionale, Museo archeologico e Biblioteca Palatina aperti fino alle 22.00 con visite guidate. Ingresso euro 1,00. Per informazioni tel. 0521233309.

Camera di San Paolo e Spezieria di San Giovanni

Apertura dalle 20.15 alle 21.15. Ingresso euro 1,00. E’ gradita la prenotazione allo 0521533221.

Pinacoteca Stuard

Aperta fino alle 24.00 con visite guidate alle 21.00 e 22.00. Ingresso gratuito.

Castello dei Burattini

Aperto fino alle 24.00 con visite guidate alle 11.00, 20.00 e 21.30. Ingresso gratuito.

Rocca Sanvitale - Sala Baganza

Apertura straordinaria dalle 21.00 alle 23.00 e apertura serale della Cantina dei Musei del Cibo un percorso espositivo e sensoriale inserito nel circuito dei Musei del Cibo della Provincia di Parma interamente dedicata al vino di Parma. Per informazioni tel. 3661510152.

Reggia di Colorno

Alle 20.00 apertura straordinaria e visita guidata speciale arti decorative della corte ducale.

Ingresso euro 5,50, prenotazione consigliata allo 0521312545.

Castello di Torrechiara

Apertura dalle 20.00 alle 23.00, ingresso euro 1,00. Visite guidate alle 20.00, 21.00 e 22.00. E’ gradita la prenotazione allo 0521355255.

1968 Cinquanta anni da quel maggio

Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi

Alle 17.00 incontro dal titolo Sessantotto: passione e rivolta, incontro con Paolo Flores d’Arcais, Sveva Casati Modignani, Irena Grudzinska Gross, Lea Melandri e Paolo Sollier.

Paganini on the road

Chiesa dell’ex convento di San Cristoforo – Via Madre Adorni, 1 Alle 18.00 Aspettando il Niccolò Paganini guitar festival, concerto con Ana Cizmek alla

chitarra. Per informazioni e biglietti tel. 0521572600 – info@societaconcertiparma.com

Nuove atmosfere

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5

Alle 20.30 concerto diretto da Alpesch Chauhan, musiche di Lutoslawski e Mahler. Per

informazioni e biglietti tel. 0521391339 – www.fondazionetoscanini.it

Festa della Storia

La miniera di Vallezza

Visita alle colline petrolifere che fornivano il carburante della Grande Guerra. Ritrovo alle 9.30 al Foro Boario di Fornovo. Uso di mezzi propri per raggiungere il sito, poi breve e facile camminata. La visita è gratuita, poi è possibile pranzare presso la Casa Scout di Neviano dei Rossi al costo di euro 15,00. Per prenotazioni: IAT di Fornovo tel. 05252599 - 3469536300.

Ortocolto

Villa Pallavicino – Busseto

Dalle 10.00 al tramonto festa dei giardini, degli orti, dei frutti, della musica, dell’arte e del

buon cibo. Ingresso euro 5,00; under 18 gratuito. Per informazioni www.ortocolto.it

Festival della Malvasia

Rocca Sanvitale Sala Baganza

Alle 10.00 inaugurazione della 23° edizione del festival. Durante la giornata conferenze, mercato del gusto, area giochi, cooking show, degustazioni e musica. Per il programma completo: www.festivaldellamalvasia.it

Stupire! Il festival delle meraviglie

Fontanellato

Alle 11.30 e in replica domenica alle 11.30 spettacolo di magia -Play con Flash Gonzalez in piazza Garibaldi, davanti alla Rocca Sanvitale.

Alle 15.00 Street magic contest in piazza

Garibaldi.Al concorso potranno partecipare fino a un massimo di dieci concorrenti tra 8 e 18

anni, iscrizioni via email a lufficioincredibile@gmail.com entro le 12 di venerdì 11 maggio.

L’iscrizione è obbligatoria.

Alle 17.00 Nel Novecento: presentazione-spettacolo del libro Taxus.

Racconti sotto l’albero della morte con Francesco Busani e Luca Speroni, in Rocca Sanvitale,

sala conferenze. Alle 18.30 Nel Duemila: tre volte al tramonto, proiezione del film

documentario di Mario Ferraguti e Andrea Rossi, in Rocca Sanvitale, sala conferenze. Per

informazioni tel. 0521829055.

Traversetolo golosa

Centro civico La corte - Traversetolo

Dalle 10.00 alle 22.00 mostra mercato degustazione di prodotti locali di qualità. Alle 18:00

aperitivo e racconto dei produttori al costo di euro 10,00. Prenotazione obbligatoria tel.

3662403592. La degustazione sarà accompagnata dal concerto di Tommaso Binini al flauto e

Giuseppe Prete alla chitarra.

Domenica 20

Festa del vino

Via Bixio

Dalle 9.00 alle 23.00 i migliori prodotti vinicoli del territorio, specialità gastronomiche degustazioni, street food, mercatino nella Festa del vino in Oltretorrente.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra Ettore Sottsass. Oltre il Design. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per

informazioni tel. 0521607791.

Città della memoria

Cimitero della Villetta

Alle 11.00 Pittori al monumentale – vite d'artista - seconda parte, visita guidata a cura di Giancarlo Gonizzi, in collaborazione con le Guide di Parma.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00: visita guidata Burattini e marionette, uno speciale percorso per famiglie per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora.

Non è necessaria la prenotazione.

Stefano Bollani Danish trio

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 21.00 concerto con Jesper Bodilsen al contrabbasso e Morten Lund alla batteria, con il pianista Stefano Bollani. Biglietti in prevendita sul circuito Ticketone e presso Arci tel. 0521706214.

Spettacolo di Giuseppe Giacobazzi

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5

Alle 21.00 spettacolo di Giuseppe Giacobazzi dal titolo Io ci sarò. Biglietti in vendita sul circuito Ticketone e presso Arci tel. 0521706214.

Dialoghi in musica

Cripta del Duomo - Piazza Duomo

Alle 21.00 esecuzione della Missa pro defunctis a 4 voci di Orlando Di Lasso con il Coro polifonico diretto da Ugo Rolli e la Schola gregoriana diretta da Oreste Schiaffino. Guida all'ascolto di Pietro Magnani.

Stupire! Il festival delle meraviglie

Fontanellato

Dalle 9.00 mercatino dell’antiquariato in centro storico. Dalle 10.00 alle 19.00 visita guidata speciale A lezione di erbologia e altre stregonerie, la Rocca si trasforma nella scuola di magia più famosa del mondo. Per famiglie e bambini. Dalle 10.00 Emporio magico nel cortile della Rocca Sanvitale; alle 11.30 spettacolo di magia -Play con Flash Gonzalez in piazza Garibaldi, davanti alla Rocca Sanvitale;

alle 17.00 Nell'Ottocento Bartolomeo bosco: il mago che

conquistò l’Europa con Alex Rusconi e Mariano Tomatis. In Rocca Sanvitale, sala conferenze.

Alle 18.30 Nel Cinquecento: Cosa provata. meraviglie magiche del cinquecento con Riccardo

Rampini. In Rocca Sanvitale, sala conferenze.

Alle 21.00 in Teatro (via Sanvitale, a pochissimi

passi dal Castello) Signore e Signori, va in scena Stupire! Galà magico dalla strada al

palcoscenico con Vanni De Luca, Flash Gonzalez, Matteo Galbusera e Francesco Busani. Per

informazioni tel. 0521829055.

Ortocolto

Villa Pallavicino – Busseto

Dalle 9.00 al tramonto festa dei giardini, degli orti, dei frutti, della musica, dell’arte e del buon

cibo. Ingresso euro 5,00; under 18 gratuito. Per informazioni www.ortocolto.it

Festival della Malvasia

Rocca Sanvitale Sala Baganza

23° edizione del festival. Durante la giornata conferenze, mercato del gusto, area giochi,

cooking show, degustazioni e musica. Per il programma completo:

www.festivaldellamalvasia.it

Visite medievali

Castello di Torrechiara

Visite con guide in abiti medievali organizzate da Assapora Appennino alle 10.30, 11.30, 15.30

e 16.30 al costo di euro 3,00 per il servizio guida e 4,00 per l'ingresso in castello. Per

informazioni tel. 3282250714.

Visita con animazione dedicata al magico mondo potteriano per famiglie

Rocca di Fontanellato

Alle 12.00 evento per famiglie dedicato al mondo potteriano, prenotazione obbligatoria:

rocca@fontanellato.org - tel. 0521829055. Costo visita con animazione adulti e bambini dai

4 anni euro 10,00. Al termine possibilità di degustare il pranzo presso il truck che presenta

cibo ispirato ad omaggiare specialità potteriane e di sorseggiare un buon bicchiere di

Burrobirra, costo a parte in base al menù scelto.

Paganini on the road

Rocca di Sala Baganza

Alle 17.00 Aspettando il Niccolò Paganini guitar festival, concerto con il Duo Velez Preciado

alle chitarre. Per informazioni e biglietti tel. 0521572600 – info@societaconcertiparma.com

Gli appuntamenti del week end a Parma e in provincia

MOSTRE A PARMA E PROVINCIA

Il terzo giorno

Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi

Collettiva d'arte sui temi dell’ambiente, della sostenibilità e del nostro rapporto con la

natura. Aperta al pubblico mercoledì e giovedì dalle 12.00 alle 20.00; venerdì dalle 12.00

alle 23.00; sabato, domenica e festivi (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) dalle 10.00 alle 20.00;

lunedì e martedì chiusa.

In occasione di Cibus Off la mostra resterà aperta anche lunedì 7 e martedì 8 maggio

dalle 10.00 alle 20.00.

Ingresso intero euro 9,00; ridotto under 26, over 65, invalidi, insegnanti, gruppi di

minimo 10 persone euro 6,00; under 10, accompagnatori di invalidi, due accompagnatori

per le scuole, un accompagnatore per gruppo di adulti gratuito. Per informazioni tel.

0521218035 www.ilterzogiorno.it

Parma 360 Festival della creatività contemporanea. Le mostre

Chiesa di San Quirino - Borgo Romagnosi, 1a

Terre Piane. Franco Fontana | Davide Coltro, a cura di Chiara Canali. Aperto da venerdì

a lunedì dalle 11.00 alle 20.00. Aperture straordinarie: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno.

Ospedale Vecchio - Strada Massimo D’Azeglio 45

Lotteria Farnese. Giovanni Frangi, a cura di Michele Bonuomo / La Forma e le Nuvole.

Ernesto Morales, a cura di Chiara Canali / Alla Deriva. Barbara Nati, a cura di Camilla

Mineo / Germina. Francesco Diluca, a cura di Davide Caroli. Aperto da venerdì a lunedì

dalle 11.00 alle 20.00. Aperture straordinarie: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno.

Chiesa di San Tiburzio - Borgo Palmia 6/a

L’esplosione dell’uovo Cosmico. Pietro Geranzani, in collaborazione con Area 35 Art

gallery, Milano / Visioni. Daniele Papuli, a cura di Camilla Mineo. Aperto da venerdì a

lunedì dalle 11.00 alle 20.00. Aperture straordinarie: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno.

Studio Mattavelli - Strada della Repubblica, 66

Carlo Mattioli nelle collezioni di Parma, a cura di Alberto Mattia Martini e Anna

Zaniboni. Aperto da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 18.30. Negli altri giorni previo

appuntamento chiamando 3485823569.

Antica Farmacia San Filippo Neri – Vicolo San Tiburzio, 5

Iovino |Padovani|Uslenghi. Aperto da venerdì a lunedì dalle 11.00 alle 20.00. Aperture

straordinarie: 1 maggio, 2 giugno.

Ex Scedep / Spazio Pasubio – Via Pasubio, 3

In esposizione la mostra Global warming, l’installazione Rovina, la microabitazione Tree

house 8 mq, il progetto di Collettivo ABC, la mostra l’Erbario mancante e

videoinstallazioni. Aperto venerdì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 20.30. Aperture

straordinarie: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno.

Ingresso gratuito in tutte le sedi.

Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica

tel. 0521218889

www.turismo.comune.parma.it

turismo@comune.parma.it

Abecedario d’Artista

Galleria San Ludovico – Borgo del Parmigianino, 2

La mostra, a cura di Gloria Bianchino e Alessandro Canu, raccoglie in un alfabeto

illustrato la creatività di 28 artisti indipendenti. Aperta da mercoledì a venerdì dalle

10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, sabato domenica e festività dalle 10.00 alle 20.00.

Chiuso lunedì e martedì. Ingresso gratuito.

AZ - Arturo Zavattini Fotografo. Viaggi e cinema, 1950-1960

Palazzo Pigorini - Via Repubblica, 29

Corpus di fotografie, oltre 180 in bianco e nero, che illustrano l’attività di Arturo

Zavattini tra il 1950 e il 1960. Aperta da mercoledì a domenica (e festività) dalle 10.30 alle

19.30. Chiuso lunedì e martedì. Ingresso gratuito.

Ettore Sottsass. Oltre il design

Museo Csac – Abbazia di Valserena

In occasione del centenario della nascita di Ettore Sottsass, la mostra sarà aperta

mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle

19.00. Chiuso lunedì; martedì solo su prenotazione per gruppi. Ingresso euro 10,00;

riduzioni per gruppi, under 18, docenti e persone con disabilità; gratuito per under 12.

Per informazioni tel. 0521607791.

Figure contro. Fotografia della differenza

Museo Csac - Abbazia di Valserena

Mostra nell’ambito dell’edizione 2018 di Fotografia Europea dal titolo Rivoluzioni.

Ribellioni, cambiamenti, utopie. Aperta mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle

19.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00; chiusa lunedì, martedì chiusa con

possibilità di prenotazione per gruppi su appuntamento. Ingresso euro 10,00; riduzione a

euro 5,00 con il biglietto di ingresso a Fotografia Europea. Per informazioni tel.

0521607791.

Il tempo di Luigi Beccarelli signore degli orologi

Museo Glauco Lombardi - strada Garibaldi, 15

Luigi Beccarellli, storia della prima fabbrica italiana di orologi: la Cronovilla di

Traversetolo. Aperto da martedì a sabato dalle 9.30 alle 16.00; domenica e festivi dalle

9.30 alle 19.00. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521233727.

Arnaldo Bottai (1913-1978) sogno di Parma

Museo Glauco Lombardi - strada Garibaldi, 15

Mostra dedicata ai dipinti del pittore parmigiano Arnaldo Bottai. Aperto da martedì a

sabato dalle 9.30 alle 16.00; domenica e festivi dalle 9.30 alle 19.00. Ingresso gratuito. Per

informazioni tel. 0521233727.

Medaglieri italiani

Biblioteca Palatina, Museo Archeologico e Teatro Farnese

sottogradinata – Palazzo della Pilotta

L’inventario del tesoro. Dalle raccolte ducali alle vetrine virtuali del portale numismatico

dello Stato. Inaugurazione venerdì 11 maggio alle 17.00. Gli orari dei luoghi sono

differenti, per informazioni www.turismo.comune.parma.it

Per informazioni tel. 0521220411.

Il ‘900 a Parma. Scelte e passioni di un collezionista

Palazzo Bossi Bocchi – strada al Ponte Caprazucca, 4

In mostra una parte significativa della collezione di Franco Ferretti. Inaugurazione

venerdì 4 maggio alle 17.30. aperta al pubblico martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00;

sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00. Visite guidate giovedì

pomeriggio alle 16.00. ingresso gratuito. Per informazioni museo@fondazionecrp.it

Oltre il muro

Certosa – Via Mantova

Per la prima volta nella Sua storia La Certosa di Parma aprirà le porte all'arte ospitando

eccezionalmente la personale di Pog Oltre il Muro. Inaugurazione sabato 12 maggio alle

10.30. Aperta da martedì a sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso

gratuito.

Modernamente antico

Galleria Sant'Andrea - Via Cavestro, 6

Mostra di opere delle allieve della Scuola Canforini. Aperta al pubblico da martedì a

sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00; domenica dalle 16.00 alle 19.00;

lunedì chiuso. Ingresso gratuito.

Lucio Greco. Alternative rock and frame

LaZona del Centro Cinema Lino Ventura – Via D’Azeglio, 45/d

Aperta al pubblico lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 13.30; martedì, giovedì, venerdì e

sabato dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.00. Ingresso gratuito. Per informazioni tel.

0521031041.

Secret garden

CUBO Gallery - via La Spezia, 90

Mostra di Alessandra Calò. Inaugurazione sabato 19 maggio alle 19.00. Aperta mercoledì

dalle 16.00 alle 19.00, giovedì dalle 10.00 alle 13.00, venerdì dalle 16.00 alle 19.00, sabato

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; altre visite su appuntamento:

cubogallery@gmail.com Ingresso gratuito.

Itinerario di una forma

CUBO Galleria Bianca - Via La Spezia, 90

Rassegna di elementi d’arredo creati da Franco Poli. Inaugurazione sabato 19 maggio.

Conferenza dalle 18.00; vernissage dalle 19.00. Ingresso gratuito. Aperta da lunedì a

sabato dalle 10.00 alle 19.00.

Pasini e l'Oriente. Luci e colori di terre lontane

Fondazione Magnani Rocca - via Fondazione Magnani Rocca, 4

Traversetolo

Mostra di dipinti di Alberto Pasini aperta al pubblico da martedì a venerdì dalle 10.00

alle 18.00 (la biglietteria chiude alle 17.00); sabato, domenica e festivi (inclusi Lunedì di

Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) dalle 10.00 alle 19.00 (la biglietteria chiude alle

18.00). Chiuso lunedì. Ingresso euro 10,00; ridotto euro 5,00. L'ingresso include anche la

visita alla raccolta permanente. Per informazioni tel. 0521848327 -0521848148.

Visite guidate: sabato 31 marzo alle 16.30, Pasqua e Pasquetta alle 11.30, 16.00 e 17.00. Per

partecipare mail a: segreteria@magnanirocca.it oppure presentandosi all’ingresso del

museo, fino a esaurimento posti. Costo euro 15,00 (ingresso e guida).

Museo di Pangea

Labirinto della Masone – Strada Masone 121, Fontanellato

Mostra di sculture di civiltà immaginarie di Marco Barina. Aperta al pubblico dalle 10.30

alle 19.00. La biglietteria è aperta fino alle 18.00. Chiuso martedì. Ingresso intero euro

18,00. Per informazioni tel. 0521827081