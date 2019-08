Il primo week end di agosto: fiere, scampagnate e ...

Venerdì 2

Cinema Astra arena estiva

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.15 proiezione del film Il verdetto. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Cinema d’Azeglio arena estiva Via D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film Bohemian rhapsody, versione originale sottotitolata. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138.

Cinema Edison arena estiva Largo 8 Marzo, 9

Alle 21.30 proiezione del film Tesnota, di Kentimir Balagov (in versione originale con sottotitoli in italiano). Per informazioni tel. 0521964803.

Fornovo in fiera Fornovo

Dalle 19.00 in Piazza Tarasconi la Corsa dei Mat; alle 22.30 20° Titty twister Mr pink; alle 21.00 concerto d'Armonia Valtaro: Complesso bandistico Fornovese e Corpo bandistico Borgotarese diretti dal maestro Francesco Zarba. Ingresso libero. Per informazioni tel. 05212599.

Sere d’estate

Piazza La Quara – Borgo Val di Taro

Alle 21.00 Orchestra Bambolbì in concerto, direttore M° Fabio Ceci. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 052596796.

Ermo Colle

Pieve di Talignano – Sala Baganza

Alle 21.15 va in scena Piccolo canto di resurrezione, di e con Francesca Cecala, Barbara Menegardo, Miriam Gotti, Ilaria Pezzera, Swewa Schneider. In caso di maltempo Oratoriod ell’Assunta, Rocca Sanvitale. Ingresso ad offerta. Per informazioni tel. 3421370224.

Balletti meccanici, cinema e musica sotto il cielo del Labirinto

Labirinto della Masone - Fontanellato

Alle 21.30 concerto di Mokadelic, band romana tra post-rock, sperimentazione e psichedelia. Aftershow Night Movie: Video & Music Selection by Billy Bogus, Live Sax & Flute by Luke Hunter. Ingresso euro 10,00. Per informazioni tel. 0521827081.

Sabato 3

Visite guidate e attività nei Musei civici Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Non è necessaria la prenotazione.



Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Viaggio in Pinacoteca. Età: 4 – 9 anni. È gradita la prenotazione tel. 0521508184.

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione. Weekend allo Csac Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta

dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Cinema Astra arena estiva Via Rondizzoni, 1

Alle 21.15 proiezione del film Green book. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Cinema d’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film La mia vita con John F. Donovan, in prima visione. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138.

Cinema Edison arena estiva Largo 8 Marzo, 9

Alle 21.30 proiezione del film Tesnota, di Kentimir Balagov. Per informazioni tel. 0521964803. Agosto al Museo Uomo Ambiente

Bazzano Alle 5.20 Concerto aspettando l'alba a Bazzano - M. Castello accompagnati dall'arpa di

Alessandra Ziveri. Per informazioni tel. 3334504976.

Fornovo in fiera

Dalle 18.00 apertura street food, stand e bancarelle, esposizione di camion, laboratori per bambini e giochi da strada. Alle 20.30 corteo storico e alla sera musica e discoteca. Ingresso libero. Per informazioni tel. 05212599.

Festival degli Orsanti Compiano

All'interno del Festival musica e artisti di strada, street food e mercatino, laboratorio per bambini. Ingresso gratuito. Programma dettagliato sul sito www.festivaldegliorsanti.it

Voli nella notte

Riserva dei Ghirardi - Borgo Val di Taro. Ritrovo alle 20.30 presso il Centro Visite della Riserva a Predelle di Porcigatone per la visita

guidata naturalistica alla scoperta degli abitanti misteriosi e segreti delle notti estive: falene e pipistrelli. Con lampade a luce ultravioletta e bat-detector, in cerca di questi animali. Termine visita alle 23.00 circa. Prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093. Per

informazioni info.riservaghirardi@parchidelducato.it

Eventi al Castello di Bardi

Dalle 21.00 visita guidata notturna con After Life Team. Per informazioni e prenotazioni tel. 3338424031 comunicazione@castellodibardi.info

Ermo Coll

Piazzetta Centro civico - Sorbolo

Alle 21.15 va in scena Piombo, di Il teatro delle quisquilie, di e con Massimo Lazzeri. In caso di maltempo Sala Clivio, Centro civico. Ingresso ad offerta. Per informazioni tel. 3421370224. Balletti meccanici, cinema e musica sotto il cielo del Labirinto

Labirinto della Masone - Fontanellato

Alle 21.30 proiezione del film Ephémère (2017) di Simone Marcelli, Barbara Ainis e Fabio Ferri (alla presenza degli autori). Apertura straordinaria delle Collezioni d'Arte Franco Maria Ricci fino alle 24.00 Ingresso euro 10,00. Per informazioni tel. 0521827081.

Domenica 4

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i

personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione. Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Cinema Astra arena estiva Via Rondizzoni, 1

Alle 21.15 proiezione del film Nureyev. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Cinema d’Azeglio arena estiva Via D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film La mia vita con John F. Donovan, in prima visione. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138. Cinema Edison arena estiva

Largo 8 Marzo, 9

Alle 21.30 proiezione del film Tesnota, di Kentimir Balagov. Per informazioni tel. 0521964803.

Fornovo in fiera Fornovo

Dalle 10.00 apertura street food, stand e bancarelle, esposizione di camion, laboratori perbambini e giochi da strada. Alle sera musica e . Ingresso libero. Per informazioni tel. 05212599.

Festival degli Orsanti

Compiano All'interno del Festival musica e artisti di strada, street food e mercatino, laboratorio per bambini. Ingresso gratuito. Programma dettagliato sul sito www.festivaldegliorsanti.it

Bianca e la corona sospesa Castello di Torrechiara

Alle 10.30 e 11.45 visita guidata medievale in costume. Costo visita guidata euro 3,00; ingresso al castello euro 5,00. Possibilità di degustazione guidata di prodotti locali presso La Tavola del Contado in Piazza Leoni 2. Per informazioni e prenotazioni tel. 3282250714.

Musica in Castello

Chiesa di San Michele Arcangelo – Roncole Verdi, Busseto Alle 21.30 Dino Rizzo (organo Francesco Bossi 1797), musiche di Zipoli, Provesi, Stanley, Peeters, Verdi, Salviamolachiesadiverdi, concerto per illustrare il progetto di restauro della

chiesa del giovane Verdi. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3803340574.