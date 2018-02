Tra Carnevale e cultura: il primo week end di febbraio

Venerdì 2



Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena L’istruttoria, di Peter Weiss. Per informazioni e biglietti

www.teatrodue.org tel. 0521230242.



Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perché. Per

informazioni e biglietti tel. 0521200241.



Sabato 3



Visita all'Abbazia di Valserena

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 visita guidata alla scoperta dell’imponente complesso monastico cistercense di

Valserena. Costo: euro 10.00; euro 5.00 per chi usufruisce dell’ingresso gratuito. È gradita la

prenotazione tel. 0521607791.



Correggio a Parma. Sulle tracce del maestro e dei grandi capolavori ad

affresco

Alle 15.00 visita guidata dedicata alle grandi opere ad affresco di Correggio: la Camera della

Badessa all'interno del monastero di San Paolo, la Chiesa di San Giovanni Evangelista e la

cupola della Cattedrale. Il ritrovo della visita è davanti alla biglietteria della Camera di San

Paolo. Durata: 2 ore circa. È richiesta la prenotazione tramite email a:

guideparma@gmail.com entro le ore 12.00 del sabato. Il servizio si attiva al raggiungimento

di un numero minimo di 10 partecipanti. Costo visita guidata euro 10,00; gratuito minorenni

accompagnati. Il costo non comprende il biglietto di ingresso alla Camera di San Paolo (di

euro 2,00 a persona, gratuito sotto i 18 anni) e alla Cattedrale (di euro 2,00 a persona, gratuito

sotto i 12 anni). Per informazioni e prenotazioni tel. 3484559176 - guideparma@gmail.com



Pomeriggi per bambini al cinema

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 15.30 proiezione del film Paddington 2. Ingresso bambini euro 4,00; adulti

accompagnatori euro 6,00.



Laboratori didattici

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Dalle 16.00 alle 18.00 Progettiamo insieme il tuo libro d’artista. Il laboratorio prevede la

costruzione di un personale e inedito libro d’artista a partire dai progetti editoriali e dalle

riviste ideate da Ettore Sottsass. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel.

0521607791.



Parma Danza

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 20.30 va in scena Project Polunin, Scriabiniana, Ballet suite. Musiche di Alexander

Scriabin, coreografie di Kasyan Goleizovsky. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 –

www.teatroregioparma.it



Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena I persiani, di Eschilo, con Elisabetta Pozzi, regia di Andrea Chiodi. Per

informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.



Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perché. Per

informazioni e biglietti tel. 0521200241.



Serata al Parco: stagione di prosa

Teatro al Parco – Parco Ducale

Alle 21.00 va in scena Pedigree, con Enrico Castellani e Luca Scotton. Ingresso euro 14,00;

ridotto over 65 euro 12,00; ridotto under 25 euro 10,00; under 18 euro 6,00. Per informazioni e

prenotazioni tel. 0521989430.



Nessun dorma: stagione di prosa

Teatro di Fontanellato

Alle 21.00 va in scena Kohlhaas, di Trickster teatro. Ingresso intero euro 12,00. Per

informazioni tel. 3274089399.



Stagione teatrale Arena del Sole

Roccabianca

Alle 21.15 va in scena Libera nos domine, di e con Enzo Iachetti. Per informazioni e biglietti

tel. 3395612798.



Domenica 4



Say Cheese. Parmigiano Reggiano senza segreti

CPL, Consorzio Produttori Latte – Via Puppiola, 15

Alle 8.15 visita guidata alla produzione del formaggio Parmigiano Reggiano per vedere come

nasce questo prodotto unico al mondo. La visita sarà in italiano e in inglese. Quota adulti euro

20,00; dai 13 ai 16 anni euro 10,00, gratuito fino a 12 anni. Il costo comprende 15 euro di visita

guidata e 5 euro al caseificio. Consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni +39

327 7469902 info@itineraemilia.it



Visita guidata alla città

Visite guidate alla città e ai musei a cura di Artemilia, sia al mattino che al pomeriggio a

seconda delle domeniche e delle giornate di apertura dei musei. Per informazioni e

prenotazioni tel. 3484559176 – 3248774527 oppure www.guide-parma.it –

guideparma@gmail.com



Domenicalmuseo: visita guidata

Alle 14.00 ritrovo con la guida presso IAT in Piazza Garibaldi per la visita al Teatro Farnese e

alle sale principali della Galleria Nazionale nel Palazzo Pilotta. Ingresso gratuito ai musei.

Durata: 2 ore. Costo della visita guidata euro 10,00; euro 5,00 under 15 anni; euro 1,00 under 6

anni. Prenotazione consigliata tel. 3333722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice

turistica Regione Emilia Romagna, sede Parma).



Pomeriggi per bambini al cinema

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 15.30 proiezione del film Paddington 2. Ingresso bambini euro 4,00; adulti

accompagnatori euro 6,00.



Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 16.00 va in scena Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perché. Per

informazioni e biglietti tel. 0521200241.



Weekend al Parco: stagione per adulti e bambini insieme

Teatro al Parco – Parco Ducale

Alle 16.30 va in scena Il gatto con gli stivali, dai 3 anni. Ingresso intero euro 10,00, ridotto euro

8,00, ridotto Ikea euro 7,00, ridotto under 14 e over 65 euro 6,00. Per informazioni e

prenotazioni tel. 0521989430.



Teatro del Cerchio: stagione dei ragazzi

Via Pini, 16/A

Alle 17.00 va in scena Album di famiglia. Per informazioni e prenotazioni tel. 3495740360 -

info@teatrodelcerchio.it



Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena L’istruttoria, di Peter Weiss. Per informazioni e biglietti

www.teatrodue.org tel. 0521230242.



Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena I persiani, di Eschilo, con Elisabetta Pozzi, regia di Andrea Chiodi. Per

informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.



Carnevale di Busseto

Centro storico di Busseto

Dalle 14.00 sino a tarda sera sfilata dei carri con gruppi musicali e folkloristici, ma già dal

mattino intrattenimenti vari in Piazza G.Verdi con mercatini a tema, truccabimbi e gonfiabili

gratuiti per i più piccini e dalle 12.00 enogastronomia in Piazza G.Verdi.

Ingresso intero adulti euro 9,00; under 12 e gruppi minimo 15 persone euro 6,00; bambini fino

a un metro di altezza gratuito. Per informazioni www.carnevaledibusseto.it



La Principessa cinese al castello

Rocca Sanvitale - Fontanellato

Alle 15.00 visita accompagnata da una principessa delle fiabe. Costo euro 8,00 per bambini e

famiglie. Prenotazione obbligatoria tel. +39 0521829055.



Vietato ai maggiori di anni 12

Teatro Magnani - Fidenza

Alle 16.00 va in scena Becco di rame, del Teatro del Buratto, dai 3 anni. Ingresso adulti euro

6,00; bambini under 12 euro 4,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0524517508.