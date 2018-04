Week end carico di eventi: mostre e cibo

Venerdì 20 aprile

Ex ragazzi al cinema Cinema D’Azeglio – Via D’Azeglio, 33

Alle 15.00 e alle 17.30 proiezione del film Assassinio sull’Orient express, di Kenneth Branagh. Iniziativa riservata ai maggiori di 55 anni fino a esaurimento posti.

Mita Medici & Michela Murgia: cinquant'anni dopo il '68 Sala Concerti Casa della Musica

Alle 17.30 incontro con Mita Medici, la ragazza del Piper, in conversazione con Michela Murgia in una carrellata lunga cinquant’anni attraverso testimonianze, citazioni, storia e riflessioni sull’identità e le possibilità delle donne.

Un concerto, un quadro Voltoni del Guazzatoio – Palazzo della Pilotta

Alle 17.30 concerto con Federico Gad Crema al pianoforte, anticipato dalla presentazione di un capolavoro del XIX secolo conservato nel palazzo e mai esposto al pubblico. Ingresso euro 6,00. Per informazioni tel. 0521233309.

Manuale minimo per lo spettatore teatrale Teatro Due – Viale Basetti, 12/a

Alle 17.30 Da compagnia a fondazione, incontro con Gigi Dall’Aglio. Ingresso gratuito.

Quasi grazia Teatro Due - Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena lo spettacolo di Marcello Fois con Michela Murgia. Ingresso euro 12,00 più prevendita. Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.

Nuove atmosfere Auditorium Paganini – Via Toscana, 5

Alle 20.30 concerto diretto da Ton Koopman, con Tini Mathot al clavicembalo e organo, musiche di Haendel, Haydn, Bach e Mozart. Per informazioni e biglietti tel. 0521391339 – 0521391372 – www.biglietteriatoscanini.it

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena L’occasione. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241. Nel segno del giglio Parco Ducale della Reggia di Colorno Dalle 10.00 alle 19.00 Mostra mercato del giardinaggio di qualità, con eccellenze del florovivaismo e giovani produttori della regione. Inoltre, laboratori per grandi e piccini. Ingresso euro 8,00; under 14 gratuito (il biglietto di ingresso non include la visita alla Reggia).

Sabato 21 aprile

De Gasperi l'antipopulista Sala conferenze Assoarma - Via Cavour, 28

Alle 10.30 conferenza con l'autore Lucio D’Ubaldo e l’editore Alberto Gaffi. Modera Gian Carlo Zanacca. Saluto iniziale del Col. Donato Carlucci. L'autore dialogherà con il Prof. Nicola Antonetti, Presidente dell'Associazione Italiana degli Storici delle Dottrine Politiche e Presidente dell'Istituto Luigi Sturzo di Roma.

Weekend allo Csac Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra Ettore Sottsass. Oltre il Design. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Piccoli passi resistenti Alle 15.00 ritrovo in Piazza della Pace (monumento al Partigiano) per la visita guidata per bambini e bambine (6-11 anni) sulle tracce della lotta partigiana in città, a cura di Margherita Becchetti e Michela Cerocchi (Centro studi movimenti). Visita guidata gratuita, prenotazione gradita a: centrostudimovimenti@gmail.com

Prima che si alzi il sipario Ridotto del Teatro Regio – via Garibaldi, 16 Alle 17.00 presentazione dell’opera Tosca, con Gerardo Tocchini, a cura di Giuseppe Martini. Ingresso gratuito.

Eventi collaterali alla mostra Abecedario d’artista Galleria San Ludovico – Borgo del Parmigianino, 2

Alle 18.30 Gli scarabocchi di Maicol e Mirco, presentazione del libro Gli Arcanoidi. Ingresso gratuito.

Nuove atmosfere Auditorium Paganini – Via Toscana, 5

Alle 20.30 concerto diretto da Ton Koopman, con Tini Mathot al clavicembalo e organo, musiche di Haendel, Haydn, Bach e Mozart. Per informazioni e biglietti tel. 0521391339 – 0521391372 – www.biglietteriatoscanini.it

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Una eredità senza testamento, liberamente tratto dal libro di Laura Seghettini Al vento del Nord. Una donna nella lotta di Liberazione, di e con Laura Cleri. Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena L’occasione. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.

Teatro del Cerchio: stagione serale Via Pini, 16/A

Alle 21.00 va in scena 12 volte Silvia. Per informazioni tel. 3318978682 – info@teatrodelcerchio.it Serata al Parco: stagione di prosa Teatro al Parco – Parco Ducale Alle 21.00 va in scena Lose your ties show in concerto. Ingresso intero euro 14,00; ridotto euro 12,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521989430.

Le voci della terra Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 21.00 Una terra per viverci, con il Coro Storie dei monti, il coro La baita e il Coro Verrès di Aosta. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521031170.

IV Rassegna di polifonia sacra "Angelo Mazza" Chiesa parrocchiale di San Leonardo - Via San Leonardo, 5

Alle 21.00 concerto con il Coro Voci di Parma, direttore Daniela Veronesi, e il Coro femminile da camera ‘Francis Poulenc’ di Pegognaga, direttore Roberto Braglia Orlandini. Ingresso ad offerta per l’oncoematologia pediatrica di Parma. Nel segno del giglio Parco Ducale della Reggia di Colorno Dalle 10.00 alle 19.00 Mostra mercato del giardinaggio di qualità, con eccellenze del florovivaismo e giovani produttori della regione. Inoltre, laboratori per grandi e piccini. Ingresso euro 8,00; under 14 gratuito (il biglietto di ingresso non include la visita alla Reggia).

Visita incanto Teatro Verdi – Busseto

Alle 10.00 e alle 11.00 visita guidata al teatro con “Giuseppina Strepponi”. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 052492487. Visita speciale arredi Reggia di Colorno Alle 18.00 visita guidata alla Reggia con particolare attenzione agli arredi del Piano nobile. Ingresso euro 5,50. Prenotazione obbligatoria allo 0521312545.

Autorevoli cene al Labirinto Bistrò del Labirinto - Fontanellato

Alle 20.00 Rampage killer, il filo conduttore è sempre l'odio: cena letteraria con Carlo Lucarelli e Massimo Picozzi, il giornalista più amato dagli e il criminologo dalla Polizia di Stato, tra i profiling più crudeli delle stragi di oggi. Per informazioni e prezzi tel. +39 05211855372.

Nessun dorma: stagione di prosa Teatro di Fontanellato

Alle 21.00 va in scena Mafie, maschere e cornuti. Giullarata anti mafiosa, di e con Giulio Cavalli. Ingresso intero euro 12,00. Per informazioni tel. 3274089399.

Domenica 22

Family-bike a Casaltone

Ritrovo alle 9.30 con partenza alle 9.45 dal Parco Bizzozero (Via Bizzozero 15). Biciclettata per famiglie di 22 km agli Orti Nativa. Costo assicurazione soci Fiab euro 1,00 non soci Fiab euro 3,00. Prenotazione consigliata a: bicinsieme@yahoo.it Weekend allo Csac Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra Ettore Sottsass. Oltre il Design. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Concerti aperitivo Fondazione Arturo Toscanini – Viale Barilla, 27/a

Alle 11.00 Trio d’archi con flauto e arpa, musiche di Piazzolla e Cras. Per informazioni e biglietteria tel. 0521391339 – 0521391372.

Teatro Regio: stagione concertistica Strada Garibaldi, 16

Alle 15.30 concerto concerto di Andràs Schiff al pianoforte , musiche di Bach, Beethoven, Schubert, Brahms e Mozart Per informazioni e biglietti tel. 0521203999.

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa Borgo San Domenico, 7

Alle 16.00 va in scena L’occasione. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241. Ildebrando Pizzetti 2018 Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1 Alle 17.00 Pizzetti e i poeti parmigiani: le liriche giovanili, introducono il concerto Paolo Briganti e Carlo Lo Presti. Ingresso gratuito.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa Viale Basetti, 12/a Alle 18.00 va in scena Una eredità senza testamento, liberamente tratto dal libro di Laura Seghettini Al vento del Nord. Una donna nella lotta di Liberazione, di e con Laura Cleri. Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.

Nel segno del giglio Parco Ducale della Reggia di Colorno

Dalle 10.00 alle 19.00 Mostra mercato del giardinaggio di qualità, con eccellenze del florovivaismo e giovani produttori della regione. Inoltre, laboratori per grandi e piccini. Ingresso euro 8,00; under 14 gratuito (il biglietto di ingresso non include la visita alla Reggia). A tu per tu. Incontri musicali Oratorio dell'Assunta - Rocca Sanvitale Sala Baganza Alle 18.00 Cineromanza, con Riccardo Moretti pianoforte e voce e Giovanni Nulli sound designa, musica di Moretti. Direzione artistica M° Claudio Piastra. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili. Per informazioni tel. 0521331342.