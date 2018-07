Escursioni, concerti, visite guidate e passeggiate sotto le stelle

Venerdì 20

3rd Mediterranean Cello Class Meeting

Auditorium del Carmine - Via E. Duse, 1

Alle 20.00 Maratona Bach, tutti i docenti del meeting si alterneranno sul palcoscenico

interpretando le Suite per violoncello solo di J. S. Bach. Ingresso gratuito.

Stelle vaganti

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5

Alle 21.30 concerto di Arisa con la Filarmonica Arturo Toscanini, direttore Beppe D’Onghia. Ingresso intero I settore euro 25,00; II settore euro 20,00. Per informazioni e biglietti tel.

0521391322 – www.fondazionetoscanini.it

Cinema D’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.15 proiezione del film Come un gatto in tangenziale, di Riccardo Milani. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3

Alle 21.30 proiezione del film Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Dall’alabastro allo zenzero

Montechiarugolo

Mercatino serale del genio artistico e del naturale con concerti e cene all’aperto. Per informazioni tel. 0521657519.

Experience Castle: Cena al buio in Castello. Nessuno Escluso

Castello di Fontanellato

Dalle 20.30 apertura straordinaria con visita guidata serale; costo di partecipazione euro 10,00. Alle 21.30 visita guidata notturna a lume di candela alla Rocca Sanvitale con a seguire la “Cena al Buio in Castello” nella corte di pianura; costo di partecipazione euro 35,00. Prenotazione obbligatoria: rocca@fontanellato.org - tel. 0521829055.

Ali nella notte nei Boschi di Carrega

Alle 21.00 ritrovo al Centro Parco Casinetto (Via Olma 2, Sala Baganza) per la passeggiata notturna lungo i sentieri del giardino monumentale della Villa Casino dei Boschi, nel cuore

del Parco Boschi di Carrega, alla ricerca delle Falene e dei Cervi volanti. Iniziativa gratuita, prenotazione obbligatoria tel. 0521803017 -3474018157.

Sere d’estate

Chiesa di San Domenico - Borgo Val di Taro

Alle 21.00 Borguitar festival, concerto del duo Bandini-Chiacchairetta dal titolo Tangos y folias. Ingresso gratuito.

Musica in Castello Villa Pallavicino -Busseto

Alle 21.30 Gabriele Cirill in Risate fuori scena. In caso di maltempo l’evento si svolgerà al

Teatro Verdi. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3803340574.

Sabato 21

Festival Internazionale dei Giovani

Piazza Duomo

Alle 10.30 esibizione del gruppo di danzatori e musicisti dell'Ossezia formato da 50 ragazzi tra i 10 e i 18 anni, con danze e balli della Terra del Caucaso accompagnati dal ritmo dei tamburi. Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Durata: 1 ora. Non è necessaria la

prenotazione. Ingresso gratuito.

Pinacoteca Stuard - Borgo Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Viaggio in Pinacoteca. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. È gradita la prenotazione tel. 0521508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione. Ingresso gratuito.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito.

La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.



3rd Mediterranean Cello Class Meeting

Auditorium del Carmine - Via E. Duse, 1

Alle 17.30 saggio finale del corso con la Mednet Cello Orchestra diretta da Cecilia de Monserrat. Ingresso gratuito.

Cinema D’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.15 proiezione del film Come un gatto in tangenziale, di Riccardo Milani. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3

Alle 21.30 proiezione del film A casa tutti bene. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50. Borguitar Festival

Chiesa di San Cristoforo - Borgo Val di Taro

Alle 5.30 Concerto all’alba del duo oboe e chitarra L’aubée enchantée . Ingresso gratuito. Centro storico - Borgo Val di Taro Alle 16.30 e alle 18.30 The guitar clock, momenti musicali negli angoli dei borghi più suggestivi del centro storico. Ingresso gratuito.

Chiesa di Belforte

Alle 21.00 concerto dal titolo Gran Jota, musiche di Walton, Amirov, Tarrega, Barrios, Brower.

Ingresso gratuito.

Musica in Castello

Fontanellato

Nessunoescluso, giornata dedicata alla disabilità in collaborazione con Dynamo camp. In caso di maltempo l’evento si svolgerà al Teatro comunale. Alle 18.00 in Piazza Verdi Guido

Marangoni in Anna che sorride alla pioggia, alle 22.00 in Piazza Garibaldi concerto di Davide Van de Sfroos. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3803340574.

Lunata sul Monte Pelpi con grigliata in quota

Una rilassante passeggiata tra prati, pascoli e boschi di cerro e faggio, subito dopo, occhi puntati in direzione Parma, dove una fantastica luna piena illuminerà la valle del Taro. Al ritorno, poco sotto la vetta, Mario Marini dell’agriturismo Il Cielo di Strela propone una grigliata aul prato, illuminati dalla luna. Ritrovo alle 17.00 presso il parcheggio Castagnoli di Borgotaro, trasferimento con auto proprie verso il Passo della Colla da dove si partirà per l’escursione alle 17.30. Grigliata prevista per le 21.30. Rientro alle auto previsto per le 23.30.

Quota di partecipazione adulti euro 13,00; bambini e ragazzi fino a 18 anni accompagnati euro 7,00; grigliata, da pagare all’agriturismo, euro 23,00 (ragazzi sotto i 10 anni euro 15,00). Possibilità di pernottamento presso l’agriturismo a prezzi agevolati per poter partecipare alle escursioni del giorno dopo. Prenotazione obbligatoria tel. 3397843072.

Il Museo Guatelli per Help for Children

Museo Ettore Guatelli - Ozzano Taro

Dalle 17.30, in occasione del 20 anni di cooperazione umanitaria con il popolo Bielorusso, presentazione della mostra fotografica “Il Patrimonio di un’epoca” di Siarhei Khaladzilin. Alle

19.00 nel cortile del Museo concerto tradizionale eseguito dagli artisti della Società filarmonica della Regione di Gomel. Per tutto il pomeriggio, sarà inoltre possibile effettuare visita guidate al Museo Guatelli dalle 17.00 alle 19.00. Per informazioni tel. 0521333601.

Parchi della Musica

Parco dei Boschi di Carrega – Sala Baganza

Alle 18.30 Elements, concerto con musiche di Mozart, Beethoven, Ibert, Milhaud e Tomasi. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521880363.

Sagra di Sant’Anna

Cannetolo di Fontanellato

Tradizionale appuntamento gastronomico danzante con anatra al forno. Per informazioni tel. 0521829055.

Generazione beat

Lido Valtermina - Traversetolo

Dalle 19.00 serata a tema anni ’60 con mercatino vintage, esposizione auto e moto d’epoca. Alle 21.30 concerto de I Corvi con ingresso a pagamento.

D'estate segni e sogni

Cortile interno del Municipio - Fidenza Alle 21.00 concerto per arpa e soprano con Carla They e Azuza Kubo. Per informazioni tel.

052483377.

Festival di Torrechiara Renata Tebaldi

Cortile del Castello di Torrechiara Alle 21.15 Itaca, con Lino Guanciale e Davide Cavuti. Ingresso euro 20,00. Per informazioni tel.

0521355009.

Domenica 22

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Durata: 1 ora. Non è necessaria la

prenotazione. Alle 16.30 Bargnòcla Cabaret, spettacolo della compagnia I Burattini dei Ferrari. Non è necessaria la prenotazione. Ingresso gratuito.

Pinacoteca Stuard - Borgo Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione. Ingresso gratuito.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito.

La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Cinema D’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.15 proiezione del film Il filo nascosto, di Paul Thomas Anderson. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3

Alle 21.30 proiezione del film The silent man. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Mercato dell'antiquariato

Borgotaro

Per tutta la giornata mercato dell'antiquariato, modernariato e cose di altri tempi. Per

informazioni tel. 052596796.

Borguitar Festival

Auditorium Mosconi - Borgo Val di Taro

Dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.00 mostra di liuteria. Alle 17.00 concerto finale del Borguitar festival , con Young guitar ensemble. Ingresso gratuito. Strade non più strade

Escursione alla ricerca dei segni della civiltà contadina appenninica a cavallo di due secoli. Appuntamento alle 10.00 presso il Bar Ristorante da Rino a Berceto. Trasferimento con mezzi propri fino località Preberta, dove si partirà per l’escursione alle 10.30. Quota di partecipazione euro 13,00 adulti; euro 7,00 bambini e ragazzi fino a 18 anni accompagnati.

Prenotazione obbligatoria tel. 3294571154.

Bianca e la corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 10.30, 11.45, 15.30 e 16.45 visite medievali organizzate da Assapora Appennino. Per informazioni tel. 3282250714.

Sagra di Sant’Anna

Cannetolo di Fontanellato

Tradizionale appuntamento gastronomico danzante con anatra al forno. Per informazioni tel. 0521829055.

Piante e fiori, viaggio evolutivo

Boschi di Carrega – Sala Baganza

Alle 16.00 escursione alla scoperta degli adattamenti della natura ai cambiamenti climatici e non solo, la nascita dei fiori, delle piante spontanee utili all'uomo e i loro utilizzi, e tanto altro. Per informazioni e iscrizioni cell.3208436753.

Cinema a corte

Piazza Fanfulla, 7/a - Traversetolo Alle 21.30 proiezione del film Finché c’è prosecco c’è speranza. Ingresso adulti euro 5,00; bambini dai 3 agli 8 anni euro 3,00.

Kadebostany live

Labirinto della Masone

Alle 22.30 concerto del quartetto svizzero indie, folk, pop guidato da Guillaume Jèrèmie. Biglietti in vendita sui circuiti Vivaticket e Ticketone. Per informazioni tel. 0521827081.