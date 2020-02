Tra Carnevale, incontri culturali, teatro e castelli: ecco il weekend di Parma e provincia

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 21 febbraio

Rai Radio3. Lezioni emiliane

Auditorium di Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi

Alle 17.00 incontro con Marino Sinibaldi, direttore di Rai Radio3, Marie Rebecchi, co-curatrice della mostra Time machine, Marco Belpoliti, saggista e scrittore. Il verbo di riferimento sarà Guardare. Avventure e disavventure dello sguardo. Partendo dalla mostra Time machine, che ha inaugurato le manifestazioni di Parma 2020 e che, citando un classico della fantascienza, esplora i modi in cui il cinema e altri media fondati sulle immagini in movimento hanno trasformato la nostra percezione del tempo, punti di vista diversi ci aiuteranno a capire come sta cambiando il nostro modo di guardare il modo. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena L’istruttoria, di Peter Weiss. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242 - www.teatrodue.org

Fenomeni

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5/a

Alle 20.30 concerto di Ilya Gringolts, con la Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Alpesh Chauhan. Per informazioni e prezzi tel. 0521391339 - www.latoscanini.it

Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena L’imbroglio è servito, scritto e diretto da Ester Cantoni, musiche e canzoni dal vivo eseguite al pianoforte da Andrea Salvini. Per informazioni e prezzi tel.0521200241.

PFM canta De André. Anniversary

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16/a

Alle 21.00 la Premiata Forneria Marconi canta le canzoni di Fabrizio De André. Per informazioni e prezzi tel. 0521706214.

Sabato 22 febbraio

Parma train tour

Un trenino elettrico che da Piazza Garibaldi percorrerà il centro storico di Parma in due diversi percorsi. La partenza e il capolinea sono in Piazza Garibaldi. Prima corsa prevista con partenza alle 10.00, ultima partenza indicativamente verso le 18.30 dal capolinea (pausa dalle 13.30 alle 14.30 in cui il trenino sosterà presso il Capolinea). Durata indicativa del percorso: circa 30 minuti. Corse disponibili ogni 40 minuti circa. Biglietto intero € 6,00; biglietto ridotto (bambini 0-5 anni, disabile, accompagnatore disabile) € 3,00. I biglietti potranno essere acquistati a bordo (con palmari ad emissione rapida) e presso rivendite convenzionate come l’Ufficio del turismo in Piazza Garibaldi 1 e alberghi.

Visite guidate al Museo

Glauco Lombardi – Via Garibaldi, 15

Alle 10.30 visita guidata al museo. Visite comprese nel biglietto d'ingresso, € 5,00. Per

informazioni tel. 0521 233727.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini – Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata. Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti. Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. Dipingo come James Ensor. Nella Pinacoteca saranno esposti per un anno, con rotazione mensile, alcuni dei capolavori della Collezione Barilla di Arte Moderna. I bambini potranno vedere dal vivo il dipinto di James Ensor, conoscerne le sue tecniche compositive, l'uso del colore; il laboratorio favorirà il confronto con altri pittori presenti in museo. Ispirati dalle opere viste, i piccoli partecipanti realizzeranno il proprio capolavoro. Max. 20 bambini. È richiesta la prenotazione: tel. 0521508184. Alle 16.30 visita guidata. La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso

attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Bambini al cinema

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 15.30 proiezione di Ailò-Un’avventura tra i ghiacci, di Guillame Maidatchevsky. Ingresso bambini euro 4,00, adulti accompagnatori euro 6,00.

Carnevarte. Carnevale al Circolo di lettura

Circolo di Lettura - Strada Macedonio Melloni 4

Dalle 15.30 alle 18.30, in collaborazione con Associazione Culturale Circolarmente, in un’atmosfera d’altri tempi una grande festa in maschera con personaggi stravaganti, cantastorie, musica e danze accoglie i visitatori con gli animatori di “Spiazza la piazza”, insieme a guide d’eccezione che raccontano storie e aneddoti sul Circolo di Lettura in un clima di festa gioioso. L’ottocentesco Salone di San Paolo, ospitato nell’ala settentrionale del meraviglioso Palazzo di Riserva un tempo residenza del Duca Ferdinando di Borbone, torna a splendere e ad essere cornice di danze storiche grazie alla collaborazione della Compagnia

Terra di Danza.

Alle 16.00 e alle 17.30 Animazione letteraria cantata e suonata dal vivo, liberamente tratta da “La bambina con il lupo dentro”, racconta di due sorelle molto famose, Virginia Woolf e Vanessa Bell: una storia che parla di amore per l’arte, per l’immaginazione e i giardini. Interpreti: Martina Vissani e Francesco Pelosi. Per bambini dai 5 anni in su.

Merenda offerta a tutti i partecipanti. Ingresso libero.

Dolcilandia

Piazza Ghiaia

Dalle 17.00 alle 20.00 mercato dedicato al cioccolato e alle specialità dolciarie artigianali da tutta Italia.

Viaggio nel misterioso Egitto

Auditorium Toscanini – Via Cuneo, 3

Alle 17.00 conferenza dal titolo I segreti dell’antico Egitto. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3755038395.

Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Teatro delle Briciole: weekend al Parco

Teatro al Parco - Parco Ducale

Alle 21.00 va in scena Pulgarcito (Pollicino). Dai 6 anni. Per informazioni e prezzi tel. 0521992044; biglietteria 0521989430.

Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Borgo mascherato

Piazza Garibaldi - Fidenza

Alle 14.30 sfilata e premiazione delle maschere. Musica, coriandoli e animazione con La Carovana della Fantasia e la Banda Citta di Fidenza, presenta Nino Secchi. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 29 febbraio alle 14.30. Per informazioni tel. 0524335556.

Carnevale a Borgotaro

Dalle 17.00 Maschere e festa nel centro storico. Alle 22.00 Veglione mascherato al Palasabione con Carlos Dj Carlo Sabini, con ospiti Vodkalist e Jack Mazzoni. Per informazioni tel. 0525-96796.

Pomeriggi musicali

Ridotto Teatro Magnani – Fidenza

Alle 17.00 quartetto e pianoforte la Camerata Ducale. Per informazioni tel. 3489281082 – 3427020858.

Veglione di Carnevale...è sempre più blu

Teatro Magnani – Fidenza

Alle 21.00 A teatro si balla: il meglio degli anni ’60, ’70 e ’80. Serata a scopo benefico con prenotazione obbligatoria tel. 0524 524309 - cell. 3496258598 dalle 15.00 alle 18.00.

Domenica 23 febbraio

Dolcilandia

Piazza Ghiaia

Dalle 9.00 alle 20.00 mercato dedicato al cioccolato e alle specialità dolciarie artigianali da tutta Italia. Nel pomeriggio: Paese dei Balocchi: con i giochi gonfiabili di Gommaland, dalle 15.00 sfilata di mascherine, truccabimbi, danze, coriandoli e stelle filanti con l’animazione a cura di @jessyeziggy.

Parma train tour

Carnevarte

Biblioteca di Alice

Alle 10.30 Le marionette di Mangiafuoco, a cura dello scenografo Franco Tanzi del Teatro dell’Orsa, Laboratorio di costruzione di costumi di Carnevale: i costumi, ispirati a quelli delle marionette di Mangiafuoco, verranno realizzati assieme ai bambini con cartone decorato. Per bambini dai 5 ai 10 anni. Prenotazioni, a partire da venerdì 14 febbraio tel. 052103175–alice@comune.parma.it Ingresso gratuito.

Casa del Suono

Alle 15.00 La sfilata dei suoni, Fate, principi, strani animali...Chiudi gli occhi e apri le orecchie: ascolta i suoni della fiaba e decidi come farla andare avanti per arrivare al lieto fine. Grazie alla tecnologia – e ad un pizzico di magia – festeggeremo il Carnevale costruendo insieme un racconto uditivo, in cui ad ogni personaggio, luogo e azione saranno associati dei

rumori riprodotti tramite le installazioni sonore della Casa del Suono. Per bambini dai 3 ai 6 anni. Max 25 partecipanti, prenotazioni tel. 0521031171. Ingresso gratuito.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini – Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata. Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti. Alle 16.30 spettacolo della Compagnia I burattini dei Ferrari. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata. La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Bambini al cinema

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 11.00 proiezione di Ailò-Un’avventura tra i ghiacci, di Guillame Maidatchevsky. Ingresso bambini euro 4,00, adulti accompagnatori euro 6,00. L’arcipelago dei suoni. Un’avventura fra teatro e musica per scoprire il mondo dell’orchestra

Teatro Due – Viale Basetti, 12/a

Alle 11.30 concerto spettacolo per i più piccoli dal titolo La Tromba. I biglietti sono disponibili presso le biglietterie de La Toscanini e di Fondazione Teatro Due. Per informazioni www.teatrodue.org – www.latoscanini.it

Carnevale in città

Alle 14.00 da Piazza Duomo partenza del tradizionale corso mascherato verso il Parco Ducale. In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata a domenica 1 marzo.

Al Museo d’Arte Cinese tra moda e sfilata di maschere

Viale San Martino, 8

Alle 16.15 giochi da mondi lontani con le educatrici; alle 17.00 variopinta sfilata davanti alla giuria di esperti; alle 17.45 merenda e fine della serata. Prenotazione obbligatoria info@museocineseparma.org

Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Accordiamoci

Sacrestia Nobile della Chiesa di San Rocco -Via Cavestro 5/A

Alle 17.00 concerto dal titolo ContemporaneaNoNmente: una proposta di musica contemporanea che, nella ricerca di sonorità universali, mette a confronto due geni del ‘900 a confronto: Luciano Berio e il suo allievo Steve Reich. Ingresso a offerta. Per informazioni apssanrocco@gmail.com tel. 3482623966.

ParmaDanza

Teatro Regio - Strada Garibaldi, 16/a

Alle 20.30 il Ballet Preljocaj in Gravité, musiche di Maurice Ravel, Johann Sebastian Bach, Iannis Xenakis, Dmìtrij Šostakòvic, Daft Punk, Philip Glass, 79D. Per informazioni e prezzi tel.0521203999 - www.teatroregioparma.it

Speciali visite al Castello

Castello di Torrechiara

alle 10.30 e alle 11.45 visite guidate in abiti medievali e alle 11.00 torna l'esplorazione guidata Animali Fantastici a Torrechiara per famiglie con i bambini dai 6 anni. Ingresso e visita a pagamento. Per informazioni e prenotazioni tel. 3282250714.

Apertura straordinaria del Castello di Bardi e Carnevale 2020

Castello di Bardi

Dalle 14.00 alle 17.00, in occasione di Parma capitale italiana della cultura 2020, apertura straordinaria della fortezza. Inoltre, sfilata di Carnevale itinerante nel paese ed esposizione delle Maschere Italiane presente nel Castello. Per informazioni tel. 3801088315 - 0525733021 – www.castellodibardi.info

Carnevale a Borgotaro

Dalle 15.00 Sfilata dei gruppi mascherati nel centro storico con il Corpo Bandistico Borgotarese. Alle 16.00 Veglione dei bambini al Palasabione con musica live. Per informazioni tel. 0525-96796.