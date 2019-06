Tra l'Anteprima di Parma 2020 e le tortellate per San Giovanni: week end ricchissimo

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno Anteprima Parma 2020 Il nuovo ritmo della città: tre giorni di festa nel segno della cultura e della musica Programma completo: www.parmacapitalecultura2020.it

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero.

Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30.

Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 21

Anteprima Parma 2020

Una giornata di festa nel segno della cultura e della musica con tanti eventi in attesa di Parma 2020. Programma completo: www.parmacapitalecultura2020.it

Teatro Farnese e la Galleria Nazionale ad ingresso gratuito

Alle 10.00 Incontro con la guida davanti allo scalone di ingresso al Palazzo Pilotta per una visita guidata di circa 2 ore al Teatro Farnese e alle opere più significative della Galleria Nazionale. Costo della visita guidata euro 10,00 a persona. Prenotazione obbligatoria al 3333722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia

Romagna).

Attività Musei civici

Pinacoteca Stuard – Borgo del Parmigianino, 2

alle 16.00 visita La via delle forme. Viaggio tra i mestieri di Parma. Presentazione dell’esposizione multimediale che ripercorre l’evoluzione dei mestieri cittadini attraverso immagini storiche e racconti del presente. Ingresso libero. Per informazioni tel. 0521508184.

Verso contamina. Festa della Musica

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 17.00 incontro dal titolo Il germe della ribellione. Le vere armi sono la parola, la musica e la poesia, con gli Avion Travel.

Piazza Garibaldi

Alle 22.00 concerto della piccola orchestra degli Avion Travel. L'effimero e l'eterno in casa del Vate: una mostra un libro

Ex Oratorio di San Quirino - Strada Ospizi Civili, 8 Alle 18.30 presentazione e visita a cura di Eles Iotti.

Festival Internazionale di cori Adolfo Tanzi

Chiesa Santa Maria del Quartiere– Piazzale Picelli

Alle 21.00 In occasione della Festa della Musica Corale Contrappunto direttrice Maria Laura Di Gennaro; Coro Vallongina di Fiorenzuola direttore don Roberto Scotti; Coro Gospel and more di Scandiano direttrice Francesca Canova. Ingresso gratuito. Per informazioni info@asanbenedettopr.it.

Lenz Fondazione: La Vida es Sueño

Ala nord Galleria Nazionale - Palazzo della Pilotta

Alle 21.00 va in scena la creazione site-specific da Calderón de la Barca, produzione Lenz Fondazione. Per informazioni tel. 0521 270141 - www.lenzfondazione.it

Cinema Astra arena estiva: Accadde domani

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Euforia, di Valeria Golino. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e soci Arc-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Festa della musica

Oratorio dell'Assunta - Sala Baganza

Alle 18.00 concerto di pianoforte e arpa con Riccardo Lazzari. Piazza Gramsci - Sala baganza

Alle 20.30 esibizione musicale della Bande giovanili.

Musica in Castello

Cortile Centro Cardinal Ferrari - Fontanellato

Alle 21.30 Marco Gerboni sassofoni e Elise Hall Saxophone Quartet in Crossfades, attraversando il tempo. Musiche di Cimarosa, Rossini, Nyman, Jacob TV, Jodice e Girotto. In caso di maltempo Teatro Comunale di Fontanellato. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3803340574.

Sabato 22

Anteprima Parma 2020

Una giornata di festa nel segno della cultura e della musica con tanti eventi in attesa di Parma 2020. Programma completo: www.parmacapitalecultura2020.it

Attività Musei civici

Castello dei burattini – Via Melloni 1

Alle 11.00 visita guidata aperta a tutti. Durata: 1 ora. Apertura straordinaria fino alle 23.00. Pinacoteca Stuard – Borgo del Parmigianino, 2 Apertura straordinaria fino alle 23.00. alle 15.30 laboratorio Paesaggi dipinti: alla scoperta dei dipinti che hanno come soggetto la natura. Con acquerelli e pastelli colorati, nel laboratorio i bambini realizzeranno un paesaggio,

reale o fantastico, con gli occhi dei Pittori. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. Gradita la prenotazione al numero 0521508184. Alle 16.00 visita guidata con performance di teatro danza. Una visita speciale con lo storico

dell’arte Alessandro Malinverni, dedicata ai differenti stati d’animo rappresentati nei capolavori del museo dal Seicento al Novecento. I partecipanti assisteranno anche a una performance di teatro danza, in dialogo con i dipinti, tenuta dal gruppo “In libero stormo”. Alle 18.30 Hypogrifo {My Violent Hippogriff}da Pedro Calderón de la Barca. Frammenti da La

vita è sogno, La devozione della croce, La figlia dell’aria, La dama affascinante. Creazione di Maria Federica Maestri e Francesco Pititto. Performer Sandra Soncini. A cura di Lenz Fondazione. Alle 22.00 Ultreya! Suseya! Musica sul cammino di Santiago. Concerto del Coro Paer Per informazioni tel. 0521508184.

Casa del Suono

Dalle 19.00 alle 22.00 ascolti e dimostrazioni con visori 3D portatili in Sala Bianca.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta

dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione.

Bio-Tortellata di San Giovanni

Podere Stuard - Strada Madonna dell'Aiuto, San Pancrazio

Dalle 10.00 mercato dei produttori locali; nel corso della mattinata degustazione prodotti e visita dell'azienda; nel pomeriggio giochi nell'aia a cura dell'Azienda Stuard. Dalle 20.00 Tortellata biologica di San Giovanni. Costo euro 15,00 euro bevande escluse. Prenotazione obbligatoria tel. 3489336391.

Parma DolceSweet Tour

Passeggiata in compagnia di Maria Luigia d'Austria. Visita ai luoghi a lei più cari del centro storico, con soste per assaporare i dolci e i profumi che aveva voluto per la sua Corte, gli stessi che ancora oggi sono la straordinaria eredità del suo grande gusto per la vita. Appuntamento allo IAT in Piazza Garibaldi alle 15.00. Itinerario: Museo Lombardi, interno Chiesa Steccata,

Teatro Regio, Piazza Duomo, Casa della Musica. Il servizio di accompagnamento si svolge in italiano e in inglese. Prezzo a persona: intero euro 25,00; ragazzi 3 - 12 anni euro 15,00; bambini 0-3 anni gratuito. Per informazioni tel. 0521218889 - turismo@comune.parma.it oppure Assapora Parma tel. 328.2250714 – assaporaparma@assaporaparma.it

Festival della Parola

Parco della Musica – Ingressi Via Toscana5/A e Viale Barilla 27/A

Alle 18.30 Com’è bella la città. Il Festival della parola dà la parola a...Fondazione Cariparma. Interverranno il presidente Gino Gandolfi, con Manlio Maggio, curatore Festival della Parola e Ombretta Sarassi Binacchi, general manager Opem. Alle 19.00 Giorgio Gaber: la sua generazione ha perso? Con Massimo Bernardini, Andrea Scanzi e Paolo Dal Bon. Alle 20.15

Evasione: alla voce dell’attrice Franca Tragni l’esito del laboratorio di scrittura creativa in carcere. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito. Per informazioni cell. 3930340603 - info@festivaldellaparola.it - www.festivaldellaparola.it

Il Battistero dopo il tramonto

Alle 19.45 Incontro con la guida davanti al Battistero per una visita guidata al celebre monumento. Costo della visita guidata euro 5,00 a persona, ingresso gratuito al Battistero. Prenotazione obbligatoria al 3333722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna/tedesco, francese, inglese).

Tortellata di San Giovanni

Borgo delle Colonne

In serata la tradizionale tortellata di San Giovanni.

Sotto la lon’na dedlà da l’acua

Piazzale Inzani

Alle 21.00 concerto Balliamo sul mondo. Ingresso gratuito

Festival Internazionale di cori Adolfo Tanzi

Cortile d’onore Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 21.00 Elisir d’amore di Gaetano Donizetti: Coro Il Pellegrino e Ensemble strumentale Recondita Armonia direttore Gregorio Pedrini. Ingresso gratuito. Per informazioni info@asanbenedettopr.it

Dialoghi di music

Chiostro della Pinacoteca Stuard – Borgo del Parmigianino, 2

Alle 21.00 concerto dal titolo Ultreya! Suseya! Musica sul Cammino di Santiago , con la Schola medievale del Coro Paer.

Insolito Festival: spettacoli per adulti e bambini insieme

Serre del Giardino Ducale

Alle 21.00 va in scena Thioro. Un Cappuccetto Rosso senegalese, regia Alessandro Argnani. Dai 4 anni. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per informazioni tel. 0521992044 - www.insolitofestival.org

Lenz Fondazione: La Vida es Sueño

Ala nord Galleria Nazionale - Palazzo della Pilotta

Alle 21.00 va in scena la creazione site-specific da Calderón de la Barca, produzione Lenz

Fondazione. Per informazioni tel. 0521 270141 - www.lenzfondazione.it

Il parco della musica

Parco Eridania

Alle 21.15 concerto per la Festa della Musica e nell’ambito dell’anteprima di Parma 2020 con i

Penta-Clocks Ensemble guidato da Roger Catino. inbgresso gratuito. Per informazioni tel.

0521391339 o email biglietteria@latoscanini.it.

Cinema Astra arena estiva: Accadde domani

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Croce e delizia, di Simone Godano. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e soci Arc-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Sedicesimo Arcano – Giochi di Ruolo Fantasy

Castello di Bardi

Dalle 10.00 giornata di grande divertimento per gli amanti del genere, con visite guidate e accesso gratuito a diversi musei. Per informazioni tel. 0525733021 – 3801088315 - info@castellodibardi.info

Rocca e natura

Fontanellato

Dalle 18.00 alle 24.00 attorno alla Rocca, mercato di prodotti biologici, naturali, arredamento, ceramica, cosmetica e deodoranti naturali, erboristeria, maestri dell ́ingegno, ceramisti, artisti del raku e del vetro soffiato. Spazio dedicato al commercio equo e solidale e a gruppi e associazioni che si occupano di benessere, ecologia e medicina naturale.

Per informazioni tel. 0521829055.

Una Rocca a pois! By night

Rocca Sanvitale di Fontanellato

Dalle 19.00 alle 24.00 serata a tema in Rocca Sanvitale con: apericena (dress code: indossare abito o accessorio a pois), animazione per bambini in Castello, mostra-mercato notturna “Rocca e Natura” con stand a tema solstizio d’estate, musica dal vivo con la band pop rock The Boom Band. Inoltre, saletta del Parmigianino all’interno del Castello visibile con il

biglietto di ingresso di euro 3,00 e sfilata di moda in centro storico. Per informazioni tel. 0521829055 – rocca@fontanellato.org

Tortellata by night

Colorno

Dalle 19.00 tortellata nel centro storico di Colorno con musica di sottofondo. Per informazioni tel. 0521313790.

Domenica 23

Anteprima Parma 2020

Una giornata di festa nel segno della cultura e della musica con tanti eventi in attesa di Parma 2020. Programma completo: www.parmacapitalecultura2020.it

Giardino Lilla Festa della Lavanda

Alle 9.15 ritrovo e partenza da Via Bizzozzero per una pedalata di 18km verso San Prospero in occasione della Festa della Lavanda con dimostrazioni dei vari usi della lavanda, mini corsi di erboristeria, laboratorio di creatività, narrazioni sul prato, mostra delle opere di Mauro Burani, stand gastronomico. Su prenotazione entro venerdì 21, si potrà degustare un pic-nic con

pietanze al sapore di lavanda e con accessori rigorosamente lilla al costo di euro 12,00. Per informazioni e prenotazioni cell. 3343042588.

Attività musei civici

Castello dei burattini – Via Melloni, 3 Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette aperta a tutti. Durata: 1 ora. Alle 16.30 Bargnocla cabaret, spettacolo della Compagnia “I burattini dei Ferrari”. Non è necessaria la prenotazione. Per informazioni tel. 0521031631.

Pinacoteca Stuard

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione. Per informazioni tel. 0521508184.

Arrivano i bersaglieri!

Piazza della Steccata

Alle 11.45 Concerto della Fanfara per la cittadinanza, in occasione del 90° di fondazione della

Sezione di Parma M.O. Michele Vitali.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1 Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta

dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

La Notte del Fuoco. San Giovanni allo CSAC

Abbazia di Valserena - Via Viazza di Paradigna, 1

Dalle 17.00 alle 24.00 apertura speciale dell’Archivio-Museo CSAC, alle 17.00 Cartolina dal 68, laboratorio per famiglie, è gradita la prenotazione: servizimuseali@csacparma.it, tel. 0521607791. Alle 18.00 aperitivo in Abbazia, alle 19.00 Cena di San Giovanni nella Corte delle Sculture, alle 21.00 accensione del falò fra le sculture di Pinuccio Sciola, dalle 20.00 alle 24.00 DJ Set con Marco Pipitone. Per informazioni tel. 0521607791 - servizimuseali@csacparma.it

Tortellata SuperUrbana #5

Dalle 19.00 aperitivo; dalle 20.00 Cena conviviale di San Giovanni con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni tel. 348 860 0531

Tortellata di San Giovanni

Via XX Settembre, Via F. Cavallotti e Piazza San Giovanni

In serata la tradizionale tortellata di San Giovanni.

Piazza Ghiaia

Dalle 19.30 cucina parmigiana e tradizionale con street chef d’eccezione: Paola di Gusto Parma e Filippo de L’Osteria dei Mascalzoni. Menu completo primo, secondo, contorno, acqua e dolce (escluso vino e bibite) euro 25,00. E' gradita la prenotazione cell. 3495640528.

Rocca e natura

Fontanellato

Dalle 8.00 alle 13.00 attorno alla Rocca, mercato di prodotti biologici, naturali, arredamento, ceramica, cosmetica e deodoranti naturali, erboristeria, maestri dell ́ingegno, ceramisti, artisti del raku e del vetro soffiato. Spazio dedicato al commercio equo e solidale e a gruppi e associazioni che si occupano di benessere, ecologia e medicina naturale.

Per informazioni tel. 0521829055.

Sedicesimo Arcano – Giochi di Ruolo Fantasy

Castello di Bardi

Dalle 10.00 giornata di grande divertimento per gli amanti del genere, con visite guidate e accesso gratuito a diversi musei. Per informazioni tel. 0525733021 – 3801088315 - info@castellodibardi.info

Il Museo Guatelli per Parma 2020

Via Nazionale , 130 - Ozzano Taro

Dalle 10.00 alle 12.00 (ultimo ingresso) e dalle 15.00 alle 22.00 (ultimo ingresso) apertura straordinaria del Museo ad ingresso gratuito; inoltre occasione magica per vivere il Museo in notturna con visite guidate gratuite per tutta la serata in attesa della rugiada di san Giovanni. Alle 16.00 speciale visita al Museo dedicata a tutti i bambini e laboratorio Alla scoperta dei giochi di una volta. La partecipazione è gratuita. Prenotazione preferibilmente entro sabato 22 giugno tel. 0521333601.

Per informazioni e prenotazioni tel. 0521333601 oppure info@museoguatelli.it

Bianca e la corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 10.30, 11.45, 15.00, 16.15 visite medievali. Costo visita guidata euro 3,00; ingresso in Castello euro 5,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3282250714.

Tortellata di San Giovanni

Torrechiara

In serata tortellata con menù tradizionale. I posti sono limitati, prenotazione obbligatoria tel. 3282250714. Per informazioni assaporaparma@assaporaparma.it

Aspettando la Festa Multiculturale

Parco Nevicati - Collecchio

In serata tradizionale tortellata con i classici tortelli d'erbetta e musica dal vivo con i Figli dei Fuori.

Tortellata nell’antico borgo medioevale

Montechiarugolo

Dalle 19.00 si assaporano i rinomati tortelli di erbette, preparati in giornata dalle “rezdore” assieme ad altre specialità locali, con accompagnamento di musica latino americana, anni ’80 e ’90.

Tortellata di San Giovanni

Centro feste, campo sportivo - Sala Baganza

Dalle 19.30 da tradizione parmigiana si cena con i tortelli d'erbetta nella notte di San Giovanni. A seguire concerto live con i Vintage. Organizzato da ARCI Il Ponte.

Tortellata di San Giovanni

Borgo Val di Taro

Dalle 20.00 tradizionale tortellata in Viale della Libertà. Per informazioni e prenotazioni cell. 3337599122.

Festa sociale

Campo Sportivo - Santa Maria del Piano, Lesignano de' Bagni

In serata tortellata di San Giovanni con cucina tradizionale e specialità di pesce e musica con l’Orchestra Luca Canali. Per informazioni tel. 3894580692.

Stagione concertistica Valcenoarte 2019

Anfiteatro naturale di Vianino

Alle 20.00 con replica alle 21.30 spettacolo teatrale Il Corpo Poetico, spettacolo di danza con la partecipazione di Antonio Amadei al violoncello.