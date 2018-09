Tra Verdi Off e le Giornate del Patrimonio un week end a tutta cultura

Venerdì 21

Settembre gastronomico

Stabilimento Barilla – Via Mantova, 166

Alle 9.00, 11.00, 14.30 e 16.30 visita guidata allo stabilimento della pasta. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria tel. 800977925.

Dire, fare, mangiare

Corale Verdi – Vicolo Asdente, 9

I cuoricini morbidini, laboratorio di cucina per piccoli dai 5 ai 10 anni a cura di CeciCrea per preparare una gustosa merenda. Max 15 partecipanti. Primo turno alle 16.00, secondo turno alle 17.00. Ingresso euro 10,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0521774646 – f.costi@sinapsigroup.com

Alle 20.30 A cena con Antonio Caprarica, Royal wedding & c. I dietro le quinte dei matrimoni e dei battesimi reali d’Inghilterra. Ingresso con cena euro 25,00.

Giardini gourmet

Convitto Maria Luigia, ex Convento di San Cristoforo (sede impresa Pizzarotti), Orto botanico Alle 18.00 percorso gastronomico nei giardini storici della città. Partecipazione euro 35,00 + diritti di prevendita. Biglietti nelle prevendite e sul circuito Vivaticket www.vivaticket.it Per informazioni tel. 800977925.

Parma music film festival

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 18.00 proiezione di Acqua e zucchero. Carlo Di Palma i colori della vita di Fariborz Kamkari. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3930935075.

Concerto della vincitrice della borsa di studio Zonta International

Auditorium del Carmine - Via E. Duse, 1

Alle 18.00 concerto del mezzosoprano Erica Cortese. Accompagna al pianoforte Sera Shin.

Ingresso gratuito.

Ettore Sottsass e Poltronova

Museo Csac - Abbazia di Valserena, Strada Viazza di Paradigna 1 Alle 18.30 ultimo appuntamento dedicato a Ettore Sottsass allo CSAC: Francesca Balena

Arista, Milco Carboni e Roberta Meloni dialogano con Francesca Zanella sul rapporto tra il grande architetto e designer e l’azienda Poltronova. Per informazioni tel. 0521607791.

Settembre gastronomico

Piazza Garibaldi

Alle 19.00 Pasta party con la colonna mobile della Protezione civile. Partecipazione gratuita.

Per informazioni tel. 800977925.

Festival Verdi: Verdi Off

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 13.00 un’aria verdiana verrà cantata dalla finestra del Teatro.

Piazza Duomo

Alle 21.00 Full wall #verdinaria, con la Compagnia Il posto, danza verticale. Dalle 22.00 inaugurazione Verdi off con Macbeth immersive experience, installazione multimediale. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

Teatro Pezzani - Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Incroci , spettacolo teatrale sulla mobilità sostenibile. Ingresso gratuito.

Sabato 22

Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

A la maten'na bonora: biciclettata non competitiva di circa 10 km, interamente in città all'alba. Ritrovo in Via Teano alle 5.15, arrivo in Piazza Garibaldi. Un'occasione imperdibile per vedere la città come, probabilmente, non l'avete mai vista: nessun furgone, pochissime macchine e motorini, solo il rumore delle ruote e delle chiacchiere. Quota di iscrizione (include assicurazione, maglietta e colazione) adulti euro 10,00; bambini fino a 12 anni euro 5,00. Capogita Andrea Saccon La Sajetta tel. 3458066066 oppure Xavier tel. 3348979819.

Archivio Storico Tep - Via Taro, 12

Alle 9.30, 10.30 e 11.30 visite guidate all'archivio e al deposito Tep per ripercorrere, attraverso foto, oggetti e documenti, oltre 100 anni di trasporto pubblico a Parma. Visite a cura di Giancarlo Gonizzi. Accesso gratuito su prenotazione su www.eventbrite.it

Settembre gastronomico

Stabilimento Barilla – Via Mantova, 166 Alle 9.00, 11.00, 14.30 e 16.30 visita guidata allo stabilimento della pasta. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria tel. 800977925.

Open day Uisp

Parco della Cittadella

dalle 9.00 alle 24.00 attività sportive di tutti i tipi su 9 campi diversi per festeggiare i 70 anni dell'Uisp Unione italiana sport per tutti.

Festival della Crescita

Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi

Dalle 9.30 alle 10.30 Parma 2020. Metafora e cambio di paradigma, con Federico Pizzarotti (Sindaco di Parma), Alessandro Chiesi (Parma io ci sto!), introduce e modera Francesco Morace (Future Concept Lab). Dalle 10.30 alle 11.00 La sfida della crescita felice per i nativi digitali: i mestieri del futuro, di Francesco Morace (Future Concept Lab). Dalle 11.00 alle 12.30 Primo convivio.Mettere a valore il territorio dei 5 sensi, a cura di Parma, io ci sto! con Andrea Pontremoli (Dallara), Didi Bozzini (Curatore della Mostra Il Terzo Giorno) e Anna Maria Meo (Teatro Regio di Parma), modera Linda Gobbi (Future Concept Lab). Dalle 12.30 alle 13.00 Primo dialogo. Interventi creativi a Parma, con Felice Limosani (Artista multimediale). Dalle 14.30 alle 15.30 Secondo convivio.Destinazione Emilia. Sviluppo e cura dei territori, con

Michele Guerra (Comune di Parma), Raffaella Curioni (Comune di Reggio Emilia) e Patrizia Barbieri (Sindaco di Piacenza). Dalle 15.30 alle 16.00 Secondo dialogo.La riscossa della Food Valley, conversazione tra Paolo Andrei (Università di Parma) e Francesco Morace (Future Concept Lab).

Dalle 16.00 alle 17.00 Terzo convivio. Imprenditorialità e generatività, con Cristiano Casa (Comune di Parma), Filippo Cortaro (Crédit Agricole Cariparma) e Henry Sichel (Caffeina).

Dalle 17.00 alle 17.30 Terzo dialogo.Mangiare e nutrirsi: tra scienza e costume, a cura della Fondazione Umberto Veronesi, con Marco Annoni (Fondazione Umberto Veronesi) ed Elena Dogliotti (Fondazione Umberto Veronesi), modera Linda Gobbi (Future Concept Lab). Dalle 17.30 alle 18.30 Presentazione del libro Crescere! e del Manifesto della Crescita, con gli autori Linda Gobbi (Future Concept Lab), Francesco Morace (Future Concept Lab) e Stefano Moriggi (Università Milano Bicocca).

Il faut cultiver notre jardin

Parco Ducale

Alle 11.00 e 16.00 all’interno della rassegna Il posto delle viole, partenza dalle serre per la visita al Giardino Ducale con intermezzi di teatro e lettura a cura di Franca Tragni. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3402411442.

Città della memoria

Cimitero della Villetta

Alle 11.00 L’antica parlata, commemorazione degli autori dialettali parmigiani con letture e canti a ricordo dei poeti e scrittori locali. Partecipazione libera.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito.

La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard _ Borgo Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Mi ritraggo come...Ispirati dai ritratti di Ranuccio II Farnese e della consorte Isabella, i bambini realizzeranno il proprio autoritratto immaginando di essere duchi e duchesse, con colori, preziosi tessuti e fantasia. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Festival Verdi: Verdi Off

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 13.00 un’aria verdiana verrà cantata dalla finestra del Teatro.

Parco della Cittadella – Baluardo di San Francesco

Alle 16.00 Sui prati verdi, musica e danza immersi nella natura. In caso di maltempo l’evento non avrà luogo.

Portici del Grano – Piazza Garibaldi

Alle 19.00 le grandi pagine corali verdiane interpretate dai cori dell’Associazione cori parmensi. Ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti. Per informazioni www.teatroregioparma.org

Dire, fare, mangiare

Corale Verdi – Vicolo Asdente, 9

Le praline luigine, laboratorio di cucina per piccoli dai 5 ai 10 anni a cura di CeciCrea per preparare una gustosa merenda. Max 15 partecipanti. Primo turno alle 16.00, secondo turno alle 17.00. Ingresso euro 10,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0521774646 – f.costi@sinapsigroup.com Alle 20.30 A cena con Marcello Fois, La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene, la Sardegna che Artusi non ha scritto. Ingresso con cena euro 25,00.

Giornate europee del Patrimonio

Biblioteca Palatina - Palazzo della Pilotta Apertura straordinaria dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso gratuito.

Museo Bodoniano - Palazzo della PilottaApertura straordinaria dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso gratuito.

Museo Archeologico Nazionale, Galleria Nazionale, Teatro Farnese - Palazzo della Pilotta Apertura straordinaria dalle 19.00 alle 22.30 (chiusura biglietteria alle 22.00). Ingresso euro 1,00. Per gli appuntamenti e le visite guidate http://www.beniculturali.it

Happy ending

Piazza Ghiaia

Dalle 16.00 alle 24.00 carovana food truck, Jumbo story alle 21.00, dj set, mercatino e intrattenimento per dare l'addio all'estate. Per informazioni tel. 0521313300.

I 400 anni del Teatro Farnese

Teatro Farnese - Palazzo della Pilotta

Alle 17.00 Il Teatro Farnese e il Gran teatro del mondo, conferenza a cura di Bruno Adorni e Carlo Mambriani. Per i partecipanti alla conferenza l’ingresso al Teatro Farnese è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni tel. 0521233309. Incontro con Lynne Kutsukake

Biblioteca Palatina - Palazzo della Pilotta

Alle 17.30 presentazione del libro Tradurre la parola amore e incontro con l'autrice. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521220411.

Settembre gastronomico

Academia Barilla – Largo Clamandrei

Alle 19.00 The power of pasta, presentazione del libro di Bruno Serato; alle 20.00 aperitivo gratuito su prenotazione al numero verde 800977925.

Apertura straordinaria di Villa Malenchini Via Felino in Vigatto, 2 - Carignano. Alle 20.00, 21.30, 23.00 visita guidata della villa attraverso il giardino e passando dai saloni di rappresentanza proseguirà, attraversando lo scalone monumentale, al piano nobile della villa. Prenotazione obbligatoria tel. 3355359693. Costo euro 8,00; gratuito under 6. In caso di maltempo la visita sarà spostata al sabato successivo.

La sagra della Croce

Collecchio

Per tutta la giornata la tradizionale sagra settembrina con mercato e il Luna Park per le vie del centro storico.

Fiera del fungo

Borgotaro

Dalle 9.00 apertura della fiera gastronomica. Durante la giornata mercato, area street food, mostre, musica, cooking show. Programma dettagliato sul sito

www.sagradelfungodiborgotaro.it

Mercato dell'antiquariato

Borgotaro

Per tutta la giornata mercato dell'antiquariato, modernariato e cose di altri tempi. Per informazioni tel. 052596796.

Vivi il Verde 2018 al Labirinto: visite guidate itineranti

Labirinto della Masone – Strada Masone, Fontanellato

Alle 11.30 e 15.30 visite guidate itineranti all’interno del giardino-labirinto più grande del mondo. La partecipazione all’iniziativa è inclusa nel costo del biglietto d’ingresso del Labirinto della Masone. Non è consentita la prenotazione. Per informazioni tel. 0521827081 - labirinto@francomariaricci.com

Ali, becchi e zampe

Parco fluviale del Taro - Area Le Chiesuole Via Varra loc. Madregolo Collecchio Alle 15.30 attività per bambini alla scoperta degli uccelli del parco. Dai 7 anni, max 20

bambini. Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie): Esperta srl tel. 0521803017 – 3474018157.

Escursioni e attività al Rifugio Lagdei

Parco dei Cento Laghi

Alle 21.00 Lunata, passeggiata sotto i raggi della luna. Costo adulti euro 13,00; bambini euro7,00. Prenotazione obbligatoria tel. 3288116651.

Visita guidata notturna

Castello di Bardi

Dalle 21.00 tour completo all’interno del Castello. Ingresso adulti euro 10,00; bambini euro 8,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0525733021 - 3801088315.

Uno Stradivari per la gente

Pieve di San Prospero - Collecchio

Alle 21.00 concerto del Maestro Lorenzo Meraviglia che suonerà Mozart con un preziosissimo Stradivari del 1667, accompagnato al pianoforte dal Maestro Andrea Carcano. Ingresso gratuito.

Domenica 23

Giornate europee del Patrimonio

Biblioteca Palatina - Palazzo della Pilotta

Apertura straordinaria dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso gratuito.

Museo Bodoniano - Palazzo della Pilotta

Apertura straordinaria dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso gratuito.

Museo Archeologico Nazionale, Galleria Nazionale, Teatro Farnese -

Palazzo della Pilotta

Apertura straordinaria dei musei di mattina, aperti quindi dalle 8.30 alle 19.00 (chiusura

biglietteria alle 18.30). Per gli appuntamenti e le visite guidate www.beniculturali.it

Happy ending

Piazza Ghiaia

Per tutta la giornata carovana food truck, dj set, mercatino e intrattenimento per dare l'addio all'estate. Per informazioni tel. 0521313300.

Costa Garibalda (una pizza al Prosit)

Destinazione: Medesano Sant’Andrea Felegara Biciclettata Fiab con ritrovo alle 8.45 al Parco Bizzozero, partenza alle 9.00, ritorno alle 17.00 circa. Registrazione: soci FIAB 1 euro (ass. infortuni), non soci 3 euro (ass. infortuni e RC). Prenotazioni al capogita Valerio tel. 3408766235 - valmarm@tin.it Open day Uisp

Parco della Cittadella

dalle 9.00 alle 24.00 attività sportive di tutti i tipi su 9 campi diversi per festeggiare i 70 anni

dell'Uisp Unione italiana sport per tutti.

Il faut cultiver notre jardin

Parco Ducale

Alle 11.00 all’interno della rassegna Il posto delle viole, partenza dalle serre per la visita al Giardino Ducale con intermezzi di teatro e lettura a cura di Franca Tragni. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3402411442.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: uno speciale percorso per conoscere i

personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è

necessaria la prenotazione.

Alle 16.30 La fonte portentosa: spettacolo della compagnia I Burattini dei Ferrari. Non è

necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard _ Borgo Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso

bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta

dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito.

La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Festival Verdi: Verdi Off

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 13.00 un’aria verdiana verrà cantata dalla finestra del Teatro.

Parco Ducale

Alle 13.00 Pic nic sull’erba con dress code tricolore per tutti i partecipanti accompagnato da

musica e performance. In caso di maltempo l’evento non avrà luogo.

Piazza Duomo

Alle 15.30 Arpe d’or, con la Celtic harp orchestra.

Parco della Cittadella

Alle 16.30 concerto del corpo bandistico Baroni di Fidenza.

Chiesa di San Ludovico – Borgo del Parmigianino

Alle 21.00 va in scena V.E.R.D.I. Con donne simili una nazione non può morire, regia di

Davide Garattini Raimondi.

Ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti. Per informazioni www.teatroregioparma.org

Labirinti dell'immaginazione

Casa della Musica - piazzale San Francesco, 1

Alle 16.00 l’Ensemble Taller Sonoro interpreta opere in prima esecuzione assoluta per ensemble ed elettronica, create appositamente per le strutture della Casa della Musica. Ingresso gratuito.

Il 68 in città

Alle 17.00 visita ai luoghi del Sessantotto a Parma a cura del Centro Studi Movimenti. Ritrovo davanti al Palazzo dell’Università e conclusione davanti alla Galleria Finisterre. Alle 19.00 asta

delle fotografie esposte. Per informazioni centrostudimovimenti@gmail.com

Parma music film festival

Circolo di lettura – Via Melloni, 2

Alle 19.30 Ceremony award e alle 20.30 Dinner gala, per prenotazioni tel. 3930935075.

Fiera del fungo

Borgotaro

Dalle 9.00 apertura della fiera gastronomica. Durante la giornata mercato, area street food, mostre, musica, cooking show. Programma dettagliato sul sito

www.sagradelfungodiborgotaro.it

La sagra della Croce

Collecchio

Per tutta la giornata la tradizionale sagra settembrina con mercato e il Luna Park per le vie del centro storico.

Mercato dell'antiquariato

Borgotaro

Per tutta la giornata mercato dell'antiquariato, modernariato e cose di altri tempi. Per informazioni tel. 052596796.

Rocca e Natura

Fontanellato

Dalle 9.00 alle 18.00 attorno alla Rocca Sanvitale di Fontanellato mercatino con agricoltori emaestri dell’ingegno che espongono prodotti naturali, biologici e opere della creatività. Per

informazioni tel. 0521829055.k Alla scoperta di Borgotaro...

Borgotaro

Alle 9.30, 11.30, 15.00 e 17.00 passeggiata con guida professionista per scoprire antiche storie, monumenti e prodotti tipici nel paese del Porcino, al termine piccoli assaggi. Durata un'ora e mezza circa. Ritrovo all'Info point di Borgotaro in Piazza XI Febbraio. Prenotazione consigliata, ma è possibile farsi trovare direttamente sul posto. Costo adulti euro 8,00; under 14 euro 5,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3290027969 - levisiteinsolite@gmail.com

Il Monte Ragola

L’escursione ad anello prende il via dal Passo dello Zovallo e conduce, attraverso una folta faggeta, al versante orientale, dove si sale su una ripida pietraia molto suggestiva. A cura d Trekking Taro Ceno. Ritrovo alle 9.00 presso l’Ufficio Turistico di Bardi in via Pietro Cella 25. Con mezzi propri raggiungeremo il passo dello Zovallo, da dove partirà l’escursione intorno alle 10.15. Quota di partecipazione euro 13,00 adulti; euro 7,00 bambini e ragazzi fino a 18 anni

accompagnati. Prenotazione obbligatoria tel. 3457349809 - 3493181856.

Il bosco dei funghi

Passeggiata di mezza giornata e non troppo impegnativa, organizzata da Trekking Taro Ceno, all'interno dei boschi che hanno dato i natali al Fungo Porcino IGP di Borgotaro, per conoscere quali sono le specie arboree con cui il Re del bosco riesce a convivere meglio.Luogo di ritrovo.

Ritrovo alle 9.00 presso Stazione FS di Borgotaro. Partenza alle 9.30 in loc. Vighini di Borgotaro. Quota di partecipazione euro 12,00 a persona (euro 6,00 minorenni accompagnati da persona adulta, garante e responsabile).Per prenotazioni tel. 3403892488 - 3356272521.

Visite Medievali

Castello di Torrechiara

Visite guidate al castello organizzate da Assapora Appennino alle 10.30, 11.45, 15.00, 16.15 . Servizio guida euro 3,00: ingresso in Castello euro 4,00. Per informazioni tel. 3282250714. Una porta sul verde

Reggia di Colorno

Alle 11.00 visita guidata gratuita al Giardino storico, è gradita la prenotazione; alle 12.30 pic-

nic nell'area verde del Giardino storico, cestini su prenotazione e al costo di euro 10,00; alle

16.00 visita ludico didattica per bambini 6-12 anni, su prenotazione e al costo di euro 5,50.

Per informazioni e prenotazioni tel. 0521313790. Gli alberi della Duchessa: caccia al tesoro e visita guidata

Parco Boschi di Carrega - Sala Baganza n pomeriggio da trascorrere nel giardino del Casino dei Boschi, antica residenza di Maria Luigia D'Austria. I giganti verdi alle 15.00 al Centro Parco Casinetto, massimo 30 persone tra

adulti e bambini. Il Giardino della Duchessa alle 17.00 al Centro Parco Casinetto, massimo 30

persone. Info e prenotazioni (obbligatorie): Esperta srl tel. 0521803017 – 3474018157.

Festival Serassi

Cappella San Liborio - Colorno

Alle 18.00 Concerto nach italienischiem Gusto, con Claudio Brizi all’organo, musiche di

Gandel, Stanley, Krebs. Ingresso gratuito.