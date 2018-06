Tra Lauryn Hill e San Giovanni: passeggiate, escursioni e arte

Venerdì 22



Festa d’estate coi Rondoni

Piazza Garibaldi

Alle 19.00 sotto il monumento a Garibaldi visita guidata con il Tecnico del Servizio Conservazione dei Parchi del Ducato Renato Carini e con il Naturalista Emanuele

Fior, che guideranno alla scoperta delle colonie di rondoni del centro storico per conoscere meglio questi formidabili volatori. Evento organizzato da ADA Onlus, ASOER, WWF, Legambiente e LIPU. La passeggiata si concluderà con un aperitivo in compagnia. Per informazioni

www.festivaldeirondoni.info



Festival di cori Adolfo Tanzi

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1 Alle 21.00 concerto con il Coro San Benedetto e l’Orchestra giovanile Giacomo Moro. Ingresso

gratuito.



Natura dèi teatri

Palazzo della Pilotta

Alle 21.00 Il grande teatro del mondo, video installazione e performance da Calderòn de la Barca. Ingresso euro 18,00; ridotto euro 13,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0521270141 -

3356096220.



Arena Shakespeare: la stagione estiva del Teatro Due

Piazza Shakespeare

Alle 21.15 va in scena Molto rumore per nulla di William Shakespeare, con la Filarmonica Arturo Toscanini e l’ensemble Attori del Teatro Due, direzione di Walter Le Moli. Per

informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org



Lauryn Hill in concerto

Parco della Cittadella

Alle 21.30 nell’ambito del Cittadella Music Festival concerto della cantautrice americane per festeggiare i 20 anni dell'acclamato The Miseducation of Lauryn Hill, a Parma l'unica data italiana. Biglietti in vendita sul circuito e nelle prevendite Ticketone www.ticketone.it



Accadde domani

Cinema Astra - Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Ella & John di Paolo Virzì. In caso di maltempo la proiezione si terrà nella sala interna. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50. Per informazioni tel.

0521960554.



Sabato 23



Fiera di San Giovanni nel quartiere Parma centro

Alle 9.00 visita guidata all'Abbazia di San Giovanni, alle 10.00 apertura della chiesa di San Francesco del Prato, alle 17.00 spettacolo musicale in Piazzale Salvo D'Acquisto con il Maestro Egidio Tibaldi, alle 20.00 cena in strada con i ristoratori della zona e gli immancabili tortelli d'erbetta.



Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita

la prenotazione tel. 0521607791.



Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta

dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.



Cittadella Music Festival

Parco della Cittadella

Dalle 18.00 musica con Apparat, 2Manydjs, Digitalism. Set times: 2manydjs (dj set): 18.00 - 20.00; Digitalism (dj set): 20.00 - 22.00; Apparat (a/v dj set): 22.00 - 24.00.

Biglietti in vendita sul circuito e nelle prevendite Ticketone www.ticketone.it



Tortellata di San Giovanni

Piazza Ghiaia

Alle 20.00 cena con musica con la cucina tradizionale degli street chef Paola di Gusto Parma e Filippo dell'Osteria dei mascalzoni. Menù completo euro 25,00. E' gradita la prenotazione al

tel. 3495640528.



Suoni in Abbazia

Abbazia di Valserena – Località Paradigna

Alle 20.30 Duo Farnese Bernardi in I had a dream…con Livia Farnese alla voce e Luca Bernardi alle tastiere. Ingresso euro 10,00. Per informazioni tel. 0521607791.



Natura dèi teatri

Palazzo della Pilotta

Alle 21.00 Il grande teatro del mondo, video installazione e performance da Calderòn de la Barca. Ingresso euro 18,00; ridotto euro 13,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0521270141 -

3356096220.



Arena Shakespeare: la stagione estiva del Teatro Due

Piazza Shakespeare

Alle 21.15 va in scena Molto rumore per nulla di William Shakespeare, con la Filarmonica Arturo Toscanini e l’ensemble Attori del Teatro Due, direzione di Walter Le Moli. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org



Monte Molinatico e tortelli di San Giovanni

Ritrovo alle 8.45 presso lo Chalet del Monte Molinatico per una camminata di circa 4 ore. Quote partecipazione: adulti euro 13,00, euro 7,00 per minori di 18 anni accompagnati. La quota non comprende il pranzo presso lo Chalet del Molinatico, la cui quota (menù a prezzo concordato) verrà versata direttamente al gestore dello chalet. Prenotazione obbligatoria tel. 3403892488 - 3356272521.



Si festeggia San Giovanni sostenendo la Festa Multiculturale al Parco Nevicati di Collecchio.

I volontari serviranno i tradizionali tortelli d’erbetta, carne alla griglia e patatine. Il ricavato della serata servirà a finanziare la Festa che ormai è alle porte. Sul prato anche l’animazione per i più piccoli con le bolle di Yuri Bussi e Josephine Salvi, i laboratori sportivi di UISP e la musica di Exp, come "experience", un viaggio attraverso brani storici del rock da Jimi Hendrix a Lenny Kravitz, da Bob Marley ai Police. www.multiculturale.org



Eventi estivi

Lido Valtermina - Traversetolo

Dalle 19.00 tortellata di San Giovanni e musica con l’orchestra Maurizio Leonardi.



Mamiano in festa

Tensostruttura di Mamiano

Dalle 19.00 tortellata di San Giovanni e musica con il dj Pablo.



Escursioni e attività al Rifugio Lagdei

Parco dei Cento Laghi

Alle 19.30 San Giovanni, tortelli e magia nella più breve notte estiva: tortelli e camminata per prendere la rugiada. Prenotazione obbligatoria tel. 3288116651.



Circolo Anspi Don Lazzero

In occasione della festa di S.Giovanni, a Montechiarugolo da 53 anni si preparano i tortelli più buoni. Dalle ore 19 per assaporare i rinomati tortelli di erbette, preparati in giornata dalle nostre rezdore, assieme ad altre specialità locali quali: spalla cotta, prosciutto e melone e buonissime torte



Domenica 24

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.



Accadde domani

Cinema Astra - Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Hotel Gagarin di Simone Spada. In caso di maltempo la proiezione si terrà nella sala interna. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50. Per

informazioni tel. 0521960554.



Cavalcagiugno

Bardi

Per tutta la giornata cavalcata non competitiva su cavallo bardigiano. Costo per adulti euro

6,00; bambini euro 3,50. Per informazioni tel. 3801088315 – 0525733021.



Dal Gulghino al Monte Fuso

Alle 16.00 escursione medio facile con cena all’aperto al termine del giro. Prenotazione

obbligatoria tel. 3357800359.



Eventi estivi

Lido Valtermina - Traversetolo

Dalle 19.00 tortellata di San Giovanni e musica con l’orchestra Zilioli.



Escursioni e attività al Rifugio Lagdei

Parco dei Cento Laghi

Alle 21.00 Lunata: montagne, prati, nuvole, brume e foschie illuminati dai raggi della luna

piena (o quasi). Costo adulti euro 13,00; bambini euro 7,00. Prenotazione obbligatoria tel.

3288116651.



Mostre a Parma e in provincia

20 APRILE –

1 LUGLIO

Il terzo giorno

Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi

Collettiva d'arte sui temi dell’ambiente, della sostenibilità e del nostro rapporto con la natura. Aperta al pubblico mercoledì e giovedì dalle 12.00 alle 20.00; venerdì dalle 12.00 alle 23.00; sabato, domenica e festivi (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) dalle 10.00 alle 20.00; lunedì e martedì chiusa.

Ingresso intero euro 9,00; ridotto under 26, over 65, invalidi, insegnanti, gruppi di minimo 10 persone euro 6,00; under 10, accompagnatori di invalidi, due accompagnatori

per le scuole, un accompagnatore per gruppo di adulti gratuito. Per informazioni tel. 0521218035 www.ilterzogiorno.it

14 APRILE –

24 GIUGNO

Abecedario d’Artista

Galleria San Ludovico – Borgo del Parmigianino, 2

La mostra, a cura di Gloria Bianchino e Alessandro Canu, raccoglie in un alfabeto illustrato la creatività di 28 artisti indipendenti. Aperta da mercoledì a venerdì dalle

10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, sabato domenica e festività dalle 10.00 alle 20.00. Chiuso lunedì e martedì. Ingresso gratuito.

FINO AL 23 SETTEMBRE

Ettore Sottsass. Oltre il design

Museo Csac – Abbazia di Valserena

In occasione del centenario della nascita di Ettore Sottsass, la mostra sarà aperta mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle

19.00. Chiuso lunedì; martedì solo su prenotazione per gruppi. Ingresso euro 10,00; riduzioni per gruppi, under 18, docenti e persone con disabilità; gratuito per under 12. Per informazioni tel. 0521607791.

21 APRILE – 17 GIUGNO

Figure contro. Fotografia della differenza

Museo Csac - Abbazia di Valserena

Mostra nell’ambito dell’edizione 2018 di Fotografia Europea dal titolo Rivoluzioni. Ribellioni, cambiamenti, utopie. Aperta mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle

19.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00; chiusa lunedì, martedì chiusa con possibilità di prenotazione per gruppi su appuntamento. Ingresso euro 10,00; riduzione a euro 5,00 con il biglietto di ingresso a Fotografia Europea. Per informazioni tel. 0521607791.

21 APRILE – 2 SETTEMBRE

Il tempo di Luigi Beccarelli signore degli orologi

Museo Glauco Lombardi - strada Garibaldi, 15

Luigi Beccarellli, storia della prima fabbrica italiana di orologi: la Cronovilla di Traversetolo. Aperto da martedì a sabato dalle 9.30 alle 16.00; domenica e festivi dalle

9.30 alle 19.00. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521233727.

21 APRILE – 2 SETTEMBRE

Arnaldo Bottai (1913-1978) sogno di Parma

Museo Glauco Lombardi - strada Garibaldi, 15

Mostra dedicata ai dipinti del pittore parmigiano Arnaldo Bottai. Aperto da martedì a sabato dalle 9.30 alle 16.00; domenica e festivi dalle 9.30 alle 19.00. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521233727. Lo Iat declina ogni responsabilità per eventuali variazioni o mancate informazioni non comunicate tempestivamente.

Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica

tel. 0521218889

www.turismo.comune.parma.it

turismo@comune.parma.it

11 MAGGIO – 15 LUGLIO

Medaglieri italiani

Biblioteca Palatina, Museo Archeologico e Teatro Farnese

sottogradinata – Palazzo della Pilotta

L’inventario del tesoro. Dalle raccolte ducali alle vetrine virtuali del portale numismatico dello Stato. Gli orari dei luoghi sono differenti, per informazioni

www.turismo.comune.parma.it Per informazioni tel. 0521220411.

9 – 21 GIUGNO

Iperuran. L'orizzonte degli eventi, tra scienza e fede

Galleria Sant'Andrea - Via Cavestro, 6

Mostra di opere di Fulvio Bresciani, Maria Pia Contento e Giordano Redaelli. Aperta al pubblico da martedì a sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00; domenica dalle 16.00 alle 19.00; lunedì chiuso. Ingresso gratuito.

23 GIUGNO – 5 LUGLIO

Vittorio Parisi, un ponte tra arte e natura

Galleria Sant'Andrea - Via Cavestro, 6

Inaugurazione sabato 23 giugno alle 17.00 . Aperta al pubblico da martedì a sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00; domenica dalle 16.00 alle 19.00; lunedì chiuso. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521228136.

31 MAGGIO – 31 LUGLIO

Lufer. Recyclingdesigner

LaZona del Centro Cinema Lino Ventura – Via D’Azeglio, 45/d. Aperta al pubblico lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 13.30; martedì, giovedì, venerdì e

sabato dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.00. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521031041.

19 MAGGIO – 28 GIUGNO

Secret garden

CUBO Gallery - via La Spezia, 90

Mostra di Alessandra Calò. Aperta mercoledì dalle 16.00 alle 19.00, giovedì dalle 10.00 alle 13.00, venerdì dalle 16.00 alle 19.00, sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; altre visite su appuntamento: cubogallery@gmail.com Ingresso gratuito.

17 MARZO – 1 LUGLIO

Pasini e l'Oriente. Luci e colori di terre lontane

Fondazione Magnani Rocca - via Fondazione Magnani Rocca, 4

Traversetolo Mostra di dipinti di Alberto Pasini aperta al pubblico da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 18.00 (la biglietteria chiude alle 17.00); sabato, domenica e festivi (inclusi Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) dalle 10.00 alle 19.00 (la biglietteria chiude alle 18.00). Chiuso lunedì. Ingresso euro 10,00; ridotto euro 5,00. L'ingresso include anche la visita alla raccolta permanente. Per informazioni tel. 0521848327 -0521848148. Visite guidate: sabato 31 marzo alle 16.30, Pasqua e Pasquetta alle 11.30, 16.00 e 17.00. Per partecipare mail a: segreteria@magnanirocca.it oppure presentandosi all’ingresso del

museo, fino a esaurimento posti. Costo euro 15,00 (ingresso e guida).

11 MARZO – 24 GIUGNO

Museo di Pangea

Labirinto della Masone – Strada Masone 121, Fontanellato

Mostra di sculture di civiltà immaginarie di Marco Barina. Aperta al pubblico dalle 10.30

alle 19.00. La biglietteria è aperta fino alle 18.00. Chiuso martedì. Ingresso intero euro

18,00. Per informazioni tel. 0521827081.

Lo Iat declina ogni responsabilità per eventuali variazioni o mancate informazioni non comunicate tempestivamente.

1 LUGLIO –

14 OTTOBRE

Tesori d’Oriente

Labirinto della Masone – Strada Masone 121, Fontanellato

La Camera delle meraviglie di Garcia de Orta (ca.1500-1568). Aperta al pubblico dalle 10.30 alle 19.00. La biglietteria è aperta fino alle 18.00. Chiuso martedì. Ingresso intero euro 18,00, ridotto bimbi 6-12 anni, gratuito sotto i 6 anni. Per informazioni tel. 0521827081.



9 GIUGNO – 4 AGOSTO

Luigi Veronelli. Camminare la terra

Piazza Matteotti Palazzo Ex Licei - Fidenza

Il ritratto completo di Luigi Veronelli: 50 anni di impegno professionale e civile, ricostruito attraverso la rilettura critica di centinaia di documenti in gran parte inediti.

Inaugurazione sabato 9 giugno alle 10.30. La mostra sarà visitabile da martedì a domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 052483377.

17 GIUGNO – 7 LUGLIO

Lo spettacolo dell’arte del ricevere: a tavola con Brozzi, Minari e Ghiretti

Museo Renato Brozzi - Traversetolo

La mostra di imbandigioni evocative in cui la tavola prende forma attorno a pezzi realizzati fra gli ultimi anni dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento da artisti

legati a Traversetolo è aperta da lunedì a sabato dalle 16.00 alle 19.00; lunedì, martedì, giovedì, sabato anche dalle 9.00 alle 12.00. Ingresso gratuito.

Per informazioni tel. 0521842436.