Dalla Verdi Street Parade, al Palio di Parma e Notre Dame de Paris: week end ricchissimo

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Settembre Gastronomico: dall’1 al 29 settembre un mese in cui la cultura del Cibo è protagonista in città e in provincia con un calendario di eventi dedicati alle eccellenze del territorio e tutti i giorni e dalle 10.30 alle 22.00 apertura Bistrò sotto i Portici del grano in Piazza Garibaldi a Parma. Programma completo degli eventi > www.parmacityofgastronomy.it

Verdi OFF: dal 21 settembre al 21 ottobre la città è in festa in occasione del Festival Verdi. Programma completo degli eventi > www.teatroregioparma.it

Venerdì 20

Salone del Camper

Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a

Dalle 9.30 alle 18.00 la seconda più importante manifestazione europea del caravanning e del turismo en plein air. Ingresso a pagamento. Per informazioni www.salonedelcamper.it

Parma Cittàdella Musica

Parco della Cittadella

Alle 21.00 Notre Dame de Paris, il musical composto da Riccardo Cocciante. Biglietti in prevendita sul circuito e punti vendita Vivaticket e Ticketone e presso Puzzle in Via Borsari 1/b, da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00. Per informazioni www.parmacittadellamusica.it

Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

Alle 22.00 Attacchi di Swing... a bordo filobus, con Alessandro Mori e Corrado Caruana, partenza da Piazza Garibaldi. Ritrovo 10 minuti prima della partenza al punto informazioni TEP in piazza Garibaldi. Evento gratuito, posti sono limitati, prenotazione obbligatoria sul sito TEP www.tep.pr.it

Vivi il verde

Labirinto della Masone - Fontanellato

Alle 11.30 e 15.30 visite guidate di circa un’ora. Laboratori dedicati ai bambini dai 5 ai 10 anni che si terranno in contemporanea con le visite guidate. La partecipazione all’iniziativa è inclusa nel costo del biglietto d’ingresso del Labirinto della Masone. Per i laboratori è necessaria la prenotazione all’indirizzo mail didattica@francomariaricci.com Per le visite non è consentita la prenotazione. Per informazioni tel. 0521827081.

Sabato 21

Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

Alle 5.15 A la maten'na bonora, biciclettata non competitiva di circa 10 km, con ritrovo in via Teano. Per informazioni e iscrizioni: info@lepetitvelo.org Dalle 9.30 alle 10.30 visita all'Archivio Storico TEP S.p.A. in via Taro 12. Giancarlo Gonizzi

guiderà i visitatori attraverso oltre 100 anni di storia dei trasporti pubblici di Parma e provincia. Per iscrizioni: http://bit.ly/visitaarchivioTEP

Dalle 9.30 alle 15.30 Camminata di 5Km con all'esplorazione di Parma, seconda tappa della Via di Linari. Iscrizione obbligatoria gratuita sul portale regionale:

https://camminiemiliaromagna.it/it/via_di_linari/eventi_luoghi/262-via-dei-linari

Salone del Camper

Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a

Dalle 9.30 alle 18.00 la seconda più importante manifestazione europea del caravanning e del turismo en plein air. Ingresso a pagamento. Per informazioni www.salonedelcamper.it

Città della memoria

Cimitero Monumentale della Villetta

Alle 11.00 L’antica parlata, commemorazione degli autori dialettali parmigiani con letture e canti. Ingresso gratuito.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 Esploriamo insieme la Pinacoteca, attività dedicata ai bambini dai 4 ai 10 anni. E’ richiesta la prenotazione tel. 0521508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata. Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

Alle 16.30 La prova, spettacolo della Compagnia I Burattini dei Ferrari. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Giornate Europee del Patrimonio

Complesso Monumentale della Pilotta

Dalle 14.00 alle 18.00 apertura straordinaria di Biblioteca Palatina e Museo Bodoniano con ingresso gratuito. Dalle 19.00 alle 22.00 apertura straordinaria di Museo Archeologico, Teatro Farnese, Galleria Nazionale con ingresso a euro 1,00.

Per informazioni http://pilotta.beniculturali.it

Camera di San Paolo

Apertura straordinaria dalle 18.50 alle 21.20 con ingresso a euro 1,00.

Palio di Parma

Torna il tradizionale Palio di Parma con tornei con esibizioni di sbandieratori, giullari, giocolieri, musici antichi itineranti, tiro con l'arco antico, combattimenti di spade, giochi d’arme e scorci di vita medievale. Programma completo sul sito www.paliodiparma.it

Happy Ending. Salutiamo l’estate in Piazza Ghiaia

Piazza Ghiaia

Nel pomeriggio street food, mercato con abbigliamento, accessori vintage, artigianato, aziende agricole. Alle 21.30 dj del Jumbo story.

Verdi street parade

Centro storico

Dalle 18.00 alle 21.30 Anteprima Festival Verdi con attori, cantanti, ballerini e circensi sull’ali dorate: per l’inaugurazione di Verdi Off una grande festa in musica invade strade e piazze dell’Oltretorrente, partendo dal Teatro Regio fino a Piazzale Picelli e animando il tragitto che accompagna il pubblico in un percorso ricco di sorprese. A cura di Giacomo Costantini, Circo El Grito. Alle 22.30 in Piazza Duomo spettacolo di fine parata.

Salvo il coccio

Soprintendenza – Via Bodoni, 6

Dalle 19.00 alle 22.00, per le giornate europee del Patrimonio, nella sala delle colonne laboratorio gratuito di educazione alla tutela archeologia per ragazzi dagli 8 ai 12 anni. Iragazzi devono essere accompagnati da un adulto e devono portare astuccio con matite e biro e un blocco notes. Laboratorio gratuito. Richiesta prenotazione allo 0521212311 dalle 9.00 alle

15.00.

Parma Cittàdella Musica

Parco della Cittadella

Alle 21.00 va in scena Notre Dame de Paris, il musical composto da Riccardo Cocciante. Biglietti in prevendita sul circuito e punti vendita Vivaticket e Ticketone e presso Puzzle in Via Borsari 1/b, da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00. Per informazioni www.parmacittadellamusica.it

Il nuovo volto di Piazza Della Pace a Parma

Alle 22.00 inaugurazione con ritrovo presso le Trottatoie adiacenti alla fontana monumentale dell’ex Chiesa di S. Pietro Martire.

Fiera del fungo di Borgotaro I.G.P.

Centro storico di Borgotaro

Durante la giornata mercati, showcooking, musica, degustazioni, cultura, stand gastronomici, street food. Programma dettagliato sul sito www.sagradelfungodiborgotaro.it Per informazioni tel. 052596796.

Festival del Prosciutto: Finestre aperte

I Prosciuttifici sono aperti al pubblico per assistere al ciclo di lavorazione. Elenco completo dei prosciuttifici e dettagli sul sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com

Vivi il verde

Labirinto della Masone - Fontanellato

Alle 11.30 e 15.30 visite guidate di circa un’ora. Laboratori dedicati ai bambini dai 5 ai 10 anni che si terranno in contemporanea con le visite guidate. La partecipazione all’iniziativa è inclusa nel costo del biglietto d’ingresso del Labirinto della Masone. Per i laboratori è necessaria la prenotazione all’indirizzo mail didattica@francomariaricci.com Per le visite non è consentita la prenotazione. Per informazioni tel. 0521827081.

Vivi il verde

Colorno

Ritrovo presso la biglietteria della Reggia di Colorno per tutte le iniziative: alle 10.00 e 11.30 Garden tour; alle 15.30 Scatti botanici; alle 16.00 Caccia all’albero. (in caso di pioggia Scatti botanici non avrà luogo). Per informazioni e prenotazioni tel. 0521312545 –reggiadicolorno@provincia.parma.it

Salame & Bollicine

Via Carducci - Felino

Dalle 18.30 allestimenti scenografici e istallazioni luminose faranno da cornice alla serata dedicata al Salame e al vino locale e lo champagne di Cumières: alle 18.30 aperitivo a base di salame e champagne; alle 19.00 cena con servizio al tavolo; Spazio bimbi con i mattoncini di Parma Bricks; durante la serata accompagnamento musicale con il The quartet D'Altro Canto, voci e chitarra. Per informazioni tel. 0521331342.

Settembre collecchiese: lanterne sul fiume

Parco del Taro - Corte di Giarola

Dalle 19.45 passeggiata notturna al Parco del Taro. Prenotazione obbligatoria al cell.

3476952605.

Giornate Europee del Patrimonio

Reggia di Colorno

Alle 21.00 e alle 22.30 Frivolezze a Corte la cucina nel Ducato, una visita guidata alla scoperta dei passatempi, gusti e piaceri della corte al tempo di Maria Luigia Duchessa di Parma. Musica, arte e cucina saranno i fil rouge di questa speciale visita guidata. La visita sarà accompagnata dalla musica del fortepiano di Maria Luigia e terminerà con un

dolce assaggio sulla terrazza con vista sul giardino. Costo della visita euro 13,00; ridotto 8 a 14 anni euro 8,00; gratuito fino ai 7 anni. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521312545 oppure reggiadicolorno@provincia.parma.it

Domenica 22

Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

Dalle 9.00 alle 13.00 Biciclettata ParmainBICI, itinerario Parco Ducale – Campus con rinfresco

al Campus.

Salone del Camper

Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a

Dalle 9.30 alle 18.00 la seconda più importante manifestazione europea del caravanning e del turismo en plein air. Ingresso a pagamento. Per informazioni www.salonedelcamper.it

Happy Ending. Salutiamo l’estate in Piazza Ghiaia

Piazza Ghiaia

Per tutta la giornata street food, mercato con abbigliamento, accessori vintage, artigianato, aziende agricole. Dalle 18.30 Robi Bonardi master dj project.

Giornate Europee del Patrimonio

Complesso Monumentale della Pilotta

Dalle 10.00 alle 14.00 apertura straordinaria di Biblioteca Palatina e Museo Bodoniano con ingresso gratuito. Dalle 19.00 alle 22.00 apertura straordinaria di Museo Archeologico, Teatro Farnese, Galleria Nazionale con ingresso a euro 1,00.

Per informazioni http://pilotta.beniculturali.it

Visite guidate e attività nei Musei civici

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 11.00 visita guidata Il Novecento nelle opere della Pinacoteca Stuard. Visita guidata tematica di approfondimento sugli artisti del Novecento presenti in Pinacoteca, con una particolare attenzione al mondo pittorico di Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.30 visita guidata. Non è necessaria la prenotazione.

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.30 La favola delle teste di legno. Spettacolo della Compagnia “I burattini dei Ferrari”. Non è necessaria la prenotazione. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Alle 16.30 Bargnocla cabaret. Spettacolo della Compagnia I Burattini dei Ferrari. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Palio di Parma

Torna il tradizionale Palio di Parma con tornei con esibizioni di sbandieratori, giullari, giocolieri, musici antichi itineranti, tiro con l'arco antico, combattimenti di spade, giochi d’arme e scorci di vita medievale. Programma completo sul sito www.paliodiparma.it

Sottofondi musicali

Museo Glauco Lombardi – Strada Garibaldi, 15

dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.00 visita al museo con musiche del fortepiano in sottofondo. Biglietto comprensivo di ingresso al museo euro 5,00. Per informazioni tel. 0521233727.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Parma music film Festival

Il Cubo – Via La Spezia, 90

Alle 17.30 inaugurazione del festival; alle 20.30 proiezione di Coeur fondant (francese con sottotitoli in inglese); alle 20.45 proiezione di Manito (spagnolo con sottotitoli in inglese); alle 20.55 proiezione di Insane love (italiano con sottotitoli in inglese); alle 21.15 proiezione di Milongueros, al compàs de Buenos Aires (spagnolo con sottotitoli in inglese).

Ingresso gratuito. Programma completo sul sito www.parmamusicfilmfestival.com

Festival delle Divine Armonie

Circolo di lettura e conversazione - Via Melloni, 4

Alle 18.00 Splendore musicale nella Venezia settecentesca: i concerti di Antonio Vivaldi, con Orchestra da camera di Parma; Marco Bronzi violino solista; Giuseppe Barutti violoncello solista. Marco Bronzi suonerà lo straordinario e prezioso violino di Antonio Stradivari "Lam1734" messo a disposizione da Friends of Stradivari - Museo del Violino e Si-Yo Music Society Foundation. Ingresso euro 15,00. Prevendita biglietti presso Parma Point in Via Garibaldi 18. Per informazioni tel. 0521603127.

Fiera del fungo di Borgotaro I.G.P.

Centro storico di Borgotaro

Durante la giornata mercati, showcooking, musica, degustazioni, cultura, stand gastronomici, street food. Programma dettagliato sul sito www.sagradelfungodiborgotaro.it Per informazioni tel. 052596796.

Festival del Prosciutto: Finestre aperte

I Prosciuttifici sono aperti al pubblico per assistere al ciclo di lavorazione. Elenco completo dei prosciuttifici e dettagli sul sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com

Rocca e natura

Fontanellato

Durante la giornata attorno alla Rocca mostra-mercato con sezioni dedicate ad hobbisti, maestri dell’ingegno, ceramisti e artisti. Per informazioni tel. 0521829055.

Le Giornate del Patrimonio

Rocca Sanvitale – Sala Baganza

Dalle 10.00 alle 13.00 sarà possibile visitare la meravigliosa sala settecentesca Sala dell'Apoteosi. Visita a piccoli gruppi ogni 30 minuti con ritrovo presso la biglietteria della Rocca. Alle 16.00 Caccia al tesoro...di Maria Luigia! Indizi ed oggetti per conoscere la duchessa e la sua storia. Una divertente caccia al tesoro tra gli affreschi della Rocca. Prenotazione obbligatoria. Consigliato dai 5 ai 10 anni.

Pieve di San Biagio - Talignano

Dalle 15.00 alle 18.00 apertura della Pieve. Per informazioni tel. 0521331342.

Un due tre... Arte! Cultura e intrattenimento

Castello di Torrechiara

1, 2, 3... Castello in festa ai tempi di Leonardo: alle 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 visite guidate gratuite al complesso monumentale. Durante la giornata stage di danza del ‘400 articolato su due livelli, su prenotazione tel. 3386310900. Alle 17.00 il Concerto “Leonardo e il suo tempo. L’arte “che si va consumando mentre ch'ella nasce”, con l'Ensemble La Rossignol specializzato nella musica e danza storica, in occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci (1452-1519). Spettacolo a ingresso gratuito. Durante la giornata ingresso in Castello euro 5,00; ridotto euro 2,00 tra i 18 e i 25 anni; gratuito fino a 18 anni.

Vivi il verde

Labirinto della Masone - Fontanellato

Alle 11.30 e 15.30 visite guidate di circa un’ora. Laboratori dedicati ai bambini dai 5 ai 10 anni che si terranno in contemporanea con le visite guidate. La partecipazione all’iniziativa è inclusa nel costo del biglietto d’ingresso del Labirinto della Masone. Per i laboratori è necessaria la prenotazione all’indirizzo mail didattica@francomariaricci.com Per le visite non è consentita la prenotazione. Per informazioni tel. 0521827081.

Vivi il verde

Colorno

Ritrovo presso la biglietteria della Reggia di Colorno per tutte le iniziative: alle 15.30 La Reggia e il suo giardino; alle 16.00 Apres-midi sur l’herbe (in caso di pioggia Apres-midi sur l’herbe non avrà luogo). Per informazioni e prenotazioni tel. 0521312545 – reggiadicolorno@provincia.parma.it

Animali fantastici a Torrechiara

Alle 15.30 Muniti di Mappe e bussole, accompagnati da un’intrepida guida, tutti alla ricerca delle magiche o mostruose creature che si nascondono tra i grandi affreschi nelle Sale del Castello di Torrechiara! Per famiglie con bambini dai 6 anni. Costo euro 5,00 a persona per visita guidata; euro 5 per ingresso in castello (solo per i maggiori di 18 anni). Prenotazione obbligatoria: 3282250714

Bianca e la corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 17.00 visite in abiti medievali. Costo visita guidata euro 3,00; ingresso in Castello euro 5,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3282250714.

Ultreya! Suseya! Musica sul cammino di Santiago

Chiesa parrocchiale di Copermio - Colorno

Alle 17.30 Concerto della Schola Medievale del Coro Paher con il direttore Ugo Rolli. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521313790.

Festival Serassi

Cappella Ducale di San Liborio – Colorno

Alle 18.00 Concerti, sonate, sonfonie...appropriate all’organo. Musiche di Corelli, Haendel, Mozart, Rossini, con Pietro Pasquini all’organo. Ingresso gratuito.