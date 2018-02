Weekend sotto la neve tra fumetti, teatro e visite guidate

L'’evento “Cioccolato Vero”, organizzato da CNA Parma, con il patrocinio del Comune di Parma e in collaborazione con ACAI, previsto nei giorni 23, 24 e 25 febbraio, è stato posticipato, a causa di previsioni meteo avverse, ai giorni 9, 10 e 11 marzo prossimi

Venerdì 23

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Il piacere dell’onestà, di Luigi Pirandello, regia Alessandro Averone. Per

informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.

Nuove atmosfere

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5

Alle 20.30 concerto diretto da Alpesh Chauhuan, con Enrico Pace al pianoforte, musiche di

Rachmaninov e Sostakovic. Per informazioni e biglietti tel. 0521391339 – 0521391372 –

www.biglietteriatoscanini.it

Serata al Parco: stagione di prosa

Teatro al Parco – Parco Ducale

Alle 21.00 va in scena Trattato di economia. Ingresso intero euro 14,00; ridotto euro 12,00. Per

informazioni e prenotazioni tel. 0521989430.

Sabato 24

Parma comics

Workout Pasubio – Via Catania, 4

Dalle 10.00 alle 19.00 mostra mercato del fumetto e cosplay. Ingresso euro 5,00; ridotto over 60

e under 14 euro 4,00.

Visita guidata

Museo Glauco Lombardi - Strada Garibaldi, 15

Alle 11.00 visita guidata alla mostra su Albertina Sanvitale. Per informazioni tel. 0521233727.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00.

È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Pomeriggi per bambini al cinema

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 15.30 proiezione del film Vampiretto. Ingresso bambini euro 4,00; adulti accompagnatori

euro 6,00.

I burattini del Teatro Medico Ipnotico

Teatro Due – Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena Topolino, con i burattinai Patrizio Dall’Argine e Veronica Ambrosini.

Per informazioni e biglietti tel. 0521230242.

Laboratori didattici

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Dalle 16.00 alle 18.00 Caccia all’errore! I piccoli partecipanti osserveranno alcune opere esposte

di Ettore Sottsass per trovare le differenze tra gli originali e le riproduzioni consegnate dagli

operatori.. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Parma Danza

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 20.30 va in scena la Compagnia Junior del Balletto di Toscana in La bella addormentata,

musiche di Caijkovskij, drammaturgia e coreografia di Diego Tortelli. Per informazioni e

biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Il piacere dell’onestà, di Luigi Pirandello, regia Alessandro Averone. Per

informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.

Nuove atmosfere

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5

Alle 20.30 concerto diretto da Alpesh Chauhuan, con Enrico Pace al pianoforte, musiche di

Rachmaninov e Sostakovic. Per informazioni e biglietti tel. 0521391339 – 0521391372 –

www.biglietteriatoscanini.it

Teatro del Cerchio: stagione serale

Via Pini, 16/A

Alle 21.00 va in scena La sirenetta. Per informazioni tel. 3318978682 –

info@teatrodelcerchio.it

Rinato Renato

Museo Renato Brozzi - Centro Civico La Corte Traversetolo

Alle 16.00 percorso di visita condotto da Eles Iotti, storica dell’arte della durata di circa due

ore. Ingresso gratuito. Prenotazioni tel. 3391667852 arseles@hotmail.com

Nessun dorma: stagione di prosa

Teatro di Fontanellato

Alle 21.00 va in scena Storia di Tecla, con Franca Tragni. Ingresso intero euro 12,00. Per

informazioni tel. 3274089399.

Teatro Moruzzi: Stagione teatrale

Noceto

Alle 21.00 va in scena That’s amore, con Marco Cavallaro e Ramona Gargano. Per

informazioni e prevendite tel. 3926405385.

Domenica 25

Parma comics

Workout Pasubio – Via Catania, 4

Dalle 10.00 alle 19.00 mostra mercato del fumetto e cosplay. Ingresso euro 5,00; ridotto over 60

e under 14 euro 4,00.

Concerti aperitivo

Fondazione Arturo Toscanini – Viale Barilla, 27/a

Alle 11.00 Duo Costea Micieli, violino e pianoforte, musiche di Medtner. Per informazioni e

biglietteria tel. 0521391339 – 0521391372.

I burattini del Teatro Medico Ipnotico

Teatro Due – Viale Basetti, 12/a

Alle 11.00 e alle 16.00 va in scena Topolino, con i burattinai Patrizio Dall’Argine e Veronica

Ambrosini. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242.

Pomeriggi per bambini al cinema

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 14.30 proiezione del film Vampiretto. Ingresso bambini euro 4,00; adulti accompagnatori

euro 6,00.

Teatro del Cerchio: stagione dei ragazzi

Via Pini, 16/A

Pane, amore e fantasia pomeriggio con merenda. Alle 15.30 va in scena Il principe ranocchio,

alle 16.30 merenda offerta dal teatro e alle 17.00 va in scena Le sorellastre di Cenerentola. Per

informazioni e prenotazioni tel. 3495740360 - info@teatrodelcerchio.it

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena Il piacere dell’onestà, di Luigi Pirandello, regia Alessandro Averone. Per

informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.

Weekend al Parco: stagione per adulti e bambini insieme

Teatro al Parco – Parco Ducale

Alle 16.30 va in scena Il paese senza parole, dai 5 anni. Ingresso intero euro 10,00, ridotto euro

8,00, ridotto Ikea euro 7,00, ridotto under 14 e over 65 euro 6,00. Per informazioni e

prenotazioni tel. 0521989430.

Europa teatri: stagione per ragazzi

Via Oradour, 14

Alle 16.30 va in scena La sirenetta, adatto a bambini dai 4 ai 10 anni. Ingresso intero euro 8,00;

ridotto under 18 e over 65 euro 6,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521243377.

Teatro Regio: stagione concertistica

Via Garibaldi, 16

Alle 17.00 concerto con Beatrice Rana al pianoforte, musiche di Schumann, Ravel e Stravinsky.

Per informazioni e biglietti tel. 0521203999.

I pomeriggi al Petitot

Piazzale Risorgimento

Alle 17.00 concerto a cura del Club Parma musicale con il mezzosoprano Erica Cortese, il

soprano Mariska Bordoni e Svetlana Makedon al pianoforte. Ingresso a offerta.

MOSTRE A PARMA E PROVINCIA

18 NOVEMBRE –20 MAGGIO

Ettore Sottsass. Oltre il design

Museo Csac – Abbazia di Valserena

In occasione del centenario della nascita di Ettore Sottsass, la mostra sarà aperta

mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle

19.00. Chiuso lunedì; martedì solo su prenotazione per gruppi. Ingresso euro 10,00;

riduzioni per gruppi, under 18, docenti e persone con disabilità; gratuito per under 12.

Per informazioni tel. 0521607791.