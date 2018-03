Con la primavera burattini e teatro

Venerdì 23



Fondazione Teatro Due: stagione di prosa Viale Basetti, 12/a

Alle 20.00 va in scena Girotondo Kabarett, di Artur Schnitzler, regia di Walter Le Moli, con ventitre artisti fra attori, cantanti e musicisti. Gli ospiti del Kabarett verranno avvolti in una giostra di numeri, accompagnati da una cena o da un drink, per chi lo desidera; è gradito l’abito scuro. Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.



Serata al Parco: stagione di prosa Teatro al Parco – Parco Ducale

Alle 21.00 va in scena Les folles, trittico marionettistico e musicale. Ingresso intero euro 14,00; ridotto euro 12,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521989430.



Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Stavamo meglio quando stavamo peggio? Con Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.



Teatro del Tempo: stagione di prosa Borgo Cocconi, 1

Alle 21.00 Traccia una linea, di Andrea Salvini con Ugo Maria Manfredi. Per informazioni e biglietti tel. 0521386553 – 3403802940.



Habitat Pubblico 2018 Lenz Teatro - Via Pasubio, 3/e

Alle 21.00 Faust memories, dal Faust di Goethe. Drammaturgia e imagoturgia Francesco Pititto. Installazione e regia Maria Federica Maestri. Interprete Sandra Soncini. Musica Andrea Azzali e Adriano Engelbrecht. Per informazioni tel. 0521270141 -www.lenzfondazione.it

Labirinto d’Acque 2018 - Labirinto della Masone - Fontanellato

Summit Internazionale dedicato al tema dell’acqua. Oggi il tema centrale sono la vision, la governance e l’innovazione nelle politiche per la lotta ai cambiamenti climatici e le ricadute sulla risorsa idrica e l’agricoltura nel convegno “The Blue Challenges and Opportunities: from strategies into actions” curato dalla Regione Emilia Romagna. La giornata culminerà con la performance artistica dal vivo del celebre regista gallese Peter Greenaway con suggestioni sull’acqua tra filosofia e cinema. Le conferenze sono a ingresso libero, con iscrizione obbligatoria. Chi vorrà approfittarne per visitare il Labirinto di Franco Maria Ricci e la collezione d’arte potrà accedervi secondo le regolari tariffe. Programma completo sul sito www.labirintodacque.it



Stagione lirica Teatro Verdi – Busseto

Alle 20.00 va in scena l’opera La Traviata, di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it



Teatro Moruzzi: Stagione teatrale Noceto

Alle 21.00 va in scena Cuori scatenati, Francesca Nunzi, Diego Ruiz, Sergio Muniz e Maria Lauria. Per informazioni e prevendite tel. 3926405385.



Sabato 24



Giornate FAI di primavera Ex carcere del Convento della Chiesa di San Francesco

Visite alle 9.30 - 13.00 - 15.00 - 18.00 (ultimo ingresso 17.30). Contributo suggerito a partire da: euro 3,00. Disponibili anche in inglese.



Chiesa di San Francesco del Prato

Visite alle 9.30 - 13.00 - 15.00 - 18.00 (ultimo ingresso 17.30). Contributo suggerito a partire da: euro 3,00. Disponibili anche in inglese e francese.



Convitto Nazionale Maria Luigia

Visite alle 9.00 - 13.00 - 15.00 - 18.00 (ultimo ingresso 17.30). Contributo suggerito a partire da: euro 3,00. Disponibili anche in inglese.



Impertinente festival Teatro al Parco – Parco Ducale

Dalle 10.30 alle 12.30 Le montagne dei giganti, laboratorio di costruzione di un burattini, dai 6 anni. Per informazioni tel. 0521989430.



Come scriveva Maria Lugia Museo Glauco Lombardi – Via Garibaldi, 15

Alle 11.00 laboratorio per bambini. Età consigliata dai 6 anni. Costo euro 5,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0521233727.



Weekend allo Csac Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.



Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra Ettore Sottsass. Oltre il Design. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per

informazioni tel. 0521607791.



Mimmo Cuticchio. The artist is present Castello dei Burattini – Via Melloni, 3

Alle 12.00 donazione delle opere realizzate durante la residenza a Parma nella bottega di Via Melloni. Per informazioni tel. 0521031631 - 0521218925. Ingresso gratuito.



Teatro al Parco – Parco Ducale Alle 21.00 va in scena Aladino di tutti i colori.

Da una favola delle Mille e una notte, spettacolo per adulti e bambini dai 6 anni. Ingresso a pagamento. Per informazioni e biglietti tel.

0521989430.



Cineclub dei bambini Cinema D’Azeglio – strada D’Azeglio, 33

Alle 15.30 proiezione del film di Vita da giungla alla riscossa. Ingresso gratuito per i bambini, euro 6,00 per adulti accompagnatori.



Impertinente festival Teatro al Parco – Parco Ducale

Alle 17.30 va in scena Fiabe da tavolo I. Cappuccetto rosso e I tre porcellini, dai 4 anni. Alle 21.00 Aladino di tutti i colori, da una favola delle Mille e una notte, dai 6 anni. Per informazioni e biglietti tel. 0521989430.



Habitat Pubblico 2018 Lenz Teatro - Via Pasubio, 3/e

Alle 18.00 Faust memories, dal Faust di Goethe. Drammaturgia e imagoturgia Francesco Pititto. Installazione e regia Maria Federica Maestri. Interprete Sandra Soncini. Musica Andrea Azzali e Adriano Engelbrecht. Per informazioni tel. 0521270141 - www.lenzfondazione.it



Nuove atmosfere Auditorium Paganini – Via Toscana, 5

Alle 20.30 concerto del vincitore del decimo Concorso internazionale di direzione d’orchestra Arturo Toscanini. Per informazioni e biglietti tel. 0521391339 – 0521391372 – www.biglietteriatoscanini.it



Fondazione Teatro Due: stagione di prosa Viale Basetti, 12/a

Alle 20.00 va in scena Girotondo Kabarett, di Artur Schnitzler, regia di Walter Le Moli, con ventitre artisti fra attori, cantanti e musicisti. Gli ospiti del Kabarett verranno avvolti in una giostra di numeri, accompagnati da una cena o da un drink, per chi lo desidera; è gradito l’abito scuro. Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.



Teatro del Cerchio: stagione serale Via Pini, 16/A

Alle 21.00 va in scena Acqua di colonia. Per informazioni tel. 3318978682 – info@teatrodelcerchio.it



Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Stavamo meglio quando stavamo peggio? Con Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.



Teatro del Tempo: stagione di prosa Borgo Cocconi, 1

Alle 21.00 Traccia una linea, di Andrea Salvini con Ugo Maria Manfredi. Per informazioni e biglietti tel. 0521386553 – 3403802940.



Europa teatri: stagione di prosa Via Oradour, 14

Alle 21.15 va in scena Om, liberamente tratto da Oceano mare di Alessandro Baricco. Ingresso intero euro 12,00; ridotto under 18 e over 65 euro 10,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521243377.



Labirinto d’Acque 2018 Labirinto della Masone - Fontanellato

Summit Internazionale dedicato al tema dell’acqua. Oggi il summit affronterà il tema dell’acqua come nutrimento e come fonte di salute e benessere presentando due diversi focus: “Ricerca, sviluppo e innovazione nella medicina termale” con gli interventi di diversi relatori.

A concludere la giornata e tutto il festival con i Salotti d’acqua sarà un’ospite d’eccezione: Federica Pellegrini, intervistata da Davide Cassani, che intratterrà il pubblico sul tema Acqua e sport. Le conferenze sono a ingresso libero, con iscrizione obbligatoria. Chi vorrà approfittarne per visitare il Labirinto di Franco Maria Ricci e la collezione d’arte potrà accedervi secondo le regolari tariffe. Programma completo sul sito www.labirintodacque.it



La cucina del Ducato Reggia di Colorno

Alle 17.00 visita guidata a tema: storia, cultura e curiosità, piatti e ricette, in un percorso storico che ripercorre le tradizioni gastronomiche della Bassa Parmense e in voga durante il 1700 e il 1800.Al termine della visita degustazione di prodotti tipici. Minimo 15 partecipanti, costo euro 8,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0521312545.



Stagione lirica Teatro Verdi – Busseto

Alle 20.00 va in scena l’opera La Traviata, di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it



Nessun dorma: stagione di prosa Teatro di Fontanellato

Alle 21.00 va in scena Utoya, di Atir Teatro Ringhiera. Ingresso intero euro 12,00. Per informazioni tel. 3274089399.



Stagione teatrale Arena del Sole Roccabianca

Alle 21.15 va in scena Forse non sarà domani, vita e canzoni di Luigi Tenco,con Rocco Papaleo. Per informazioni e biglietti tel. 3395612798.



Domenica 25



Giornate FAI di primavera

Ex carcere del Convento della Chiesa di San Francesco Visite alle 9.30 - 13.00 - 15.00 - 18.00 (ultimo ingresso 17.30). Contributo suggerito a partire da: euro 3,00. Disponibili anche in inglese.



Chiesa di San Francesco del Prato

Visite alle 9.30 - 13.00 - 15.00 - 18.00 (ultimo ingresso 17.30). Contributo suggerito a partire da: euro 3,00. Disponibili anche in inglese e francese.



Convitto Nazionale Maria Luigia

Visite alle 9.00 - 13.00 - 15.00 - 18.00 (ultimo ingresso 17.30). Contributo suggerito a partire da: euro 3,00. Disponibili anche in inglese.



Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1 Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso

bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra Ettore Sottsass. Oltre il Design. Costo euro 12,00; euro

5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.



Concerti aperitivo Fondazione Arturo Toscanini – Viale Barilla, 27/a

Alle 11.00 Ensemble inedito, pianoforte, contrabbasso e percussioni, musiche di Claude Bolling. Per informazioni e biglietteria tel. 0521391339 – 0521391372.



Attività culturale a Palazzo Bossi Bocchi Strada al ponte Caprazucca, 4

Alle 16.00 per Un museo a misura di bambino Realizzare un quadro/1: il mio ritratto (dai 6 anni in su), a cura di Rosanna Spadafora. Ingresso gratuito. Per informazioni www.fondazionecrp.it – guide@fondazionecrip.it



Fondazione Teatro Due: stagione di prosa Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena Girotondo Kabarett, di Artur Schnitzler, regia di Walter Le Moli, con ventitre artisti fra attori, cantanti e musicisti. Gli ospiti del Kabarett verranno avvolti in una giostra di numeri, accompagnati da una cena o da un drink, per chi lo desidera; è gradito l’abito scuro. Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.



Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa Borgo San Domenico, 7

Alle 16.00 va in scena Stavamo meglio quando stavamo peggio? Con Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.



Impertinente festival Teatro al Parco – Parco Ducale

Alle 16.30 va in scena Becco di rame, dai 3 anni. Alle 17.30 Fiabe da tavolo II. Il pesciolino d’argento e Hansel e Gretel, dai 4 anni. Per informazioni e biglietti tel. 0521989430.



I pomeriggi al Petitot Piazzale Risorgimento

Alle 17.00 concerto a cura del Club Parma musicale con Enrico Padovani e Alessandra Mauro al pianoforte. Ingresso a offerta.



Stagione lirica Teatro Regio – via Garibaldi, 16

Alle 20.30 va in scena l’opera Roberto Devereux, di Gaetano Donizetti.Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it



Teatro Verdi – Busseto

Alle 15.00 va in scena l’opera La Traviata, di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it