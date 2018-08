Verso la fine di agosto tra escursioni, sagre e passeggiate sotto la Luna

Venerdì 24

Pedali nella notte

Ritrovo alle 19.30 nel parcheggio di via Bizzozero di fianco alla sede Fiab per una pedalata in cui si deciderà al momento se diretta a Frassinara (grigliata e musica) oppure San Secondo (sagra spalla cotta e fortanina) oppure Mamiano (torta fritta e musica con Taro Taro story). Iscrizione soci euro 1,00 euro (ass.ne infortuni), non soci euro 2,00 (RC e ass.ne infortuni). Per informazioni tel. 3470355414.

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3

Alle 21.15 proiezione del film Loro 1. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Cinema D’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.15 proiezione del film Lady bird. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Mamiano in festa

Tensostruttura di Mamiano

Dalle 19.00 cena e disco revival con Taro Taro story.

Fiera della Fortanina e della Spalla di San Secondo

Piazza Mazzini – San Secondo Dalle 19.30 tradizionale sagra con cucina e alle 22.00 Rock’n roll night con Il diavolo e l’acqua

santa e Bnoise dj set. Per informazioni tel. 3400802791.

Un Po di sport

Porto Fluviale di Mezzani

Alle 19.30 aperitivo con accompagnamento musicale Mezzabanda; alle 20.00 Cena in Riviera con la Grigliata sotto le stelle organizzata dal T-Porto, prenotazione obbligatoria tel. 3929442104 – t.portomezzani@gmail.com Per informazioni www.unpodisport.it

32° Festa sul Colle

Barbiano di Felino Serata di gastronomia e dalle 21.00 musica con l'orchestra spettacolo Gabriele Zilioli & Francesca.

Escursioni e attività al Rifugio Lagdei

Parco dei Cento Laghi

Alle 21.00 Lunata, montagne, prati, nuvole illuminati dalla luna. Costo adulti euro 13,00; bambini euro 7 ,00. Prenotazione obbligatoria tel. 3288116651.

Sabato 25

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini – Via Melloni, 3 Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2 Alle 15.30 laboratorio Viaggio in Pinacoteca. Nel periodo dedicato alle vacanze, ispirati dai pittori della Pinacoteca, i bambini potranno dipingere ad acquerello il mare come il Tempesta, le colline, i laghi e i boschi come Giulio e Guido Carmignani, immaginando di viaggiare con la fantasia e... i pennelli! Età: 4 – 9 anni. Durata: 1ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1 Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Sagra della Polenta

Campo sportivo parrocchiale – Alberi di Vigatto In serata apertura cucina con menù a base di polenta. Ingresso euro 2,00.

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3 Alle 21.15 proiezione del film Il filo nascosto. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Cinema D’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.15 proiezione del film Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Ingresso intero euro 7,00;

ridotto euro 5,50.

Cima Scarabello al tramonto, Salti del diavolo e concerti al Rock the baita

Escursione Trekking Taro Ceno per una serata tra monti e musica. Appuntamento alle 14.00 presso il Bar Ristò La Baita di Chiastre, Via Chiastre di Ravarano 69. Partenza alle 14.30. Quota di partecipazione euro 13,00 adulti; euro 7,00 bambini e ragazzi fino a 18 anni accompagnati. Prenotazione obbligatoria tel. 3294571154.

Luna piena sul Monte Carameto

Escursione Trekking Taro Ceno con ritrovo alle 17.30 presso l’Ufficio Turistico di Bardi in via Pietro Cella 25. Con mezzi propri si raggiungerà il passo del Pellizzone, da dove partirà l’escursione intorno alle ore 18.00. Quota di partecipazione euro 13,00 adulti; euro 7,00 bambini e ragazzi fino a 18 anni accompagnati. Prenotazione obbligatoria tel. 3457349809 - 3493181856.

Trekking serale con cena gourmand al laghetto del Groppo

Escursione Trekking Taro Ceno alla scoperta dei monti ofiolitici della Comunalia di Setterone verso il favoloso terrazzo panoramico del Monte Groppo, successivamente discesa al laghetto del Groppo, dove lo Chef Alma Mario Marini, dell’azienda agrituristica Il cielo di Strela, preparerà un favoloso picnic gourmand, da gustare al chiarore delle luci frontali. Appuntamento alle 16.00 presso il Seminario di Bedonia e alle 16.45 presso il bivio per il Monte Groppo, da dove si partirà per l’escursione. Cena prevista per le 19.30. Rientro alle auto previsto per le 22.30. Costo escursione euro 13 adulti; euro 7 bambini e ragazzi fino a 18 anni accompagnati. Costo cena euro 27 tutto incluso (ragazzi sotto i 10 anni euro 20). Appuntamento alle 16.00 presso il Seminario di Bedonia e alle 16.45 presso il bivio per il Monte Groppo, da dove si partirà per l’escursione. Cena prevista per le 19.30. Rientro alle auto previsto per le 22.30. Prenotazione obbligatoria tel. 3397843072.

Parmigiano Reggiano in festa

Monticelli Terme

Dalle 15.00 mercato di produttori agricoli locali e mercato di ambulanti; alle 20.30 in Piazza Fornia cena con menù a tema Parmigiano Reggiano, cottura spettacolarizzata Fuoco al Mito, gioco Quando sei nata; alle 22.00 presso Area Zinelli concerto dei Modena City Ramblers e punti ristoro. Inoltre, mostra fotografica itinerante Parmigiano Reggiano, quello vero è uno solo, di Paolo Gandolfi.

Laboratori didattico scientifici

Stand Musei del Cibo - Via Matteotti, Monticelli Terme Alle 17.30 Segui la traccia, laboratorio a cura dei Musei del Cibo di Parma per bambini/e dai 5 agli 11 anni, nell'ambito della manifestazione Parmigiano Reggiano in festa! Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria tel. 0521687736 - 0521687759 oppure manifestazioni@comune.montechiarugolo.pr.it

Premio letterario La Quara e Festival delle Bollicine

Borgo Val di Taro Alle 18.00 premiazione del Premio letterario La Quara in Piazza La Quara (in caso di maltempo sarà spostata presso l'Auditorium Mosconi). Dalle 19.00 circa Festival delle Bollicine nel centro storico, la notte bianca del Borgo, in ogni bar aderente varie tipologie di vini bianchi da degustare e musica nel centro storico e negozi aperti tutta la sera.

Rock the Baita

Chiastre di Calestano

Dalle 18.00 djset, dalle 21.00 musica dal vivo con gruppi dall’Italia e dall’estero, esposizioni e live painting. Ingresso gratuito ad offerta libera.

Un Po di sport

Porto Fluviale di Mezzani

Alle 18.30 inaugurazione con apericiccioli; alle 19.00 Un Po in tavola, apertura stand gastronomici al porto con le eccellenze del territorio; alle 22.00 Un Po di musica, ballo in riviera con la musica 70/80 del Jumbo story. Inoltre, Festival della birra e mercato contadino. Per informazioni www.unpodisport.it

Fiera della Fortanina e della Spalla di San Secondo

Piazza Mazzini – San Secondo In serata tradizionale sagra con cucina e alle 19.00 concerto di Bambolbì, alle 22.00 The tree

gees, Bee Gees tribute. Aseguire, Human after all, tributo ai Daft punk. Per informazioni tel. 3400802791.

Azzurra fantasy

Lido Valtermina - Traversetolo

Dalle 19.00 grigliata e ballo con l’orchestra romagnola Edmundo Comandini.

Festa della Polenta

Cella di Noceto In serata la tradizionale sagra dedicata alla polenta in cui si accompagna la buona tavola con gli spettacoli, la musica, il ballo liscio: questa sera esibizione di Giorgio Ikebana.

32° Festa sul Colle

Barbiano di Felino

Serata di gastronomia e dalle 21.00 musica con l'orchestra Marco Gavioli.

Visita guidata notturna

Castello di Bardi

Alle 21.00 visita guidata notturna al castello. Ingresso adulti euro 10,00; bambini euro 8,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0525733021 o 3801088315.

Musica in Castello

Piazza Verdi - Fidenza

Alle 21.30 Parientes, concerto con Peppe Servillo alla voce, Javier Girotto ai sassofoni e Natalio Mangalavite al pianoforte. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nel Teatro Magnani. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3803340574.

Domenica 26

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini – Via Melloni, 3 Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i

personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è

necessaria la prenotazione. Alle 16.30 Bargnòcla Cabaret. Spettacolo della compagnia I Burattini dei Ferrari. Non è

necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Sagra della Polenta

Campo sportivo parrocchiale – Alberi di Vigatto

In serata apertura cucina con menù a base di polenta. Ingresso euro 2,00.

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3

Alle 21.15 proiezione del film Tonya. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Cinema D’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.15 proiezione del film Le brio. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Mercato dell'antiquariato

Borgotaro Per tutta la giornata mercato dell'antiquariato, modernariato e cose di altri tempi. Per informazioni tel. 052596796.

Un Po di sport

Porto Fluviale di Mezzani

Dalla mattina 4° Camminiamo un Po insieme / 4° Un Po di running, Summer sand Volley 4×4 misto; dalle 10.30 Crociera sul Po dalla Parma all’Enza a bordo della barca Barbie, partenza ogni 30 minuti per mini crociera alla scoperta delle bellezze naturali; alle 16.30 infopoint dei Parchi del Ducato e attività per bambini; alle 17.00 2° Trofeo Parmigiano Reggiano di canottaggio; alle 20.00 stand gastronomici; alle 23.00 Fuochi d'artificio sul fiume. Inoltre, Festival della birra, mercato contadino, gonfiabili e giochi per bambini, stand gastronomici aperti tutto il giorno. Per informazioni www.unpodisport.it

Parmigiano Reggiano in festa

Monticelli Terme

Dalle 10.00 mercato dei produttori agricoli locali e degli ambulanti, esibizione della Montechiarugolo Folk Band T. Candian diretta dal M° Valentino Spaggiari; alle 10.00 presso Sala Conferenze dell’Hotel delle Rose tavola rotonda dal titolo Il Parmigiano Reggiano in Italia e all’esterno tra storia e sviluppo futuro; nel pomeriggio animazione per bambini; alle 17.00 corso di degustazione di Parmigiano Reggiano presso il Ristorante Calaluna (solo su prenotazione); alle 20.30 in Piazza Fornia Palio dei Caseifici, Premiazione del Concorso “Una vetrina da Re, cena con menù a tema Parmigiano Reggiano. Inoltre, mostra fotografica itinerante Parmigiano Reggiano, quello vero è uno solo, di Paolo Gandolfi.

Laboratori didattico scientifici

Stand Musei del Cibo - Via Matteotti, Monticelli Terme

Alle 11.00 Alla scoperta del latte!, laboratorio a cura dei Musei del Cibo di Parma per bambini/e dai 5 agli 11 anni, nell'ambito della manifestazione Parmigiano Reggiano in festa! Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria tel. 0521687736 - 0521687759 oppure manifestazioni@comune.montechiarugolo.pr.it

Fiera della Fortanina e della Spalla di San Secondo

Piazza Mazzini – San Secondo Dalle 19.30 tradizionale sagra con cucina e alle 21.30 Noche latina con il Cohiba club. Per informazioni tel. 3400802791.

Parchi della Musica

Parco Monte Fuso – Neviano degli Arduini Alle 18.00 Energy life concerto. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521880363.

Festa della Polenta

Cella di Noceto

In serata la tradizionale sagra dedicata alla polenta in cui si accompagna la buona tavola con gli spettacoli, la musica, il ballo liscio: questa sera l’orchestra di Daniele Tarantino. Azzurra fantasy

Lido Valtermina - Traversetolo

Dalle 19.00 cena e ballo con l’orchestra romagnola Claudio Nanni.

32° Festa sul Colle

Barbiano di Felino

Serata di gastronomia e dalle 21.00 musica con l'orchestra spettacolo Profumo di Romagna.

Cinema a corte

Piazza Fanfulla, 7/a - Traversetolo

Alle 21.30 proiezione del film Io sono tempesta. Ingresso adulti euro 5,00; bambini dai 3 agli 8

anni euro 3,00.