Parma Capitale della Cultura prende quota: week end tra teatro, arte e musica

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 24 gennaio

Quadrilegio 2020

Alphacentauri – Borgo Felino, 46

Spazio Bll – Piazzale Borri

Spazio Manfredi – Borgo Riccio, 19

Maura Ferrari – Borgo Giacomo Tommasini, 37

Studio Scapinelli – Borgo Felino, 31

Alle 18.30 inaugurazione delle mostre di arte contemporanea. Aperte il 25 e il 26 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30. Le opere rimarranno in mostra. Alle 20.30 special opening Chiesa Evangelica Borgo Tommasini, 26/A. Per informazioni pagina Facebook Quadrilegio2020

Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena La Mandragola, di Niccolò Machiavelli. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242 - www.teatrodue.org

Teatro del Cerchio: stagione serale

Auditorium Toscanini - Via Cuneo, 3 Alle 21.00 va in scena La visita della vecchia signora, regia di Mario Mascitelli. Per

informazioni e prenotazioni tel. 3515337070.

Teatro del Tempo: stagione di prosa

Borgo Pietro Cocconi, 1

Alle 21.00 va in scena Amleto + Die Fortinbrasmachine, di e con Roberto Latini, spettacolo inserito nel cartellone di Parma Capitale della Cultura 2020, riscrittura di una riscrittura, ispirata al testo di Heiner Muller, a sua volta liberamente ispirato all'Amleto di Shakespeare. Prenotazione obbligatoria tel. 340 3802940.

Intersezioni. Incroci di arti performative

Teatro Crystal - Collecchio

Dalle 21.00 Pezzo Orbitale (coreografia e regia Michela Lucenti); Stanislavskij ep. 1(coreografia Teresa Morisano); L.O.F.T. Tre sorelle con Elisa Cuppini, Sandra Soncini e Franca Tragni; Mors! (coreografia Camilla Negri). Per informazioni e prezzi intersezioni@artemisdanza.it

Sabato 25 gennaio

Visite guidate al Museo

Museo Glauco Lombardi – strada Garibaldi, 15

Alle 10.30 visita guidata al Museo. Ingresso compreso nel biglietto d’ingresso (euro 5,00). Per informazioni tel. 0521233727.

Diversi Medioevi. Le sculture del Battistero di Parma tra Oriente e Occidente

Auditorium Palazzo del Governatore - Piazza Garibaldi Alle 10.30 presentazione del libro che racconta il Battistero di Parma, con i disegni di Vittor Ugo Canetti e pubblicato nelle lingue italiano, inglese, cinese.

Visite guidate e attività ai musei civici

Castello dei Burattini

Alle 11.00 visita guidata: un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

Pinacoteca Stuard

Alle 15.30 Disegno dorato, laboratorio per bambini da 4 a 10 anni.Andiamo insieme alla scoperta dei “fondi oro” presenti nella Pinacoteca e come i pittori del Trecento creiamo il nostro piccolo capolavoro. Max. 20 bambini. È richiesta la prenotazione: tel. 0521-508184. Alle 16.30 visita guidata: la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San

Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Alle 18.00 inaugurazione del progetto espositivo I Quadri di Pietro. Capolavori dalla Collezione Barilla d’Arte Moderna, a cura di Giancarlo Gonizzi, voluto e organizzato dal Comune di Parma e dalla Famiglia Barilla, che mette in mostra, per un anno, alcune delle più interessanti opere della Collezione Barilla di Arte Moderna. Il primo dipinto esposto sarà “Coquillages” di James Ensor, nei mesi successivi verranno presentate opere di: Alberto Savinio, Atanasio Soldati, Chaim Soutine, Max Ernst, Giorgio Morandi, Fernand Leger, Ennio Morlotti, Renato Guttuso, Jean Dubuffet, Lucio Fontana e Pablo Picasso.

Giorno della Memoria 2020 + Parma PRide 2020

Lenz Teatro - Via Pasubio 3/e

Alle 17.30 Rosa Winkel [Triangolo rosa] (Lenz Fondazione), video opera tratta dallo spettacolo sulla deportazione e sterminio degli omosessuali nei campi di concentramento nazisti. Testo originale e imagoturgia Francesco Pititto. Installazione e regia Maria Federica Maestri. Interpreti Valentina Barbarini, Adriano Engelbrecht, Roberto Riseri, Davide Rocchi. Musica Andrea Azzali. Media video Stefano Cacciani. In collaborazione con ISREC, con il patrocinio

di Arcigay Associazione LGBTI+ Italiana. Alle 18.30 dialogo con Maria Federica Maestri, regista di Rosa Winkel e con gli interpreti Valentina Barbarini, Adriano Engelbrecht e Davide Rocchi. Introduce Michele Pascarella. A seguire brindisi, a cura del Comitato Parma PRide 2020. Per informazioni tel. 0521270141 – 3356096220 - www.lenzfondazione.it

Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena La Mandragola, di Niccolò Machiavelli. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242 - www.teatrodue.org

Tutti a Teatro

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 21.00 va in scena il musical The Full Monty di Terrence McNally e David Yazbeck, regia e adattamento italiano di Massimo Romeo Piparo, Paolo Conticini, Luca Ward. Ingresso a pagamento. Biglietti in vendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket. Per informazioni tel. 0521706214.

Teatro del Tempo: stagione di prosa

Borgo Pietro Cocconi, 1

Alle 21.00 va in scena Amleto + Die Fortinbrasmachine, di e con Roberto Latini, spettacolo inserito nel cartellone di Parma Capitale della Cultura 2020, riscrittura di una riscrittura, ispirata al testo di Heiner Muller, a sua volta liberamente ispirato all'Amleto di Shakespeare.Prenotazione obbligatoria tel. 340 3802940.

Teatro del Cerchio: stagione serale

Auditorium Toscanini - Via Cuneo, 3

Alle 21.00 va in scena La visita della vecchia signora, regia di Mario Mascitelli. Per

Teatro Comunale di Fontanellato stagione 2019/20

Fontanellato

Alle 21.00 per Teatro live comicità musicale va in scena Casa de Tàbua, di e con André Casaca

e Irene Michailidis. Per informazioni e prezzi tel. 3274089399.

Domenica 26 gennaio

Festival delle Divine Armonie

Chiesa della Certosa - Viale Certosa, 20

Alle 11.00 Un crescendo rossiniano in Certosa: le Sonate a quattro di G.Rossini, con i Solisti dell'Orchestra da camera di Parma. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a: salottimusicaliparmensi@gmail.com fino ad esaurimento posti disponibili (con precedenza ai possessori abbonamento nonchè agli iscritti FAI). L’arcipelago dei suoni, 8 concerti spettacolo per le famiglie

Teatro Due – Viale Basetti, 12/a

Un’avventura a puntate rivolta ai più piccoli per scoprire come nasce la musica e quali sono le caratteristiche e le meraviglie di ogni strumento musicale, con esecuzioni dei grandi compositori di ogni epoca. Alle 11.30 Il fagotto e l’oboe. Ingresso under 14 euro 5,00, adulti euro 8,00, i biglietti sono acquistabili anche online. I biglietti sono disponibili presso le biglietterie de La Toscanini e di Fondazione Teatro Due. Per informazioni www.teatrodue.org – www.latoscanini.it

Visite guidate e attività ai musei civici

Castello dei Burattini

Alle 11.00 visita guidata: un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti. Alle 16.30 spettacolo della Compagnia I burattini dei Ferrari. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Pinacoteca Stuard

Alle 16.30 visita guidata. la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Teatro del Cerchio: stagione ragazzi

Auditorium Toscanini - Via Cuneo, 3

Pane, amore e fantasia: alle 15.30 va in scena I vestiti nuovi del Principe Amleto, alle 16.30 merenda offerta dal teatro e alle 17.00 va in scena Il gatto e la volpe, con Mario Aroldi e Mario Mascitelli. Per informazioni e prenotazioni tel. 3515337070.

Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena La Mandragola, di Niccolò Machiavelli. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242 - www.teatrodue.org

Teatro Pezzani: stagione ragazzi

Borgo San Domenico, 7 Alle 16.30 va in scena La lampada di Aladino, dai 4 anni. Per informazioni e prenotazioni tel.

0521200241.

Giornata della Memoria 2020

Biblioteca Pavese

Alle 16.30 va in scena La notte, racconto teatrale ispirato all'omonimo romanzo autobiografico di Elie Wiesel, a cura dello scenografo e attore Franco Tanzi del Teatro dell'Orsa. L’iniziativa è rivolta principalmente ad adulti e bambini dai 10 anni in su; per partecipare occorre prenotare telefonando al numero 0521493345 o scrivendo a pavese@comune.parma.it

Tutti a Teatro

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 21.00 va in scena il musical The Full Monty di Terrence McNally e David Yazbeck, regia e adattamento italiano di Massimo Romeo Piparo, Paolo Conticini, Luca Ward. Ingresso a pagamento. Biglietti in vendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket. Per informazioni tel. 0521706214.

Visite guidate al castello

Castello di Torrechiara

alle 10.30 e alle 11.45 visita in abiti medievali Bianca e la corona sospesa. Per chi lo desidera, alle visite in castello, è abbinata una degustazione di prodotti locali. Per informazioni e prenotazioni tel. 3282250714 oppure assaporaparma@assaporaparma.it

Omaggio a Verdi

Casa Barezzi - Busseto

Alle 16.00 concerto Omaggio a Verdi con il soprano Marta Torbidoni accompagnata al pianoforte dal maestro Simone Savina. Per informazioni tel. 0524931117.

Teatro Magnani: stagione lirico sinfonico

Fidenza

Alle 20.30 Piccolo Festival Beethoven. Per informazioni e prezzi tel. 3489281082 – 3427020858.