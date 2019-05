Arte, castelli, musica, escursioni e natura: ecco il week end

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 24

X Anniversario dell'Associazione Amici dell'Orto botanico

Orto Botanico – Via Farini, 90

Alle 17.00 Una spinosa collezione "Piante e ambienti estremi" con Gianluca Calestani. Dal 21 al 24 maggio presso l'Orto Botanico saranno visitabili le mostre: "I semi, intrepidi viaggiatori, meraviglie botaniche" fotografie di Danilo Marchesi; "Le foglie - installazione artistica sul tema della diversa morfologia fogliare" a cura di Corrado Zanni; "Incontro fra Botanica e Arte" disegni di Vittorio Parisi e fotografie di Franco Schianchi. Ingresso libero. Per informazioni tel. 0521903679.

Dacia Maraini presenta Corpo felice

Cinema Astra - Piazzale Volta

Alle 18.00 Dacia Maraini racconta il suo ultimo personalissimo libro Corpo felice. Dialogheranno con l’autrice Patrizia Ginepri (Gazzetta di Parma) e Margherita Becchetti (Centro Studi Movimenti). Interverrano Nicoletta Paci (Ass. alla Partecipazione e ai diritti dei cittadini) e Anna Poletti Zanella (Presidente dell'Associazione Culturale J. B. Boudard e Presidente del Comitato Femminile del Nastro Azzurro di Parma).

Paganini guitar festival

Auditorium Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 18.30 concerto inaugurale Mostre di liuteria, musiche di Schubert, Sor. Ingresso gratuito. Sala concerti Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1 Alle 21.00 concerto dal titolo Decameron y folia, musiche di Brower, Albeniza, Domeniconi. Ingresso intero euro 15,00; ridotto under 30 e over 60 euro 13,00. Biglietteria online www.liveticket.it/societaconcertiparma oppure da un’ora prima dello spettacolo. Per informazioni tel. 0521572600 – www.paganinifestival.com

Mostra di liuteria storica: alle 17.00 inaugurazione presso Casa del Suono e alle 18.00 inaugurazione presso Casa della Musica.

I concerti di primavera

Villa Malenchini – Strada Cava – Carignano

Alle 21.00 concerto con Duo Minella-Brunetto, violino e pianoforte, musiche di Mozart, Debussy e Grieg. Ingresso intero euro 7,00, ridotto euro 5,00. Per informazioni tel. 3290806509.

Parma Music Park. Arena concerti estiva

San Polo di Torrile

Dalle 19.00 Folkstone in concerto. Dj set dopo il concerto fino alle 3.00. Area Food e Gommaland area giochi per bambini. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3703300851 -www.parmamusicpark.com

Matti, lunatici, padani

Castello di Montechiarugolo

Alle 21.00 va in scena Notte furiosa con Orlando, dal poema dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, con Monica Morini e Bernardino Bonzani, musiche dal vivo di Gaetano Nenna e videoproiezioni di Samuele Huynh Hong. Per informazioni: biblioteca@comune.montechiarugolo.pr.it oppure tel. 0521657519.

Sabato 25

Sia poesia

Biblioteca di Alice – Parco Ducale

Dalle 10.00 alle 20.00 happening poetico, con attività ludiche, narrazioni, incontri. Per informazioni Biblioteca di Alie tel. 0521031751.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta

dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Parma DolceSweet Tour

Passeggiata in compagnia di Maria Luigia d'Austria. Visita ai luoghi a lei più cari del centro storico, con soste per assaporare i dolci e i profumi che aveva voluto per la sua Corte, gli stessi che ancora oggi sono la straordinaria eredità del suo grande gusto per la vita. Appuntamento allo IAT in Piazza Garibaldi alle 15.00. Itinerario: Museo Lombardi, interno Chiesa Steccata, Teatro Regio, Piazza Duomo, Casa della Musica. Il servizio di accompagnamento si svolge in italiano e in inglese. Prezzo a persona: intero euro 25,00; ragazzi 3 - 12 anni euro 15,00; bambini 0-3 anni gratuito. Per informazioni tel. 0521218889 - turismo@comune.parma.it oppure Assapora Parma tel. 328.2250714 – assaporaparma@assaporaparma.it

Open day

Auditorium del Carmine – Via Duse, 1

Alle 15.00 Accoglienza del Direttore e anteprima musicale a cura del Dipartimento di Canto del Conservatorio A. Boito di Parma con musiche da Il Rigoletto di Verdi e da La Bohème di Puccini.

Conservatorio Arrigo Boito – strada del Conservatorio, 27/a

Dalle 15.30 alle 18.00 visite alle botteghe della musica, nelle aule sarà possibile provare gli strumenti e incontrare i docenti delle varie discipline che illustreranno strumenti e metodi di insegnamento.

Auditorium del Carmine – Via Duse, 1

Alle 18.00 concerto Wind Band del Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma con Andrea Saba direttore, ospite d'eccezione Marco Pierobon tromba solista; musiche di Jay Bocook, Andrea Catozzi, Pëtr Il'ič Čajkovskij, Alessandro Nidi, Johann Sebastian Bach, Oskar Böhme.

Chiostri del Conservatorio – strada del Conservatorio, 27/a

Alle 19.00 Rinfresco e saluto ai visitatori.

Per informazioni www.conservatorio.pr.it/open-day-2019

La grande guerra e i suoi soldati

Alle 16.30 da Viale Toschi, Monumento alla Vittoria, visita guidata per bambini dai 6 agli 11 anni a cura del centro studi movimenti. Per informazioni centrostudimovimenti@gmail.com

Bio & Natura. Colori, profumi e sapori della terra

Piazza Ghiaia

Dalle 17.00 alle 21.00 mercato di prodotti gastronomici, cosmetica, artigianato a tema

naturalistico e le composizioni dei florovivaisti.

Regio190. Il Teatro Regio di Parma festeggia 190 anni Ridotto del Teatro Regio – strada Garibaldi, 16 Alle 17.00 Amministrare il Regio: una sfida da Maria Luigia a oggi, presentazione del libro Economicità e governance del Teatro Regio di Parma nel XIX secolo. Conversazione con Michele Guerra, Paolo Andrei, Katia Furlotti, Anna Maria Meo. Soprani Qianbing Deng, Manqu Wang, Elisabeth Moussous, Allievi dell’Accademia Verdiana. Pianoforte Chiara Pulsoni. Ingresso gratuito.

Giardini Gourmet

Palazzo Marchi – Via Repubblica, 57

Convitto Maria Luigia – Borgo Lalatta, 14

Dopo l’edizione di settembre 2018 torna in versione primaverile Giardini Gourmet. Alle 19.00 Walking tour "Muro, io ti mangio" aperitivo a Palazzo Marchi e Light dinner al Convitto Maria Luigia con accompagnamento musicale. Ingresso euro 45,00 + diritti di prevendita. Per informazioni tel. 0521218889, prevendite presso lo Iat di Piazza Garibaldi o su www.vivaticket.it

Nuove Atmosfere

Auditorium Paganini - Via Toscana, 5/A

Alle 20.30 concerto con la Filarmonica Toscanini e l’Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Jader Bignamini direttore, Francesca Dego violino, musiche di Dmitri Shostakovich e Richard Strauss. Biglietti in vendita presso la biglietteria all’interno del entro di Produzione Musicale (CPM) Arturo Toscanini in Viale Barilla 27/A. Per informazioni tel. 0521391339 oppure biglietteria@fondazionetoscanini.it

Parma danza 2019

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 20.30 va in scena il Béjart ballet Lausanne con Syncope e Brel et Barbara. Per informazioni e prezzi tel. 0521203999.

Suoni nel vento. La voce nella natura e nell’uomo

APE Parma Museo - Strada Farini, 32/a

Alle 20.30 concerto con il Coro Montecastello, diretto dal Maestro Giacomo Monica. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili al tel. 05212034 (da lunedì a venerdì ore 8.30/13.30 – 15.00/18.00) o all’e-mail info@fondazionemonteparma.it (richiedibili massimo 4 posti per ciascuna prenotazione). In occasione dei concerti sarà visitabile liberamente una mostra speciale di opere di Pinuccio Sciola (che resterà aperta presso APE Parma Museo fino al 2 giugno prossimo), oltre alle esposizioni “I colori degli affetti. Ritratti familiari nelle Collezioni Amedeo Bocchi e Renato Vernizzi della Fondazione Monteparma” e “Antologica. Le radici del futuro”.

Paganini guitar festival

Sala concerti Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 21.00 concerto dal titolo La muerte del Angel, musiche di Bach, Piazzolla, Tadic, Goss, Bogdanovic. Ingresso intero euro 15,00; ridotto under 30 e over 60 euro 13,00. Biglietteria online www.liveticket.it/societaconcertiparma oppure da un’ora prima dello spettacolo. Per informazioni tel. 0521572600 – www.paganinifestival.com Mostra di liuteria storica presso Casa del Suono e presso

Casa della Musica.

Palio delle contrade

San Secondo Parmense - Campo di gara

Dalle 8.00 alle 10.00 Prove libere Palio degli esordienti; dalle 11.00 alle 16.00 Prove ufficiali

Palio degli esordienti.

Vie del Borgo

Alle 17.30 Corteo storico con musici e sbandieratori delle contrade per arrivare nella piazza della Rocca dei Rossi.

Piazza della Rocca

Alle 18.00 Svelatura dei Drappi (Esordienti Palio delle Contrade), investitura del Provveditore di Campo e del Giudice di Campo e Presentazione dei Capitani di Contrada; alle 18.20 Sorteggio delle carriere e sorteggio ordine di partenza del Palio delle Contrade del 2 giugno a seguire gara musici e sbandieratori.

Vie del borgo

Alle 20.30 Cene propiziatorie nelle contrade. Per informazioni www.paliodellecontrade.com

Parma Music Park. Arena concerti estiva

San Polo di Torrile

Apertura alle 12.00 con possibilità di pranzare. Dalle 19.00 I hate my village in concerto. Dj set dopo il concerto fino alle 3.00. Area Food e Gommaland area giochi per bambini. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3703300851 - www.parmamusicpark.com

I sabati creativi al Museo Guatelli

Ozzano Taro

Alle 15.00 Legno, legnetto...carretto, un divertente laboratorio dedicato alle famiglie. Costi ingresso al museo + laboratorio adulti euro 5,00, bambini euro 5,00. Durata: 2 ore complessive. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 23 maggio. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521.333601 oppure info@museoguatelli.it

Visita guidata notturna

Castello di Bardi

Alle 21.00 visita guidata per adulti e bambini. Costo adulti euro 10,00; bambini euro 8,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0525733021 – 3801088315 - info@castellodibardi.info

Matti, Lunatici e Padani

Rocca Sanvitale - Sala Baganza

Alle 21.00 Rincorrendo Orlando: versi e visioni furiose, spettacolo teatrale di e con Monica Morini e Bernardino Bonzani, musiche dal vivo di Gaetano Nenna e videoproiezioni di Samuele Huynh Hong. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521331342.

Arte e suggestioni in Rocca

Rocca dei Rossi – San Secondo Parmense

Alle 21.30 visita spettacolo notturna. Ingresso euro 10,00; ridotto 7,50; ragazzi euro 4,00; gratuito under 10. Prenotazione obbligatoria tel. 3382128809 – 3334184232.

Domenica 26

Bio & Natura. Colori, profumi e sapori della terra

Piazza Ghiaia

Dalle 9.00 alle 20.00 mercato di prodotti gastronomici, cosmetica, artigianato a tema naturalistico e le composizioni dei florovivaisti.

Bimbinbici

Parco Ducale lato Ponte Verdi

Alle 9.30 registrazione, alle 10.00 circa partenza per un itinerario in bici: Via Pasini, Via Piacenza, Via Osacca, Via Abbeveratoia, Via Volturno, Parco, Via Manara, Via Spezia, Via Cavagnari, Via 27 gennaio, Via Farnese, Via Baganza, Via Po, Via Enza, Ponte Dattaro, Via Montebello, Viale Duca Alessandro, Via Frugoni, Cittadella, Via Buole, Viale delle Rimembranze, Viale Solferino, Viale Toscanini, Ponte di Mezzo, Via D'Azeglio, Piazzale Santa Croce, Parco Ducale. Circa 14 km. All'arrivo rinfresco. Iscrizione con la presenza obbligatoria di un adulto che accompagna: euro 2,00 per partecipante.

Hortus Deliciarum: bellezza e sostenibilità

Orto Botanico - Strada Farini 90

Davines Village - via Don Angelo Calzolari 55/a

Dalle 9.45 alle 12.45 e dalle 15.00 alle 18.00 FAI Giovani Parma invita a partecipare ad un percorso che unisce la storia e il futuro della città, attraverso mille sfumature e l’incanto profondo della botanica. L’antico e solenne Orto Botanico di Parma dialogherà idealmente con l’elegante e avanguardistico Davines Village, progettato da Matteo Thun e Luca Colombo, che per l’occasione sarà aperto al pubblico svelando la ricchezza del suo orto botanico di recentissima realizzazione, la bellezza delle sue corti e la prima parte realizzata del Kilometro verde di Parma, il parco alberato per combattere l’inquinamento. Evento aperto a tutti e a contributo libero. Non è necessaria la prenotazione.

Domeniche di primavera #AlRegio

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16/a

Dalle 10.00 alle 13.00 visite guidate all’elegante Foyer neoclassico intitolato ad Arturo Toscanini, la Sala decorata con gli stucchi dorati e l’imponente astrolampo e la Sala affrescata del Ridotto (visite guidate disponibili in italiano, inglese e francese). Durata visita di circa 30 minuti. Le visite si effettuano ogni ora a partire dagli orari indicati. Ingresso intero euro 5,00, ridotto 18 - 30 anni, over 65 anni, visitatori Casa della Musica e Museo Toscanini euro 3,00, ridotto 6 - 18 anni euro 2,00, gratuite per bambini fino a 5 anni e persone con disabilità. La prenotazione è consigliata tel. 0521203995 oppure visitareilregio@teatroregioparma.it

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.30 spettacolo di burattini Bargnocla cabaret. Spettacolo di burattini della Compagnia I burattini dei Ferrari. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Città della memoria

Ingresso principale - Cimitero Monumentale della Villetta

Alle 11.00 visita guidata dal titolo La più astuta di tutte le bestie. Serpi, draghi al Monumentale, a cura di Giancarlo Gonizzi. Partecipazione libera. Si consiglia di essere sul posto 10 minuti prima dell’inizio della visita.

Suoni nel vento. La voce nella natura e nell’uomo

APE Parma Museo - Strada Farini, 32/a

Alle 11.00 concerto con il Coro Montecastello, diretto dal Maestro Giacomo Monica. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili al tel. 05212034 (da lunedì a venerdì ore 8.30/13.30 – 15.00/18.00) o all’e-mail

info@fondazionemonteparma.it (richiedibili massimo 4 posti per ciascuna prenotazione). In occasione dei concerti sarà visitabile liberamente una mostra speciale di opere di Pinuccio Sciola (che resterà aperta presso APE Parma Museo fino al 2 giugno prossimo), oltre alle esposizioni “I colori degli affetti. Ritratti familiari nelle Collezioni Amedeo Bocchi e Renato Vernizzi della Fondazione Monteparma” e “Antologica. Le radici del futuro”.

Parma danza 2019

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 15.30 va in scena il Béjart ballet Lausanne con Syncope e Brel et Barbara. Per informazioni e prezzi tel. 0521203999.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Note d’arte: la domenica in Pilotta

Voltoni del Guazzatoio - Palazzo della Pilotta

Alle 17.00 concerto con Danilo Tarso, Manuel Caliumi, Andrea Grossi, pianoforte, saxofono, contrabbasso. Ingresso con il biglietto del Museo. Per informazioni tel. 0521233309.

Paganini guitar festival

Chiesa di San Rocco – Strada dell’Università

Alle 17.00 concerto dal titolo Un dia de majo, musiche di Paganini, Brower, Paradiso. Ingresso a offerta a favore del Comune di Genova e delle famiglie colpite dal crollo del ponte Morandi. Sala concerti Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 18.30 concerto dal titolo Elogio de la danza, musiche di Brower, Bach, Paganini, Castelnuovo-Tedesco, Tansman. Ingresso intero euro 15,00; ridotto under 30 e over 60 euro 13,00. Biglietteria online www.liveticket.it/societaconcertiparma oppure da un’ora prima

dello spettacolo. Per informazioni tel. 0521572600 – www.paganinifestival.com Mostra di liuteria storica presso Casa del Suono e presso Casa della Musica.

Rocca e natura

Fontanellato

Dalle 8.00 alle 18.30 attorno alla Rocca, mercato di prodotti biologici, naturali, arredamento, ceramica, cosmetica e deodoranti naturali, erboristeria, maestri dell ́ingegno, ceramisti, artisti del raku e del vetro soffiato. Spazio dedicato al commercio equo e solidale e a gruppi e associazioni che si occupano di benessere, ecologia e medicina naturale. Per informazioni tel. 0521829055.

Fattorie aperte

Durante la giornata apertura delle aziende agricole del territorio, con attività ludiche per bambini e famiglie, degustazioni e possibilità di acquisto di prodotti locali. Per tutti i partecipanti di Fattorie Aperte ingresso ridotto in tutti i musei del cibo. Per l'elenco delle aziende che aderiscono e gli orari di visita consultare il sito www.fattorieaperte-er.it

Palio delle contrade

San Secondo Parmense - Campo di gara

Dalle 8.30 alle 10.30 Prove ufficiali.

Piazza della Chiesa

Alle 11.30 Benedizione cavalli e cavalieri del Palio degli Esordienti. Vie e Piazze del Borgo

Alle 16.30 Corteo storico. Campo di gara Alle 17.45 Spettacoli dei gruppi musici e sbandieratori, a seguire disputa del Palio degli

Esordienti. Ingresso posto unico euro 5,00.

TraversetoloGolosa e Fiera di primavera

Traversetolo

Mostra-mercato-degustazione che promuove cibi e vini locali di alta qualità e permette di incontrare i produttori, che operano nel segno della sostenibilità ambientale. Ad animare la domenica ci sarà anche la Fiera di primavera, con il tradizionale Mercatone tutto il giorno. Dalle 9.30 alle 19.30 esposizione, vendita e assaggio prodotti locali di alta qualità; negli stessi orari, in piazza Garibaldi, il Mercatino degli artisti e, in via San Martino, il Mercato contadino, con prodotti a km zero. Per rimanere in ambito enogastronomico, per le vie del paese Peccati di gola, percorsi all'insegna del buon cibo e del buon vino.

Bianca e la corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 10.45, 12.00, 15.00 e 16.15 visite guidate in abiti medievali. Costo visita guidata euro 3,00; ingresso in Castello euro 5,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3282250714.

Parma Music Park. Arena concerti estiva

San Polo di Torrile

Apertura alle 12.00 con possibilità di pranzare. Dalle 19.00 concerto De André 2.0. Dj set dopo il concerto fino alle 3.00. Area Food e Gommaland area giochi per bambini. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 370 330 0851 - www.parmamusicpark.com

Profumi e Sapori del Culatello

Museo del Culatello - Antica Corte Pallavicina, Polesine Parmense

Alle 15.00 visita guidata con degustazione guidata di tre stagionature di Culatello abbinate a tre calici di vini della Corte. Costo euro 30,00. I posti sono limitati, prenotazione obbligatoria al tel. 0524936539 oppure museoculatello@acpallavicina.com

Matti, lunatici, padani

Rocca Sanvitale di Sala Baganza

Alle 21.00 va in scena Rincorrendo Orlando. Versi e visioni furiose, dal poema dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, con Monica Morini e Bernardino Bonzani, con musiche dal vivo di Gaetano Nenna e videoproiezioni di Samuele Huynh Hong. Per informazioni:

biblioteca@comune.sala-baganza.pr.it tel. 0521331346.

Musica in Castello

Fattoria di Vigheffio - Collecchio

Alle 21.30 Il Giobbe (in)Sostenibile, parole e musica di e con Giobbe Covatta e U. Gangheri alla chitarra. In caso di maltempo: WoPa, Workout Pasubio, Via Palermo 6 a Parma. Evento in collaborazione col Festival dello Sviluppo Sostenibile di Parma. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3803340574.