Domenica ricca: tra passeggiate, escursioni e arte

Domenica 24

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.



Accadde domani

Cinema Astra - Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Hotel Gagarin di Simone Spada. In caso di maltempo la proiezione si terrà nella sala interna. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50. Per

informazioni tel. 0521960554.



Cavalcagiugno

Bardi

Per tutta la giornata cavalcata non competitiva su cavallo bardigiano. Costo per adulti euro

6,00; bambini euro 3,50. Per informazioni tel. 3801088315 – 0525733021.



Dal Gulghino al Monte Fuso

Alle 16.00 escursione medio facile con cena all’aperto al termine del giro. Prenotazione

obbligatoria tel. 3357800359.



Eventi estivi

Lido Valtermina - Traversetolo

Dalle 19.00 tortellata di San Giovanni e musica con l’orchestra Zilioli.



Escursioni e attività al Rifugio Lagdei

Parco dei Cento Laghi

Alle 21.00 Lunata: montagne, prati, nuvole, brume e foschie illuminati dai raggi della luna

piena (o quasi). Costo adulti euro 13,00; bambini euro 7,00. Prenotazione obbligatoria tel.

3288116651.



Mostre a Parma e in provincia

20 APRILE –

1 LUGLIO

Il terzo giorno

Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi

Collettiva d'arte sui temi dell’ambiente, della sostenibilità e del nostro rapporto con la natura. Aperta al pubblico mercoledì e giovedì dalle 12.00 alle 20.00; venerdì dalle 12.00 alle 23.00; sabato, domenica e festivi (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) dalle 10.00 alle 20.00; lunedì e martedì chiusa.

Ingresso intero euro 9,00; ridotto under 26, over 65, invalidi, insegnanti, gruppi di minimo 10 persone euro 6,00; under 10, accompagnatori di invalidi, due accompagnatori

per le scuole, un accompagnatore per gruppo di adulti gratuito. Per informazioni tel. 0521218035 www.ilterzogiorno.it

14 APRILE –

24 GIUGNO

Abecedario d’Artista

Galleria San Ludovico – Borgo del Parmigianino, 2

La mostra, a cura di Gloria Bianchino e Alessandro Canu, raccoglie in un alfabeto illustrato la creatività di 28 artisti indipendenti. Aperta da mercoledì a venerdì dalle

10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, sabato domenica e festività dalle 10.00 alle 20.00. Chiuso lunedì e martedì. Ingresso gratuito.

FINO AL 23 SETTEMBRE

Ettore Sottsass. Oltre il design

Museo Csac – Abbazia di Valserena

In occasione del centenario della nascita di Ettore Sottsass, la mostra sarà aperta mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle

19.00. Chiuso lunedì; martedì solo su prenotazione per gruppi. Ingresso euro 10,00; riduzioni per gruppi, under 18, docenti e persone con disabilità; gratuito per under 12. Per informazioni tel. 0521607791.

21 APRILE – 17 GIUGNO

Figure contro. Fotografia della differenza

Museo Csac - Abbazia di Valserena

Mostra nell’ambito dell’edizione 2018 di Fotografia Europea dal titolo Rivoluzioni. Ribellioni, cambiamenti, utopie. Aperta mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle

19.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00; chiusa lunedì, martedì chiusa con possibilità di prenotazione per gruppi su appuntamento. Ingresso euro 10,00; riduzione a euro 5,00 con il biglietto di ingresso a Fotografia Europea. Per informazioni tel. 0521607791.

21 APRILE – 2 SETTEMBRE

Il tempo di Luigi Beccarelli signore degli orologi

Museo Glauco Lombardi - strada Garibaldi, 15

Luigi Beccarellli, storia della prima fabbrica italiana di orologi: la Cronovilla di Traversetolo. Aperto da martedì a sabato dalle 9.30 alle 16.00; domenica e festivi dalle

9.30 alle 19.00. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521233727.

21 APRILE – 2 SETTEMBRE

Arnaldo Bottai (1913-1978) sogno di Parma

Museo Glauco Lombardi - strada Garibaldi, 15

Mostra dedicata ai dipinti del pittore parmigiano Arnaldo Bottai. Aperto da martedì a sabato dalle 9.30 alle 16.00; domenica e festivi dalle 9.30 alle 19.00. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521233727.

Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica

tel. 0521218889

www.turismo.comune.parma.it

turismo@comune.parma.it

11 MAGGIO – 15 LUGLIO

Medaglieri italiani

Biblioteca Palatina, Museo Archeologico e Teatro Farnese

sottogradinata – Palazzo della Pilotta

L’inventario del tesoro. Dalle raccolte ducali alle vetrine virtuali del portale numismatico dello Stato. Gli orari dei luoghi sono differenti, per informazioni

www.turismo.comune.parma.it Per informazioni tel. 0521220411.

9 – 21 GIUGNO

Iperuran. L'orizzonte degli eventi, tra scienza e fede

Galleria Sant'Andrea - Via Cavestro, 6

Mostra di opere di Fulvio Bresciani, Maria Pia Contento e Giordano Redaelli. Aperta al pubblico da martedì a sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00; domenica dalle 16.00 alle 19.00; lunedì chiuso. Ingresso gratuito.

23 GIUGNO – 5 LUGLIO

Vittorio Parisi, un ponte tra arte e natura

Galleria Sant'Andrea - Via Cavestro, 6

Inaugurazione sabato 23 giugno alle 17.00 . Aperta al pubblico da martedì a sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00; domenica dalle 16.00 alle 19.00; lunedì chiuso. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521228136.

31 MAGGIO – 31 LUGLIO

Lufer. Recyclingdesigner

LaZona del Centro Cinema Lino Ventura – Via D’Azeglio, 45/d. Aperta al pubblico lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 13.30; martedì, giovedì, venerdì e

sabato dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.00. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521031041.

19 MAGGIO – 28 GIUGNO

Secret garden

CUBO Gallery - via La Spezia, 90

Mostra di Alessandra Calò. Aperta mercoledì dalle 16.00 alle 19.00, giovedì dalle 10.00 alle 13.00, venerdì dalle 16.00 alle 19.00, sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; altre visite su appuntamento: cubogallery@gmail.com Ingresso gratuito.

17 MARZO – 1 LUGLIO

Pasini e l'Oriente. Luci e colori di terre lontane

Fondazione Magnani Rocca - via Fondazione Magnani Rocca, 4

Traversetolo Mostra di dipinti di Alberto Pasini aperta al pubblico da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 18.00 (la biglietteria chiude alle 17.00); sabato, domenica e festivi (inclusi Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) dalle 10.00 alle 19.00 (la biglietteria chiude alle 18.00). Chiuso lunedì. Ingresso euro 10,00; ridotto euro 5,00. L'ingresso include anche la visita alla raccolta permanente. Per informazioni tel. 0521848327 -0521848148. Visite guidate: sabato 31 marzo alle 16.30, Pasqua e Pasquetta alle 11.30, 16.00 e 17.00. Per partecipare mail a: segreteria@magnanirocca.it oppure presentandosi all’ingresso del

museo, fino a esaurimento posti. Costo euro 15,00 (ingresso e guida).

11 MARZO – 24 GIUGNO

Museo di Pangea

Labirinto della Masone – Strada Masone 121, Fontanellato

Mostra di sculture di civiltà immaginarie di Marco Barina. Aperta al pubblico dalle 10.30

alle 19.00. La biglietteria è aperta fino alle 18.00. Chiuso martedì. Ingresso intero euro

18,00. Per informazioni tel. 0521827081.

1 LUGLIO –

14 OTTOBRE

Tesori d’Oriente

Labirinto della Masone – Strada Masone 121, Fontanellato

La Camera delle meraviglie di Garcia de Orta (ca.1500-1568). Aperta al pubblico dalle 10.30 alle 19.00. La biglietteria è aperta fino alle 18.00. Chiuso martedì. Ingresso intero euro 18,00, ridotto bimbi 6-12 anni, gratuito sotto i 6 anni. Per informazioni tel. 0521827081.



9 GIUGNO – 4 AGOSTO

Luigi Veronelli. Camminare la terra

Piazza Matteotti Palazzo Ex Licei - Fidenza

Il ritratto completo di Luigi Veronelli: 50 anni di impegno professionale e civile, ricostruito attraverso la rilettura critica di centinaia di documenti in gran parte inediti.

Inaugurazione sabato 9 giugno alle 10.30. La mostra sarà visitabile da martedì a domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 052483377.

17 GIUGNO – 7 LUGLIO

Lo spettacolo dell’arte del ricevere: a tavola con Brozzi, Minari e Ghiretti

Museo Renato Brozzi - Traversetolo

La mostra di imbandigioni evocative in cui la tavola prende forma attorno a pezzi realizzati fra gli ultimi anni dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento da artisti

legati a Traversetolo è aperta da lunedì a sabato dalle 16.00 alle 19.00; lunedì, martedì, giovedì, sabato anche dalle 9.00 alle 12.00. Ingresso gratuito.

Per informazioni tel. 0521842436.