Ultimo week end di gennaio: il Giorno della Memoria tra riflessioni, ricordi e spettacoli

Venerdì 25 gennaio

Giorno della Memoria 2019

Parco di via Bramante

Alle 10.30 Cerimonia commemorativa dei bambini deportati da Parma ad Auschwitz. Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi - Vicolo delle Asse

Alle 17.30 Reading Movies - International Holocaust Remembrance Day: proposta di libri e

presentazione di un film in lingua inglese con sottotitoli in inglese. Ingresso libero. Per in

formazioni sul titolo in programma: bibliotecainternazionale@comune.parma.it La visione del film è consigliata a un pubblico di adulti e ragazzi dai 13 anni in su.

Lenz Teatro - Via Pasubio, 3

Alle 21.00 va in scena Rosa Winkel [Triangolo Rosa], drammaturgia ed imagoturgia Francesco Pititto. Spettacolo sulla deportazione e lo sterminio degli omosessuali durante il nazismo. Si consiglia la visione ai maggiori di 16 anni. Prenotazione obbligatoria a: info@lenzfondazione.it oppure tel. 0521270141.

Teatro del Cerchio: stagione serale

Via Pini, 16/a

Alle 21.00 va in scena Il malato immaginario, di Molière. Per informazioni e prenotazioni tel. 3318978682 – info@teatrodelcerchio.it

Sabato 26 gennaio

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: una speciale visita al nuovo percorso espositivo per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti.

Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Dipinti d'oro: laboratorio dedicato ai dipinti illuminati dall’oro della Pinacoteca: come i pittori del Trecento, grandi e piccoli daranno forma a un quadro “a fondo oro”. Età 5 - 9 anni. Durata: 1 ora e 15 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Palazzo del Governatore - Piazza Garibaldi

alle 16:30 laboratorio L'Atelier del Piccolo Incisore

Sperimenta la tecnica dell'Incisione, riproducendo uno degli animali fantastici dello zooforo del Battistero in chiave espressionista. Laboratorio rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni. Durata: 2 ore. Il laboratorio si attiva con un minimo di 10 iscritti. Costo: € 8 + € 6 (biglietto di ingresso alla mostra ridotto per i partecipanti al laboratorio). Prenotazione: percorsi.artificio@gmail.com

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta

dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00

per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per

informazioni tel. 0521607791.

Giorno della Memoria 2019

Auditorium di Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi

Alle 11.15 Janusz Korczak e i bambini: vivere l’infinito, conferenza di Dario Arkel, docente di pedagogia e scrittore, dedicata a Janusz Korczak, pedagogo, scrittore e medico polacco di origine ebraica morto nel campo di stermino di Treblinka il 7 agosto 1942. È gradita la prenotazione a: eventi.villaggio@gmail.com

Barriera Bixio

Alle 15.00 Fili di memoria. Storie di deportazione, visita guidata per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni a cura di Centro Studi Movimenti. Non è necessaria la prenotazione.

Biblioteca Guanda – Vicolo delle Asse

Alle 17.00 la biblioteca offre ai suoi lettori una proiezione di un film sulla Shoah in lingua italiana. Ingresso gratuito. La visione del film è consigliata a un pubblico di adulti e ragazzi dai 13 anni in su. Per informazioni sul titolo in programma tel. 0521031984 oppure

bibliotecainternazionale@comune.parma.it

Teatro del Tempo - Borgo Cocconi, 1

Alle 21.00 Lucille il pudore violato delle donne dell'Olocausto. Per informazioni e biglietteria: teatrodeltempo@libero.it oppure tel. 3403802940 (da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00).

Lenz Teatro - Via Pasubio, 3

Alle 18.00 e alle 21.00 va in scena Rosa Winkel [Triangolo Rosa], drammaturgia ed imagoturgia Francesco Pititto. Spettacolo sulla deportazione e lo sterminio degli omosessuali durante il nazismo. Si consiglia la visione ai maggiori di 16 anni. Prenotazione obbligatoria a: info@lenzfondazione.it oppure tel. 0521270141.

I volti di Maria Luigia. La fortuna dei ritratti a stampa di Maria Luigia

d'Asburgo

Museo Glauco Lombardi - Strada Garibaldi, 15

Alle 10.30 visita guidata alla mostra. Biglietto euro 3,00 con possibilità di visitare le collezioni

permanenti.

Parma e le sue eccellenze

Alle 13.30 incontro con la guida davanti a IAT, in Piazza Garibaldi. Visita guidata alla Camera di San Paolo (affreschi di Correggio e A.Araldi), all'Antica Spezieria Benedettina e al Monastero di S.Giovanni Evangelista) e alla Casa della Musica. Ingressi a pagamento: euro 6,00/Camera S.Paolo; euro 2,00/Antica Spezieria. Costo della visita guidata euro 10,00 cad. Prenotazione obbligatoria al 333.3722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna/ tedesco, francese, inglese).

Kids: pomeriggi per bambini al cinema

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 15.30 proiezione del film L’ape Maia – Le Olimpiadi di miele, ingresso bambini euro 4,00; adulti accompagnatori euro 6,00. Per informazioni tel. 0521960554.

Emozionarte

Mostra Dall’Espressionismo alla nuova oggettività – Palazzo del Governatore

Alle 16.30 attività didattico laboratoriale dedicata a bambini dai 5 ai 10 anni e famiglie dal titolo L’atelier del piccolo incisore. Durata 2 ore circa. Partecipazione euro 8,00 a bambino oltre al prezzo del biglietto della mostra. Il laboratorio si attiva con un minimo di 10 iscritti. Per informazioni e prenotazioni tel. 3389225086 – percorsi.artificio@gmail.com

La tegola e il caso

Galleria Nazionale - Palazzo della Pilotta

Alle 17.00 Antonio Rezza e Flavia Mastrella incontrano il pubblico prima dello spettacolo 7-14-21-28, che si terrà al Teatro Due nella stessa sera. Durante l’incontro verrà proiettato un episodio di La tegola e il caso. Intervisteranno l’autore Marco Raffaini e Andrea Lucatelli. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili. Per informazioni tel. 3333049753.

1968 e dintorni: visita guidata

Museo Csac

Alle 15.00 visita guidata alla mostra a cura di la guida turistica Laura Cova. Costo euro 9,00; gratuito per minorenni accompagnati da un adulto. Ingresso alla mostra euro 5,00 a carico dei

partecipanti. Prenotazione richiesta tel. 3491795294 - laguidaparma@gmail.com

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a Alle 20.30 va in scena 7-14-21-28, di Flavia Mastrella e Antonio Rezza. Per informazioni e

biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Nuove atmosfere

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5/a

Alle 20.30 concerto diretto da Alpesh Chauhan, musiche di Beethoven. Per informazioni e

biglietti tel. 0521391339 – www.fondazionetoscanini.it

Concerto dell’Orchestra degli allievi del Conservatorio

Sala Verdi del Conservatorio Alle 20.30 concerto diretto dal maestro Alberto Martelli. Ingresso gratuito con posti limitati.

Per informazioni www.conservatorio.pr.it

Teatro del Cerchio: stagione serale

Via Pini, 16/a

Alle 21.00 va in scena Il malato immaginario, di Molière. Per informazioni e prenotazioni tel.

3318978682 – info@teatrodelcerchio.it

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Scalaccì e Corpobbì, di Paola Tiziana Cruciani, con Manuela Bisanti e

Elena Mazza. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.

Teatro delle Briciole: Serata al Parco

Parco Ducale

Alle 21.00 va in scena Macbettu, regia di Alessandro Serra. Ingresso euro 14,00; ridotto over 65

euro 12,00; under 25 euro 10,00; under 18 euro 6,00. Per informazioni tel. 0521989430.

Teatro Europa: stagione di prosa

Via Oradour, 14

Alle 21.00 va in scena Guinea Konakry, altrimenti Guinea francese, con Pierre Panival Bangoura. Ingresso euro 12,00, under 18 e over 65 euro 10,00. Per informazioni tel. 0521243377.

Teatro live: aperitivi musicali a teatro

Teatro comunale di Fontanellato

Alle 19.00 Alma’ngarrà, con Fabio Piliego alla chitarra ed Eleonora Montagni alla voce.

Ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni tel. 3274089399.

Robin Hood Bandito Cavaliere

Teatro G. Magnani - Fidenza

Alle 21.00 spettacolo teatrale per bambini a scopo benefico, a cura di La Carovana della

Fantasia. per informazioni tel. 052483377.

Domenica 27 gennaio

Parma: trekking urbano dedicato a Giuseppe Verdi e alla tradizione

musicale

Alle 10.30 incontro con la guida davanti al Teatro Regio. Visita guidata alla Casa della Musica, Teatro Regio (esterno), Monumento a G.Verdi. Quindi il Conservatorio " Arrigo Boito" e la Chiesa del Carmine ( esterno). Nessun ingresso a pagamento. Durata: 3 ore. Costo della visita guidata euro 15,00 cad. Prenotazione obbligatoria al 333.3722729 (Sandra Baiocchi, guida e

accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna/tedesco, francese, inglese).

Cerimonia in memoria di Giuseppe Verdi

Foyer del Teatro Regio - Strada Garibaldi, 16

Alle 11.30 Cerimonia in memoria di Giuseppe Verdi che, dopo il saluto delle autorità, si concluderà sulle note del “Va’, pensiero”interpretato dal Coro del Teatro Regio di Parma e dalla Corale Giuseppe Verdi di Parma.

Giorno della Memoria 2019

Sala dei Concerti della Casa della Musica - Piazzale San Francesco, 1

Alle 11.00 Il viaggio, tavola rotonda e riflessione intorno al Giorno della Memoria 2019:

incontro a cura della Presidenza del Consiglio del Comune di Parma, proiezione docufilm sui viaggi della memoria a cura di Giuseppe Milano ed Alberto Rugolotto (12 TV Parma), tavola rotonda e intervento musicale di Ars Canto Giuseppe Verdi, diretto dal Maestro Eugenio Maria Degiacomi. Ingresso gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Teatro Regio - Strada Garibaldi, 16

Alle 17.00 Il viaggio di Roberto - Un treno verso Auschwitz, azione scenica musicale in un atto su libretto di Guido Barbieri. Rivolto ai bambini dai 7 anni in su e alle famiglie. Durata complessiva 1 ora 15 minuti circa. Per informazioni e biglietteria tel. 0521203999 -

biglietteria@teatroregioparma.it

Lenz Teatro - Via Pasubio, 3

Alle 18.00 va in scena Rosa Winkel [Triangolo Rosa], drammaturgia ed imagoturgia Francesco Pititto. Spettacolo sulla deportazione e lo sterminio degli omosessuali durante il nazismo. Si consiglia la visione ai maggiori di 16 anni. Prenotazione obbligatoria a: info@lenzfondazione.it

oppure tel. 0521270141.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: una speciale visita al nuovo percorso espositivo per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti.

Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Alle 16.30: Bargnòcla Cabaret: spettacolo della Compagnia “I burattini dei Ferrari”. Non è

necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Kids: pomeriggi per bambini al cinema

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 14.30 proiezione del film L’ape Maia – Le Olimpiadi di miele, ingresso bambini euro 4,00;

adulti accompagnatori euro 6,00. Per informazioni tel. 0521960554.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena 7-14-21-28, di Flavia Mastrella e Antonio Rezza. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Groenlandia. Un viaggio... infinite emozioni

Museo Arte Olearia Coppini - San Secondo

Alle 16.00 proiezione e racconti attraverso immagini di un viaggio alla scoperta dell'Isola di

Ghiaccio. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521877617.

Teatro delle Briciole: Weekend al Parco

Parco Ducale

Alle 16.30 va in scena Casa de Tàbua, di e con Andrè Casaca e Irene Michalidis, dai 3 anni.

Ingresso euro 10,00; ridotto Ikea euro 7,00; under 14 e over 65 euro 6,00. Per informazioni tel.

0521989430.

Regio young

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 17.00 va in scena Il viaggio di Roberto. Un treno per Auschwitz, in occasione della Giornata della memoria, dai 7 anni. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 -

www.teatroregioparma.it

Teatro del Cerchio: stagione dei ragazzi

Via Pini, 16/a

Alle 17.00 va in scena Il circo al Cerchio, Katastrofa show. Per informazioni e prenotazioni tel.

3318978682 – info@teatrodelcerchio.it

Teatro Europa: stagione di prosa

Via Oradour, 14

Alle 17.00 Le jeux de la sable, con Guaniou Ibrahim. Ingresso euro 12,00, under 18 e over 65

euro 10,00.

Alle 21.00 Cucina, di Gigi Tapella. Ingresso euro 12,00, under 18 e over 65 euro 10,00.

Per informazioni tel. 0521243377.

Rocca e natura

Fontanellato

Dalle 8.00 alle 18.30 attorno alla rocca mostra-mercato con sezioni dedicate ad hobbisti, maestri dell’ingegno, ceramisti. Per informazioni tel. 0521829055.

I salti del diavolo di Cassio e la Via Francigena

Escursione a cura di Trekking Taro Ceno con ritrovo alle 10.00 davanti al Bar Salti del Diavolo a Cassio. Quota di partecipazione euro 15,00 adulti; euro 10,00 bambini e ragazzi fino a 18 anni accompagnati. Prenotazione obbligatoria tel. 3284794656 www.trekkingtaroceno.it

Bambini, mamma e papà sulla via del lupo

Pieve di Tizzano

Escursione dalla pieve passando per i boschi e piccoli paesi. Costo adulti euro 10,00; bambini 6

– 14 anni euro 5,00 con partecipazione omaggio per il secondo bambino. Prenotazione obbligatoria tel. 3488224846 – mokavalenti@libero.it

Bianca e la Corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 11.00 e alle 14.30 visite guidate in castello. Costo visita euro 3,00; ingresso in Castello euro

4,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3282250714.

Teatrocardiogramma

Teatro comunale di Fontanellato

Alle 16.00 va in scena Valentina vuole, piccola narrazione per attrici e pupazzi, dai 4 anni. Ingresso intero euro 8,00; under 16 euro 6,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3274089399.

Robin Hood Bandito Cavaliere

Teatro G. Magnani - Fidenza

Alle 16.00 spettacolo teatrale per bambini a scopo benefico, a cura di La Carovana della

Fantasia. per informazioni tel. 052483377.

Groenlandia. Un viaggio, infinite emozioni

Museo Agorà Orsi Coppini - San Secondo Parmense

Alle 16.00 immagini e racconti sulla Groenlandia. Ingresso gratuito.

Barezzi road

Teatro Verdi - Busseto

Alle 20.30 Diodato, Makai, Guido Maria Grillo e Simona Norato porteranno sul palco una

libera rilettura musicale tratta da una delle opere di Giuseppe Verdi e due canzoni del proprio

repertorio. Presenterà la serata Diego Sorba, che vestirà i panni di Antonio Barezzi. Prevendite

biglietti sul circuito Vivaticket, posto unico euro 20,00.