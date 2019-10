Da Cioccolandia al mercatino del Forte: week end ricchissimo

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 25 ottobre

Cioccolandia

Medesano

Dalle 16.00 a mezzanotte la dolcissima invasione degli artigiani cioccolatieri più prestigiosi di tutta Italia, che raggiungeranno il nostro paese e lo trasformeranno, per tre giorni, nella capitale italiana del cioccolato.

Parma Jazz Frontiere

Teatro Farnese - Palazzo della Pilotta

Alle 20.30 Trio Mediaeval e Arve Henriksen con Anna Friman voce, Linn Andrea Fuglseth voce, Jorunn Lovise Husan voce, Arve Henriksen tromba. Ingresso intero euro 20,00; ridotto euro 15,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521238158.

Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Il diario di Adamo ed Eva, con Barbara De Rossi e Francesco Branchetti, recital a due voci da Mark Twain. Per informazioni e prezzi tel. 0521200241.

Sabato 26 ottobre

Visite guidate ai Musei civici

Castello dei burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 Visita guidata: un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 Colori e Musica in Pinacoteca! Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. Nel mese dedicato a Giuseppe Verdi, scopriamo insieme gli strumenti musicali dipinti nelle opere della Pinacoteca: l’organo di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, di Alessandro Mari, i tamburi e le trombe nelle opere del Brescianino, la cetra di Gaibazzi e tanti altri, in un viaggio che porterà i bambini a disegnare il loro strumento preferito rappresentandone il suono con segni e colori.

Durante il laboratorio i piccoli partecipanti saranno ispirati dalle più celebri musiche del Maestro. Max 20 bambini. È richiesta la prenotazione: tel. 0521508184. Alle 16.30 Visita guidata: la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso

attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

I love 700

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 15.00 proiezione di La nobildonna e il duca (di Eric Rohmer, 2001). Ingresso euro 7,00; ridotto euro 5,00.

Prefestival Parma Film Festival – Invenzioni dal Vero

Aula dei Filosofi - Strada dell'Università, 12

Alle 16.00 Masterclass, con Jean-Pierre e Luc Dardenne. Ingresso gratuito.

Cinema Astra - Piazzale Volta, 3

Alle 21.00 Jean-Pierre e Luc Dardenne presentano Le Jeune Ahamed (Belgio/Francia 2019,

84’). Ingresso gratuito. Per informazioni www.invenzionidalvero.it

Un museo a misura di bambino...laboratori didattici per bambini e famiglie

Palazzo Bossi Bocchi - Strada al ponte Caprazucca, 4

Alle 16.00 laboratorio dal titolo Quanto sono antiche le monete? (dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni) , a cura di Carla Cogliati. Ingresso gratuito. Per informazioni guide@fondazionecrp.it - museo@fondazionecrp.it

Wine, beer & grill

Piazza Ghiaia

Dalle 18.00 alle 24.00 degustazioni vino, birra artigianale, specialità alla griglia, street food e musica.

Serata al parco

Teatro al Parco – Parco Ducale

Dalle 19.00 Conferenza del terzo tipo. Una no-stop di performance, letture e installazioni tra scienza e fantascienza firmate da tanti artisti in tutti gli spazi del Teatro. Burra e scienza del Birrificio Gregorio, con cocktail a tema. A cura di Daniele Bonaiuti e Chiara Renzi, nell’ambito di Fuori clessidra, incursioni teatrali tra scienza e fantascienza, un progetto di Alessandra Belledi e Flavia Armenzoni. Per informazioni tel. 0521992044.

Musica dal Silenzio

Auditorium Paganini – Via Toscana

Alle 20.30 spettacolo a sostegno di AIMA Onlus Parma: introduzione di Gabriele Balestrazzi e performance di Lucio Rossi. Accompagnano la serata Anime Salve (tributo a Fabrizio De André); ospite d’eccezione Antonella Ruggiero con Enzo Ruggieri. Ingresso euro 30,00.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Misery, di William Goldman. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242.

Cioccolandia

Medesano

Dalle 10.00 a mezzanotte la dolcissima invasione degli artigiani cioccolatieri più prestigiosi di tutta Italia, che raggiungeranno il nostro paese e lo trasformeranno, per tre giorni, nella capitale italiana del cioccolato.

Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Il diario di Adamo ed Eva, con Barbara De Rossi e Francesco Branchetti, recital a due voci da Mark Twain. Per informazioni e prezzi tel. 0521200241.

Teatro del Cerchio: stagione di prosa

Auditorium Toscanini – Via Cuneo, 3

Alle 21.00 va in scena 70 volte 7, con Clara Sancricca, Martina Giovanetti, Federico Cianciaruso, Emanuela Pilonero, Andrea Mammarella, Riccardo Finocchio. Per informazioni e prezzi info@teatrodelcerchio.it

Visita guidata notturna

Castello di Bardi

Dalle 21.00 alle 23.00 Visita guidata notturna per immergersi nei racconti storici e nell’incanto antico di un maniero permeato di epiche vicissitudini nobiliari. Prenotazione obbligatoria tel.3801088315 oppure 0525733021- info@castellodibardi.info

Arte e suggestioni in Rocca

Rocca di San Secondo

Alle 21.30 Visita spettacolo notturna per ammirare la superba arte rinascimentale e conoscere la grande storia di San Secondo. Adulti euro10,00; ridotto gruppi e Card Castelli euro 7,50; ridotto ragazzi euro 4,00; gratuito fino a 10 anni. Per informazioni e prenotazioni cell. 3382128809 – 3334184232.

Domenica 27 ottobre

Il mercatino da Forte dei Marmi

Strada D’Azeglio

Dalle 7.00 alle 20.00 lungo la via tante bancarelle con abbigliamento e oggettistica.

Foliage a Santa Maria del Taro

Ritrovo alle 7.45 al parcheggio di fianco al Palazzetto dello sport con le auto. Alle 8.00 partenza per Borgotaro. Km: 60/70

Prenotare alla capogita Nadia entro venerdì 25 specificando se si dispone di auto ed eventuale disponibilità a trasportare persone o bici in modo da comporre gli equipaggi. Nadia tel. 3470355414 dadiama2014@gmail.com Registrazione: soci FIAB 1 euro (ass. infortuni), non soci 3 euro (ass. infortuni e RC).

Riserva naturale di Torrile e Trecasali in bicicletta

Ritrovo alle 8.45 al Parco Bizzozzero e partenza alle 9:00 per una biciclettata di km 40. In caso di maltempo la gita sarà annullata. Capogita Daniele Petruzzi tel. 3383282425 Email petruzzi.daniele90@gmail.com Registrazione: soci FIAB 1 euro (ass. infortuni), non soci 3 euro (ass. infortuni e RC).

Wine, beer & grill

Piazza Ghiaia

Dalle 10.00 alle 23.00 degustazioni vino, birra artigianale, specialità alla griglia, street food e musica.

Halloween: una mattina speciale in biblioteca

Biblioteca di Alice - Serre Novecento del Parco Ducale

Alle 10.30 A scuola di mostri, un'occasione per diventare un esperto in materia: prove di coraggio, esperimenti di intuito stregonesco e tante storie per conoscere la paura. Per bambini e bambine molto coraggiosi dai 4 agli 8 anni. Disponibilità di presenza max 20 bambini. E' necessaria la prenotazione tel. +39 0521031751.

Città della memoria

Cimitero Monumentale della Villetta

Alle 11.00 La porta sull’infinito, visioni dell’aldilà al Monumentale di Parma, visita guidata a cura di Giancarlo Gonizzi in collaborazione con le Guide di Parma. Si consiglia di essere sul posto 10 minuti prima dell’inizio della visita. Ingresso gratuito.

Visite guidate ai Musei civici

Castello dei burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 Visita guidata: un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti. Alle 16.30 Bargnocla cabaret: spettacolo della Compagnia “I burattini dei Ferrari”. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 Visita guidata: la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Peppino's corner

Casa della Musica - Piazzale San Francesco, 1

Alle 15.30 la musica di Giuseppe Verdi per i bambini con Capitan Nabhook (prima assoluta). Ingresso bambini euro 5,00; adulti euro 7,00. Per informazioni tel. 0521031170.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena Misery, di William Goldman. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242.

Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 16.00 va in scena Il diario di Adamo ed Eva, con Barbara De Rossi e Francesco Branchetti, recital a due voci da Mark Twain. Per informazioni e prezzi tel. 0521200241.

Parma Jazz Frontiere

Teatro Farnese - Palazzo della Pilotta

Alle 20.30 Trees of Light Trio con Karin Nakagawa koto 25 corde; Lena Willemark violino, viola e voce; Anders Jormin contrabbasso. Ingresso intero euro 20,00; ridotto euro 15,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521238158.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Hikikomori, di Holger Schober. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242.

Fiera del tartufo nero di Fragno

Calestano

Durante la giornata: mercatino del Tartufo, convegni, conferenze, prodotti tipici gastronomici, bancarelle di artigianato, artisti di strada, musica nei borghi ed escursioni su prenotazione. Calendario e programma dettagliato sul sito www.tartufonerofragno.it

Rocca e natura

Fontanellato

Dalle 8.00 alle 18.30 attorno alla Rocca, mostra mercato con sezioni dedicate a hobbisti, ceramisti e artisti. Per informazioni tel. 0521829055.

Cioccolandia

Medesano

Dalle 10.00 alle 23.00 la dolcissima invasione degli artigiani cioccolatieri più prestigiosi di tutta Italia, che raggiungeranno il nostro paese e lo trasformeranno, per tre giorni, nella capitale italiana del cioccolato.

Animali fantastici

Castello di Torrechiara

Alle 10.30 un'esplorazione guidata alla scoperta di creature realmente fantastiche che vivono in Castello. Muniti di mappe e bussole, accompagnati da un'intrepida guida, i bambini (dai 6 anni in su) e le loro famiglie avranno di che divertirsi. Al termine dell'attività ogni bambino riceverà in dono una scheda gioco per continuare a giocare a casa. Prenotazione obbligatoria al numero 3282250714. Costo euro 5,00 a testa (bambini e adulti); il costo dell'ingresso in Castello

è di euro 5,00 per gli adulti e gratis per i bambini.

Bianca e la corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 10.30, 11.45, 15.00, 16.15 visita guidata in abiti medievali. Costo visita guidata euro 3,00; ingresso in castello euro 5,00 per i maggiorenni. Per informazioni e prenotazioni tel. 3282250714.

Premio "San Donnino d'Oro"

Chiesa di San Giorgio - Fidenza

Alle 16.00 consegna del premio a chi si sia distinto con iniziative e/o azioni di solidarietà e di altruismo, farà da cornice alla consegna del Premio il concerto dei "Pueri et Juvenes Cantores della Cattedrale di Fidenza" diretti dal M° Luca Pollastri. Ingresso gratuito.