Un week end intenso: c'è la Giornata della Memoria

Venerdì 26



Commedia dialettale Teatro Regio - Strada Garibaldi, 16

Alle 20.30 la compagnia dialettale I guitti di Roberto Veneri presenta Na fòla pramzana, commedia brillante in 3 atti scritta da R. Tinelli, A. Venturini e V. Corradi per la regia di Roberto Tinelli. Biglietti in prevendita presso la Biglietteria del Teatro Regio e tramite il sito www.biglietteriateatroregioparma.it Per informazioni tel. 3295863604 – 3333308756.

Fondazione Teatro Due: le interviste impossibili Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 Carlo Castellaneta incontra Pablo Picasso Carlo Sella, Luca Nucera Alberto Arbasino incontra Giacomo Puccini Francesca Tripaldi, Carlo Sella. Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.



Sabato 27



Fiera sposi Auditorium Paganini – Via Toscana, 5

Dalle 9.00 alle 19.00 in esposizione tutto quello che è matrimonio. Ingresso gratuito con registrazione online http://www.fieresposi.it/fiera-sposi-parma-visita/



Weekend allo Csac Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.



Stagione lirica Monumento a Giuseppe Verdi – Piazzale della Pace

Alle 11.30 cerimonia in memoria di Giuseppe Verdi, con il coro del Teatro Regio di Parma e la corale Giuseppe Verdi, Maestro del coro Martino Faggiani. Per informazioni tel. 0521203999. Correggio a Parma. Sulle tracce del maestro e dei grandi capolavori ad affresco



Alle 15.00 visita guidata dedicata alle grandi opere ad affresco di Correggio: la Camera della Badessa all'interno del monastero di San Paolo, la Chiesa di San Giovanni Evangelista e la cupola della Cattedrale. Il ritrovo della visita è davanti alla biglietteria della Camera di San Paolo. Durata: 2 ore circa. È richiesta la prenotazione tramite email a: guideparma@gmail.com entro le ore 12.00 del sabato. Il servizio si attiva al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti. Costo visita guidata euro 10,00; gratuito minorenni accompagnati. Il costo non comprende il biglietto di ingresso alla Camera di San Paolo (di euro 2,00 a persona, gratuito sotto i 18 anni) e alla Cattedrale (di euro 2,00 a persona, gratuito sotto i 12 anni). Per informazioni e prenotazioni tel. 3484559176 - guideparma@gmail.com



Merenda a casa Sanvitale Museo Glauco Lombardi – via Garibaldi, 15

Alle 15.30 visita guidata alla mostra Albertina, la figlia di Maria Luigia d’Asburgo. Alle 16.15 merenda. Partecipazione a pagamento. Per informazioni tel. 0521233727.



Pomeriggi per bambini al cinema Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 15.30 proiezione del film Paddington. Ingresso bambini euro 4,00; adulti accompagnatori euro 6,00.



Laboratori didattici

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Dalle 16.00 alle 18.00 Caccia all’errore! I piccoli partecipanti osserveranno alcune opere esposte di Ettore Sottsass per trovare le differenze tra gli originali e le riproduzioni consegnate dagli operatori.. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.



Eventi a Lenz Fondazione Lenz Teatro - Via Pasubio 3/e

Giorno della Memoria - Prima retrospettiva di Lenz Fondazione su Resistenza e Olocausto. Alle 18.00 video Kinder [Bambini]; alle 19.00 lettura Rosa Winkel. Triangolo Rosa. Presentazione nuova creazione + progetto artistico 2018. Pausa drink & food. Alle 20.00 video Aktion T4; alle 21.00 performance Exilium La Grande Cicatrice. Per informazioni tel. 0521270141 - www.lenzfondazione.it



Fondazione Teatro Due: stagione di prosa Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena L’istruttoria, di Peter Weiss. Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.



Teatro del Cerchio: stagione serale Via Pini, 16/A

Alle 21.00 va in scena Vanja. Per informazioni tel. 3318978682 – info@teatrodelcerchio.it



Tracks. Contaminazioni culturali e sonore Teatro Regio – via Garibaldi, 16

Alle 21.00 concerto di Julie’s haircut, Persian pelican. Opening Valentina Polinori. Ingresso euro 15,00. Informazioni tel. 0521203999.



Nessun dorma: stagione di prosa Teatro di Fontanellato

Alle 21.00 va in scena Popbins, con Jashgawronsky brothers. Ingresso intero euro 10,00. Per informazioni tel. 3274089399.



Domenica 28



Say Cheese. Parmigiano Reggiano senza segreti CPL, Consorzio Produttori Latte – Via Puppiola, 15

Alle 8.15 visita guidata alla produzione del formaggio Parmigiano Reggiano per vedere come nasce questo prodotto unico al mondo. La visita sarà in italiano e in inglese. Quota adulti euro 20,00; dai 13 ai 16 anni euro 10,00, gratuito fino a 12 anni. Il costo comprende 15 euro di visita guidata e 5 euro al caseificio. Consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni +39 327 7469902 info@itineraemilia.it



Fiera sposi

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5

Dalle 9.00 alle 19.00 in esposizione tutto quello che è matrimonio. Ingresso gratuito con registrazione online http://www.fieresposi.it/fiera-sposi-parma-visita/



Fondazione Teatro Due: le interviste impossibili Viale Basetti, 12/a

Alle 12.00 Luigi Santucci incontra Cleopatra Davide Gagliardini, Fiorella Ceccacci Rubino, Giorgio Manganelli incontra Nostradamus Fiorella Ceccacci Rubino, Davide Gagliardini. Alle 16.00 va in scena L’istruttoria, di Peter Weiss. Per informazioni e biglietti

www.teatrodue.org tel. 0521230242.



Visita guidata alla città

Visite guidate alla città e ai musei a cura di Artemilia, sia al mattino che al pomeriggio a seconda delle domeniche e delle giornate di apertura dei musei. Per informazioni e prenotazioni tel. 3484559176 – 3248774527 oppure www.guide-parma.it –

guideparma@gmail.com



Pomeriggi per bambini al cinema

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3 Alle 14.30 proiezione del film Paddington. Ingresso bambini euro 4,00; adulti accompagnatori

euro 6,00.



Teatro del Cerchio: stagione dei ragazzi Via Pini, 16/A

Pane, amore e…circo: pomeriggio a teatro con merenda. Alle 15.30 va in scena A ruota libera, alle 16.30 merenda offerta dal teatro e alle 17.00 va in scena Solo. Per informazioni e prenotazioni tel. 3495740360 - info@teatrodelcerchio.it



Europa teatri: stagione per ragazzi Via Oradour, 14

Alle 16.30 va in scena I viaggi delle bambine, di e con Chiara Rubes e Franca Tragni, spettacolo itinerante adatto a bambini dai 6 anni. Ingresso intero euro 8,00; ridotto under 18 e over 65 euro 6,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521243377.



Weekend al Parco: stagione per adulti e bambini insieme Teatro al Parco – Parco Ducale

Alle 16.30 va in scena L’elefantino, dai 2 anni. Ingresso intero euro 10,00, ridotto euro 8,00, ridotto Ikea euro 7,00, ridotto under 14 e over 65 euro 6,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521989430.



Teatro Regio: stagione concertistica Via Garibaldi, 16

Alle 17.00 concerto con David Garrett al violino e Julien Quentin al pianoforte. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999.



Eventi a Lenz Fondazione Lenz Teatro - Via Pasubio 3/e

Giorno della Memoria - Prima retrospettiva di Lenz Fondazione su Resistenza e Olocausto. Alle 17.30 video Kinder [Bambini]; alle 18.00 performance Exilium La Grande Cicatrice; alle 18.45 video Aktion T4 Per informazioni tel. 0521270141 - www.lenzfondazione.it