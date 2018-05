Week end tra degustazioni e passeggiate: stasera la grande notte di Parma

Venerdì 25

Perle di Parma

Chiesa di San Vitale e Chiesa di San Pietro – Ritrovo in Piazza Garibaldi

Alle 15.30 visita guidata alle chiese con Eles Iotti. Per informazioni e prenotazioni tel. 3488660878 – arnaldo.amadasi@unipr.it

Le mostre del Niccolò Paganini guitar festival

Casa del Suono e Casa della Musica

Alle 16.30 alla Casa del Suono (piazzale Salvo D’Acquisto) inaugurazione della mostra di liuteria storica La chitarra in Francia, quattro secoli di evoluzione dalla corte del Re Sole

all’Opéra di Parigi, con un concerto del duo Dieci-Ramelli sulle chitarre in esposizione. Alle 18.30 alla Casa della Musica (piazzale San Francesco) inaugurazione della mostra di liuteria moderna e concerto di Domenico Mottola. Le mostre rimarranno aperte sabato 26 maggio dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30 e domenica 27 maggio dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30. Per informazioni tel. 0521031170.

Un concerto, un quadro

Voltoni del Guazzatoio – Palazzo della Pilotta

Alle 17.30 concerto con Francesco Comito al pianoforte, anticipato dalla presentazione di un capolavoro del XIX secolo conservato nel palazzo e mai esposto al pubblico. Ingresso euro 6,00. Per informazioni tel. 0521233309.

Parma Danza

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 20.30 va in scena Il lago dei cigni con il Balletto di Milano. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999.

Parma Home Restaurant

si aprono le cucine di casa. Scegliete la casa, la data e il menù e prenotate il vostro aperitivo, cena o pranzo. Sul sito tutti gli home restaurant con i rispettivi menu

www.parmahomerestaurant.com

Niccolò Paganini guitar festival

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 21.00 Inventions for Paganini, con Andrea de Vitis alla chitarra, musiche di Paganini, Tansman, Bach e Ramelli; Amadeus guitar duo alle chitarre, musiche di Handel, Borodin e

Zenamon. Ingresso euro 15,00; ridotto euro 10,00. Per informazioni tel. 0521572600.

Sabato 26

Il tempo di Luigi Beccarelli signore degli orologi

Museo Glauco Lombardi - strada Garibaldi, 15

Alle 10.30 visita guidata alla mostra. Partecipazione euro 3,00. Per informazioni tel.

0521233727.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 laboratorio Costruiamo un Burattino! Laboratorio per famiglie: dopo aver esplorato il museo, grandi e piccoli costruiranno un vero burattino! Età: 4 – 9 anni. Durata: 1ora e 30 Alle 15.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è

necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 11.00 Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018: Architettura e città sostenibili: verso il progetto della Smart City, presenta il Prof. Paolo Giandebiaggi e dialoga con l’Ass. Tiziana

Benassi.

Alle 15.00 Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018: Parma Resiliente – la città di fronte alla

sfida dei cambiamenti climatici.

Alle 15.30 laboratorio I love Pinacoteca. Dopo aver esplorato le tante sale ed osservato le opere della collezione, nel laboratorio sarà costruita in 3D la Pinacoteca Stuard, con i dipinti che i piccoli visitatori hanno più amato. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521508184.

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Fidenza Shopping Park

Sarà un evento a…passo di gatto, dedicato al pet più amato dal cinema e dal mondo femminile, un passo felpato naturalmente elegante che caratterizzerà la Sfilata Felina a iscrizione gratuita in programma sabato 26 maggio alle 16,30 presso il Fidenza Shopping Park di Fidenza. Introdotta da alcuni special guest: la "Strana coppia", ovvero Sandro Damura ed Enrico Gualdi dell’omonima trasmissione radiofonica, e dalla giornalista di Radio Bruno Clarissa Martinelli, una “gattara” smart, solare e indipendente come i suoi amatissimi gatti. La sfilata di mici si svolgerà nella piazzetta coperta del parco commerciale dove saranno sei le categorie premiate: il gatto più anziano e quello più giovane, il premio “Eleganza”, “Simpatia” e “Bellezza” e il premio “Somiglianza” tra gatto e padrone; in palio gift card di Maxi Zoo. E anche per ricordarci che c’è spesso un gatto che aspetta di incontrare un padrone amorevole alla manifestazione del Fidenza Shopping Park saranno presenti i volontari del Gattile di Fidenza.



Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta

dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito.

La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Città della memoria

Cimitero della Villetta

Alle 11.00 Nel centenario della fine della guerra che sconvolse l’Europa, una visita alle sepolture e ai monumenti che tramandano la memoria dei Caduti parmigiani, a cura di

Giancarlo Gonizzi, in collaborazione con le Guide di Parma.

32^ festa di primavera

Cooperativa sociale La Bula, area verde di Strada Quarta

Dalle 15.30 animazioni sportive, alle 16.00 il circo più piccolo del mondo, alle 19.00 sketch dialettali e spettacoli, alle 21.00 musica. Info www.labula.it

La passeggiata delle meraviglie

Ritrovo in Piazza Garibaldi, 1. Dalle 16.30 alle 19.30 segui il Bianconiglio in una passeggiata

alla scoperta di piccole realtà artigianali, profumi della tradizione, giochi d’altri tempi. Costo euro 29,00 che comprende la visita guidata, l e degustazioni e gli ingressi ai negozi e ai

monumenti. Prenotazione obbligatoria allo 0521229785 –

info@maestrotravelexperience.com

Pablo in festa

Piazzale Pablo e zone limitrofe

Dal pomeriggio festa del quartiere con musica, sport e laboratori.

Habitat Pubblico 2018

Lenz Teatro - Via Pasubio, 3/e

Alle 18.00 e alle 19.30 Aulide. Coro per Ifigenia. Esito del laboratorio di Lenz Fondazione con

un gruppo di adolescenti del SerT, ospiti della Comunità L'Airone - Fondazione CEIS Parma.

Ingresso unico euro 2,00. Per informazioni tel. 0521270141 - www.lenzfondazione.it

Montanara in festa

Via Montanara

Dalle 18.00 alle 24.00 negozi aperti, mercatino, giochi, street food truck edition e cantine on the road.

La notte del Terzo giorno

Centro storico

Il Gruppo Davines sostiene in co-organizzazione con il Comune di Parma un evento diffuso e immersivo che coinvolgerà il centro storico di Parma la sera e notte del 26 maggio,

collegandosi alla mostra Il Terzo Giorno, una notte bianca dedicata alla Luna, alle Costellazioni e al notturno.

Mostra Il terzo giorno a Palazzo del Governatore, Piazza Garibaldi apertura straordinaria fino alle 22.30 www.ilterzogiorno.it Possibilità di visite guidate previa prenotazione.

Atelier dei bambini via Melloni 1, apertura straordinaria fino alle 23.00.

Concerto della Corale Città di Parma Duomo di Parma alle 21.00.

Video art OPUS 1.2 by C999 Piazza Duomo alle 21.45 Spettacolo Luna-ae. Notturni di città.

Dalle 18.00 alle 22.45 eventi diffusi nei borghi del centro storico con: Cafelulé, danza, recitazione, Maria Agatiello ZaMagA, Silence Teatro, Caravan Orkestar,

Marching band.

Alle 19.00 Concerto by Paganini Guitar Festival Chiesa di San Marcellino, Via Collegio dei Nobili.

Alle 23.00 spettacolo conclusivo, Danza verticale by Cafelulé con la partecipazione di tutti i performers.

Oltre agli spettacoli, eventi principali e diffusi, saranno coinvolte altre realtà, pubbliche e private. Apriranno straordinariamente gallerie e luoghi di valore storico e artistico.

Dalle 18.00 alle 23.00 Iniziative collaterali: Gallerie Quadrilegio, Fogg, Atelier Scapinelli in Palazzo Linati, S. Marcellino, Complesso Monumentale Pilotta, Chiesa Santa Maria della

Steccata. A questi si aggiungono diverse realtà commerciali che si prestano ad un’apertura straordinaria.

Niccolò Paganini guitar festival

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 21.00 La soirée dans Grenade,con Pablo Marquez alla chitarra, musiche di Debussy, De Falla, Cassadò e Llobet. Ingresso euro 15,00; ridotto euro 10,00. Per informazioni tel.

0521572600.

Gaudeamus in musica: rassegna corale

Chiesa S. Rocco – Via Cavestro, 8/a

Alle 21.00 concerto del coro della facoltà di Musicologia di Cremona. Ingresso gratuito.

Cantine aperte

Cantine del territorio

Dalle degustazioni alle visite in vigna, numerose saranno le iniziative nelle cantine del

territorio. Per i dettagli dell’iniziativa visitare il sito www.movimentoturismovino.it

Autorevoli cene

Labirinto della Masone – Fontanellato

Alle 20.00 special event tra musica e letteratura, reading letterario con le musiche di Lucio

Battisti, con Adriano Angelini Sut. Modera Pierangelo Pettenati, giornalista, letture di Chiara

Rubes, attrice. Per informazioni, prenotazioni e prezzi 05211855372.

Visita guidata notturna

Fortezza di Bardi

Alle 21.00 visita guidata notturna alle sale del castello. Ingresso a pagamento. Per

informazioni tel. 3801088315 o 0525733021 – info@castellodibardi.info

Arte e suggestioni in rocca

Rocca dei Rossi – San Secondo parmense

Alle 21.30 visita spettacolo notturna. Durata 1 h, 45 minuti. Costo adulti euro 10,00; ridotto

card castelli e gruppi euro 7,50; ragazzi euro 4,00; under 10 gratuito. Prenotazione obbligatoria

tel. 3382128809 – 3334184232.

Alla scoperta dei rapaci notturni

Parco fluviale del Taro

Ritrovo e partenza alle 21.30 presso il parcheggio della Corte di Giarola, Strada Giarola 11,

Collecchio. Una facile escursione per tutta la famiglia, lungo agevoli sentieri per vedere gufi,

civette, allocchi, assioli e barbagianni nel loro habitat. Costo a persona: adulti e ragazzi 14-17

anni euro 12,00; dai 6 ai 13 anni euro 7,00; bambini e ragazzi devono essere accompagnati da

un adulto. Prenotazione obbligatoria al 3290047306.

Domenica 27

Montanara in festa

Via Montanara

Dalle 10.00 alle 24.00 negozi aperti, mercatino, giochi, street food truck edition e cantine on the

road.

Via Zarotto in festa

Via Zarotto

Dalle 9.00 alle 20.00 tradizionale appuntamento con circa 50 stand e punti ristoro.

Pablo in festa

Piazzale Pablo e zone limitrofe

Dalla mattina festa del quartiere con musica, sport e laboratori.

Giardini aperti in Emilia Romagna

Orto botanico – Ingresso antico da Viale Martiri della Libertà

(in caso di pioggia Strada Farini, 90)

Visite guidate alle 10.30, 11.30, 16.00 e 17.00 a cura di Fai giovani Parma.

Giardino storico e orti Convitto Nazionale Maria Luigia – Borgo Lalatta, 14

Visite guidate dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 a cura di Fai giovani Parma.

Giardino ex Convento di San Cristoforo – Via XXII Luglio, angolo Via

Madre Adorni

Visite guidate alle 10.00, 11.00 e 12.00 a cura di Fai giovani Parma.

Contributo minimo euro 3,00.

Giornata nazionale Adsi – Associazione Dimore storiche italiane

Le dimore storiche aprono al pubblico dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Palazzo

Dalla Rosa Prati, Strada al Duomo 7; Palazzo Vescovile, Piazza del Duomo 1; Teatro Regio di

Parma, Strada Garibaldi 16; Museo Costantiniano, via Dante 8/A; Palazzo Tirelli, Borgo San

Vitale 6; Palazzo Pallavicino, Piazzale Santafiora 7; Palazzo Belloni, Borgo Tommasini 20.

Ingresso gratuito.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i

personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è

necessaria la prenotazione.

Alle 16.30 Bargnocla Cabaret. Spettacolo di burattini della Compagnia dei Ferrari. Non è

necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 10.30 Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018: Progetto Agrivillaggio Interviene Giovanni

Leoni.

Alle 15.00 Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018: Agenda 2030 e Salute Interviene il Prof.

Stefano Parmigiani.

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Città della memoria

Cimitero della Villetta

Alle 11.00 Omaggio a Paganini – Paganini day, in occasione della XVIII edizione del Niccolò

Paganini Guitar Festival alcune delle sue melodie più famose torneranno a vibrare davanti alla

cappella dei musicisti.

Regio young

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 16.00 va in scena Hansel e Gretel, dai 6 anni. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999.

32^ festa di primavera

Cooperativa sociale La Bula, area verde di Strada Quarta

Dalle 16.30 Tai- Chi con bolle , alle 17.00 Il Bollaio matto, alle 19.00 musica. Info

www.labula.it

Niccolò Paganini guitar festival

Chiesa di San Rocco – Strada Università, 8/a

Alle 17.00 Un brindisi a Paganini, con la Paganini Youth guitar orchestra, il soprano Francesca Martini, il tenore Chung-Man Lee, diretti da Vito Nicola Paradiso, musiche di Pagani, Verdi, Lorca e Paradiso. Ingresso euro 15,00; ridotto euro 10,00. Per informazioni tel. 0521572600.

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 18.30 Paganini Aenigma, con Marko Topchii alla chitarra, musiche di Sor, Martin, Sierra, Asencio, Castelnuovo-Tedesco e Rodrigo; Jeremy Jouve alla chitarra, musiche di Bach,

Castelnuovo-Tedesco, Jappelli e Duplessy. Ingresso euro 15,00; ridotto euro 10,00. Per

informazioni tel. 0521572600.

Gaudeamus in musica: rassegna corale

Chiesa S. Vitale - Strada Repubblica, 3

Alle 17.00 concerto del coro Collegium musicum Almae matris dell’Università di Bologna.

Ingresso gratuito.

Barocco in San Rocco

Chiesa di San Tommaso - Via Farini

Alle 17.00 Sono bassi ma ostinati, Ciaccone, Follie, Ruggieri e Romanesche del XVII secolo, il concerto dell’ensemble del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio. Ingresso libero.

Festa sulla Via Emilia

Via Emilia – Ponte Taro

Dalla mattina mercato del Consorzio delle Cinque Terre e Golfo dei Poeti, nel Parco ex Neri cavalli e mongolfiera. Alle 21.00 in Piazza Stradella Antonella Ruggiero e Renzo Ruggeri in

concerto con lo spettacolo Una voce, una fisarminica.

Fattorie aperte

Aziende agricole a agriturismi della provincia

Le fattorie della regione aprono le porte al pubblico, proponendo prodotti tipici e gastronomia locale. Per vedere le fattorie che partecipano e cosa offrono, visitare il sito

http://www.fattorieaperte-er.it

Cantine aperte

Cantine del territorio

Dalle degustazioni alle visite in vigna, numerose saranno le iniziative nelle cantine del territorio. Per i dettagli dell’iniziativa visitare il sito www.movimentoturismovino.it

Visite medievali

Castello di Torrechiara

Visite con guide in abiti medievali organizzate da Assapora Appennino alle 10.30, 11.30, 15.30 e 16.30 al costo di euro 3,00 per il servizio guida e 4,00 per l'ingresso in castello.

Per informazioni tel. 3282250714.

Fésta dal paisàn

Lesignano dè Bagni

Dalla mattina alla sera mercato dei produttori locali, esibizione su pista di Jeep e Quad fuoristrada, convegno Riseva Mab Unesco, inaugurazione e visite guidate al Museo della

Civiltà Contadina, aree gioco per bambini, street food locale e molto altro. Alle 21.00 spettacolo dialettale con la compagnia I Guitti di Roberto Veneri.