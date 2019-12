Mercatini di Natale, trenini, arte e circo 'sotto zero' in Cittadella: il 2019 si chiude in bellezza

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 27 dicembre

Il trenino di Natale

Una vera magia percorrere tutto il centro storico di Parma, passando sotto le illuminazioni di Natale, i borghi e le strade più vivaci a bordo di una trenino elettrico per ammirare la città comodamente seduti. Partenza da Piazza Garibaldi, dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Corse disponibili ogni 40 minuti circa. Biglietto intero euro 6,00; biglietto ridotto euro 3,00 (bambini 0-5 anni, disabile, accompagnatore disabile). I biglietti potranno essere acquistati a bordo e presso rivendite convenzionate come l'Ufficio del turismo in Piazza Garibaldi, 1 e alberghi.

Parma musicale

Alle 14.30 Incontro con la guida davanti all' Ufficio IAT di Parma, in Piazza Garibaldi. Visita alla Casa della Musica (ingresso gratuito), Monumento dedicato a Giuseppe Verdi, la memoria del Teatro Ducale e del Teatro Reinach, il Teatro Farnese (a richiesta), il Teatro Regio (esterno). Durata 2 ore e mezza. Ingresso a pagamento: Teatro Farnese/biglietto museale Palazzo Pilotta euro 10,00 a persona, euro 8,00 per gruppi, gratuito under 18 anni. Costo della visita guidata

euro 10,00 cad. Prenotazione obbligatoria al 3333722729 Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna.

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Un uovo per due, con Ester Cantoni e Patrizia Grossi. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241 – www.nuovoteatropezzani.it

Tutti matti sotto zero

Chapiteau Parco della Cittadella

Alle 21.00 va in scena Bêtes de Foire in "Petit théâtre de gestes". Ingresso a pagamento. Biglietti in prevendita sul circuito Vivaticket, non si accettano prenotazioni. Capienza limitata, è consigliato l’acquisto in prevendita. Per informazioni www.tuttimattipercolorno.it

Sabato 28 dicembre

Il trenino di Natale

Una vera magia percorrere tutto il centro storico di Parma, passando sotto le illuminazioni di Natale, i borghi e le strade più vivaci a bordo di una trenino elettrico per ammirare la città comodamente seduti. Partenza da Piazza Garibaldi, dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Corse disponibili ogni 40 minuti circa. Biglietto intero euro 6,00; biglietto ridotto euro 3,00 (bambini 0-5 anni, disabile, accompagnatore disabile). I biglietti potranno essere acquistati a bordo e presso rivendite convenzionate come l'Ufficio del turismo in Piazza Garibaldi, 1 e alberghi.

Slegati festival. Edizione natalizia

Ex Ostello del Parco della Cittadella

Dalle 10.00 alle 19.00 giochi furbi, creativi, letture itineranti, food, laboratori Lego. Alle 19.00m musica e spettacoli. Alle 21.00 serata giochi in scatola. Ingresso gratuito.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini – Via Melloni, 3

Alle 11.00 Visita guidata. Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti. Alle 11.00 Il mio burattino! Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. Una breve visita guidata condurrà i bimbi alla scoperta del fantastico mondo dei burattini e delle marionette e li ispirerà nella realizzazione del proprio capolavoro. Max. 15 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521031631.

Pinacoteca Stuard – Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 Disegno dorato. Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. Andiamo insieme alla scoperta dei “fondi oro” presenti nella Pinacoteca e come i pittori del Trecento creiamo il nostro piccolo capolavoro. Max 20 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521508184. Alle 16.30 Visita guidata. La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San

Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Omaggio a Morricone. Musiche da Oscar

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5/a

Alle 21.00 omaggio ad uno dei più grandi compositori del Novecento dell’Orchestra Ensemble le Muse, diretta da Andrea Albertini. Ospite musicale della serata la voce di Angelica Depaoli. Per informazioni e prezzi tel. 0521391339 – 057278903.

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Un uovo per due, con Ester Cantoni e Patrizia Grossi. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241 – www.nuovoteatropezzani.it

Tutti matti sotto zero

Chapiteau Parco della Cittadella

Alle 21.00 va in scena Bêtes de Foire in "Petit théâtre de gestes". Ingresso a pagamento. Biglietti in prevendita sul circuito Vivaticket, non si accettano prenotazioni. Capienza limitata, è consigliato l’acquisto in prevendita. Per informazioni www.tuttimattipercolorno.it

Al presepi ed varginio

Teatro Sant'Evasio - Via Monsignor Evasio Colli, 12

Alle 21.00 Libero adattamento in dialetto parmigiano del capolavoro Eduardiano Natale incasa Cupiello, con la compagnia teatrale parmigiana La Duchèssa. Ingresso euro 8,00.

Domenica 29 dicembre

Mercatini di Natale in Piazza Ghiaia

Piazza Ghiaia

Dalle 9.00 alle 19.00 mercatino con artigianato, handmade, vintage e tantissimi articoli a tema natalizio (addobbi, tessili, etc...), specialità gastronomiche, aree ristoro con truck food, degustazioni, laboratori per bambini, Christmas live music. Per informazioni tel. 0521313300.

Il trenino di Natale

Una vera magia percorrere tutto il centro storico di Parma, passando sotto le illuminazioni di Natale, i borghi e le strade più vivaci a bordo di una trenino elettrico per ammirare la città comodamente seduti. Partenza da Piazza Garibaldi, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Corse disponibili ogni 40 minuti circa. Biglietto intero euro 6,00; biglietto ridotto euro 3,00 (bambini 0-5 anni, disabile, accompagnatore disabile). I biglietti potranno essere acquistati a bordo e presso rivendite convenzionate come l'Ufficio del turismo in Piazza Garibaldi, 1 e alberghi.

Slegati festival. Edizione natalizia

Ex Ostello del Parco della Cittadella

Dalle 10.00 alle 19.00 giochi furbi, creativi, letture itineranti, food, laboratori Lego. Ingresso gratuito.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini – Via Melloni, 3

Dalle 11.00 e alle 15.00 Il Florindo innamorato. Commedia in due atti, produzione Teatro Medico – Ipnotico. Burattinaio: Patrizio Dall’Argine, assistente : Veronica Ambrosini, pianista: Paolo Parmiggiani. Per tutti. Ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Pinacoteca Stuard – Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 Visita guidata. La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Biblioteca di Alice Alle 10.30 Apri la scatola! Lettura animata ispirata all'albo di D. Kunhardt, a cura di Jessica

Graiani. Per bambini dai 3 anni, è richiesta la prenotazione tel. 0521031751 - alice@comune.parma.it

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 16.00 va in scena Un uovo per due, con Ester Cantoni e Patrizia Grossi. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241 – www.nuovoteatropezzani.it

Teatro del Cerchio: stagione ragazzi

Auditorium Toscanini - Via Cuneo, 3

Alle 17.00 va in scena Il topo Federico, con Silvia Santospirito, Giovanni Pazzoni, Mattia Scolari e Giulio Landini. Per informazioni e prezzi tel. 3515337070 - www.teatrodelcerchio.it

Tutti matti sotto zero

Chapiteau Parco della Cittadella

Alle 18.00 va in scena Bêtes de Foire in "Petit théâtre de gestes". Ingresso a pagamento. Biglietti in prevendita sul circuito Vivaticket, non si accettano prenotazioni. Capienza limitata, è consigliato l’acquisto in prevendita. Per informazioni www.tuttimattipercolorno.it

Io & thé a teatro

Teatro Comunale Adolfo Tanzi - Felegara

Alle 17.00 va in scena Lumen, con Illoco teatro. Prima dello spettacolo, alle 16.00, merenda ad offerta libera, il ricavato sarà donato all'associazione Brainwash. Per informazioni e prezzi tel. 0525422790.