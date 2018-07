Week end tra sagre, escursioni e... la grande eclissi di luna

Venerdì 27

Cinema D’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.15 proiezione del film Made in Italy, di Luciano Ligabue. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3

Alle 21.30 proiezione del film Il giovane Karl Marx. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Eclissi lunare sul Groppo di Gorro

Punto di ritrovo: Roccamurata di Borgotaro presso la trattoria Pescacciatore alle 20.00 per una breve escursione sul Groppo di Gorro appena dopo il tramonto per assistere ad una delle eclissi lunari più lunghe del secolo: dalle 21.30 alle 23.14 quando la luna avrà una colorazione rossa. Quota partecipazione: 13 euro adulti, 7 euro ragazzi fino a 18 anni (accompagnati da persona adulta e responsabile). Prenotazione obbligatoria al 3397550371.

Squinterno Festival in Pillole

Piazza Barbuti - Berceto

Dalle 19.00 Funkilario meets Squinterno, funky music festival, con Dj Panino, The Buttshakers, Perry Louis.

Azzurra vintage

Lido Valtermina - Traversetolo

Dalle 19.30 serata a tema anni ’50, American restaurant, retrò market, animazione e dance show, acconciature e trucco anni ‘50, esposizione auto e moto d’epoca, dj set e a seguire concerto della band Boogie airlines.

Escursioni e attività al Rifugio Lagdei

Parco dei Cento Laghi

Alle 21.00 Notte di eclissi totale di luna. Costo adulti euro 13,00; bambini euro 7,00. Prenotazione obbligatoria tel. 3288116651.

Musica in Castello

Piazza Balestrieri – Polesine Zibello

Alle 21.30 Giancarlo Kalabrugovic e gli Stiron river in Un’infanzia difficile. In caso di maltempo l’evento si svolgerà alla scuola elementare Rastelli. Ingresso gratuito. Per

informazioni tel. 3803340574.

Sabato 28

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini – Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.30 Conferenza spettacolo della compagnia I Burattini dei Ferrari. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Viaggio in Pinacoteca. Nel periodo dedicato alle vacanze, ispirati dai pittori della Pinacoteca, i bambini potranno dipingere ad acquerello il mare come il Tempesta, le colline, i laghi e i boschi come Giulio e Guido Carmignani, immaginando di viaggiare con la fantasia e... i pennelli! Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Cinema D’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.15 proiezione del film L’ora più buia, di Joe Wright. Ingresso intero euro 7,00; ridotto

euro 5,50.

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3

Alle 21.30 proiezione del film The post. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Escursione: Le leggende della montagna Ritrovo alle 16.00 presso il parcheggio del rifugio Lagoni per l'escursione tra i Lagoni e la Badignana. Prenotazione obbligatoria tel. 3208436753 - francescosalton82@gmail.com In caso di piaggia sarà modificata l'escursione. Costo adulti euro 15,00; da 8 a 17 anni euro 8,00; over 60 euro 10,00.

Squinterno Festival in Pillole

Piazza Barbuti - Berceto Dalle 17.30 Funkilario meets Squinterno, funky music festival, con Dam Cavalca, Cinzano Five, Shaolin temple defenders, Perry Louise.

Burattini in viaggio nei Parchi del Ducato Parco del Fontanello a Tizzano Val Parma - Parco dei Cento Laghi

Alle 17.30 va in scena La gita scolastica, spettacolo di burattini del Teatro Medico Ipnotico di Patrizio Dall'Argine e Veronica Ambrosini. Ingresso gratuito.

Azzurra d’estate

Lido Valtermina - Traversetolo

Dalle 19.00 cena tradizionale e ballo liscio con l’orchestra romagnola di Mirco Gramellini.

Festa della cipolla

Centro feste del Campo sportivo - Sala Baganza

Dalle 19.00 ottava edizione per la festa dedicata alla cipolla, con menù a base di cipolla, dall'antipasto al dolce e, per chi vuole, menù alternativo. A seguire concerto con I Profani. Ingresso gratuito.

Estate a Borgotaro

Nel centro storico del paese serata con il Carnevale estivo organizzato dai locali del centro, con musica e party a tema, tutti in maschera.

Festival di Torrechiara Renata Tebaldi

Cortile del Castello di Torrechiara

Alle 21.15 Le corde dell’Africa, con 3 MA: Ballakè, Sissoko, Driss El Maloumi e Rajery. Ingresso euro 20,00. Per informazioni tel. 0521355009.

Fiera di San Giacomo

Langhirano

Mercato di arte, artigianato, operatori dell’ingegno, prodotti biologico, vintage, libri e accessori.

Domenica 29

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini – Via Melloni, 3

alle 11.00 laboratorio Costruiamo un Burattino! Laboratorio per famiglie: dopo aver esplorato il museo, grandi e piccoli costruiranno un vero burattino! Età: 4 – 9 anni. Durata: 1ora e 30 minuti. Max 15 bambini. É gradita la prenotazione: tel. 0521031631. Alle 16.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito.

La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Cinema D’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.15 proiezione del film Lady Bird, di Greta Gerwig. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3

Alle 21.30 proiezione del film I segreti di Wind river. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Bianca e la corona sospesa

Castello di Torrechiara

Visite medievali organizzate da Assapora Appennino alle 10.30, 11.45, 15.30, 16.45. Per informazioni tel. 3282250714.

Azzurra d’estate

Lido Valtermina - Traversetolo

Dalle 19.00 cena tradizionale e ballo liscio con l’orchestra Silvagni.

Fiera di San Giacomo

Langhirano

Mercato di arte, artigianato, operatori dell’ingegno, prodotti biologico, vintage, libri e accessori.

Escursioni e attività al Rifugio Lagdei

Parco dei Cento Laghi

Alle 21.00 Lunata, montagne, prati, nuvole illuminati dai raggi della luna. Costo adulti euro 13,00; bambini euro 7,00. Prenotazione obbligatoria tel. 3288116651.

Sere d’estate

Piazza La Quara - Borgo Val di Taro

Alle 21.00 Memorial Giorgio Gaslini, con Franco D’Andrea in concerto. Ingresso gratuito.

Cinema a corte

Piazza Fanfulla, 7/a - Traversetolo Alle 21.30 proiezione del film Parigi a piedi nudi. Ingresso adulti euro 5,00; bambini dai 3 agli 8 anni euro 3,00.